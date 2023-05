Spis treści

Nord VPN

Fot.: Nord VPN

Nord VPN to prosta w obsłudze sieć VPN z ogromną liczbą serwerów do wyboru. Ma doskonałe prędkości pobierania i ładowania, a klient wyposażony jest w wyłącznik, który zatrzymuje działania aplikacji mogących spowodować, że gwarantujący prywatność tunel VPN zostanie zniszczony. Jednak w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, tu użytkownik wybiera samodzielnie, które z aplikacji będą wyłączone. Zawiera również funkcję blokowania reklam i ochrony przed złośliwym oprogramowaniem (funkcja Cybersec).

Nord VPN to ponad 5,4 tysiąca serwerów w 58 krajach. Wśród funkcji znajdziemy m.in. dzielone tunelowanie, a także podwójną zmianę adresu IP, co jeszcze bardziej maskuje użytkownika w sieci. Ciekawa opcja to możliwość wykonania testu szczelności DNS. Kolejna - opcja Dark Web Monitor, która alarmuje, gdy dane użytkownika znajdą się w Dark Webie.

Dostawca oferuje kilka opcji abonamentu na różny czas. Wszystkie znajdziesz tutaj.

Surfshark One

Fot.: Sufrshark

Surfshark One to dwa w jednym - sieć VPN oraz oprogramowanie antywirusowe. Możemy ustawić w nim domyślne rozwiązania, jak automatyczne łączenie z VPN czy znajdowanie najmniej obciążonych serwerów. To bardzo wygodne rozwiązanie i znacznie oszczędza nasz czas. Strony internetowe otwierają się w większości bez żadnych poślizgów, podobnie rzecz się ma w przypadku rozgrywek online. W szczytowych momentach szybkość transferu danych sięga 950Mbps! No i niezależnie od tego, co robimy, chroni nas bardzo skuteczny antywirus, co jest dużą zaletą.

Surfshark One to rozwiązanie VPN bardzo przyjazne dla użytkowników - niezwykle intuicyjny, przyjaźnie zaprojektowany interfejs to wygodne rozwiązanie zarówno dla zaawansowanych użytkowników, jak i osób, które wcześniej nie miały do czynienia z prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Surfshark One dostępne jest w trzech abonamentach: na miesiąc (60,40 zł), na rok (22,92 zł/mies.) oraz na 24 miesiące (16,65 zł/mies.). Wszystkie plany znajdziesz tutaj.

IP Vanish

Fot.: IP Vanish

IP Vanish oferuje doskonałe szybkości transferu danych, dużą ilość serwerów, a do tego liczne opcje związane z bezpieczeństwem. Nie bez znaczenia jest także przyjazna w obsłudze aplikacja. Sieć korzysta z protokołu WireGuard, co umożliwia potężne przepustowości. Możesz bezproblemowo grać w League of Legends czy CS:GO. Wspomniałem o dużej ilości serwerów. Co przez to rozumiem? Konkretnie - jest ich ponad 2 tysiące, a rozlokowano je w 50 krajach na całym globie. Wspierają połączenia p2p oraz tunelowanie. Dzięki temu możesz korzystać z sieci VPN tylko przy korzystaniu z wybranych aplikacji.

IP Vanish szyfruje ruch przy wykorzystaniu protokołu AES-256, czego nie można złamać nawet przy użyciu ataków typu brute force. Bezpieczeństwo korzystania z tego dostawcy potwierdziły także niezależne testy bezpieczeństwa przeprowadzone przez Leviathan Security Group.

A za ile to wszystko? Subskrypcja miesięczna to 44,99 zł. Przy rocznej zapłacisz 12,49 zł za miesiąc, a przy dwuletniej - 10,52 zł/mies. Wszystkie opcje znajdują się na tej stronie.

Express VPN

Fot.: ExpressVPN

ExpressVPN jest łatwy w użyciu, szybki i pełen różnych funkcji. Oferuje anonimowość podczas przeglądania sieci i umożliwia dostęp do witryn zablokowanych w lokalizacji użytkownika. Ideą, jaka przyświecała jego twórcom, było zapewnienie anonimowego dostępu do internetu każdemu - niezależnie od jego wiedzy na tematy techniczne. Express posiada ponad 3000 serwerów w 94 krajach, działa z Netflixem, posiada wyłącznik awaryjny oraz rozszerzenia przeglądarki. Producent szczyci się perfekcyjnym działaniem wszystkich i rzeczywiście - testując losowo kilkanaście z nich nie zdarzyło się trafić na niedziałający. Z pomocą przy wyborze ospowiedniego serwera przychodzi zaimplementowana w interfejsie opcja testu szybkości.

ExpressVPN przygotował również oprogramowanie do domowych ruterów. Aby je pozyskać, trzeba pobrać specjalnie zmodyfikowany firmware dla posiadanego urządzenia i zainstalować go. Posiada przycisk zamykania aplikacji działających w tle - Network Lock. Zapewnia ochronę i zatrzymuje wysyłanie lub odbieranie jakichkolwiek danych, jeśli połączenie VPN nieoczekiwanie zostanie przerwane.

Abonament na miesiąc to 12,95 USD, na 6 miesięcy - 9,99 USD za miesiąc, a roczny - 6,67 USD miesięcznie. Wszystkie znajdziesz na tej stronie.

CyberGhost

Fot.: CyberGhost

CyberGhost to sieć VPN stworzona do anonimowego przeglądania, chroniąca przed oprogramowaniem śledzącym ruch. Ponadto umożliwia dostęp do zablokowanych w danym regionie treści oraz witryn. Jest to jedna z najdłużej działających i najbardziej znanych usług VPN. Szczególnie koncentruje się na jednej funkcji, czyli na zapewnieniu najwyższej prywatności. Maksymalna osiągana szybkość to 850Mbps. Zaletą jest kilka tysięcy serwerów oraz możliwość znalezienia najlepszych do stremingu i gier.

CyberGhost blokuje różnego rodzaju mechanizmy śledzące, zapewnia także ochronę w przypadku trafienia na strony ze złośliwymi elementami. Sieć oferuje dedykowane oprogramowanie dla konsol Xbox Series X, One & 360 oraz Playstation 4 i 5. CyberGhost oferuje trzy plany subskrypcji. Informacje o cenach znajdziesz na tej witrynie.

Private Internet Access

Fot.: PIA

Private Internet Access to usługa VPN z kolosalną liczbą serwerów - ponad 10 tys. w 48 krajach - i wieloma zaawansowanymi funkcjami. Korzysta z zaufanych protokołów VPN typu open-source, takich jak OpenVPN i WireGuard, by dbać o bezpieczeństwo danych użytkowników, ad blocker MACE pomaga chronić cię przed reklamami, trackerami i złośliwym oprogramowaniem online, a w przypadku nieoczekiwanej utraty połączenia z VPN, party na firewallu wyłącznik awaryjny (kill switch) nie pozwoli, aby dane wyciekły.

Private Internet Access oferuje dostęp do nawet 10 urządzeń jednocześnie w ramach jednej subskrypcji. Dodatkowo sieć ma swój własny, nowoczesny program antywirusowy, który usuwa złośliwe oprogramowanie nie śledząc ani nie zapisując w dzienniku użytkownika. Otrzymujesz również adres IP na wyłączność.

Abonament na miesiąc to 11,95 USD, na rok 39,95 USD, a dwa lata - 79 USD. Wszystkie trzy znajdziesz tutaj.

ProtonVPN

Fot.: Proton VPN

ProtonVPN oferuje wspaniałe szybkości wysyłania oraz pobierania plików - do 10 Gb/s. Mamy tu nieograniczony transfer danych i brak jakichkolwiek reklam. Proton znany jest z polityki braku gromadzenia logów, jednak w wersji bezpłatnej masz tylko trzy serwery do wyboru. Ulokowane są w Holandii, Japonii oraz USA. Ma do dyspozycji ponad 1790 serwerów w 63 krajach, a autorska architektura Secure Core zapewnia wyjątkową zdolność obrony przed atakami sieciowymi.

ProtonVPN pozwala ominąć cenzurę w internecie i odwiedzić każdą witrynę. Zaletą jest NetShield - funkcja filtrowania zapytań DNS, która chroni przed złośliwym oprogramowaniem, blokuje reklamy i skrypty śledzące. Cały ruch sieciowy jest zaszyfrowany za pomocą algorytmu AES-256, wymiana kluczy odbywa się za pomocą 4096-bitowego klucza RSA, a do uwierzytelniania wiadomości wykorzystywany jest kod HMAC z SHA384.

Abonament na miesiąc to 9,99 euro, roczny 71,88 euro, a dwuletni - 119,76 euro. Wszystkie znajdziesz tutaj.

Wybieramy VPN

Sieci VPN to nie tylko anonimowość i maksymalna prywatność w sieci, ale również dodatkowa warstwa zabezpieczeń przed różnej maści zagrożeniami, jak ataki DDoS czy hakowanie konta na popularnych platformach. Oczywiście VPN nie jest niezbędny dla każdego, jednak jeżeli spędza się większość wolnego czasu w cyfrowych światach, warto rozważyć nabycie subskrypcji. Zaletą jest fakt, że nie tylko będzie chronić podczas zabawy, ale również podczas codziennego korzystania z internetu oraz umożliwi dostęp do zablokowanych geolokalizacyjnie treści i usług.

Jak wybrać najlepszy VPN dla gracza? Przede wszystkim należy wybrać taką sieć, która nie będzie opóźniać transferu danych - jak wiadomo w grach online liczy się każdy ułamek sekundy. Dlatego musi być to virtual private network, która sprawdza się tak samo dobrze niezależnie od lokalizacji wybranego serwera. W przypadku wielu szybkość może być zmienna - im dalej od prawdziwej lokalizacji, tym wolniej. Jednak przy grach nie ma mowy, aby to zaakceptować. Dlatego stawiamy przede wszystkim na te sieci VPN, które nie zawodzą pod tym względem. Drugi parametr to liczba oferowanych funkcji bezpieczeństwa - czyli ilość zabezpieczeń oferowanych przez danego dostawcę. Tu nie ma zmiłuj - im więcej płacisz, tym więcej masz prawo wymagać. Przydadzą się one także w codziennym użytkowaniu komputera oraz smartfonów. Niemal każda sieć VPN oferuje ochronę dla pewnej liczby urządzeń i nie musisz ograniczać się tylko do komputera. Spróbuj już dzisiaj!

Zdjęcie główne: cottonbro/Pexels