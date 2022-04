Spis treści

Zadarma to zaawansowany, rozwijany od 15 lat system telekomunikacyjny dla firm oraz klientów indywidualnych. Jego zaletą jest duża elastyczność - sprawdzi się zarówno w niewielkim przedsiębiorstwie, jak i dużym call center. Co warto zaznaczyć na samym wstępie - większość usług oferowana jest za darmo. Wirtualna centrala PBX umożliwia doprowadzenie telefonów do każdego pracownika bez konieczności inwestowania w wyposażenie. Centrala znajduje się w chmurze, a użytkownicy korzystają z niej poprzez internet. Można korzystać z numerów wirtualnych ze 100 krajów świata lub stworzyć infolinię z prefixem 800. Funkcje oferowane przez wirtualną centralę to numery wewnętrzne, powitanie (IVR), poczta głosowa, nagrywanie rozmów wraz z zapisaniem statystyk (data, czas połączenia itp.), a także automatyczna sekretarka, rozpoznawanie mowy i możliwość informowania o połączeniu przez Messengera.

Z wirtualnej centrali PBX można korzystać za pomocą programu na komputerze lub laptopie z systemem Windows, jest także pełne wsparcie urządzeń mobilnych - producent przygotował dedykowane aplikacje do dzwonienia na iOS oraz Androida. Ponadto można używać Zadarma przez telefon IP lub przekierowanie na własnego smartfona.

Zadarma oferuje trzy rodzaje abonamentu, każdy w wersji rocznej oraz miesięcznej. "Standardowy", oferujący 30 numerów wewnętrznych w centrali, to opcja darmowa - płaci się tylko za połączenia wychodzące. Drugi abonament to "Dla biura" i dedykowany jest zespołom liczącym sobie 2-10 osób. Tu numerów wewnętrznych jest już 50, a koszt to 75 zł/mies. przy rocznej subskrypcji. Ostatnia opcja to "Dla firm" i tu mamy rozwiązanie dla zespołów liczących sobie od 400 do nawet 8000 użytkowników. Koszt - 150 zł/mies. Dokładny opis wszystkich abonamentów znajdziesz na tej stronie.

VoIPstudio

VoIPstudio jest systemem telefonicznym opartym na chmurze. Celem jego powstania było dostarczenie wygodnej komunikacji firmom, które nie chcą ponosić kosztów związanych z zakupem sprzętu PBX. Jest niezwykle elastyczny, co dotyczy zarówno samych funkcjonalności, jak i opłat. Usługa działająca na rozproszonym hostingu zapewnia szybkość i niezawodność, a także skalowalność umożliwiającą jej dopasowanie do potrzeb firmy. Sprawdzi się zarówno w dużym call center, jak i niewielkim biurze. VoIPstudio umożliwia działanie zarówno na terenie kraju, jak i międzynarodowo - możliwe jest automatyczne przydzielanie numerów telefonów bezpośrednio z aplikacji w ponad 90 krajach i 30 000 miast na całym świecie.

VoIPstudio oferuje ponad czterdzieści przygotowanych funkcjonalności, w tym nielimitowane nagrywanie rozmów ze wszystkich urządzeń, konfigurowalną pocztę głosową dla każdego użytkownika (dostępną online, z telefonu lub poprzez e-mail), możliwość tworzenia wirtualnych pokojów konferencyjnych dla nieograniczonej liczby uczestników czy analitykę call center. Ale na tym nie koniec zalet tego systemu VoIP - można go z integrować z Zoho CRM, Salesforce, Microsoft, Google i Hubspot, co jeszcze lepiej pomoże w obsłudze zamówień, klientów itp. VoIPstudio umożliwia także dowolne dodawanie i usuwanie użytkowników.

A za ile to wszystko? Obecnie dostępne są dwa proste plany: "Podstawowy" w cenie 22 zł na użytkownika miesięcznie oraz "Pakiet 2000" za 66 zł na użytkownika miesięcznie. Oba można przetestować dzięki darmowemu okresowi próbnemu. Czym się różnią? Wszelkie informacje znajdziesz na tej stronie.

LiveSpace CRM

LiveSpace CRM to system zarządzania relacjami z klientami, który posiada opcję integracji z trzema platformami VOiP: Focus Contact Center, Datera, Thulium. Integracja umożliwia obsługę połączeń wychodzących oraz synchronizację danych klientów i połączeń z nimi. Zostaje zapisana pełna historia kontaktów z klientami, co przekłada się na możliwość dokładniejszej analizy działań zespołu. Ponadto kiedy odbiera się połączenie od klienta, Livespace rozpozna go i umożliwi wyświetlenie jego profilu. Tak samo, gdy korzystasz z automatycznego nawiązywania połączeń z Focus Contact Center, Livespace wyświetli profil klienta, z którym będzie prowadzona rozmowa. Dzięki temu zawsze pod ręką masz wszystkie potrzebne informacje na jego temat.

LiveSpace CRM umożliwia automatyczny zapis historii rozmów z klientem wraz z datą i godziną połączenia oraz czasem jego trwania. Każde wykonane i odebrane połączenie będzie widoczne w profilu danego klienta. Zbierane są także statystyki połączeń, które można analizować, np. w podziale na osoby lub pod kątem rozkładu w czasie. Istnieje też możliwość mierzenia wskaźnika, który mówi o tym, ile połączeń jest koniecznych do wygrania szansy sprzedaży.

Za ile to wszystko? Dostępne są trzy abonamenty: 59, 119 oraz 179 zł. Co obejmują? Wszystkie informacje znajdziesz na tej stronie.

Softphone

Softphone to aplikacja pozwalająca na wykonywanie i odbieranie połączeń telefonii VoIP bezpośrednio z komputera - bez wykorzystania telefonu. Wystarczą do tego tylko słuchawki i mikrofon. Jest ona zintegrowane z systemem CRM Vision. Daje to liczne zalety: możesz zadzwonić z CRM jednym kliknięciem, zaplanować połączenia na cały dzień, a podczas prowadzenia rozmowy uzupełniać notatki. Gdy dzwoni klient, wyświetlana jest jego karta, widzisz status i ostatnie ustalenia, a jeśli to nowa osoba - można stworzyć jej kartę "w locie". Możliwe jest wygodne grupowanie kontaktów, wysyłka e-mail i SMS do klientów i pracowników bezpośrednio z CRM.

Możliwości CRM Vision i Softphone możesz przetestować za darmo dzięki wersji demo dostępnej online - na tej stronie. Są trzy rodzaje płatnych pakietów, każdy różni się zakresem możliwości. Wszelkie informacje na ich temat znajdziesz tutaj. Co jest jednak minusem, to konieczność dopłaty za integrację VoIP. Wynosi ona obecnie 29 zł netto za każdego użytkownika.

Esiptel

Esiptel to dostawca rozwiązań VoIP, oferujący swoje usługi zarówno firmom, jak i klientom prywatnym. Zapewnia jakość transmisji dźwięku lepszą niż w telefonii tradycyjnej. Dokonuje tego przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań NetEQ, oferowanych przez firmę Global IP Sound (jest to dostawca warstwy dźwiękowej do Skype). Wszystkie połączenia realizowane są oczywiście w technologii IP (po protokole SIP), wspomaganej dodatkowo używaniem wysokiej jakości kodeków i standardów. Stabilność i bezpieczeństwo platformy zapewnione są przez dwa niezależne źródła zasilania, całodobowy monitoring i dozór systemu oraz wpięcie do ogólnopolskiego systemu zarządzania siecią.

Jakie korzyści zyskasz dzięki Esiptel? Platforma jest przystosowana do masowej obsługi abonentów, a jej skalowalność i modularność pozwala na obsługę ruchu generowanego przez dowolną liczbę osób. Opłaty za połączenia telefoniczne są naliczane za każdą rozpoczętą sekundę połączenia - obejmuje to połączenia lokalne, międzymiastowe, międzynarodowe oraz komórkowe. Mamy tu Voice2mail - jest to automatyczna sekretarka, która daje możliwość pozostawiania przez osoby dzwoniące wiadomości w skrzynce głosowej klienta. Wiadomość może być przesłana na wybraną skrzynkę e-mail lub odsłuchana bezpośrednio z panelu klienta.

Wszystkie pakiety Esiptem wraz z opusem ich możliwości znajdziesz na tej stronie.

Telefonia VOiP - poznaj jej zalety

VOiP to skrót od angielskich słów Voice over Internet Protocol, czyli "Głos przez protokół internetowy". Jej zalety to mobilność, elastyczność oraz niskie ceny połączeń. Telefon z nią kompatybilny możesz zabrać ze sobą z biura i podłączyć go do dowolnego gniazdka internetowego - a niektóre modele umożliwiają również połączenia przez Wi-Fi.

Jak skorzystać z VOiP? Potrzebujesz do tego:

komputera z zestawem słuchawkowym;

aplikacji obsługującej VOiP;

centrali telefonicznej;

bramki IP z klasycznym telefonem analogowym (przewodowym lub bezprzewodowym DECT) albo dedykowanego aparatu VoIP.

Jak to działa? Aplikacja pozwoli wykonywać połączenia bezpośrednio z komputera wyposażonego w głośniki i mikrofon, ewentualnie w zestaw słuchawkowy. Do korzystania z telefonu analogowego (przewodowego lub bezprzewodowego DECT) potrzebna jest dedykowana bramka. Ważnym elementem systemu VoIP jest centrala telefoniczna. Do wyboru masz centrale lokalne (miejscowe) oraz centrale wirtualne dostarczane z chmury operatora. Centrala lokalna zapewnia pełną kontrolę nad telefonią w firmie oraz umożliwia wdrażanie zaawansowanych funkcji np. nagrywania rozmów.

Wirtualna centralka VoIP umożliwia używanie skróconych numerów dla połączeń wewnątrz firmy, stworzenie globalnej książki adresowej oraz przekierowanie połączeń na numer komórkowy, kiedy abonent nie odbiera. Połączenia wychodzące mogą być prezentowane pod jednym wspólnym numerem, np. umieszczonym na stronie internetowej firmy. Wirtualna centrala usprawnia funkcjonowanie działów obsługi klienta czy call center, umożliwiając kolejkowanie połączeń oraz obsługę infolinii (IVR), gdy dzwoniący - po odsłuchaniu powitania i dokonania wyboru - może połączyć się z odpowiednim działem. Centralka dostępna jest już od dwóch telefonów w firmie - nie wymaga zakupu dodatkowego sprzętu.

A na co pozwala telefonia VoIP? Można dzięki niej wybrać numer miejski z dowolnej strefy numeracyjnej w Polsce lub numer zagraniczny. W ten sposób możesz otworzyć wirtualne biuro w dowolnym miejscu na świecie - od Warszawy przez Barcelonę po Nowy Jork. Klienci zza granicy będą mogli dzwonić według stawek lokalnych, nie ponosząc przy tym kosztów połączeń międzynarodowych.