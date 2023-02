Spis treści

HP Color Laser 150nw

Fot.: HP

HP Color Laser 150nw to model, który nie zrujnuje Twojego budżetu, a pozwoli Ci na wydruk zarówno dokumentów, jak i zdjęć. Klasyczny design urządzenia sprawia, że idealnie wkomponuje się zarówno w środowisko domowe, jak i biurowe. Zapewnia prędkość druku dochodzącą do 18 stron na minutę w przypadku czerni i do 4 stron na minutę w kolorze. Maksymalna wielkość obsługiwanego papieru to A4, a więc do standardowych dokumentów będzie jak znalazł.

HP Color Laser 150nw oferuje rozdzielczość wydruku utrzymaną na poziomie 600 x 600 DPI. Na uwagę zasługuje wbudowany moduł Wi-Fi, umożliwiający bezprzewodową obsługę urządzenia. Kolejną zaletą jest darmowa aplikacja na smartfony z systemem Android – HP Smart. Pozwala w łatwy i wygodny sposób przesyłać i drukować dokumenty oraz zdjęcia. Obsługuje również Apple AirPrint, dzięki czemu jest również wygodnym rozwiązaniem dla użytkowników systemów z Cupertino.

OKI B432dn

Fot.: OKI

Bez wątpienia OKI B432dn to urządzenie skupione na efektywności druku. Rozdzielczość pracy osiąga tu 1200 x 1200 DPI, co skutkuje wzorowymi wydrukami o jakości niemal niedostępnej dla konkurentów. Ponadto czasy uzyskania wydruków są dobre, lecz nie rewelacyjne. Urządzenie zyskuje w przypadku dużych plików i drukowania dwustronnego, jednak słabo radzi sobie z pojedynczymi plikami. Jest to prawdopodobnie zasługa dużego buforu pamięci operacyjnej. Taka charakterystyka wskazuje na przystosowanie produktu raczej do obsługi kilku stanowisk niż małego biura w domu.

Uwagę zwracają również pojemne odbiorniki oraz podajniki z możliwością rozbudowy o kolejne moduły. Drukarka dobrze radzi sobie z zarządzeniem energią, a koszty wydruków są bardzo ekonomiczne. Produkt ma jednak dwie dość istotne wady. Przede wszystkim moduł komunikacji bezprzewodowej jest tylko opcjonalny. Drugi problem to wyświetlacz LCD bez podświetlenia i kontroli kontrastu. Właściwie nic na nim nie widać, a i tak obsługuje bardzo okrojony zestaw funkcji. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby usunięcie ekranu i dopracowanie obsługi bez jego zastosowania. Istotną zaletą może okazać się natomiast 3-letnia gwarancja, udzielana po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta.

Brother HL-L2312D

Fot.: Brother

Brother HL-L2312D to monochromatyczna drukarka laserowa, która sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest druk większych ilości dokumentów. Prędkość pracy wynosi do 30 stron na minutę, a podajnik mieści 250 arkuszy, dzięki czemu nie trzeba często uzupełniać papieru. Urządzenie pracuje cicho nawet przy maksymalnej prędkości (poniżej 50 dB), dlatego z powodzeniem można je ustawić na biurku i drukować w tle, nie zakłócając swojej pracy.

Brother HL-L2312D pozwala na osiągnięcie rozdzielczości wydruku na poziomie 2400 x 600 DPI. Maksymalna wielkość papieru to A4. Zaletą urządzenia jest także szereg rozwiązań pomagających w optymalizowaniu wykorzystania wkładów oraz energii. Wykonano je z solidnych materiałów, a dzięki gwarancji na dwa lata (z możliwością dodatkowego przedłużenia o rok) ma się pewność, że będzie służyć przez długi czas.

HP Laser 107a

Fot.: HP

HP Laser 107a drukarka laserowa oferująca wydruk w czerni. Z pewnością jej zaletą jest bardzo przystępna cena, ale na tym nie koniec. Dalsze warte odnotowania plusy to możliwość druku w rozdzielczości 1200 x 1200 DPI, szybkość dochodząca do 20 stron na minutę, a także podajnik na 150 arkuszy. Propozycja HP doskonale nada się zarówno do wykorzystania w biurze, jak i własnych czterech ścianach. Jej kompaktowe rozmiary pozwalają zmieścić ją nawet na niewielkiej przestrzeni, co stanowi kolejny atut.

Mimo swojej szybkości i wydajności HP Laser 107a to drukarka energooszczędna. Wszystkie te cechy sprawiają, że nie sposób nie polecić tego modelu każdemu, kto chce mieć dobrej jakości, tanie w eksploatacji urządzenie w rozsądnej cenie.

Drukarka laserowa - czyli jaka?

Dostępne na rynku drukarki laserowe możemy podzielić na dwie główne kategorie – kolorowe i monochromatyczne. Jak łatwo się domyślić, te drugie są znacznie tańsze, jednak oferują jedynie druk w kolorze czarnym. Czym różnią się od atramentowych?

Drukarki laserowe charakteryzuje wysoka jakość i trwałość wydruku. Oznacza to, że, w przeciwieństwie do swoich atramentowych kuzynów, z wydrukowanego tekstu możemy korzystać niemal od razu - bez obaw o jego rozmazanie. Kolejnym atutem posiadania drukarki laserowej jest prędkość drukowania. Nawet modele z niższej półki cenowej mogą pochwalić się wysoką szybkością, najczęściej wyrażaną w stronach na minutę. Drukarki powstałe z myślą o domowych użytkownikach czy mniejszych biurach bez trudu zapewnią prędkość wydruku na poziomie około 20 stron na minutę. Bardziej zaawansowane urządzenia są w stanie w przeciągu jednej minuty wydrukować nawet 50 stron.

Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie drukarki laserowej – DPI, eksploatacja, dodatkowe funkcje

Drukarki laserowe są obecnie bardzo rozpowszechnione na rynku. Bez trudu więc znajdziemy urządzenie odpowiadające naszym preferencjom. Przy wyborze odpowiedniego modelu warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Oprócz wspomnianej już szybkości drukowania istotna jest również jego rozdzielczość, czyli DPI. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepsza będzie jakość drukowanych przez nas dokumentów. Tu warto podkreślić, że odgrywa ona mniejszą rolę w przypadku monochromatycznych urządzeń, szczególnie jeśli najczęściej drukujemy standardowe teksty czy dokumenty. Ale gdy sprawa dotyczy bardziej szczegółowych lub kolorowych materiałów, DPI ma znacznie większe znaczenie i warto rozglądać się za modelami, które zaoferują wyższą rozdzielczość od standardowej, czyli 600 x 600 DPI.

Istotną cechą dostępnych na rynku drukarek są ich koszty eksploatacji. Głównie dotyczy to cen tonerów kompatybilnych z danym modelem. Przed zakupem warto sprawdzić, ile wyniesie nas rzeczywisty koszt wydruku. Dla przykładu, jeśli cena wybranego tonera wynosi 100 złotych, a producent szacuje jego wydajność na 1000 stron, to koszt wydrukowania jednej strony wyniesie około 10 groszy. Co istotne, wśród drukarek laserowych znajdziemy wiele wydajnych i tanich w eksploatacji modeli.

Kupując drukarkę laserową warto zwrócić uwagę również na jej gabaryty i wygodę użytkowania. Do domu z pewnością przyda się bardziej kompaktowy model, w każdym przypadku urządzenie z opcją druku bezprzewodowego poprzez Bluetooth, Wi-Fi czy NFC.

Drukarki laserowe – wybrane modele na rok 2023

Na rynku można znaleźć obecnie dziesiątki przeróżnych drukarek laserowych. Dlatego aby pomóc wam w podjęciu decyzji, przygotowaliśmy zestawienie kilku polecanych przez nas modeli. Przy wyborze sugerowaliśmy się głównie ich ceną, kosztami eksploatacji oraz przeznaczeniem (do domu bądź małego biura). Warto pamiętać, że koszty eksploatacyjne w przypadku kolorowych drukarek laserowych są wyższe niż w przypadku czarno-białych modeli. Chcąc nieustannie korzystać ze wszelkich dobrodziejstw urządzenia, należy nabyć nie tylko toner w kolorze czarnym, ale również trzy dodatkowe tonery kolorowe.