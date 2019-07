Najlepsze aplikacje do wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne

Messenger to najpopularniejsza usługa do wysyłania wiadomości. Czy to optymalne rozwiązanie do użytku na co dzień?

Cena: darmowy

Facebook Messenger jest najpopularniejszą aplikacją do wysyłania wiadomości. To prawdopodobnie właśnie z niej korzystasz wiele razy dziennie. Aplikacja pod wieloma względami podobna jest do WhatsApp, a jej właścicielem jest Facebook. To właśnie za pomocą tego portalu odbywa się logowanie do Messengera. Jeżeli nie posiadasz Facebook'a nie martw się nadal będziesz mógł skorzystać z Messengera. Możesz zarejestrować się bez konta na Facebooku.

Źródło: macworld

Korzystając z aplikacji Facebook Messenger, będziesz mógł wysyłać wiadomości, filmy, zdjęcia, linki i inne informacje do swoich znajomych z Facebooka lub stron Facebooka w aplikacji. Możesz rozpocząć czat grupowy lub prowadzić indywidualne rozmowy, a także masz do dyspozycji mnóstwo naklejek i GIF-ów do wysłania.

Nie zabrakło funkcji dodatkowych takich, jak Stories, które pozwalają na tworzenie krótkich klipów, które możesz edytować przy użyciu tekstów, podpisów, animacji i dodatkowych elementów. Facebook Messenger jest zbieraniną zapożyczeń innych mediów społecznościowych, więc odnajdziesz w nim wiele także z Instagrama.

Facebook Messenger - pełna recenzja »