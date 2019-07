Najlepsze czytniki Kindle 2019

Spis treści

Nie oferuje tak ładnej obudowy, jak Oasis, ani dodatkowej okładki, ale funkcje takie, jak wodoodporność i obecność Bluetooth na pokładzie zachęcają do zakupu. Dodatkowo Kindle Paperwhite nie kosztuje majątku i większość ludzi nie będzie chciała dopłacać do droższych modeli.

Drugi od dołu model to świetny wybór dla każde użytkownika. Paperwhite posiada wszystko, co niezbędne, aby wygodnie czytać książki

Kindle 2019 oferuje świetny stosunek jakości do ceny i posiada wszystkie funkcje, z jakich będzie chciał skorzystać przeciętny użytkownik. W przypadku, gdy planujemy czytanie książek nad morzem lub na basenie powinniśmy dopłacić nieco pieniędzy do modelu Paperwhite, który oferuje wodoszczelność, a także lepszą jakość wykonania i większą ilość wbudowanej pamięci masowej.

Kiedyś wybór pomiędzy podstawowym modelem Kindle , a wersją Paperwhite był niesamowicie prosty. Osoby pragnące czytnik z podświetleniem musiały zdecydować się na zakup droższego czytnika. Od marca 2019 roku również podstawowa wersja je posiada. Wszystko to sprawia, że Kindle 2019 niebezpiecznie zbliża się do modelu Paperwhite .

Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że jak na flagowy model przystało Kindle Oasis jest niesamowicie drogi . Urządzenie kosztuje zauważalnie więcej, niż polecany przez nas Kindle Paperwhite, a tak naprawdę oferuje takie same funkcjonalności i komfort użytkowania. Zdecydowanej większości użytkowników wystarczy jeden z tańszych modeli.

Model ten nie jest już produkowany, ale jak uda się go zakupić w niższej cenie nie ma się co długo zastanawiać.

Czytniki od Amazonu spopularyzowały ten rodzaj urządzeń w taki sam sposób, jak iPhone zamienił klasyczne telefony komórkowe w smartfony. Pierwszy czytnik Kindle został zaprezentowany w 2007 roku, a obecnie w 2019 roku jest to najpopularniejsze urządzenie tego typu.

Źródło: techadvisor

Zamysł producenta był prosty. Amazon chciał zaoferować tani czytnik książek elektronicznych, który posiada ekran E-Ink, dzięki czemu wzrok użytkowników nie męczy się podczas czytania. Na początku urządzenie to było stosunkowo drogie - koszt pierwszej generacji do 399 dolarów, ale z czasem popularność wzrosła, a cena znacząco zmalała. Podstawowy Kindle kosztuje obecnie 89,99 dolarów. Polacy mogą go zakupić za pośrednictwem niemieckiego Amazonu. Każde urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego stworzonego specjalnie dla czytników. Oparty jest on na Linuxie.

Wyjaśniamy różnice pomiędzy poszczególnymi modelami oraz doradzamy, który z nich warto kupić.

Przystępność cenowa oraz kompaktowe wymiary i prostota użycia w połączeniu z faktem, że na małym ważącym niespełna 200 gram urządzeniu można przenosić tysiące książek spowodowała, że czytnik elektroniczne są atrakcyjnymi urządzeniami dla wielu osób. Z drugiej strony część z nich nadal wykorzystuje swoje telefony i tablety do czytania. Robią to głównie dlatego, że nie korzystali nigdy z czytnika oferującego ekran E-Ink.

W chwili obecnej na rynku dostępne są cztery czytniki Kindle, która zakupić można bezpośrednio na Amazonie. Do Polski sprzęt wysyłany jest z Niemiec. Jedyne, o czym trzeba pamiętać to brak języka polskiego w oprogramowaniu - jest ono dostępne po angielsku. Nie przeszkadza to jednak w codziennym użytkowaniu, a rodzimy alfabet wyświetlany jest bez najmniejszych problemów.

W tym rankingu przedstawiamy wszystkie aktualne modele: podstawowego Kindle, Paperwhite, Oasis oraz Voyage, a także wyjaśniamy różnice pomiędzy nimi. Zwracamy uwagę na fakt, że Voyage w chwili pisania tego tekstu dostępny był jedynie w Wielkiej Brytanii jako urządzenie odnowione.

Już niedługo - 24 lipca w sprzedaży pojawi się Kindle Oasis 2019.

Oto cechy charakterystyczne dla każdego modelu Kindle: