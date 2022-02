Spis treści

Czym powinna charakteryzować się myszka gamingowa?

Niezależnie od tego, w jakie gry gramy najczęściej, odpowiednio dobrane peryferia mogą nam bardzo umilić czas spędzony przed komputerem. Obecnie producenci prześcigają się w dodawaniu do myszek niezliczonej ilości przycisków funkcyjnych oraz różnokolorowego podświetlenia. Szczególną uwagę przy zakupie myszki gamingowej powinniśmy zwrócić na czas reakcji oraz wygodę użytkowania. Należy pamiętać, że korzystanie ze źle dobranego sprzętu, kiedy ręka przez dłuższy czas spoczywa w nienaturalnej pozycji może skutkować problemami zdrowotnymi. Jak już znajdziemy modele, które pasują do naszej dłoni, zwróćmy uwagę na czas reakcji. Niezależnie od tego w jakie gry gramy, jest on kluczowy. Standardowy przedział dla myszek gamingowych to 1600-2000 dpi.

Kolejną rzeczą na jaką powinniśmy zwrócić uwagę to żywotność. Myszka gamingowa będzie narażona na częste i długotrwałe naciskanie danych klawiszy. Jeśli jesteśmy fanami serii Diablo lub innych gier z rodzaju hack'n'slash, to starajmy się wybierać sprzęt od producenta, który gwarantuje długą żywotność przycisków.

W tym rankingu skupiamy się na myszkach bezprzewodowych. Wybierając tego typu model zwróćmy także uwagę na stabilność połączenia oraz długość pracy na baterii.

Sprawdź, na jakie modele w 2022 roku warto zwrócić szczególną uwagę.

Corsair Dark Core RGB PRO

Corsair Dark Core RGB PRO

Corsair Dark Core RGB PRO jest myszką dość drogą. Jednak warto pamiętać o tym, że w tej cenie dostajemy bardzo dużo opcji, które nie są spotykane w tańszych wariantach cenowych. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo długi czas pracy na baterii. Bez ładowania myszka wytrzyma do 50 godzin użytkowania. Dodatkowo, droższy model Dark Core RGB PRO SE wyposażony jest także w funkcję ładowania indukcyjnego.

W myszce zastosowano przełączniki Omron o wytrzymałości 50 milionów kliknięć. Dzięki wbudowanej pamięci możemy przechowywać 3 profile ustawień. Myszka jest wyposażona w 8 programowalnych przycisków. Mamy także możliwość zmiany czułości sensora co 1 dpi.

Najważniejsze cechy

Do 50 godzin pracy na baterii

Wbudowana pamięć

Przełączniki Omron z wytrzymałością 50 milionów kliknięć

8 programowalnych przycisków

SteelSeries Rival 650

SteelSeries Rival 650

SteelSeries Rival 650 może nie imponuje długością pracy na baterii, ponieważ bez podłączenia wytrzyma około 24 godzin, jednak myszka została wyposażona w opcję szybkiego ładowania. Sprzęt dobrze leży w dłoni, dzięki zastosowaniu do wykończenia gumopodobnego tworzywa. Jeśli lubicie ciężkie myszki, SteelSeries Rival 650 można dodatkowo dociążyć odważnikami, na które zostało przygotowane specjalne miejsce po bokach urządzenia.

Myszka łączy się z komputerem przy użyciu Quantum Wireless 2.4 GHz polling rate na poziomie 1,000Hz. Można ją też podłączyć kablem USB-C, służącym do ładowania.

Najważniejsze cechy

Około 24 godziny pracy na baterii

Funkcja szybkiego ładowania

Możliwość dociążenia myszki

Programowalne przyciski

Podświetlenie RGB

Logitech G502 Lightspeed

Logitech G502 Lightspeed

Logitech G502 Lightspeed charakteryzuje się klasycznym wyglądem. Myszka jest wyposażona łącznie w 11 konfigurowalnych przycisków. Możemy ją także dociążyć. Pod spodem znajdziemy miejsce na dodatkowe ciężarki. Logitech może się poszczycić bardzo dobrymi osiągami, jeśli chodzi o długość pracy baterii. Jeśli wyłączymy podświetlenie, bez ładowania sprzęt wytrzyma do 58 godzin. Z podświetleniem logo na grzbiecie myszy nie będziemy musieli podłączać zasilania przez około 45 godzin.

Myszka bardzo dobrze sprawdza się we wszelkiego rodzaju grach. Profilowana obudowa dobrze leży w dłoni i pozwala na komfortowe użytkowanie przez dłuższy czas.

Najważniejsze cechy

11 konfigurowalnych przycisków

Długi czas pracy na baterii

Zakres 100-25600 dpi

Podświetlenie

Możliwość dodatkowego dociążenia

Razer Mamba Wireless

Razer Mamba Wireless

Razer Mamba Wireless to sprzęt, który idealnie nadaje się dla graczy, którzy szukają gamingowego urządzenia o delikatnym i mało krzykliwym wyglądzie. Producent może się pochwalić doskonałymi osiągami jeśli chodzi o czas pracy na baterii. Po jednokrotnym naładowaniu możemy korzystać z myszki do 50 godzin. Jest ona także wyposażona w 7 programowalnych przycisków. Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie 5 ustawień.

Razer Mamba Wireless ma także mechaniczne przyciski o wytrzymałości do 50 milionów kliknięć, co stawia ten sprzęt w czołówce. Wysoką precyzję śledzenia zapewnia sensor Razer 5G o rozdzielczości do 16 000 dpi.

Najważniejsze cechy

Czas pracy na baterii do 50 godzin

Wytrzymałość przycisków to około 50 milionów kliknięć

Mało krzykliwy design

Rozdzielczość do 16 000 dpi

7 programowalnych przycisków

ASUS ROG Spatha

ASUS ROG Spatha

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć sprzętu od Asusa z serii Republic of Gamers. ASUS ROG Spathab to myszka zaprojektowana przy współpracy z profesjonalnymi graczami. Jest dostosowana do długich maratonów gamingowych. W zasięgu dłoni mamy wszystko, co potrzebne do dowodzenia na polu bitwy. ASUS ROG Spatha jest wyposażony w 12 programowalnych przycisków. Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie pięciu profili.

Myszka wykorzystuje szybkie połączenie bezprzewodowe. Po rozładowaniu można podłączyć ją kablem i ładować podczas używania.

Najważniejsze cechy

12 programowalnych przycisków

Intuicyjne oprogramowanie

Szybkie łącze bezprzewodowe

Wbudowana pamięć flash

Możliwość korzystania z myszki podczas ładowania

Logitech G305 LightSpeed

Logitech G305 LightSpeed

Logitech G305 LightSpeed jest świetnym wyborem, jeśli chcesz kupić myszkę gamingową, którą możesz także zabrać do pracy czy szkoły. Charakteryzuje się eleganckim i stonowanym wyglądem. Jest ona także bardzo lekka. Waży jedynie 99 gramów. Myszka łączy się za pomocą technologii Lightspeed, dzięki której możemy liczyć na opóźnienie na poziomie 1 ms.

Logitech G305 LightSpeed wyposażona jest 6 programowalnych przycisków o wytrzymałości do 10 milionów kliknięć. Możemy liczyć także na długi czas pracy na baterii. Producent deklaruje nawet do 250 godzin działania na jednej baterii AA.