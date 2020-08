Spis treści

Oczywiście płatne usługi VPN oferują znacznie więcej funkcji niż ich bezpłatne odpowiedniki. Jeśli jednak nie zamierzasz za nic płacić, to w tym miejscu podpowiemy, z jakich darmowych usług warto skorzystać. Warto mieć też na uwadze, że każda z tych usług ma jednak jakieś ograniczenia. Oczywiście darmowa opcja zupełnie wystarcza, jeśli potrzebujemy skorzystać z usługi VPN tylko sporadycznie, na przykład podczas ochrony telefonu, gdy łączymy się z siecią Wi-Fi w kawiarni, na lotnisku, czy w hotelu.

Główne ograniczenia

Największe ograniczenia darmowej sieci VPN to bardzo małe limity danych, wybór lokalizacji serwerów i obniżona prędkość, co oznacza spowolniony dostęp do internetu. Nie ma nawet najmniejszych szans, na przesyłanie strumieniowe.

Całe szczęście są wyjątki - na przykład protonVPN, który oferuje nieograniczoną przepustowość za darmo i hide.me - po wyczerpaniu miesięcznego limitu możesz nadal korzystać z usługi, jednak nie możesz już wybrać serwera, którego chcesz użyć.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z darmowego VPN jest całkowicie bezpieczne. W tym aspekcie istnieją tylko niewielkie różnice pomiędzy usługami bezpłatnymi i płatnymi. Jedynym mankamentem jest niestety to, że niektóre darmowe usługi VPN rejestrują Twoje dane i sprzedają je osobom trzecim.

Jednak nie dzieje się tak w przypadku pięciu usług VPN podanych niżej.

Najlepsze darmowe usługi VPN

ProtonVPN

Proton to według nas numer jeden w tym zestawieniu - nie ogranicza przepustowości ani szybkości. Ponadto jest wolny od reklam i prowadzi politykę zero-log.

Niestety nawet w przypadku ProtonVPN istnieją ograniczenia. Po pierwsze, masz do wyboru tylko trzy serwery: w USA, Holandii i Japonii, i możesz korzystać z konta tylko na jednym urządzeniu. Jednak mimo to, nadal jest to najmniej restrykcyjna bezpłatna usługa VPN.

Zainstaluj ProtonVPN.

Windscribe

W porównaniu z innymi darmowymi ofertami VPN, Windscribe jest bardziej hojny pod względem przepustowości i lokalizacji serwerów. Oferuje aż 10 GB danych miesięcznie i wybór 14 serwerów bez ograniczeń prędkości. Serwery obejmują lokalizacje w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Holandii, Norwegii, Rumunii, Szwajcari i Hongkongu.

Jedyne co musisz zrobić, to podać adres e-mail. Bez obaw Windscribe nie sprzeda twoich danych.

Zainstaluj Windscribe.

Hide.me

Hide.me również oferuje 10 GB danych miesięcznie bez ograniczeń prędkości. Po osiągnięciu tego limitu możesz nadal korzystać z usługi, jednak nie będziesz w stanie wybrać serwera, z którym jesteś połączony.

Aby móc korzystać z Hide.me, nie musisz nawet zakładać konta. Wystarczy zainstalować aplikację na telefonie, wybrać bezpłatną opcję i kliknąć przycisk Aktywuj.

Do wyboru jest tylko pięć serwerów, wśród nich są serwery zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, mamy więc możliwość przeglądania amerykańskich stron internetowych, które są zablokowane w Europie z powodu ograniczeń RODO.

Zainstaluj Hide.me.

Tunnel Bear

Tunnel Bear oferuje serwery w 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Kanadzie. Działa na iOS, Android, macOS i Windows.

Różnica między bezpłatną a płatną usługą obejmuje tylko ograniczenie przepustowości. Bezpłatna usługa zapewnia tylko 500 MB miesięcznie, jednak istnieje możliwość zwiększenia jej do 1 GB, jeśli poprosisz o to za pośrednictwem Twittera.

Płatna wersja usługi oferuje możliwość korzystania z nieograniczonych danych.

Zainstaluj Tunner Bear.s

Hotspot Shield

Hotspot Shield ma więcej ograniczeń, co sprawia, że jest mniej atrakcyjny niż reszta usług.

Chociaż oferuje 15 GB miesięcznie, to wprowadza dodatkowy limit 500 MB danych dziennie. Niestety to oznacza, że nie obejrzymy Netflixa. Strumieniowanie wideo jest ograniczone do standardowej rozdzielczości, więc nie obejrzymy video w jakości HD.

Niestety usługa jest finansowana dzięki reklamom, więc podczas jej korzystania zobaczysz wiele z nich.

Do wyboru jest tylko jeden serwer, który jest wirtualną lokalizacją w USA, a konto można połączyć tylko z jednym urządzeniem. Oprócz tego bezpłatni użytkownicy nie mogą liczyć na dostęp do pomocy technicznej.

Zainstaluj Hotspot Shield.