Ekonomiczna laserowa drukarka do domu i biura.

Brother to marka o ugruntowanej pozycji wśród producentów drukarek. Model HL-1223WE może pochwalić się kompaktową konstrukcją i łącznością bezprzewodową. Dzięki aplikacji Brother iPrint&Scan, użytkownik może drukować bezpośrednio z urządzeń mobilnych, i co więcej, istnieje również możliwość skanu danego dokumentu i automatyczne przesłanie go, w wersji cyfrowej, na smartfon bądź tablet z systemem iOS lub Android.

Brother HL-1223WE to drukarka monochromatyczna, która jest w stanie zapewnić prędkość wydruku na poziomie 20 stron na minutę. Producent chwali się, że jego model należy do jednych z najbardziej ekonomicznych na rynku. Zarówno startowy, jak i standardowy toner zapewni wydajność na około 1500 stron. Sugerowana cena tonerów do modelu HL-1223WE to 99 złotych. Oznacza to, że koszt wydruku jednej strony wynosi mniej więcej 6/7 groszy.

Drukarka laserowa to idealny wybór do domu bądź małego biura. Przyszli użytkownicy sprzętu marki Brother nie będą mogli również narzekać na jakość wydruku. HL-1223WE zapewnia rozdzielczość na poziomie 2400 x 600 DPI.

Najważniejsze cechy:

