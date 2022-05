Spis treści

Deskorolki elektryczne z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Od kilku lat na ulicach polskich miast pojawia się coraz więcej hulajnóg oraz rowerów elektrycznych. Po ekspansji tego środka transportu nadszedł czas na deskorolki elektryczne, które zapewniają jeszcze większą niezależność oraz frajdę z jazdy. Dobra deskorolka elektryczna może bowiem stanowić świetną alternatywę dla hulajnogi elektrycznej.

Rodzaje deskorolek elektrycznych

Możemy wyróżnić dwa rodzaje tego typu pojazdów:

longboardy przypominające klasyczne deskorolki,

przypominające klasyczne deskorolki, dwukołowce, nazywane również hoverboard'ami, które wykorzystują systemy żyroskopowe do poziomowania; ich zasada działania jest podobna do o wiele droższego Segway'a.

Deskorolka elektryczna Max Tarkhov/Unsplash

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu deskorolki elektrycznej?

Zasadniczo warto zastanowić się nad trzema aspektami: budową, mocą silników oraz zasięgiem. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje również budżet, jaki zamierzasz przeznaczyć na zakup takiego pojazdu. Wśród ważnych cech deskorolki z pewnością powinna znaleźć się też długość ładowania akumulatora.

Kwestię budowy poruszyliśmy już w poprzednim akapicie, omawiając rodzaje deskorolek. Warto zapamiętać, że sterowanie klasycznym longboard'em odbywa się za pośrednictwem bezprzewodowego pilota lub smartfona i zazwyczaj jest nieco prostsze od sterowania deskorolką posiadająca dwa koła.

Drugim niezwykle ważnym aspektem jest moc silników. Z jednej strony odpowiednio mocne silniki zapewniają zadowalające osiągi i wpływają na zwiększenie udźwigu maksymalnego, zbyt mocne silniki znacząco ograniczają zasięg na pojedynczym ładowaniu. Kupując deskorolkę elektryczną radzimy rozglądać się za modelami oferującymi łączną moc silników na poziomie 500-700 W.

Ostatni, niezwykle ważny czynnik jest bezpośrednio powiązany z zasilaniem i silnikiem – zasięg. Większość konstrukcji posiada deklarowany zasięg na poziomie 15-20 km, ale należy pamiętać, że w rzeczywistości zasięg ten prawdopodobnie może być mniejszy o nawet 1/3. Wszytko zależy od sposobu wykorzystania, masy kierującego oraz ukształtowania terenu po którym się poruszamy.

Kupując deskorolkę elektryczną warto również sprawdzić funkcje dodatkowe. Nieoceniony będzie certyfikat IP potwierdzający odporność konstrukcji na wodę. Przydać się może także oświetlenie LED, które ułatwi jazdę po zmroku. Niektóre modele mają też wbudowane głośniki – to prawdziwa gratka dla melomanów.

Prezentujemy najciekawsze naszym zdaniem deskorolki elektryczne.

Manta MSB9023 Off Road - Smart Balance Board 8,5"

Manta MSB9023 OFF ROAD to pojazd stworzony z myślą o aktywnych osobach, które chcą na deskorolce przemierzać różnorodne tereny. Została wyposażona w system stabilizacji toru jazdy, który pozwala na jazdę po niemal każdej nawierzchni.

Ten model wyróżnia się wyglądem. Producent postawił w nim na solidne wykończenie w kolorze czarnym. Konstrukcja posiada także wbudowane oświetlenie LED, który przyda się podczas nocnych przejażdżek. Deskorolkę wyposażono w baterię litową 4,4 Ah 36 V, dzięki której na jednym ładowaniu można pokonać do 15 km w tempie do 12 km/h. Czas do pełnego naładowania akumulatora wynosi około 3h. Urządzenie pokonuje wzniesienia o kącie nachylenia do 15 stopni. Pojazd ma 3-osiowy żyroskop, a średnica kół wynosi 8,5 cala.

Manta MSB9023 Off Road - Smart Balance Board 8,5" jest dostępna m.in. w RTV Euro AGD oraz w sklepie producenta.

Manta Smart Balance Board 10" MSB002 COBRA

Kolejny model marki Manta, który wyróżnia się nie tylko niebanalnym wyglądem, ale i przystępną ceną. Producent postawił na błyszczące wykończenie w kolorze czarnym. Konstrukcja posiada także wbudowane oświetlenie LED w niebieskiej tonacji. Pojazd posiada dwa silniki o mocy 350 W każdy, które pozwalają na jazdę z prędkością do 12 km/h. Co więcej, ta deskorolka wyposażona została w sygnalizację dźwiękową informująca o przekroczeniu bezpiecznej prędkości. Na jednym ładowaniu baterii możliwe jest przejechanie nawet 12 km. Pojazd poradzi sobie z pochyleniem terenu pod kątem do 15 stopni.

Manta Smart Balance Board 10" MSB002 COBRA jest dostępna m.in. w RTV Euro AGD.

SKYMASTER 7 Lite 7 Lite

SKYMASTER 7 Lite to przystępna cenowo deskorolka elektryczna z wbudowanym oświetleniem LED oraz mocnym zespołem napędowym. Charakteryzuje się lekką i zwrotną konstrukcją odporną na uszkodzenia mechaniczne. O komfort jazdy dbają specjalnie zaprojektowane 6,5–calowe koła z oponami bezdętkowymi. Deskorolka ta przeznaczona jest głównie dla młodszych użytkowników, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystali z niej również rodzice.

Pojazd wyposażono w mocny zespół napędowy o mocy maks. 500 W. Prędkość wynosi do 15 km/h. Ten model pokonuje wniesienia o kącie nachylenia do 15 stopni. Za zasilanie odpowiedzialne są wysokiej klasy baterie produkowane przez Samsunga oraz LG. Akumulator ma pojemność 4000 mAh i pozwala na pokonanie do 20 km. Ładowanie od 0 do 100% trwa ok. 3 godziny.

SKYMASTER 7 Lite 7 Lite jest dostępna m.in. w Media Expert.

LEXGO Phantom 6.5 cala

Ta deskorolka została stworzona przede wszystkim z myślą o młodszych użytkownikach (ale nie tylko). Kusi jej wielobarwne podświetlenie LED – kolor zmienia się losowo, dzięki czemu pojazd wygląda futurystycznie i atrakcyjnie. Ten model ma bezdętkowe koła o średnicy 6,5 cala. Jej zasięg maksymalny wynosi 10 km. Pojazd posiada dwa silniki o mocy 200W, które pozwalają na rozwinięcie prędkości do 10 km/h. Dodatkowo, mamy tu głośniki, które można połączyć ze smartfonem za pomocą funkcji Bluetooth – to funkcja szczególnie pożądana przez nastolatków.

LEXGO Phantom 6.5 cala jest dostępna m.in. w Media Expert oraz Avans.

Kawasaki KX-PRO 10.0 D 2019

Ta marka znana jest z produkcji motocykli, ale od pewnego czasu, aby stać się posiadaczem KAWASAKI nie musimy wydawać w salonie wielu tysięcy złotych. Najlepszym tego przykładem jest ten model deskorolki. Ma wbudowany akumulator, który zapewnia energię na dystans nawet 20 km. Pełne ładowanie urządzenia zajmuje zaledwie 3 godziny. Pojazd osiąga prędkość do 20 km/h, pokonując wzniesienia o nachyleniu do 30 stopni.

Wyróżnia ją też maksymalny ciężar, jaki jest w stanie unieść – aż 130 kg. Deskorolkę wyposażono w 10-calowe koła. Całość podkreślono także niebanalnym designem, godnym marki KAWASAKI.

Kawasaki KX-PRO 10.0 D 2019 jest dostępna m.in. w RTV Euro AGD i Media Expert.

Sprawdź też: Hulajnoga elektryczna – jaką wybrać i na co zwrócić uwagę przed zakupem? Oto najlepsze hulajnogi ze sklepu RTV Euro AGD [PORADNIK]