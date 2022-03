Spis treści

Ferguson Ariva T760i

Fot. RV Euro AGD

Ferguson Ariva T760i to dekoder DVB-T2/HEVC, który nie tylko umożliwia odbiór nowego standardu, ale również daje dodatkowe możliwości. Mamy tu PVR, czyli opcję nagrywania programów na pamięci zewnętrznej. Urządzenie może posłużyć także do przeglądania zdjęć, odtwarzania muzyki i filmów. Znajdziesz tu złącze Ethernetowe (LAN) oraz USB z Timeshift. Dodatkowa zaleta to elektroniczny przewodnik (EPG). Menu dekodera jest proste i przejrzyste, za co kolejny plus.

SKYMASTER STB M265 DVB-T2/HEVC/H.265

Fot. Media Epxert

SKYMASTER STB M265 DVB-T2/HEVC/H.265 korzysta z dwurdzeniowego procesora, który umożliwia odbiór obrazu w rozdzielczościach 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Znajdziemy w nim PVR, port USB 2.0 z obsługą Timeshift, a także elektroniczny przewodnik po programach, obsługę teletekstu i napisów ekranowych. Dodatkowa zaleta to możliwość ustawiania blokady rodzicielskiej dla kanału i ustawień menu. W samym menu znajdziesz wiele opcji, które pomogą dostosować obraz.

WIWA H.265 Mini

Fot. Media Expert

WIWA H.265 Mini to kompaktowy tuner DVB-2/HEVC, kompatybilny ze starszymi technologiami H.264 i MPEG-4. Wygodną obsługę umożliwia pilot z funkcją Memo Control. Oznacza to programowalne przyciski. Dzięki temu można obsługiwać nim nie tylko dekoder, ale także odbiornik telewizyjny. Menu ekranowe jest bardzo intuicyjne. Mamy tu PVR i Timeshift, a port USB obsługuje nośniki pamięci sformatowane jako FAT16, FAT32, NTFS. Ostatnia zaleta, o jakiej warto wspomnieć, to brak dedykowanego zasilacza. Czerpie energię prosto z telewizora.

TechniSat ALMA HD 2820

Fot. RTV Euro AGD

TechniSat ALMA HD 2820 to dekoder z praktyczną funkcją HDMI-CEC. Umożliwia ona jednocześnie włączanie/wyłączanie dekodera i telewizora. Poza tym mamy tu nagrywanie PVR, odtwarzacz multimediów, elektroniczny przewodnik, Timeshift, złącza USB, HDMI i SCART. Wyposażono go w intuicyjne menu w języku polskim. Dzięki temu obsługa jest bardzo łatwa i nikomu nie sprawi problemów.

TechniSat Terrabox T3

Fot. RTV Euro AGD

TechniSat Terrabox T3 to zgodny z nowym standardem, nowoczesny dekoder DVB-T2 z funkcją nagrywania na dysk USB. Gniazdo USB służy do nagrywania programów TV oraz do odtwarzania multimediów (muzyka, filmy, zdjęcia). Odbiornik obsługuje wszystkie typy dysków twardych do 1TB w obudowach zewnętrznych, które są wyposażone w niezależny zasilacz. Jedynym warunkiem jest, aby dysk twardy posiadał jedną podstawową partycję, która jest sformatowana w systemie NTSF (zalecane) lub FAT32. Posiada wejścia HDMI 1.4i SCART do podłączenia Smart TV nowej generacji, jak również starszych modeli telewizorów.

Dekoder DVB-T2/HEVC - kiedy go potrzebujesz?

Refarming to zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej - obecnie dominujący DVB-T zostanie zastąpiony przez DVB-T2/HEVC. Jeśli nie masz odpowiedniego dekodera - czyli takiego, który umożliwia jego obsługę - wówczas stracisz dostęp do wielu kanałów TV. Na szczęście jego zakup nie jest dużym wydatkiem - co pokazuje nasz ranking. A o tym, jakie zalety ma przejście na nowy standard nadawania, dowiesz się z tego tekstu.

Do zakupu nowego dekodera składnia przyznawany przez państwo bon na 100 zł. Jak go otrzymać? Wyjaśniamy w tym tekście.