NordVPN to szybkie, łatwe w obsłudze i niezawodne rozwiązanie do anonimowego przeglądania sieci. Oferuje w ramach jednej subskrypcji ochronę do sześciu urządzeń. Dysponuje bazą ponad 5 tysięcy serwerów rozlokowanych w 60 krajach. Jego zaletami są blokowanie reklam, a także mechanizmy blokujące różnego rodzaju cyberzagrożenia. Możesz także uzyskać unikalny adres IP, który będzie przypisany tylko do Ciebie. Mamy tu kill switch, dzielone tunelowanie oraz możliwość korzystania z serwerów maskowanych, co jeszcze bardziej podnosi poziom bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że żadna z tych funkcji nie wpływa negatywnie na transfer danych.

NordVPN dostępny jest w trzech subskrypcjach: miesięcznej, rocznej oraz dwuletniej. Możesz wybrać odpowiednią dla siebie na tej stronie.

CyberGhost VPN to kolejna warta rozważenia propozycja. Każda subskrypcja daje Ci ochronę aż siedmiu urządzeń. Dostawca dysponuje ponad 7,5 tys. serwerów w 90 krajach, a wiele z nich jest dedykowanych rozgrywkom online. CyberGhost VPN jest kompatybilny ze wszystkimi generacjami PlayStation, a także konsolami Xbox 360, Xbox Series X i Xbox One. Czego potrzeba graczowi więcej? Dostawca proponuje dedykowany adres IP, szybki transfer, trzy protokoły (OpenVPN, WireGuard i IKEv2), a także możliwość pełnego dostęp do funkcji premium zupełnie za darmo - oczywiście przez ograniczony czas.

CyberGhost VPN oferuje cztery plany subskrypcyjne. Możesz zapoznać się z nimi i wybrać najlepszy dla siebie na tej stronie.

Private Internet Access to możliwość objęcia ochroną aż 10 urządzeń na jednym abonamencie. Dostawca gwarantuje szybki dostęp do serwerów z całego świata. Konkretnie - jest ich kilka tysięcy rozlokowanych w 84 krajach. Aplikacje VPN sieci są w 100% open-source. Mają mniej potencjalnych luk, co zmniejsza ryzyko wycieku danych, a każdy może przeanalizować i zweryfikować kod źródłowy. Dostawca nie zbiera logów, a każda aplikacja korzysta z MACE - ad blockera opartego na DNS, który chroni przed reklamami, trackerami i złośliwym oprogramowaniem online. Mamy tu także zaawansowane dzielone tunelowanie oraz kill switch.

Private Internet Access jest dostępny w trzech opcjach - przy każdej masz 30-dniowągwarancję zwrotu pieniędzy. Wszystkie subskrypcje znajdziesz tutaj.

Mullvad VPN oferuje ok. 800 serwerów w 30 krajach świata. Nie jest to może imponująca liczba, jednak wystarczająca, aby znaleźć serwer doskonale nadający się do ulubionej gry online. Dostawca nie przechowuje dzienników aktywności, nie pyta o dane osobowe, a nawet zachęca do anonimowych płatności gotówką lub jedną z akceptowanych kryptowalut. Twój adres IP jest zastępowany jednym z dostawcy, dzięki czemu aktywność i lokalizacja urządzenia nie są z Tobą powiązane. Korzystanie z Mullvad jest proste – wystarczy pobrać i zainstalować aplikację. Nie musisz tracić czasu na konfigurację. Mamy tu dzielone tunelowanie oraz zaawansowany kill switch. Inne istotne funkcje to automatyczna rotacja klucza WireGuard, antycenzura, sondowanie portów i ukrywanie ruchu.

Mullvad VPNdostępny jest w trzech planach abonamentowych - wszystkie propozycje znajdziesz na tej stronie.

Do czego gracz może w ogóle potrzebować sieci VPN? Pomijając bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu, w samych grach online pozwala mu ona wykorzystać możliwość zmiany lokalizacji geograficznej. Efekt? Dostęp do najlepszych serwerów, niedostępnych podczas normalnego użytkowania sieci. Ponadto można także wybrać serwer najbliższy swojej prawdziwej lokalizacji, co powinno zaowocować spadkiem lagów.

Decydując się na VPN zapewniasz sobie solidny komfort zabawy, a równocześnie dostęp do wszystkich funkcji związanych z bezpieczeństwem i prywatnością. Dlatego warto rozważyć zakup tego rozwiązania.