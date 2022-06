Spis treści

Fujifilm Instax Mini 11

Fot. Instax

Fujifilm Instax Mini 11 dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych - w tym niebieskiej, różowej i purpurowej. Mamy tu do czynienia z urządzeniem prostym i niedrogim, które doskonale nada się do wykonywania zdjęć w różnych sytuacjach. Zastosowano tu mechanizm, który samoczynnie dobiera najlepsze parametry wykonywanej fotografii do oświetlenia itp. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie zdjęcia powinny wypadać perfekcyjnie. Znalazła się tu także wbudowana lampa błyskowa, dzięki której można wykonywać je nocą lub gdy wokół panuje ciemność. Oczywiście użytkownik ma możliwość ręcznego dopasowania wszelkich parametrów.

W aparacie Fujifilm Instax Mini 11 interesująco rozwiązano metodą robienia zdjęć selfie. Należy wyciągnąć przednią krawędź obiektywu, aby pojawił się zgrabny, wbudowany obiektyw do selfie oraz lusterko, dzięki któremu można sprawdzić, jak wypadnie się na fotografii. Drukowane zdjęcia mają rozmiar karty kredytowej - dzięki czemu idealnie zmieszczą się w portfelu. Przeciętny czas wywołania filmu wynosi 90 sekund.

Podsumowując: Fujifilm Instax Mini 11 to prosty, wygodny aparat natychmiastowy dla osób, które nie mają dużych wymagań. Nadaje się zarówno dla dorosłych, jak i młodszych użytkowników, których może zachęcić do zainteresowania się fotografią.

Canon Zoemini S

Fot. Canon

Canon Zoemini S to aparat instant z obiektywem 8 MPix. Drukuje fotografie w formacie 2 x 3" lub 2 x 2" nawet w 50 sekund. Dzięki samoprzylepnemu tyłowi papieru Zink można naklejać zdjęcia na dowolnych powierzchniach. Maksymalna rozdzielczość wydruków to 314 x 600 dpi, co pozwala cieszyć się wysoką jakością fotografii. Warto dodać, że wspomniany Zink to papier samoprzylepny odporny na działanie wody, rozdarcia oraz rozmazywanie.

Zoemini S waży zaledwie 188 g, a w urządzeniu mieści się aż 10 arkuszy Zink i jeden arkusz SMARTSHEET. Ponadto ten aparat natychmiastowy obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 256 GB. Możesz zatem zapisać ich dowolną ilość, a następnie przerzucić z galerii na kartę i wydrukować. Canon Zoemini S jest wyposażony we wbudowany moduł Bluetooth 4.0. Dzięki temu można podłączać do drukarki Canon Zoemini S dowolne urządzenia przenośne - wymagana jest aplikacja Canon Mini Print, dostępna w edycjach dla Androida oraz iOS. Dodatkowo dzięki aplikacji można zdalnie sterować aparatem za pomocą smartfona, a do zdjęć dodawać filtry, zniekształcenia, rysunki oraz tekst.

A wracając do samego wykonywania zdjęć - aparat ma przednie lusterko i lampę pierścieniową, co umożliwia podgląd zdjęcia oraz dobre oświetlenie. W obudowie znajdziemy również diody wielofunkcyjne, które sygnalizują zmiennymi kolorami m.in. stan ładowania, drukowanie, chłodzenie głowicy drukarki czy ewentualne błędy, np. brak papieru. Kolejna warta wzmianki cecha to zasilanie - nie mamy tu baterii, ale wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 700 mAh. Jego średnia żywotność przy pełnym naładowaniu wynosi 25 odbitek, zaś samo ładowanie do 100% trwa do 2 godzin. To bardzo dobre wyniki.

Podsumowując: Canon Zoemini S to doskonały aparat natychmiastowy, który daje szereg możliwości związanych zarówno z drukowaniem, jak i wykonywaniem zdjęć. Zdecydowanie można go polecić każdemu.

Polaroid Now

Fot. Polaroid

Polaroid Now to aparat natychmiastowy wyposażony w autofokus oraz funkcję podwójnego naświetlania, która pozwala uzyskać niezwykły efekt przenikania kadrów. Dlategi poza unikalnymi odbitkami gwarantuje też porcję niezapomnianej kreatywnej zabawy. Zwraca uwagę sam design urządzenia - łączy wygląd kultowych urządzeń z obudową vintage i nowoczesnymi rozwiązaniami, ułatwiającymi wykonywanie zdjęć. W jego konstrukcji postawiono na nowe miękkie linie, aby odejść od kanciastych obudów znanych z przeszłości i umożliwić użytkownikom wygodne trzymanie aparatu oraz komfortowe wykonywanie i przeglądanie zdjęć. Jest to aparat z lampą błyskową, co umożliwia wykonywanie zdjęć w nocy i ciemnym otoczeniu.

Polaroid Now zasila bateria wielokrotnego ładowania, uzupełniana przez złącze USB. Na jednym ładowaniu można zużyć aż 15 opakowań filmu, co sprawia, że ten aparat świetnie sprawdzi się w trakcie każdej podróży i przygody. Aparat został wyposażony w obiektyw, który automatycznie przełącza się pomiędzy formatem krajobrazowym a portretowym, aby za każdym razem wykonać jeszcze lepsze ujęcie. W obudowie znajdują się cztery przycisk, umożliwiające wprowadzanie własnych ustawień - jest to jednak mało intuicyjne i wypada poczytać najpierw instrukcję.

Podsumowując: Polaroid Now to mocny model, doskonale wykonujący zdjęcia. Jeśli szukasz aparatu natychmiastowego - będzie dobrym wyborem.

Instax Square SQ6

Fot. Instax

Instax Square SQ6 to aparat błyskawiczny, który pozwala na robienie zarówno zdjęć zwykłych, jak i selfie. W tym celu zamieszczono z przodu lusterko, umożliwiające sprawdzenie, jak wypadnie fotografia oraz samowyzwalacz - po jego naciśnięciu wykonuje zdjęcie dokładnie po 10 sekundach. Jest to pierwszy model producenta, który wspiera w pełni analogowy format "square" - zdjęcia mają białą ramkę. Przy robieniu normalnych fotografii, można wybrać jeden z kilku trybów działania: automatyczna ekspozycja, makro, krajobraz, ciemny oraz jasny. Na osobne omówienie zasługuje podwójna ekspozycja - pozwala nałożyć na siebie dwa kadry i stworzyć w ten sposób kolaż. Jakość zdjęć we wszystkich trybach nie pozostawia nic do życzenia - ostrość i kolorystyka wypadają doskonale. Czas wywoływania filmu wynosi ok. 90 sekund.

Instax Square SQ6 został wyposażony we wbudowaną, automatyczną lampę błyskową. Można ją włączać lub wyłączać dla uzyskania pożądanego efektu. Trzy kolorowe filtry na flesz (pomarańcz, fiolet i zieleń), dołączone do tego aparatu, pozwalają wykonywać zdjęcia w artystycznym klimacie. Square SQ6 ma design wzorowany na aparatach retro, ale został wzbogacony nowoczesnymi wstawkami, a całość utrzymana jest w jednej z trzech tonacji - perłowej bieli, pąsowym złotem lub grafitową szarością. Dzięki temu jest to model elegancki i stylowy. Można nazwać go najlepiej wyglądającym aparatem Instaxa od czasu Mini 90.

Wydajność aparatu wynosi 10 zdjęć na jeden pakiet filmów - okienko potwierdza prawidłowe umieszczenie pakietu. Instax Square SQ6 zasilany jest przez dwie baterie litowe CR2/DL CR2. Jego wymiary to 118,7x128,1x58,1 mm, a waga - 393 gramów (bez paska i pakietu filmów).

Podsumowując: Instax Square SQ6 to w tej chwili jeden z najlepszych - jeśli nie najlepszy - aparatów błyskawicznych na rynku. Jeśli chcesz kupić takie urządzenie, ten właśnie model będzie doskonałym wyborem.

Instax Mini LiPlay

Fot. Instax

Instax Mini LiPlay to aparat natychmiastowy, wyposażony w funkcje stawiające go ponad konkurencją. Jest to zarazem drukarka, która pozwala na drukowanie zdjęć prosto ze smartfona (jest do tego potrzebna dedykowana aplikacja), z którym łączy się bezprzewodowo dzięki wykorzystaniu Bluetooth. Może także nagrywać dźwięki i zapisywać je w formie kodów QR (maksymalna długość pojedynczego zapisu - 10 sekund przed i po wykonaniu zdjęcia). Po zeskanowaniu kodu otwiera się strona instaxa ze zdjęciem oraz nagranym dźwiękiem.

Mamy tu do czynienia z aparatem bardzo prostym w obsłudze - z tyłu ma 2,7-calowy, jasny i kontrastowy wyświetlacz LCD. Obsługa odbywa się za pomocą aż 14 przycisków, a sam spust jest wygodny w użytkowaniu. Gdy wykonuje się zdjęcie, automatyczny autofokus sam wybiera punkt ostrości i robi to bardzo sprawnie. Tu warto dodać, że LiPlay nie drukuje zdjęcia od razu po jego wykonaniu - fotografie można drukować osobno, wybierając je w menu aparatu, dzięki czemu nie zużyje się filmu na nieudane ujęcia. Jedno zdjęcie drukuje się 12 sekund, a akumulator powinien wystarczyć na wydrukowanie do 100 zdjęć. Urządzenie korzysta z przystępnych cenowo wkładów systemu instax mini. Przy wykonywaniu fotografii można korzystać z sześciu filtrów. Do wyboru oddane zostały: czarno-biały, sepia, rybie oko, żywy, plakatowy oraz stylowy. Dostępnych jest również 10 szablonów w samym aparacie oraz 30 ramek w dedykowanej aplikacji.

Instax Mini LiPlay wykorzystuje do robienia zdjęć 1,5-calową matryca CMOS z podstawowym filtrem kolorów. Sensor współpracuje z obiektywem o ekwiwalencie ogniskowej 35 mm przy świetle f/2. Mamy tu również wspomniany, pojedynczy autofokus, wyposażony w dodatkowy doświetlacz AF oraz lampę błyskową LED. Dzięki samowyzwalaczowi można robić pozowane zdjęcia ze sobą - w precyzyjnym ustawieniu aparatu pomoże specjalnie umieszczone w tym celu lusterko. LiPlay jest dostępny w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: Elegant Black, Blush Gold oraz Stone White.

Podsumowując: mamy do czynienia z bardzo praktycznym aparatem natychmiastowym, a choć jego design nie każdemu się spodoba, co do jakości zdjęć nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Dlatego Instax Mini LiPlay jest pomysłem wartym rozważenia!

Polaroid Go

Fot. Polaroid

Polaroid Go to najmniejszy na rynku aparat marki do zdjęć natychmiastowych. Umożliwia wykonywanie ich w formacie 66,6 mm x 53,9 mm. Z zewnątrz zwraca uwagę solidna, kolorowa i stylowa konstrukcja, a przy samej obsłudze - precyzyjnie działający autofokus oraz funkcje Selfie-Mirror i Self Timer. Warta odnotowania jest również bateria o pojemności 705 mAh. Jak podaje producent, jej jedno ładowanie powinno wystarczyć aż na 15 opakowań filmów!

Jeśli chodzi o same zdjęcia, mamy tu takie funkcję artystycznej, podwójnej ekspozycji. Ponadto Polaroid Go wyposażono we wbudowaną lampę błyskową -uwzględnia warunki oświetleniowe i umożliwia wykonanie świetnych zdjęć w warunkach słabego oświetlenia, nawet jeżeli w danej chwili się z niej nie korzysta. Całość waży zaledwie 242 g. Współpracuje z papierem typu Polaroid Go Film

Podsumowując: Polaroid Go to świetne rozwiązanie dla każdego, zwłaszcza na dłuższe wyprawy.

Aparaty natychmiastowe w XXI wieku - co musisz o nich wiedzieć?

Aparaty natychmiastowe - inne nazwy to aparaty błyskawiczne lub aparaty instant - przeżywały na świecie szczyt popularności w latach 70-tych XX wieku. Jednak nawet teraz, w czasach Instagramu i sieci społecznościowych, wiele osób po prostu lubi ten styl wykonywania fotografii, a młodsze pokolenia zaczynają go odkrywać. Nie ma tu tak dużego wyboru jak w przypadku smartfonów, gdzie o prym na rynku walczy kilkanaście dużych marek, nie wspominając o tradycyjnych aparatach. Rynek aparatów natychmiastowych to praktycznie trzy firmy: Instax, Polaroid oraz Lomography.

Aparat natychmiastowy - jak kupować?

Gdy chcesz kupić aparat instant, musisz zwrócić uwagę na kilka czynników.

Po pierwsze - jak bardzo ma być zaawansowany? Czy preferujesz po prostu wyjęcie aparatu i pstryknięcie, powierzając całą regulację ustawień jego mechanizmom, czy też raczej chcesz mieć wpływ na każdy aspekt wykonywanego zdjęcia? Aparaty natychmiastowe mogą pod tym względem mocno różnić się od siebie - Polaroid OneStep 2 nie daje praktycznie żadnych możliwości regulacji, a Lomo Instant Mini umożliwia ustawienie wielu parametrów ujęcia. Ponadto niektóre marki - jak na przykład Lomography - oferują aparaty, w których można wymieniać obiektywy, co znacznie zwiększa ich uniwersalność oraz możliwości zastosowań. Jeżeli lubisz mieć wszystko pod kontrolą, alternatywą dla aparatów błyskawicznych może być zwykły - a nawet smartfon - w połączeniu z drukarką przenośną.

Po drugie - czy chcesz wyłącznie aparat drukujący od razu zdjęcia, czy też wolisz, kiedy możesz je wybierać, a także zapisywać trwale? Istnieją aparaty błyskawiczne obsługujące karty pamięci oraz pozwalające na ręczne wybieranie tych fotografii, które zostaną wydrukowane (np. Instax Mini LiPlay). Inna ciekawa opcja to możliwość przesyłania bezprzewodowego zdjęć do komputera czy smartfona. Zaletą aparatów pozwalających na wybieranie fotografii do drukowania jest oszczędność papieru, który czasami sporo kosztuje. Z drugiej jednak strony, jeśli kupujesz aparat do natychmiastowego wydrukowania zdjęć, możesz chcieć mieć je po prostu wydrukowane i koniec.

Po trzecie - rodzaj papieru do drukowania. W tym aspekcie rynek jest całkowicie zdominowany przez markę Instax, za którą odpowiada Fujifilm. Trzy rodzaje papieru to: Mini (dla zdjęć portretowych i mniejszych), Wide (dla dużych zdjęć oraz krajobrazów) oraz Square (średnie zdjęcia i - zgodnie z nazwą - kwadratowe). Aparat obsługuje zazwyczaj tylko jeden rodzaj papieru (chlubnym wyjątkiem jest Lomo'Instant Square), dlatego musisz ustalić, jakiej wielkości i jakiego formatu zdjęcia chcesz wykonywać takim urządzeniem. Tu warto zauważyć, że Lomography i Leica korzystają z papieru fotograficznego Instax, a Leica dodatkowo produkuje swój własny. Podobnie Polaroid - marka ta używa własnego papieru i-Type, który jest odpowiednikiem Instax Wide, jednak zdjęcia są bardziej kwadratowe niż prostokątne.

Po czwarte - koszt. Jest on związany nie tylko z samą ceną aparatu, ale również wspomnianym przed chwilą papierem. Pomyśl, jak często będziesz robić zdjęcia, a następnie sprawdź, ile potrzeba Ci do tego papieru i ile za niego zapłacisz - wówczas będziesz mieć koszt użytkowania wybranego urządzenia. Co ciekawe, niektóre aparaty natychmiastowe - np. Polaroid Snap czy Kodak Smile - nie używają papieru, ale korzystają z technologii Zink, czyli papieru beztuszowego. Są one zazwyczaj tańsze.