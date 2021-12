Spis treści

Uznanie jednej płyty głównej za najlepszą dla procesorów z danej serii nie jest prostym zadaniem. Układy AMD należą do najlepszych procesorów do gier i produktywności, a więc mają dość zaawansowane wymagania. Poszczególne procesory w rodzinie, różnią się znacząco kosztem zakupu. Nie można przecież polecić topowej płyty głównej kosztującej nawet 2000 zł, do procesora o połowę tańszego. Mając to na uwadze przygotowaliśmy dla was listę płyt głównych, którymi naszym zdaniem warto się zainteresować. Przy wyborze modeli skupialiśmy się na kluczowych parametrach, dostępności w sklepach czy wyposażeniu. Postanowiliśmy podzielić prezentację na trzy grupy, wydzielone na podstawie wykorzystanego chipsetu.

Nie układaliśmy modeli w żadnej hierarchii, a ich kolejność jest losowa. Jest to nasza subiektywna opinia na temat produktów dostępnych na rynku.

B450

B450 jest jednym z najpopularniejszych chipsetów AMD nawet w 2021 roku. Dzieje się tak ze względu na wysoką kompatybilność i niską cenę. Na uwagę zasługuje również wysoka kompatybilność obejmująca nawet procesory serii Ryzen 5000 opartych na architekturze Zen 3. Oznacza to, że B450 jest jedynym układem AMD, który może obsługiwać wszystkie cztery generacje procesorów Ryzen. To zdumiewające w czasach, w których trudno jest znaleźć chipset, który obsługuje więcej niż dwie generacje procesorów. Niezwykła kompatybilność to nie jedyne w czym B450 się wyróżnia. Większość płyt głównych zbudowanych na tym chipsecie jest dostępna w przystępnej cenie. Konstrukcja B450 obsługuje również przetaktowywanie, co oznacza, że tak naprawdę różnice względem droższych chipsetów są dość kosmetyczne . Kluczową wadą B450 jest brak obsługi PCIe Gen 4. Płyty główne oparte o ten układ nadal świetnie się sprawdzą w 2021 i 2022. Z tego względu polecamy je do budżetowych konstrukcji , stawiających na wydajność w niskiej w cenie.

MSI B450 Tomahawk Max II

Tomahawk jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych serii w ofercie MSI. Płyta MSI B450 Tomahawk MAX II, nie jest wyjątkiem, ponieważ oferuje doskonałą równowagę, łącząc najwyższej klasy konstrukcję VRM z przystępną ceną. Większość entuzjastów klasyfikuje ją nawet jako jedną z najlepszych płyt głównych na rynku opartych o chipset B450. MSI umieściło na tej płycie bardzo solidną sekcja zasilania, która powinna być w stanie obsłużyć prawie wszystkie dostępne na rynku procesory AMD. Wyjątkiem są tutaj 16-rdzeniowe procesory Ryzen 9, ale ciężko wyobrazić sobie, aby ktoś montował procesor za ponad 3000 zł na płycie za niecałe 400. Tomahawk bez problemu radzi sobie z podkręconymi procesorami Ryzen 7, co wykracza poza standard w przypadku ekonomicznej płyty głównej. Sekcja zasilania chłodzona jest przez duże radiatory, które utrzymują temperaturę komponentów VRM pod kontrolą, nawet podczas intensywnego obciążenia. B450 Tomahawk MAX II jest również przyzwoicie wyposażona w zakresie funkcji. MAX w nazwie oznacza, że rozmiar BIOS ROM jest podwojony w porównaniu do standardowego Tomahawka, co oznacza, że ta płyta będzie oficjalnie obsługiwała serię Ryzen 5000. Jeśli chodzi o braki i ograniczenia, warto podkreślić, że model ten obsługuje zaledwie jedno gniazdo M.2, nie posiada modułu Wi-Fi, a liczba gniazd USB jest ograniczona do 6 szt. Mimo to doskonała wycena sprawia, że wady te są łatwiejsze do zaakceptowania.

GIGABYTE B450 AORUS Elite V2

Linia AORUS w ofercie Gigabyte jest ukierunkowana na graczy oraz entuzjastów. AORUS B450 Elite V2 jest jedną z najlepszych płyt głównych B450, jeśli weźmiemy pod uwagę parametry takie jak: konstrukcja, dodatkowe funkcje, dostarczanie mocy. Sekcja zasilania procesora jest umieszczona pod stylowymi radiatorami, które powinny zapewnić dobre odprowadzanie ciepła. Płyta nie powinna mieć problemów z obsługą procesorów Ryzen 5 i Ryzen 7 nawet po ich podkręceniu. To świetna wiadomość dla entuzjastów overclockingu, którzy chcą wycisnąć ze swoich jednostek maksimum wydajności przy zachowaniu akceptowanych kosztów zakupu sprzętu. Ponadto B450 AORUS Elite V2 ma dwa gniazda M.2, a jedno z nich wyposażono w dodatkowy radiator dla dysku twardego NVMe. Niestety jak przy większości płyt głównych w tym zakresie cenowym, tak również tutaj zabrakło obsługi Wi-Fi. Płyta wyróżnia się natomiast designem, producent postawił na połączenie matowej czerni z akcentami ze szczotkowanego aluminium. Dodatkowo część elementów posiada podświetlenie RGB co podkreśla wyrafinowany wygląd. Fani podświetlenia powinni być zadowoleni ponieważ do dyspozycji dostają aż 3 dodatkowe złącza w tym dwa obsługujące adresowalne diody LED.

ASUS TUF B450-Plus Gaming

ASUS określa serię TUF jako linię płyt głównych wykonanych z wysokiej jakości komponentów w przystępnej cenie. TUF B450-Plus Gaming wpisuję się idealnie w tą definicje. Jest to nie tylko jedna z tańszych płyt głównych opartych o chipset B450, ale również model który nie odstaje od konkurentów w zakresie wyposażenia. Producent postanowił odrzucić po prostu wszystkie zbędne opcje, które nie przyczyniają się do poprawy wydajności. Jeśli chodzi o konstrukcję sekcji zasilania, to TUF B450-Plus nie wyróżnia się szczególnie na tle innych, ale nadal jest w stanie obsłużyć większość procesorów Ryzen 5 czy nawet Ryzen 7 przy podkręconych ustawieniach. Użytkownikom tej płyty nie polecimy jednak podkręcania procesorów serii 5000 czy Ryzenów 9. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby uruchamiać te jednostki na fabrycznych ustawieniach. Choć sekcja zasilania jest wyposażona w radiatory, to ich konstrukcja nie jest tak imponująca jak w przypadku konkurencji. TUF B450-Plus Gaming niestety nie posiada Wi-Fi i obsługuje tylko jedno gniazdo M.2. ASUS zdecydował się na umieszczenie diod RGB przy prawej krawędzi co nie każdemu również może przypaść do gustu. Do dyspozycji użytkowania dodane zostało tylko jedno złącze obsługujące zewnętrzne podświetlenie RGB.

B550

Choć chipset X570 jest topowym układem AMD, to jednak seria B zawsze była bardziej popularna. Wynika to w dużej mierze z ceny konstrukcji bazujących na tych jednostkach. Chipset

B550 pojawił stosunkowo późno, ale mimo wszystko wart jest rozważenia. Główną różnicą w stosunku do poprzednika jest pełna obsługa linii PCIe Gen 4 dostępnych w procesorach bazujących na architekturze ZEN 2 i ZEN 3. Dzięki temu otrzymuje wsparcie szybszych dysków twardych bazujących na interfejsie NVMe, oraz zapewnia kompatybilność z najnowszymi układami graficznymi. Dodatkowo zwiększono ilość dostępnych portów USB, zapewniono obsługę standardu USB 3.2 Gen2 czy 2,5 gigabitowego LAN. Późna premiera układu spowodowała, że konstrukcje na nim bazujące są bardziej dopracowane. Producenci nauczeni doświadczeniem z płyt X570 nie chcieli już ryzykować, dzięki czemu wiele modeli opartych o nowy układ oferuje sekcje zasilania porównywalne z X570 w dużo niższej cenie. Niestety chipset B550 zapewnia wsparcie tylko dla procesorów ZEN 2 i ZEN 3 (Ryzen 3000, 5000).

Gigabyte B550 AORUS Pro AX

Polecany przez nas model wyróżnia się bezprzewodową kartą sieciową Intela w standardzie Wi-Fi 6. Jednak szukając wydajnej płyty na chipsecie B550 warto rozważyć całą serię Aorus Pro. Znajdziemy tutaj zarówno konstrukcje w formacie mATX jak i pełno wymiarowe układy ATX. Dostępne są również warianty posiadające wspomnianą obsługę sieci bezprzewodowej, jak i całkowicie jej pozbawionej. Najważniejsze, jest jednak to, że większość różnic jest dość kosmetyczna i dotyczy przede wszystkim detali docelowego użytkowania. Niezależnie na jaki wariant się zdecydujecie to wszystkie płyty Aorus Pro posiadają tą samą 14-fazową (12+2) sekcję zasilania. Ta jest oparta o 50 A, cyfrowe przetworniki DrMOS. Bez problemu możemy zatem obsadzić tutaj 16-rdzeniowego Ryzena 9 5950X i nawet pokusić się o jego delikatne podkręcenie. Płyty serii Aorus Pro obsługują do dwóch dysków NVMe M.2, z czego jeden może pracować standardzie PCIe gen 4. W pełno wymiarowych konstrukcjach ATX dostajemy dodatkowo 2 radiatory, które zadbają o niskie temperatury naszych nośników. Bardzo imponująco wygląda również tylny panel I/O, na którym umieszczono 11 portów USB (1 USB typu C), oraz 2,5 gigabitowy LAN obsługiwany przez układ Realtek’a.

ASRock B550 Steel Legend

Płyty główne ASRock’a należące do serii Steel Legend zyskały spore zainteresowanie wśród użytkowników. Powód jest kilka. Bogate wyposażenie, mocna sekcja zasilania, ale i oryginalna przyciągająca wzrok stylistyka.# Białe osłony na całej płycie głównej w połączeniu z kontrolowanym oświetleniem RGB zapewniają unikalny wygląd#. Mimo stosunkowo niskiej ceny, otrzymujemy 14-fazową sekcję zasilania opartą o 60 A układy DrMOS SiC654. Mówiąc krótko - płyta ma zapas mocy pozwalający na podkręcanie nawet najmocniejszych układów AMD. Dodatkowo jest wyposażona w wyświetlacz kodów błędów POST, funkcję cenioną przez osoby podkręcające pamięci RAM. B550 Steel Legend ma jedno gniazdo M.2 PCIe Gen 4, drugie gniazdo M.2 pracuje z w standardzie PCIe Gen 3. Dodatkowo producent umieścił na PCB dodatkowe gniazdo M.2 (E-Key) , w którym możemy zainstalować kartę Wi-Fi. Za komunikację przewodową odpowiada układ Dragon RTL8125BG od Realteka, który zapewnia 2,5-gigabitowym transfer danych.

ASUS ROG Strix B550-E Gaming

Jasne, Asus ROG Strix B550-E kosztuje tyle samo, co niektóre płyty główne X570. Nie oszukujmy się - jest to płyta główna klasy premium, ze wszystkimi udogodnieniami, jakich można oczekiwać od przedstawiciela Republic of Gamers ASUS’a. Występuje tutaj mocna sekcja zasilania w konfiguracji 14+2, dodatkowe radiatory dla dysków M.2, a cała konstrukcja jest dodatkowo usztywniona przez backplate. Płyta świetnie radzi sobie z podkręcaniem procesorów. Tutaj również mamy do dyspozycji jedno gniazdo M.2 PCIe Gen 4, drugie gniazdo M.2 pracuje z w standardzie PCIe Gen 3 do obsługi dysków twardych NVMe. Strix B550-E Gaming wyposażony jest bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 6, a także układ Intela obsługujący 2,5 Gigabitowy LAN.

X570

Najlepsze płyty główne AM4 bazują na topowym chipsecie X570. Oczywiście zapewni on wsparcie takich funkcji jak obsługa PCIe 4.0, 2,5 Gbit LAN, Wi-Fi 6 czy większej ilości szybszych portów USB. Niestety te nowości powodują zwiększone zapotrzebowanie na energię i wyższe temperatury układu. Oznacza to, że większość płyt głównych X570 posiada wentylatory umieszczone na radiatorze odpowiedzialnym za chłodzeniem chipsetu. Wyjątkiem są nowe modele oparte o odświeżoną wersję układu - X570S. Ten eliminuje konieczność stosowania aktywnego chłodzenia. W przypadku wyboru płyt X570 nie musicie się jednak przejmować hałasem generowanym przez wentylator. Większość konstrukcji dostępnych na rynku pracuje w trybie półpasywnym. Oznacza to że wentylator, załącza się tylko w ostateczności oraz posiada zaprogramowane w BIOS parametry pracy, tak aby pozostać całkowicie niesłyszalny. Największym minusem topowych konstrukcji są sporo wyższe ceny. Jeśli nie potrzebujesz wielu linii PCie do konfiguracji z wieloma kartami graficznymi (które przestaje być wspierane) lub kilku złącz dla najszybszych dysków SSD, możesz zamiast tego rozważyć jedną z polecanych wcześniej konstrukcji opartych o układ B550.

MSI MAG X570 Tomahawk WIFI

Można powiedzieć, że początki przygód MSI z płytami X570 nie należały do najlepszych. Choć topowym konstrukcjom nie brakowało nic pod kątem technicznym, to kosztowały one krocie. Dużo gorzej sytuacja wyglądała w tańszych seriach (PRO, Carbon), których sekcja zasilania oferowała niższą sprawność, niż ta dostępna w modelach bazujących na chipsecie B450. Jednak wraz z wydaniem X570 Tomahawk, MSI zapoczątkowało proces zmian w całej linii produktowej X570. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, seria Tomahawk cieszy się dużą popularnością i rozpoznawalnością. W odniesieniu finalnego sukcesu pomogła mocna 14-fazowa sekcja zasilania procesora, chłodzona sporej wielkości radiatorem. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń w zakresie wykorzystywanego procesora, biorąc nawet pod uwagę przetaktowanie jednostek. Płyta posiada 8+4-pinowe złącze zasilania procesora ATX 12V, aby zapewnić większą moc po podkręcaniu jednostki. Tomahawk pod tym względem może rywalizować ze znacznie droższym konstrukcjami jak MSI X570 UNIFY czy nawet AORUS Master X570. Na PCB dostępne są również 2 gniazda M.2 obsługujące technologię PCIe Gen 4. Obraz rozpusty uzupełnia ogromna liczba portów USB i, SATA, 2,5 gigabitowy Ethernet oraz moduł Wi-Fi.

Gigabyte X570 Aorus Master

Aorus Master jest drugą najwyższą płytą w ofercie Gigabyte, tuż za Aorus Extreme. Podczas gdy Extreme jest niezwykle drogi, Master jest w stanie zapewnić tą samą funkcjonalność w przyjaźniejszej dla konsumenta cenie. Znakomita 14-fazowa konstrukcja sekcji zasilania sprawia, że X570 Aorus Master jest jedną z najbardziej niezawodnych płyt umożliwiających podkręcania procesora - w tym również serii Ryzen 5000. System zasilania chłodzony przez mocny aluminiowy radiator i wyposażony w dodatkowy heatpipe, jest jednym z najlepszych dostępnych w płytach X570. Aorus Master zapewnia również zaawansowane wsparcie pamięci RAM, obsługując 4 moduły do łącznej pojemności nawet 128 GB z taktowaniem wynoszącym nawet 4400 MHz. Płyta jest również wyposażona w 3 gniazda PCIe Gen 4, które mogą z łatwością obsługiwać dwie karty graficzne w konfiguracji SLI. Jeszcze bardziej imponujący jest fakt, że Aorus Master ma aż 3 gniazda PCIe Gen 4 M.2 dla dysków NVMe. Płyta wygląda solidnie i ma duże radiatory, które zostały nie tylko zastosowane na sekcji zasilania ale również na chipsecie. Jak w większości modeli X570, również Aorus Master został wyposażony w mały wentylator, który pomaga w aktywnym chłodzeniu układu. Gniazda M.2 są również wyposażone w czarne radiatory, a gniazda PCIe są wzmocnione metalem. Płyta posiada dwie karty sieciowe LAN, w tym jedną zapewniającą obsługę 2,5 gigabitowego standardu. Nie zabrakło również modułu Wi-Fi w wersji 6.

ASUS Crosshair VIII Hero (WI-FI)

Seria Crosshair ASUS’a to flagowa linia płyt głównych dla procesorów AMD. Bardzo często konstrukcje te są wybierane przez ekstremalnych overclockerów. Mimo że Hero to najtańszy przedstawiciel rodziny Crosshair, oferuje on opcje których większość użytkowników nawet nie wykorzysta. Płyta wyposażona jest w 4 gniazda pamięci RAM, które mogą obsługiwać do 128 GB pamięci. Jednocześnie moduły mogą osiągać częstotliwość nawet 4800 MHz. Hero dysponuje jednym z najlepszych systemów dostarczania mocy ze wszystkich dostępnych na rynku płyt głównych X570. Dzięki temu idealnie nadaje się do ekstremalnego przetaktowywania procesora. Ten w pełni skonfigurowany przez ASUSa układ pracuje w trybie 8 faz (7+1), jednak każda z nich wyposażona jest w podwójny 60 A MOSFET IR3555(odpowiednik 16 faz). Pozwala to na podwojenie aktualnej wydajności zasilania procesora -, ale jest to również ekstremalna przesada. To zdecydowanie jedna z najlepszych płyt głównych kompatybilnych z Ryzen 9 5950X. Oprócz tego płyta ASUS’a ma wbudowane czujniki termiczne, zintegrowane przyciski zasilania i resetowania oraz funkcję BIOS Flashback z przyciskiem na tylnym panelu I/O. Crosshair Hero jest wyposażony w 2 gniazda M.2 dla dysków NVMe, z które obsługują w pełni PCIe Gen 4. Jak przystało na topową konstrukcję płyta zapewnia 2,5 gigabitowe LAN, oraz Wi-FI 6.

Podsumowanie

Po 5 latach obecności na rynku, zbliżamy się do kresu wsparcia platformy AM4. Już na koniec 2022 roku spodziewamy się debiutu jego następcy w postaci AM5. Nie oznacza to jednak, że nie warto brać pod uwagę konstrukcji AMD, przy składaniu komputera. Szeroka gama procesorów, oraz kompatybilność płyt głównych pozwala stworzyć zestaw skrojony pod nasze potrzeby. Wybór najlepszej konstrukcji, jak wspominaliśmy na początku, nie jest najłatwiejszy. Mamy nadzieje że nasze typy uproszczą Wam choć trochę decyzję.