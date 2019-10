Najlepsze budżetowe smartfony 2019

Spis treści

Redmi Note 7 to budżetowiec, który wygląda niemalże tak samo jak kilkukrotnie droższe urządzenia. Dodatkowo posiada przyzwoity aparat o rozdzielczości 48 MP.

Xiaomi Redmi Note 7 to kolejne urządzenie z bestsellerowej serii Redmi Note . Duży ekran, sensowne podzespoły oraz atrakcyjna cena to przepis na hit. Nie inaczej stało się tym razem. Redmi Note 7 to świetny smartfon, który rewelacyjnie spisał się w naszych testach przeprowadzonych wkrótce po jego premierze. Obecnie urządzenie jest znacznie tańsze oraz posiada nowszą wersję oprogramownia MIUI z wieloma poprawkami i zupełnien nowymi funkcjami.

Pojemna bateria, spora ilość pamięci i atrakcyjna cena to udany przepis na sukces.

Mi A3 posiada procesor Qualcomm Snapdragon 665 , który wraz z 4 GB RAM'u, czystym Androidem i niską rozdzielczością ekranu zapewnia bardziej, niż zadowalającą wydajność. Xiaomi Mi A3 to jedno z najsprawniej działających urządzeń, które można nabyć za mniej, niż 1000 zł.

Najnowszy smartfon z Android One to także świetny budżetowiec.

Produkt od Lenovo z wyglądu bardzo przypomina smartfony od Xiaomi z Redmi Note 7 na czele. Gdyby nie logo umieszczone na pleckach większość dziennikarzy technologicznych miałaby problem z rozpoznaniem producenta. Czy to źle, że Lenovo Z5s wygląda tak samo, jak Xiaomi? Nie, ponieważ smartfon posiada bardzo przemyślaną konstrukcję. Czytnik linii papilarnych umieszczony jest w odpowiednim miejscu na pleckach, a prawie cały front wypełniony jest za pomocą sporego 6,3 calowego ekranu z malutkim wcięciem.

Lenovo Z5s to typowy przedstawiciel średniej półki cenowej, ale można go kupić za mniej, niż 1000 zł, przez co umieszczamy go w naszym zestawieniu. To jedyne urządzenie w rankingu, które posiada procesor Qualcomm Snapdragon 710 . Jego wydajność odpowiada flagowym chipom z 2017 roku.

Lenovo przygotowało średniaka, któremu ceną bliżej do budżetowca.

Smartfon wyróżnia się bardzo dobrą żywotnością baterii oraz sensowym ekranem. Na minus można zaliczyć plastikowe wykonanie oraz słabą wydajność aparatów w niesprzyjających warunkach oświetleniowych, ale to wada każdego budżetowego smartfona. Urządzenie wyposażone jest w układ Kirin 710 z kartą graficzną Mali-G51 MP4. To zestaw, który zapewnia przyzwoitą wydajność nawet w połączeniu z ekranem o rozdzielczości Full HD+. Co ważne w przeciwieństwie do konkurencji z logo Xiaomi, Honor 10 Lite...

Honor 10 Lite to nic innego, jak inne wcielenie popularnych Huawei'i z serii Lite. To jeden z ciekawszych modeli, jakie można kupić mając ograniczony budżet. Dzięki problemom Huawei'a z Departamentem Handlu USA cena Honor'a 10 Lite mocno poszybowała w dół. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zakaz nie dotyczy urządzeń zaprezentowanych przed jego wprowadzenie,. Przedstawiany przez nas model się do nich zalicza.

Honor to submarka Huawei'a , która skupia się na produkcji nieco tańszych urządzeń. Wizerunek Honor'a znajdziemy zarówno na flagowcach, jak i budżetowcach, ale każdy model będzie tańszy od odpowiednika z logo Huawei'a.

Czy zakup Honor'a w obecnej sytuacji to dobry pomysł?

Urządzenie wyposażone jest w niemalże czysty system operacyjny Android, ale w przeciwieństwie do Mi A3 nie należy do programu Android One . Oznacza to, że aktualizacje oprogramowania wydawane będą z nieco większym opóźnieniem.

Poza dużym akumulatorem Moto G7 Power to całkiem ciekawy smartfon. Za wydajność odpowiada nieco leciwy, ale nadal wystarczający procesor Qualcomm Snapdragon 632 , który do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Motorola Moto G7 Power to jeden z czterech modeli z tegorocznej serii G7 . Słowo power znajdujące się w nazwie nie oznacza wcale, że urządzenie jest super wydajne. Jego największą zaletą jest gigantyczna bateria o pojemności 5000 mAh, która została połączona z ekranem o rozdzielczości HD+. Dzięki takiemu rozwiązaniu Moto G7 Power zapewnia rewelacyjne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu. To świetny sprzęt dla osób ceniących sobie niezależność od powerbanka i ładowarki.

Za wydajność odpowiada procesor MediaTek MT6762 Helio P22 z układem graficznym PowerVR GE8320. Nie ma się co oszukiwać nawet pomimo obecności aż 4 GB pamięci operacyjnej i szybkiej 64 GB wbudowanej pamięci masowej Moto E6 Plus demonem wydajności nie jest. To smartfon przeznaczony dla osób którym zależy na tanim, markowym urządzeniu, które pozwoli sprawdzić pocztę i skorzystać z nawigacji. W tych zastosowaniach Moto E6 Plus sprawdza się rewelacyjnie.

Po wzięciu urządzenia do ręki od razu widać, że to tani sprzęt, ale mimo tego Moto E6 Plus sprawia wrażenie bardzo solidnego smartfona. Telefon sprzedawany jest w trzech wyrazistych kolorach, a w zestawie można liczyć na silikonowe etui.

Motorola Moto E6 Plus to smartfon od podstaw stworzony jako budżetowiec. Model ten został zaprezentowany zaledwie miesiąc temu na targach IFA 2019 w Berlinie razem z dużo droższym modelem Moto One Zoom. Co ciekawe nowy smartfon posiada wymienną tylną klapkę oraz baterię.

Model ten polecamy wszystkim osobom z ograniczonym budżetem, które koniecznie chcą posiadać smartfon z MIUI . Zalecamy jednak dopłatę nieco ponad 200 zł do modelu Redmi Note 7. Mimo takiej samej nazwy to zupełnie inne urządzenie, które jest lepsze od Redmi 7 w praktycznie każdym aspekcie począwszy od jakości wykonania, a skończywszy na wydajności.

Redmi 7 jest bezpośrednim konkurentem dla zaprezentowanej na targach IFA 2019 Motoroli Moto E6 Plus. Posiada wydajniejszy procesor, ale mniej pamięci operacyjnej RAM i bardziej zasobożerne oprogramowanie. Z drugiej strony pozytywnie wyróżnia się baterią o pojemności 4000 mAh - taką samą, jak w większy modelu Note.

Xiaomi Redmi 7 to mniejszy, ale przy okazji także słabszy brat Redmi Note 7. Producent zmniejszając obudowę uszczuplił także specyfikację techniczną nowego modelu. Redmi 7 wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 632 zamiast Snapdragona 660 znanego z droższego modelu. Smartfon sprzedawany jest w wersji z 3 GB RAM'u i 32 GB lub 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Zakup smartfona to wbrew pozorom jedna z trudniejszych decyzji, do której część użytkowników nie przykłąda zbyt dużej wagi. Urządzenia mobilne w ciągu ostatnich 10 lat znacząco ewoluowały, a smartfony przejęły część zadań od laptopów i komputerów stacjonarnych. Obecnie to właśnie telefony komórkowe są urządzeniem, z którego korzystamy najczęściej. Przeciętny użytkownik spędza ponad 3 godziny dziennie patrząc się na wyświetlacz swojego urządzenia, a nastolatkowie bez problemu podwajają ten czas.

Ze względu na to, że smartfon jest obecnie podstawowym urządzeniem elektronicznym człowieka producenci stale implementują nowe funkcje oraz coraz to szybsze podzespoły. Wszystko to ma wpływ na komfort użytkowania i długowieczność urządzeń, ale bardzo negatywnie odbija się na cenie końcowej. Jeszcze kilka lat temu flagowe smartfony podczas premiery wyceniane były na mniej, niż 3000 zł. Czasy te już dawno poszły w niepamięć i nawet fakt, że Polacy zarabiają coraz więcej nie usprawiedliwia wyceny nowych flagowców. Kwoty powyżej 4000 zł są już standardem.

Z drugiej strony wzrost cen i stały rozwój spowodował, że technologie niegdyś dostępne jedynie w najdroższych i najlepszych smartfonach teraz stają się powszechne również w dużo tańszych modelach. W końcu nie każdy użytkownik potrzebuje mieć flagowe urządzenie z najnowszymi podzespołami. Znacząca część konsumentów nie wykorzystuje w pełni możliwości swojego sprzętu, a zakup smartfona z wysokiej półki jest marnotrawieniem pieniędzy, ponieważ na rynku dostępnych jest wiele wspaniałych urządzeń kosztujacych mniej, niż 1000 zł.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że wraz z wrostem cen flagowców zmieniła się także wycena tańszych urządzeń. Kiedyś urządzenie ze średniej półki kosztowało około 1000 zł, a budżetowe konstrukcje wyceniane były na około 500-600 zł. Obecnie granice te bardzo się zmieniły.

Flagowe smartfony kosztują przeważnie od 2500 zł wzwyż. Istnieją oczywiście wyjątki takie, jak przykładowo Xiaomi Mi 9 i Mi 9T Pro, ale urządzenia te mają pewne braki w stosunku do droższych konstrukcji.

Średnia półka cenowa to obecnie urządzenia kosztujace od nieco ponad 1000 zł do nawet 2500 zł. Przykładem drogiego urządzenia z średniej półki cenowej może być między innymi Samsung Galaxy A80.

Tanie, budżetowe smartfony kosztują od 600 do 1000 zł. Na rynku utworzyła sie też grupa bardzo tanich urządzeń pozycjonowanych jeszcze niżej od budżetowców. Urządzenia te wyceniane są poniżej 500 zł i często posiadają Android'a Go zoptymalizowanego do działania na mało wydajnych podzespołach.

Dobry budżetowiec = tani budżetowiec?

Może wydawać się, że smartfony budżetowe z naszego zestawienia to nie do końca budżetowce. To słuszna uwaga, ponieważ w naszym rankingu znajduje się wiele troche starszych konstrukcji, które zadebiutowały jako średniaki, a nastepnie znacznie staniały, dzieki czemu obecnie zaliczane są do budżetowców. Taka sama sytuacja ma miejsce ze starszymi flagowcami sprzed roku lub dwóch, które często konkurują z nowymi średniakami.

Nie można się oszukiwać, że budżetowy smartfon będzie spełniał oczekiwania użytkownika w każdym możliwym aspekcie. Zakup takiego sprzętu to niełatwe zadanie. Na początku należy określić swój budżet, który w tym wypadku jest najważniejszy. W kolejnym kroku trzeba zadecydować, jakie funkcje i elementy konstrukcji są dla danego użytkownika najważniejsze. Starsze osoby z pewnością zwrócą uwagę na wielkość urządzenia i pojemność baterii a nastolatkowie na logo na obudowie oraz wydajność.

Czego oczekiwać po budżetowcu

Wbrew pozorom budżetowe smartfony z 2019 roku mogą zaskoczyć. Urządzenia te posiadają najczęściej system operacyjny Android 9.0 Pie, ale zdarzają się również konstrukcje oparte na nieco starszej wersji 8.0 lub 8.1 Oreo. Część z prezentowanych smartfonów ma także spore szanse na otrzymanie aktualizacji do Android'a 10. Za wydajność odpowiadać będą wielordzeniowe, 64 bitowe procesory, które nie nadają się może do grania w gry AAA, ale spokojnie wystarczą do zapewnienia odpowiedniej wydajności na codzień. Standardem jest 4 GB pamięci operacynjej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej, chociaż zdarzają się jeszcze urządzenia mające zaledwie 1-2 GB pamięci operacyjnej.

W tym momencie większość użytkowników znacznie zastanawiać się, w czym budżetowe konstrukcje są gorsze od flagowców. Z pewnością jakość zdjęć będzie znacznie gorsza, niż w przypadku droższych telefonów. Kolejnym elementem, który będzie zauważalnie gorszy jest wyświetlacz. Prawdopodobnie będzie on miał rozdzielczość Full HD lub HD+, ale wykonany będzie w technologii IPS LCD, a nie OLED/AMOLED. Obudowa może być wykonana z plastiku, a nie metalu, a całe urządzenie z pewnością będzie mniej dopracowane stylistyczne, niż flagowe modele.

Problematyczna jest także obsługa łączności NFC, która umożliwia płatności za pomocą smartfona. Niestety większośc modeli jej nie posiada.

Zwycięzca może być tylko jeden

Naszym zdaniem najlepszym budżetowym telefonem jest Xiaomi Redmi Note 7. To smartfon, który zadebiutował na początku 2019 roku w cenie poniżej 1000 zł, a teraz sprzedawany jest jeszcze taniej. Na pokładzie znajduje się procesor Qualcomm'a wspomagany przez 4 GB RAM'u i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Xiaomi słynie z rewelacyjnego stosunku jakości do ceny i Redmi Note 7 jest tego świetnym przykładem.