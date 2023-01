Spis treści

Najlepsze darmowe usługi VPN

ProtonVPN

Fot.: TechAdvisor

Proton to według nas numer jeden w tym zestawieniu - nie ogranicza przepustowości ani szybkości. Ponadto jest wolny od reklam i prowadzi politykę zero-log.

Niestety nawet w przypadku ProtonVPN istnieją ograniczenia. Po pierwsze, masz do wyboru sto serwerów w trzech krajach: USA, Holandii i Japonii, możesz korzystać z konta tylko na jednym urządzeniu, a prędkość połączeń jest średnia. Pomimo tego nadal jest to najmniej restrykcyjna bezpłatna usługa VPN.

Zainstaluj ProtonVPN.

Privado

Fot.: TechAdvisor

Privado to nowa nazwa na rynku sieci VPN, ale osoby stojace za jej powstaniem mają duże doświadczenie na rynku. Dużą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że korzysta ono wyłączenia z własnych serwerów - nie wypożycza ani nie wynajmuje ich od innych. Serwerów jest 13 i są rozsiane po całym świecie - od Niemiec po Argentynę. Privado ma siedzibę w Szwajcarii. Tyle podstawowych informacji, teraz o funkcjach: mamy tu wsparcie dla p2p, a także możliwość odblokowania Netflixa, Amazon Prime i innych serwisów streamingowych. Minusy? Limit transferu danych wynoszący 10 GB na miesiąc. Ponadto edycja darmowa to obsługa tylko jednego urządzenia.

Privado ma dedykowane aplikacje dla Windows, macOS, Android, iOS, Android TV oraz Fire TV. Wyposażono je w praktyczny kill switch - należy mieć jednak na uwadze, że nie jest on włączony domyślnie. Jeśli chodzi o szybkość działania - nie można mieć zastrzeżeń. Sama rejestracja to tylko podanie adresu e-mail. Jeśli chcesz spróbować, możesz zrobić to na tej stronie.

Zainstaluj Windscribe.

Windscribe

Fot.: TechAdvisor

W porównaniu z innymi darmowymi ofertami VPN, Windscribe jest bardziej hojny pod względem przepustowości i lokalizacji serwerów. Oferuje aż 10 GB danych miesięcznie i wybór 14 serwerów bez ograniczeń prędkości. Serwery obejmują lokalizacje w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Holandii, Norwegii, Rumunii, Szwajcari i Hongkongu.

Jedyne co musisz zrobić, to podać adres e-mail. Bez obaw - Windscribe nie sprzeda twoich danych.

AtlasVPN

Fot.: TechAdvisor

AtlasVPN to własność Nord Security, czyli firmy odpowiedzialnej za NordVPN. Jest to darmowa wersja płatnej sieci i choć nie ma żadnych ograniczeń szybkości transferu, limit to 2 GB dziennie dla apki iPhone oraz 10 GB dla apki Windows. W edycji darmowej są dostępne trzy darmowe serwery - po jednym na każdym wybrzeżu USA oraz jeden w Amsterdamie. Niedużo? Owszem - ale za darmo. Można odblokować wiele serwisów streamingowych oraz obejść blokady geolokalizacyjne.

Co jest zaletą Atlas VPN, to prosta obsługa: pobierasz, instalujesz, uruchamiasz - i działa. Nie musisz podawać adresu e-mail ani jakichkolwiek innych informacji. W dodatku możesz używać sieci na tylu urządzeniach, na ilu masz ochotę (i potrzebę). Siedziba sieci mieści się w USA, co jest mało idealne, ale operator prowadzi politykę braku logów. Zbiera jednak informacje o lokalizacji użytkownika w celu "zapewnienia lepszego doświadczenia". Mamy tu aplikacje ma Windows, macOS, iOS oraz Androida - w każdej znajduje się kill switch. Do wyboru protokoły IKEv2 oraz WireGuard. Mamy wsparcie dla protokołów IPv4 i IPv6.

W edycji darmowej Atlas VPN ma limit danych 2 GB dziennie. Możesz przetestować sieć na tej stronie.

Hide.me

Fot.: TechAdvisor

Hide.me oferuje za darmo 10 GB danych miesięcznie bez ograniczeń prędkości. Po osiągnięciu tego limitu możesz nadal korzystać z usługi, jednak nie będziesz w stanie wybrać serwera, z którym jesteś połączony. Aby móc korzystać z Hide.me, nie musisz nawet zakładać konta. Wystarczy zainstalować aplikację na telefonie, wybrać bezpłatną opcję i kliknąć przycisk Aktywuj. Do wyboru jest tylko pięć serwerów, wśród nich są serwery zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, mamy więc możliwość przeglądania amerykańskich stron internetowych, które są zablokowane w Europie z powodu ograniczeń RODO.

Hide.me możesz testować za darmo, a jeśli Ci się spodoba - nabyć abonament. Dostępne są trzy plany - znajdziesz je na tej stronie.

Hotspot Shield

Fot.: TechAdvisor

Hotspot Shield oferuje 15 GB miesięcznie, to wprowadza dodatkowy limit 500 MB danych dziennie. Niestety to oznacza, że nie obejrzymy Netflixa. Strumieniowanie wideo jest ograniczone do standardowej rozdzielczości (HD), więc nie obejrzymy video w jakości Full HD czy 4K. Ponadto mamy tu mnóstwo reklam, które mogą naprawdę zirytować. Do wyboru jest tylko jeden serwer, który jest wirtualną lokalizacją w USA, a konto można połączyć tylko z jednym urządzeniem. Co jeszcze? Bezpłatni użytkownicy nie mogą liczyć na dostęp do pomocy technicznej.

Hotspot Shield w wersji darmowej ma szybkość transferu wynoszącą 2 Mbps. Choć nie jest to wszystko zachęcające (stąd też ostatnie miejsce w zestawieniu), ta sieć VPN może być używana na zasadzie "lepsze to niż nic". Możesz zapisać się do niej na tej stronie.

Tunnel Bear

Fot.: TunnelBear

Tunnel Bear to jedna z najbardziej znanych darmowych usług VPN, jednak ilość transferu danych jest znacznie mniejsza, niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. Serwery "miśka" są rozmieszczone w dwudziestu krajach świata, w tym Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Dostępne są aplikacje usługi dla iOS, Androida, macOS i Windows, a także dedykowane rozszerzenia dla przeglądarek Firefox, Opera oraz Chrome. W ustawieniach znajdują się dwa niedźwiedzie - VigilantBear, który odpowiada za kill switch - oraz GhostBear, który maskuje ruch płynący przez VPN tak, że wygląda jak normalny.

Tunnel Bear w wersji darmowej umożliwia wykorzystanie 500 MB transferu miesięcznie. W subskrypcjach płatnych nie ma żadnych ograniczeń, ponadto można tam korzystać z tego rozwiązania nawet na pięciu urządzeniach. Wszystkie opcje znajdziesz na tej stronie.

Speedify

For. Speedify

Speedify to sieć, która ma za zadanie dostarczać maksymalną możliwą szybkość użytkownikowi - do czego nawiązuje zresztą jej nazwa. Pomagają w tym autorskie technologie oraz tethering. Aplikacja wykrywa i nadaje priorytety streamingowi z różnych źródeł, platform oraz korzysta z kilku protokołów, aby zapewnić pełną anonimowość użytkownikom. Serwery rozsiane są w 35 krajach na całym świecie i zawsze wybierany jest najszybszy. Można też wybrać samodzielnie.

Speedify działa na systemach mobilnych oraz desktopowych. W przypadku wyboru opcji bezpłatnej dostaje się dostęp do wszystkich serwerów, jednak należy liczyć się z limitem transferu danych, wynoszącym 25 GB danych miesięcznie. Plany płatne znajdziesz na tej stronie.

Czy naprawdę warto płacić za VPN?

Oczywiście płatne usługi VPN oferują znacznie więcej funkcji niż ich bezpłatne odpowiedniki. Jeśli jednak nie zamierzasz za nic płacić, to w tym miejscu podpowiemy, z jakich darmowych usług warto skorzystać. Warto mieć też na uwadze, że każda z tych usług ma jednak jakieś ograniczenia. Oczywiście darmowa opcja zupełnie wystarcza, jeśli potrzebujemy skorzystać z usługi VPN tylko sporadycznie, na przykład podczas ochrony telefonu, gdy łączymy się z siecią Wi-Fi w kawiarni, na lotnisku, czy w hotelu.

VPN

Główne ograniczenia

Największe ograniczenia darmowej sieci VPN to bardzo małe limity danych, wybór lokalizacji serwerów i obniżona prędkość, co oznacza spowolniony dostęp do internetu. Nie ma nawet najmniejszych szans, na przesyłanie strumieniowe.

Całe szczęście są wyjątki - na przykład protonVPN, który oferuje nieograniczoną przepustowość za darmo i hide.me - po wyczerpaniu miesięcznego limitu możesz nadal korzystać z usługi, jednak nie możesz już wybrać serwera, którego chcesz użyć.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z darmowego VPN jest całkowicie bezpieczne. W tym aspekcie istnieją tylko niewielkie różnice pomiędzy usługami bezpłatnymi i płatnymi. Jedynym mankamentem jest niestety to, że niektóre darmowe usługi VPN rejestrują Twoje dane i sprzedają je osobom trzecim. Jednak nie dzieje się tak w przypadku usług VPN pokazanych w tym rankingu.