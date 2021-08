Najlepsze darmowe programy do pobierania torrentów

Spis treści

qBittorrent

Na rynku klientów sieci torrent zazwyczaj spotyka się z dwa typy programów: lekkie i proste w obsłudze lub nasycone zaawansowanymi funkcjami. Trudno znaleźć rozwiązanie, które stałoby na pograniczu tych dwóch światów. Program qBittorrent to doskonałe połączenie prędkości, funkcji i prostoty, które oferuje szereg pożądanych funkcjonalności – począwszy od wbudowanej wyszukiwarki torrentów aż po odtwarzacz multimedialny – bez obciążania procesora. Jest to oprogramowanie typu open source, a więc wolne od śmieciowych treści, które spełnia wszelkie oczekiwania.

Zalety: wbudowana wyszukiwarka torrentów, brak limitu ilości pobieranych torrentów w tym samym czasie, wygodne segregowanie po nazwie, wielkości, dacie, narzędzie do tworzenia torrentów

BitTorrent

BitTorrent posiada wszystkie funkcjonalności potrzebne do pobierania i wysyłania plików torrent. Po zainstalowaniu automatycznie identyfikuje kliknięcia w przeglądarce plików (torrentów) przeznaczone do pobrania. Dodatkowo aplikacja posiada możliwości stworzenia własnego harmonogramu pobierania, wykazu dokładnych informacji na temat ściąganych przez nas plików, a także ustawienia działów RSS z naszych ulubionych stron. Warto wspomnieć, że przewagą tego protokołu nad innymi sieciami wynika z tego, iż użytkownicy mogą sami zgłaszać pliki w sieci i umieszczać odniesienia do nich np. na stronach internetowych, dzięki czemu mogą je wymieniać bez wsparcia serwera.

Zalety: możliwość oglądania na żywo pobieranych plików, zbiorcze pobieranie torrentów, przydzielanie priorytetów w celu przyspieszenia pobierania plików, zdalne zarządzanie torrentami

MediaGet

Foto: DownloadBull

Klient sieci BitTorrent, wyposażony w zintegrowaną wyszukiwarkę torrentów. Zwraca uwagę ładne menu oraz możliwość podziału wyszukiwanych plików na kilka kategorii: gry, wideo, muzyka oprogramowanie. Intuicyjny interfejs sprawia, że nawet osoby, dla których jest to pierwsze zetknięcie się z siecią torrent, nie będą miały problemów z opanowaniem wszystkich funkcji. Ponadto z programem jest zintegrowany odtwarzacz multimedialny, pozwalający na słuchanie muzyki i oglądanie filmów oraz klipów wideo. Można także streamować pobierane media na Android TV.

Zalety: wyszukiwarka, możliwość streamowania, prosty interfejs, wygodne segregowanie pobranych plików

uTorrent

Program uTorrent to najczęściej klient sieci torrent, który wszedł na rynek w 2005 roku. Praktycznie wcale nie zajmuje miejsca w pamięci komputera – sama aplikacja jest lżejsza niż cyfrowe zdjęcie o wadze 2 MB. To doskonałe rozwiązanie, które jednak wymaga uważnego procesu instalacji, jeśli nie chcemy skończyć z dodatkowymi programami i paskami narzędzi w przeglądarce. Wersja darmowa zawiera reklamy, ale istnieją także edycje płatne, nie tylko ich pozbawione, ale oferujące także wbudowany VPN.

Zalety: wyszukiwarka torrentów, skanowanie pobieranych torrentów na obecność wirusów, optymalizacja wykorzystania łącza oraz zasobów sprzętowych

Vuze

Vuze to sieci bezpośredniej wymiany plików BitTorrent, wcześniej znany jako Azureus. Umożliwia wiele jednoczesnych pobrań plików, kolejkowanie procesów, nadawanie priorytetów pobierania (na torrenty i pliki) oraz natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji o torrencie. Aplikacja posiada wbudowany moduł automatycznie przechwytujący kliknięcia torrentów z poziomu przeglądarki internetowej. Dostępne są wersja darmowa i płatna. Ta druga umożliwia usunięcie reklam i odtwarzanie w czasie rzeczywistym pobieranych plików.

Zalety: optymalizacja wykorzystania łącza oraz zasobów sprzętowych, wygodna wyszukiwarka plików, możliwość ustalania pobrań priorytetowych

Tixati

Tixati reklamowany jest jako program „bez programów szpiegujących, bez reklam, bez kitu”. Chociaż sam jego wygląd daje wiele do myślenia, program jest całkiem dobry jak na początkującego i bezpłatnego klienta sieci torrent. Staromodny interfejs może zniechęcić niektórych użytkowników. Jeśli jednak przymkniemy na to oko, Tixati stanie się zwinnym programem z przyzwoitymi opcjami filtrowania, faktycznie pozbawionym programów szpiegujących, reklam i bzdurnych treści.

Zalety: prosty interfejs, szyfrowanie połączeń, dokładne informacje o wykorzystania łącza, filtrowanie IP

Deluge

Deluge jest międzyplatformowym klientem BitTorrent typu open source, dostępnym nie tylko dla systemu operacyjnego Windows, lecz również Mac / Mac X i Linux. Co ciekawe, program ten prezentuje zupełnie inne podejście do procesu pobierania plików torrent. Zamiast dostarczania rozwiązań uniwersalnych pod hasłem „wszystko w jednym”, Deluge oferuje system wtyczek, które gwarantują dostęp do wszelkich niezbędnych funkcji. W wersji surowej jest to dość minimalistyczny program do pobierania plików torrent, ale umożliwia dodanie takich wtyczek jak obsługa RSS, zapewniając prawdopodobnie najbardziej spersonalizowane doświadczenie świata torrent spośród wszystkich klientów w naszym zestawieniu.

Zalety: możliwość konfigurowania pasma, wsparcie dla serwerów proxy, obsługa rozszerzeń FAST, UPnP i NAT-PMP.

BitComet

Program BitComet znacznie wykracza poza funkcję pobierania plików torrent, oferując również możliwość pobierania plików przez HTTP i FTP. Podobny w konstrukcji do Eksploratora Windows, program jest łatwy w nawigacji i, w przeciwieństwie do swoich rywali, nie instaluje irytujących pasków narzędzi w przeglądarce ani nie zapuszcza reklam. Mimo niezbyt atrakcyjnego wyglądu, to dobry kandydat obejmujący zarówno pliki torrent, jak i HTTP i FTP.

Zalety: podgląd pobieranych plików, inteligentne zarządzanie zasobami, technologia Long-Term Seeding