Polaroid Snap reklamowany jest jako najmniejszy na świecie cyfrowy aparat do zdjęć natychmiastowych. Jakie są jego najlepsze cechy?

Polaroid Snap to niewielkich rozmiarów aparat natychmiastowy. Jego waga wynosi 431 g przy wymiarach 168x158x48 mm. Wykonano go w całości z tworzywa sztucznego przeciętnej jakości, toteż należy uważać, aby nie zarysować obudowy, a upadek urządzenia z wysokości może zakończyć się jej pęknięciem. Co rzadko spotykane w takich aparatach - mamy na spodzie gwint umożliwiający zamontowanie urządzenia na statywie.Model ten korzysta z matrycy 10Mpix z diodą doświetlającą. Zdjęcia można wykonywać w kilku trybach, w tym sepii oraz czarno-białe, możliwe jest dodawanie efektów fotobudki (seria czterech zdjęć) czy ramki klasycznego polaroida. ale wszystkie parametry ustalane są automatycznie. Polaroid Snap może od razu drukować zdjęcia w rozmiarach 5x7.5 cm, ma także slot na kartę pamięci do 32 GB, dzięki czemu można je zapisywać do późniejszego przerzucenia na komputer. Operacja zapisywania wykonywana jest nawet bez papieru - za co duży, a kolejny należy policzyć za samowyzwalacz do selfie.

Polaroid Snap wykorzystuje specjalny papier, podobny do fotograficznego. Kosztuje nieco - paczka 30 szt. to 80 złotych - ale daje świetne efekty. no i...

