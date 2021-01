Spis treści

Promocja Norton 360 Deluxe Cena: 149,99 zł / rok

149,99 zł / rok Kup teraz: Norton 360 Deluxe Ochrona w czasie rzeczywistym. Kontrola rodzicielska, Secure VPN, Password Manager i 50 GB na kopię zapasową w chmurze.

Najlepsze antywirusy na MacOS w 2020 roku

Chociaż komputery Mac są mniej podatne na ataki, niż inne urządzenia, to nie oznacza to, że są na nie całkowicie odporne. Ataki ukierunkowane na komputery Mac są coraz powszechniejsze. Oczywiście Twój sprzęt ma wiele wbudowanych funkcji zabezpieczeń, a systemem operacyjnym macOS jest solidny Unix. Jest to ten sam system operacyjny, na którym zbudowano BSD i Linux. Swoją reputację zawdzięcza niezawodności, bezpieczeństwu i systemowi uprawnień. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo, każdy Mac korzysta z zestawu zastrzeżonych technologii. Za każdym razem, gdy otwierasz plik na komputerze Mac, Xprotect skanuje go i porównuje ze znanymi definicjami złośliwych oprogramowań dla systemu macOS. Jeśli znajdzie coś podejrzanego, zobaczysz ostrzeżenie. Podczas aktualizacji systemu Mac aktualizuje także definicje złośliwego oprogramowania.

Mac

Na przełomie maja i czerwca 2020 r. oceniliśmy najlepsze programy antywirusowe dla systemu macOS Catalina dla użytkowników domowych. Używaliśmy najaktualniejszej wersji wszystkich produktów. W teście skupiliśmy się przede wszystkim na wykrywaniu złośliwego oprogramowania, fałszywych alarmach i wydajności.

Mac

„Mam Maca, po co mi antywirus?” – tak myśli wielu użytkowników tego sprzętu. Również bardzo dużo osób w branży technologicznej twierdzi, że posiadając Maca, wcale nie potrzebujesz antywirusa i Twój komputer jest bezpieczny. Niestety każdy użytkownik macOS może paść ofiarą ransomware, kradzieży haseł czy kradzieży backupu danych z iPhone. Dobry antywirus na Mac powinien chronić na wszystkich frontach, zarówno blokować malware, nim zacznie działać, jak i nie dopuścić do zaszyfrowania plików przez ransomware i chronić wszelkie exploity przed wykorzystaniem, natomiast zainfekowane pliki trzymać w wyizolowanym środowisku. Oto kilka dobrych powodów, dlaczego antywirus na macOS jest niezbędny:

w 2018 roku w ciągu każdej minuty działanie wirusów powodowało straty o przeciętnej wartości 1,1 mln USD (dane za raportem RiskIQ Evil Internet Minute ); w ciągu roku jest to ponad 600 miliardów

działanie wirusów powodowało straty o przeciętnej wartości 1,1 mln USD (dane za raportem ); w ciągu roku jest to ponad 600 miliardów 980 milionów maszyn padło ofiarą wirusów w 2018 roku

sponsorowana przez Koreę Północną grupa hakerów Lazarus Group , stworzyła i przypuściła pierwszy w historii atak ransomware na komputery Mac

, stworzyła i przypuściła pierwszy w historii atak ransomware na komputery Mac pojawiły się złośliwe aplikacje do kopania kryptowaluty na MacOS oraz jej kradzieży z wirtualnych portfeli

Temat jest dość szeroki i został omówiony w oddzielnym artykule: „Czy macOS potrzebuje antywirusa? Odpowiadamy i doradzamy”.

W tym artykule posiadacze Maców mogą dowiedzieć się o najlepszych antywirusach w 2020 roku.

Najlepszy antywirus na Maca 2020: jak testowano oprogramowanie?

W naszym teście najlepszych antywirusów na Maca korzystamy przede wszystkim z danych niezależnego laboratorium AV-Test, które specjalizuje się w obiektywnych testach oprogramowania antywirusowego. Wszystkie aplikacje były testowane w trzech aspektach:

ochrona - wykrywanie wirusów nie tylko za pomocą bazy sygnatur szkodników, ale także radzenie sobie z nowymi zagrożeniami, których sygnatur nie ma jeszcze w bazie. Czyszczenie szkód stworzonych przez danego wirusa - bardzo ważne jest, aby wszystkie pozostałości po złośliwym oprogramowaniu zostały usunięte;

wydajność - tempo pracy związane z działaniami ochronnymi, w tym aktualizacje bazy danych;

brak zakłóceń w działaniu systemu - testowano, jak antywirus wpływa na otwieranie stron www, pobieranie plików i kopiowanie, a także instalację oraz uruchamianie aplikacji.

W każdym kryterium program mógł uzyskać maksymalnie sześć punktów. Idealny wynik to 18 punktów. W teście wzięło udział 11 aplikacji - z czego aż osiem zyskało 18 punktów.

Mac

Najlepszy antywirus na Maca 2020

Oto najlepsze zdaniem laboratorium AV-Test oraz naszym oprogramowanie antywirusowe na Maca dostępne w 2020 roku.

Avast Security 14.2

Avast Security 14.2 doskonale wykrywa wszystkie szkodniki niezależnie od tego, czy są to zagrożenia świeże, czy stare. Ogromną zaletą jest także brak fałszywych alarmów. Aplikacja pracuje niezauważalnie - w żaden sposób nie spowalnia działania ani instalacji, nie ma też żadnego problemu podczas kopiowania plików. Program ma dwie edycje - darmową oraz rozbudowaną Premium. Darmowy to bardzo dobry antywirus dla macOS, ale polecamy tą drugą, ponieważ stopień ochrony jest ten sam, a do tego oferuje ona bardziej rozbudowane funkcje, na przykład wyszukiwanie słabych miejsc w sieci Wi-fi, osłonę poczty e-mail oraz osłonę stron www.

Avast Security dla systemu Mac dostępny jest w planie subskrypcyjnym na rok za 179 zł - można również skorzystać z 60-dniowego okresu próbnego przed zakupem. Zarówno jedno, jak i drugie możesz załatwić na tej stronie.

AVG Antivirus 19.4

AVG Antivirus 19.4 to kolejny najlepszy antywirus na MacOS. Podobnie jak i w pozostałych topowych produktach, tak i tutaj ochrona przed szkodnikami jest stuprocentowa, przy jednoczesnym braku fałszywych alarmów. Podczas codziennego użytkowania spisuje się na medal - wpływ AVG na instalację, uruchamianie oraz używanie aplikacji jest praktycznie nieodczuwalny. Poza funkcjami podstawowymi oferuje również zabezpieczanie prywatnych plików za pomocą dodatkowej warstwy ochrony przed ransomware, unikanie fałszywych stron internetowych w celu lepszej ochrony płatności, oraz ochronę przed phishingiem.

AVG Antivirus dostępny jest w cenie 199 zł/rok użytkowania. Możesz nabyć go na tej stronie. producent deklaruje, że jeśli produkt nie spełnia oczekiwań, w ciągu pierwszych 30 dni zwróci Ci pieniądze za jego zakup!

Bitdefender Antivirus for Mac 8.1

Bitdefender Antivirus for Mac 8.1 ma prawo do tytułu "najlepszy antywirus na Maca". Podobnie jak i poprzednicy, gwarantuje całkowitą ochronę w każdym możliwym aspekcie. Oprócz tego ten antywirus na Mac nie wpływa w ogóle na pobieranie i kopiowanie plików, natomiast w użytkowaniu aplikacji i uruchamianiu plasuje się nieco poniżej przeciętnych opóźnień. Bitdefender Antivirus for Mac 8.1 oferuje wbudowany VPN, moduł przeciwko śledzeniu odwiedzanych przez użytkownika witryn, funkcję Autopilota, ochronę Time Machine, blokowanie Adware i inne praktyczne możliwości.

Bitdefender Antivirus dla Mac to wydatek 85 złotych na okres 12 miesięcy. Natomiast dla trzech urządzeń to zaledwie 110 złotych. Subskrypcję można nabyć na tej stronie.

Aktualne ceny w sklepach Antywirus Bitdefender Antivirus for Mac 1st / 1Rok 60 zł

ClamXAV

ClamXAV to kolejna wysokiej jakości ochrona antywirusowa na systemy Mac. Doskonale wykrywa szkodniki, nie podnosi fałszywych alarmów, a w trakcie użytkowania nie wpływa na szybkość pobierania, czy kopiowania plików. Nieco gorzej wypada przy uruchamianiu i używaniu aplikacji. W pierwszym przypadku spowolnienie wynosi 6 % (przy przeciętnych 3%), w drugim - 18% (przy przeciętnych 11%). Pod względem funkcji mamy tu praktyczne blokowanie reklam online, w tym wyskakujących okienek, możliwość regularnego skanowania po ustaleniu harmonogramu, a także możliwość skanowania wskazanych obszarów dysku.

ClamXAV dostępny jest w trzech licencjach, każda na rok użytkowania. W przypadku edycji Home koszt to 123,75 zł - licencja obejmuje 3 urządzenia Mac. Opcja Family Pack pozwala na ochronę 9 urządzeń, jej koszt roczny to 206,40 zł, a więc jest znacznie bardziej ekonomiczna. Dla studentów przewidziano wersję ClamXAV for Students - rok użytkowania to wydatek 86,63 zł. W przypadku zastosowań biznesowych koszt jest taki sam, jak użytkowników domowych, ale licencja obejmuje tylko 1 urządzenie.

Subskrypcje ClamXAV dostępne są na tej stronie.

Kaspersky Internet Security 20.0

Kaspersky Internet Security 20.0 to bardzo efektywny program antywirusowy dla Mac, który wykrywa 100% zagrożeń. Poza tym ne ma żadnego negatywnego wpływu na takie działania jak: uruchamianie aplikacji, pobieranie i kopiowanie plików. Niestety jednak spowalnia wyczuwalnie instalowanie aplikacji - o 24%, gdy średnia dla pozostałych programów antywirusowych to 11%. Wśród funkcji tego antywirusa znajdziemy blokowanie trackerów, ochronę płatności na poziomie bankowym i blokowanie nieautoryzowanego dostępu do kamerki internetowej. Dodatkowo otrzymujemy także 200 MB transferu dziennie w sieci VPN.

Koszt rocznej licencji Kaspersky Internet Security 20.0 na jedno urządzenie to 139 zł, dwuletniej - 229 zł. Wszystkie opcje subskrypcji dostępne są na tej stronie.

Norton Security 8.5

Norton Security 8.5 nie tylko perfekcyjnie chroni system, ale przede wszystkim działa w tle najmniej odczuwalnie ze wszystkich topowych aplikacji antywirusowych na Mac. Przy kopiowaniu i uruchamianiu aplikacji oraz pobieraniu plików opóźnienie antywirusa wynosi 0%. Przy instalacji jest to zaledwie 5% - (przeciętnie wynosi 11 %). Program antywirusowy na MacOS dostępny jest w wersjach Standard, Deluxe i Premium. Nawet w podstawowej oferuje szeroką funkcjonalność, w tym 10 GB miejsca na kopie zapasowe plików, menadżera haseł, ochronę kamerki internetowej oraz wbudowany VPN. Wszystko to sprawia, że Norton jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla naszego sprzętu.

Cena za subskrypcję Norton Security w wersji Standard to 139,99 zł za rok. Deluxe - 149,99 zł, a Premium - 199,99 zł. Wszystkie plany subskrypcji znajdziesz na tej stronie.

TrendMicroAntivirus 10.0

Trend MicroAntivirus 10.0 to 100% skuteczności w ochronie przed zagrożeniami i zero fałszywych alarmów. Niestety w przypadku tego programu nie obyło się bez wad. Trend Micro mocno spowalnia instalacje aplikacji. Spowolnienie to aż 27 % przy przeciętnym wyniku 11 %. Wyczuwalnie wpływa również na uruchamianie aplikacji, które spowalnia o 6 % - przeciętna to 3 %. Spowalnia także pobieranie plików aż o 4 %(przeciętna 1 %). Wśród funkcji Trend Micro jest zapobieganie nieupoważnionemu korzystaniu z kamery i mikrofonu, a także blokowanie niebezpiecznych stron internetowych, które mogą wykradać dane osobowe (phishing). Całość nadzorują zaawansowane mechanizmy SI.

TrendMicroAntivirus dla Mac to wydatek 1999,99 zł za roczną subskrypcję dla jednego urządzenia. Możesz ją wykupić na tej stronie.