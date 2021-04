Spis treści

Pierwszy iPhone pozbawiony wyjścia słuchawkowego miał premierę we wrześniu 2016. Decyzja Apple wzbudziła ogromne kontrowersje, a producentowi nie szczędzono gorzkiej krytyki. W podobnym czasie w mediach technologicznych zrobiło się głośno o pierwszych słuchawkach pozbawionych jakiegokolwiek okablowania. Większość pionierskich konstrukcji tego typu pojawiła się wprawdzie równocześnie - podczas CES 2015, jednak dopiero w 2016 roku, sprzęt tego typu trafił do sklepów i recenzentów. Pisząc recenzję smartfona w roku 2021 obecność gniazda słuchawkowego traktujemy bardziej jako dodatkowy atut niż oczywistość, a słuchawki True Wireless stały się pierwszym wyborem niemal wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych.

Producenci smartfonów tworzą słuchawki chętniej niż kiedykolwiek

Przez długie lata, użytkownicy poszukujący dobrej klasy słuchawek do swojego smartfona musieli sięgać po rozwiązania od firm trzecich. Słuchawki od producentów smartfonów były traktowane jako wyposażenie podstawowe - właściwie wyłącznie do prowadzenia rozmów. Sytuacja zmieniła się wraz z sukcesem modeli typu True Wireless - w tym szczególnie Apple AirPods. Zaawansowane technicznie słuchawki były zdecydowanie droższe niż konstrukcje dotychczas cieszące się popularnością, co jednak zdawało się nie przeszkadzać odbiorcom. Taka postać rzeczy pozwoliła postrzegać słuchawki jako pełnoprawny produkt, a nie tylko akcesorium, a to z kolei pozytywnie wpłynęło na zasobność oferty rynkowej.

Na chwilę obecną każdy szanujący się producent posiada w swojej ofercie przynajmniej jeden zestaw True Wireless, a niektóre produkty dorobiły się dużej estymy wśród użytkowników. Przedstawiamy nasz test słuchawek TWS wraz z rekomendowanymi produktami. Pod koniec rankingu dzielimy się również naszymi wnioskami i poradami zakupowymi.

Jabra Elite 85t

Harman Kardon FLY TWS

realme Buds Air Pro



Ciekawa propozycja od jednego z dynamicznie rozwijających się producentów smartfonów. Realme wyrobił sobie renomę w produkcji urządzeń o atrakcyjnym stosunku ceny do możliwości - nie inaczej jest w przypadku słuchawek. Buds Air Pro to sprzęt mocno inspirowany klasycznymi airpods'ami. To raczej dobra informacja, ponieważ charakterystyczne słuchawki od Apple są prawdziwym przebojem rynkowym, a kosztują dwukrotnie więcej. Sprzęt od realme wykonano z połyskliwego, białego plastiku. Okrągłe etui zostało starannie dopracowane, a jego otwieranie i zamykanie sprawia nieco frajdy. Same słuchawki są smukłe i atrakcyjne wizualnie - dobrze leżą w uszach, a dzięki panelom dotykowym ich obsługa okazuje się bardzo satysfakcjonująca. Zastosowane materiały cieszą oko, ale wydają się być mało odporne na uszkodzenia. Całe szczęście obudowa jest zgodna z normą IPX4. Zastosowane przez producenta akumulatory pozwalają na 25 godzin pracy z etui. Testy praktyczne wskazał, że bez etui możliwe jest 5-godzinne słuchanie muzyki przy głośności na poziomie 50% - to przyzwoity wynik. Warto podkreślić, że realme Buds Air Pro to jedne z najtańszych słuchawek ANC na naszym rynku. Sprzęt może być kontrolowany za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobile z systemami iOS i Andorid. Podstawowe narzędzia oddane do dyspozycji użytkownika, pozwalają na wybór dedykowanych... realme Buds Air Pro - pełna recenzja » Zalety: cena

ANC

zgodność z normą IPX4

aplikacja

wygodne sterowanie Wady: separacja dźwięków mogłaby być lepsza

mało odporne na uszkodzenia

HTC Wireless Earbuds



Jedno z największych odkryć naszego testu. Dopracowana konstrukcja, dostępna w bardzo atrakcyjnej cenie. Markowe słuchawki TWS w cenie 200 zł to nie lada gratka. Sprzęt z oferty HTC okazuje się oferować znacznie więcej niż tylko atrakcyjną cenę. Jest to najmniejszy zestaw w naszym teście. Miniaturowe etui dysponuje wbudowanym akumulatorem, zapewniającym do 24 godzin pracy na jednym ładowaniu. Realny czas pracy samych w naszych testach słuchawek to zaledwie 4 godziny i 50 minut. Zarówno słuchawki jak i etui wykonano z tworzywa o wysokiej jakości. Testowany przez nas model to wariacja biało-szara - w Polsce znajdziemy również wariant czarny. Osoby kupujące za granicą mogą znaleźć znacznie więcej opcji kolorystycznych. Wireless Earbuds świetnie się prezentują i urzekają masą poniżej 9 g. Sterowanie słuchawkami jest wygodne i odbywa się za pomocą paneli dotykowych. Prostota konstrukcji i małe rozmiary sprawiły, że były to najczęściej wybierane przez nas słuchawki do odsłuchu "po godzinach". Malutkie przetworniki zapewniają brzmienie na dobrym poziomie. Dźwięk jest przyjemnie nasycony basem, a odwzorowanie poszczególnych instrumentów wypada bardzo dobrze. Zaskakuje również rozbudowana scena i poprawna separacja dźwięków.... HTC Wireless Earbuds - pełna recenzja » Zalety: cena

dobra jakość brzmienia

kompaktowa konstrukcja

dobre wykonanie

wygodna obsługa Wady: brak aplikacji

słaby mikrofon

brak ochrony przed wodą

Creative Outlier Gold



Flagowy model TWS w ofercie Creative. Docenią go szczególnie użytkownicy pragnący maksymalnie długiego czasu pracy. Zastosowane akumulatory mają pozwolić na 14 h pracy samych słuchawek bez ładowarki i do 39 h z wykorzystaniem etui. Realne czasy należy w tym wypadku dzielić przynajmniej przez 2. Nie zmienia to faktu, że wynik na poziomie 6h i 23 min to rekord naszego testu. Ciekawostką w przypadku tego modelu jest również skalowanie wskaźnika baterii. Komunikowany jest każdy utracony procent naładowania (inne modele zapewniają dokładność do 10%). Słuchawki wykonano z dobrej jakości tworzywa. Charakterystycznym elementem są okrągłe panele LED świecące w kolorze czerwonym i niebieskim. Jest to ciekawy chociaż mało dyskretny pomysł na przekazywanie komunikatów. Przyciski fizyczne zastosowane w słuchawkach wymagają przyłożenia dość dużej siły podczas zmiany utworów czy regulacji głośności. Niestety sprawia to, że czynności te nie należą do szczególnie komfortowych dla użytkownika. Dobrą informacją jest fakt, że obudowa została wykonana zgodnie z normą IPX5. Etui to nietypowa, rozsuwana konstrukcja z aluminiowym wykończeniem. Tak skonstruowane akcesorium zapewnia należytą ochronę słuchawek ale gabarytami nieco odstaje od konkurencji. Dedykowany zestaw obejmuje aż 4 pary wymiennych nakładek oraz przewód USB-C. Ponadto sprzęt jest kompatybilny z SXFI App. Aplikacja pozwala między innymi na zeskanowanie głowy użytkownika (przy pomocy smartfona), celem uzyskania maksymalnie dopasowanych parametrów dźwięku. Słuchawki mogą obsłużyć również wirtualizację dźwięku przestrzennego w standardzie Super X-Fi. Oczywiście uzyskanie dźwięku przestrzennego z nagrań stereofonicznych wiąże się z pewnymi stratami w zakresie szczegółowości brzmienia. Niestety nawet w domyślnym trybie stereo, Outlier Gold średnio radzą sobie z odwzorowywaniem i separacją dźwięków. Zamiast tego użytkownik otrzymuje dość ciepłe brzmienie z miękkim basem. Odczuwalny jest również delikatny szum przy wysokich ustawieniach głośności. Zastosowany mikrofon dość wiernie reprodukuje mowę. Creative Outlier Gold - pełna recenzja » Zalety: Długi czas pracy

Pojemna bateria w etui

Obudowa IPX5

Rozbudowana aplikacja Wady: Przeciętna jakość dźwięku

Mało wygodne sterowanie

Niezbyt praktyczne etui

JBL TUNE 225 TWS



Niezwykle charakterystyczny model, wyróżniający się odważną stylistyka i klasyczną konstrukcją douszną. Słuchawki oraz etui są dostępne w kilku ciekawych wariantach kolorystycznych. Do nas trafił wariant wykończony przeźroczystym, pomarańczowym tworzywem. Zastosowane materiały cieszą oko, a brak klasycznych gumek nie powoduje dyskomfortu. Co ciekawe TUNE 225 TWS okazują się również stosunkowo lekkie i odporne na uszkodzenia. Największą wadą konstrukcji są fizyczne przyciski sterowania, wymagające dość dużego nacisku. Plastikowe wykończenie w połączeniu z koniecznością mocnego naciskania przełączników może podrażniać małżowinę. Dodatkowo producent nie zdecydował się na zastosowanie obudowy o szczelności potwierdzonej przez normy IPX. Akumulatory słuchawek pozwalają na uzyskanie stosunkowo krótkiego czasu pracy. Podczas testów były to rezulaty na poziomie 4 godzin i 46 minut bez konieczności stosowania etui. Rozczarowywać może jakość odtwarzanego dźwięku - produkty JBL przyzwyczaiły nas do poświęceń w zakresie wiernej reprodukcji, na rzecz przyjemnie podbitych basów i zwiększonej dynamiki. Niestety JBL TUNE 225 TWS nie radzą sobie z odwzorowaniem podstawowych instrumentów, a radość z odsłuchu jest jedynie... JBL TUNE 225 TWS - pełna recenzja » Zalety: wysoka jakość wykonania

atrakcyjny wygląd Wady: wysoka cena w porównaniu do możliwości

słabe brzmienie

niewygodne sterowanie

brak odporności na wodę

brak aplikacji

Creative Outlier Air Sports

Jak powinno wyglądać zasilanie słuchawek bezprzewodowych

Koncepcja zasilania sprzętu True Wireless pozostała niezmienna właściwie od pierwszych koncepcji. Same słuchawki przez wzgląd na niewielkie rozmiary pozwalają na słuchanie muzyki przez 3-6 godzin. To dość niewiele, szczególnie jeśli dołożymy do tego wielce prawdopodobne obniżenie właściwości ogniw po pewnym czasie. Rozwiązaniem są dedykowane etui pełniące rolę czegoś na kształt powerbanku. Opakowanie z wbudowanym akumulatorem pozwala na szybkie doładowywanie słuchawek za każdym razem gdy wyjmiemy je z uszu. Dzięki temu czas pracy wydłuża się nawet kilkukrotnie.

Inne kluczowe funkcje o których nie wolno zapominać

Słuchawki True Wireless już dawno przestały być akcesorium dla geeków. Aktualnie to sprzęt, od którego można oczekiwać wszelkich udogodnień znanych z większych odpowiedników. Oto checklista warta zweryfikowania:

ANC - active noise cancellation, technologia pozwalająca na aktywną redukcję dźwięków z otoczenia. Część modeli oferuje możliwość regulacji poziomu redukcji. Na rynku są również modele posiadające funkcję przesyłania dźwięku z otoczenia tak aby pomimo założonych słuchawek dokanałowych słyszeć otoczenie

- active noise cancellation, technologia pozwalająca na aktywną redukcję dźwięków z otoczenia. Część modeli oferuje możliwość regulacji poziomu redukcji. Na rynku są również modele posiadające funkcję przesyłania dźwięku z otoczenia tak aby pomimo założonych słuchawek dokanałowych słyszeć otoczenie szybkie ładowanie - wielkość akumulatora nie będzie miała znaczenia jeśli ładowarka i słuchawki nie będą obsługiwały rozwiązań z zakresu szybkiego ładowania. Większość producentów podaje informacje o czasie ładowania.

- wielkość akumulatora nie będzie miała znaczenia jeśli ładowarka i słuchawki nie będą obsługiwały rozwiązań z zakresu szybkiego ładowania. Większość producentów podaje informacje o czasie ładowania. aplikacja - nie wszyscy producenci oferują oprogramowanie na telefon. Ponadto same aplikacje są rożnej jakości. Najlepsze z nich pozwolą dopasować słuchawki do słuchu użytkownika w procesie konfiguracji. Umożliwią również sterowanie equalizerem, zapisywanie profili czy łatwą zmianę trybów działania.

- nie wszyscy producenci oferują oprogramowanie na telefon. Ponadto same aplikacje są rożnej jakości. Najlepsze z nich pozwolą dopasować słuchawki do słuchu użytkownika w procesie konfiguracji. Umożliwią również sterowanie equalizerem, zapisywanie profili czy łatwą zmianę trybów działania. sterowanie z poziomu słuchawki - zmiana głośności, dobieranie rozmów czy aktywacja asystenta bez konieczności sięgania do smartfona to bardzo istotna kwestia w przypadku sprzętu, który ma nam zapewnić pełną swobodę. Wbrew pozorom nie wszyscy producenci oferują sterowanie z poziomu słuchawki. Ponadto panele dotykowe będą wygodniejsze niż wciskanie na słuchawce przycisków fizycznych.

- zmiana głośności, dobieranie rozmów czy aktywacja asystenta bez konieczności sięgania do smartfona to bardzo istotna kwestia w przypadku sprzętu, który ma nam zapewnić pełną swobodę. Wbrew pozorom nie wszyscy producenci oferują sterowanie z poziomu słuchawki. Ponadto panele dotykowe będą wygodniejsze niż wciskanie na słuchawce przycisków fizycznych. redukcja szumów - najlepsi producenci chętnie chwalą się wysokimi parametrami mikrofonu i technologią poprawiającą rejestrowanie dźwięku.

- najlepsi producenci chętnie chwalą się wysokimi parametrami mikrofonu i technologią poprawiającą rejestrowanie dźwięku. rozmiar głośnika - czym większy przetwornik, tym większe szanse na uzyskanie na satysfakcjonującego brzmienia.

- czym większy przetwornik, tym większe szanse na uzyskanie na satysfakcjonującego brzmienia. czas pracy na baterii - wspomniane wcześniej dane wskazują, że na słuchawkach True Wireless możemy słuchać muzyki 3-6 godzin. Dolna granica może być w wielu wypadkach problematyczna.

- wspomniane wcześniej dane wskazują, że na słuchawkach True Wireless możemy słuchać muzyki 3-6 godzin. Dolna granica może być w wielu wypadkach problematyczna. czas pracy ze stacją dokującą - czyli jak często będziemy musieli wyjmować słuchawki z torby czy plecaka aby podpiąć sprzęt do ładowarki.

- czyli jak często będziemy musieli wyjmować słuchawki z torby czy plecaka aby podpiąć sprzęt do ładowarki. zasięg pracy - kluczowy jest tu nie tyle zasięg słuchawek względem telefonu, bo ten wypada zazwyczaj dobrze. Większym problemem może być efektywność połączenia między dwoma słuchawkami. Niektóre słuchawki mają tendencje do gubienia połączenia np. podczas intensywnej aktywności fizycznej.

- kluczowy jest tu nie tyle zasięg słuchawek względem telefonu, bo ten wypada zazwyczaj dobrze. Większym problemem może być efektywność połączenia między dwoma słuchawkami. Niektóre słuchawki mają tendencje do gubienia połączenia np. podczas intensywnej aktywności fizycznej. czujnik zbliżeniowy - część słuchawek posiada czujnik, który wyłącza dźwięki natychmiast po wyjęciu ich z ucha - pozwala to na maksymalne wykorzystanie akumulatorów.

Wnioski z naszych testów

Dwa miesiące testów, pozwoliło nam na wysunięcie kilku spostrzeżeń dotyczących użytkowania słuchawek TWS. Pierwszym z nim jest znaczenie etui ładującego. Niezwykle istotne aby było one wygodne i odporne na uszkodzenia - dzięki temu pozwoli nam na zabieranie go w każdą podróż, a tym samym umożliwi wypracowanie nawyku odkładania słuchawek do ładowania.

Teoretycznie czas pracy na jednym ładowaniu w okolicach 4 godzin to słaby wynik, ale w realnym użytkowaniu, trudno wytrzymać nieprzerwane 4 godziny w słuchawkach - rozładowywanie każdego kompletu w trakcie testów było bardzo męczące. Realnym scenariuszem użytkowania wydają się być 1-2 godzinne sesje, przeplatane ładowaniem w etui.

Duże znaczenie ma wygoda sterowania - jeśli słuchawki mają przycisk fizyczny to dobrze aby lekko pracował - wciskanie sobie słuchawki do ucha celem zmiany utworu potrafi być nieprzyjemne.

Równie ciekawym zagadnieniem wydaje się być kwestia automatycznego wyłączania po zakończeniu odsłuchu. Funkcja ta może być oparta o czujnik zbliżeniowy lub czujnik odległości między słuchawkami - automatyczne wyłączenie pozwala zaoszczędzić wiele energii.

Warto także wiedzieć, że tryb ANC ma tendencje do zniekształcania dźwięków. Niesłyszalnie generowany szum sprawia, że użytkowanie szybciej staje się męczące. Dużo mniejszą uwagę można przywiązać do aplikacji - w większości przypadków będzie ona użytkowana jednokrotnie - przy pierwszej konfiguracji sprzętu.