Najlepsze bezpłatne usługi poczty elektronicznej w 2019 roku

iCloud to dobra usługa, ale tylko wtedy, gdy korzystasz tylko i wyłącznie z urządzeń od Apple.

Cena: darmowy

darmowy Ścisła integracja z urządzeniami Apple

Skrzynka odbiorcza VIP

Obsługa wielu kont

Źródło: techadvisor

Jeżeli posiadasz jakiekolwiek urządzenie od Apple posiadasz również iCloud. Elementem tej usługi jest właśnie poczta elektroniczna. Na urządzeniach z Cupertino posiadasz do dyspozycji dedykowaną aplikację Mail, która pozwoli Ci na obsługę zarówno konta iCloud, jak i wielu innych skrzynek takich, jak Outlook, Gmail i inne. Pamiętaj jednak, że jeżeli zalogujesz się do iCloud za pomocą strony internetowej nie uzyskasz dostępu do wszystkich skrzynek, a jedynie do poczty od Apple.

Oba rozwiązania mają proste i czytelne interfejsy, które są także atrakcyjne od strony wizualnej. Niestety, jak przystało na Apple nie ma praktycznie żadnych opcji personalizacji.

Foldery mogą być tworzone w celu przeciągania i upuszczania wiadomości e-mail. Reguły można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie sortować wiadomości do folderów. Możesz dodać wybrane adresy email do skrzynki VIP, co spowoduje że nie przegapisz ważnych wiadomości e-mail. Uważamy, że to najlepsza funkcja, jaką...

