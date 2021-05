Najlepsze chińskie smartfony - Ranking 2021

vivo X60 Pro to najnowszy flagowiec chińskiego producenta, który aspiruje do grona premium. X60 Pro ma rewelacyjnie wykonaną obudowę i dzielnie konkuruje z Samsungiem Galaxy S21 oraz Xiaomi Mi 11. To świetne urządzenie dla fanów mobilnej fotografii.

vivo X60 Pro to najnowszy flagowiec tego producenta. Tegoroczny model wyposażono w aparat zaprojektowany we współpracy z firmą Zeiss. Nowością jest również wbudowany gimbal drugiej generacji, który minimalizuje nagłe uskoki obrazu podczas nagrywania wideo. Nie zabrakło również zaawansowanego trybu nocnego.

vivo X60 Pro

Smartfon od vivo posiada ekran Super AMOLED o przekątnej 6,56 cala i rozdzielczości Full HD+. Ekran wspiera 120 Hz częstotliwość odświeżania oraz posiada certyfikat HDR10+.

Co ważne na pokładzie znajdziemy aż 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Całością zarządza procesor Qualcomm Snapdragon 870 ze zintegrowanym modemem sieci 5G.

Urządzenie posiada 48 MP aparat główny oraz dwie 13 MP matryce pomocnicze - tele oraz ultra szerokokątną.

Smartfon posiada Androida 11 z nakładką Funtouch OS 11.1. Całość zasilana jest z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 4200 mAh. Nie zabrakło również 33 W systemu ładowania przewodowego.

