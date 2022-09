Spis treści

Samsung 980 Pro

Fot.: Samsung

Samsung 980 Pro to dysk z interfejsem PCIe 4.0, zapewniającym transfer danych do 7000 MB/s w odczycie i 5000 MB/s w zapisie sekwencyjnym. Zastosowano w nim Dynamic Thermal Guard jest to - kontrola termiczna dysku z dedykowaną warstwą odprowadzająca ciepło. Zapobiega to przegrzaniu układu i jego ewentualnym awariom oraz wahaniom wydajności. Został zaprojektowany z myślą o zapalonych graczach i profesjonalnych użytkownikach. Doskonale nadaje się zarówno do laptopa, jak i desktopa.

WD Black SN750

Fot.: WD

WD Black SN750 to dysk M.2, który zapewnia prędkość odczytu sekwencyjnego do 3100MB/s, a zapisu - 1600MB/s. Wersja z radiatorem świetnie pasuje do komputerów stacjonarnych obsługujących format M.2 i dobrze dopełnia system z oświetleniem RGB oraz innymi technologiami chłodzenia, na przykład chłodzeniem wodnym. Autorskie oprogramowanie WD_BLACK SSD Dashboard umożliwia optymalizację wydajności poprzez włączenie trybu gry - wówczas zostaje wyłączony tryb niskiego zużycia energii, a dysk SSD działa z maksymalną wydajnością.

PNY CS2130 1TB SSD

Fot.: PNY

PNY CS2130 1TB SSD to pojemny dysk SSD w formacie M.2, który zwraca uwagę maksymalnymi prędkościami transferu danych. W przypadku odczytu jest to 3500 MB/s, a zapisu 1800 MB/s. Model ten wykorzystuje technologię TRIM, dzięki której efektywniej zarządza on dostępną przestrzenią. Obsługuje również szyfrowanie danych AES 256, dzięki której informacje zapisane na dysku są skutecznie chronione przed nieautoryzowanym dostępem ze strony osób trzecich.

Corsair MP600

Fott.: Corsair

Corsair MP600 to dysk mający interfejs NVMe PCIe 4.0 x4 M.2, dzięki czemu jest w stanie osiągać prędkości odczytu oraz zapisu danych sięgające odpowiednio 4950 i 4250 MB/s. Konstrukcja układu została zaprojektowana tak, aby utrzymać optymalną temperaturę niezależnie od wykonywanych operacji. W skutecznym chłodzeniu pomaga duży, aluminiowy radiator. Dzięki temperaturze w normie cały czas utrzymywana jest optymalna wydajność dysku.

Seagate FireCuda 530

Fot.: Seagate

Seagate FireCuda 530 umożliwia transfer danych z szybkością do 7300 MB/s. Jest przeznaczony do intensywnego użytkowania, z pewnością docenią go gracze oraz profesjonaliści. Seagate nawiązało współpracę z EKWB – liderem w zakresie systemów do zarządzania ciepłem – w celu opracowania specjalnego rozpraszacza. Urządzenie jest zbudowane z wysokiej jakości aluminium i wykończone anodyzowaną, teksturową powłoką, co pomaga zmaksymalizować wydajność chłodzenia. Wbudowany rozpraszacz ciepła minimalizuje nagrzewanie dysku, maksymalizując szczytową wydajność w dłuższej perspektywie. Ponadto niskoprofilowa konstrukcja rozpraszacza ciepła umożliwia jego instalację w wąskiej przestrzeni.

Kingston KC2500

Fot.: Kingston

Kingston KC2500 wykorzystuje kontroler Gen 3.0 × 4 i 96-warstwową pamięć 3D TLC NAND. Pozwala mu to na osiągniecie prędkości odczytu i zapisu wynoszącym odpowiednio do 3500 oraz 2900 MB/s. Jego kompaktowa konstrukcja (M.2) zapewnia większą łatwość użycia dzięki niewielkim rozmiarom. Co warto podkreślić - jest to dysk samoszyfrujący. Zapewni kompleksową ochronę danych za pomocą sprzętowego szyfrowania XTS-AES z kluczem 256-bitowym, umożliwia obsługę niezależnych rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem TCG Opal 2.0, wspiera standard Microsoft eDrive (bezpieczne przechowywanie do użytku z funkcją BitLocker).

WD Blue SN550

Fot.: WD

WD Blue SN550 to tani dysk SSD w formacie M.2 2 280. Jego prędkość odczytu sekwencyjnego sięga do 2600 MB/s, przy zapisie jest to 1950MB/s. Zastosowano tu kontroler i oprogramowanie układowe producenta w celu zoptymalizowania wydajności na stałym poziomie. Skalowalna infrastruktura NVMe zapewnienia wysoką wydajność przy zachowaniu niskiego poboru energii. Polecamy ten model osobom nie dysponującym większym budżetem - w porównaniu z innymi dyskami SSD ten model dostępny jest za pół darmo.

Samsung 970 Evo Plus

Fot.: Samsung

Samsung 970 Evo Plus to dysk SSD, który może poszczycić się szybkością do 3500 MB/s w odczycie sekwencyjnym i 3200 MB/s w zapisie. Wykorzystuje najnowszą technologię V-NAND i zoptymalizowane oprogramowanie sprzętowe, aby zapewnić energooszczędność nawet przy maksymalnej wydajności. System Dynamic Thermal Guard automatycznie monitoruje temperaturę pracy i utrzymuje ja na optymalnym poziomie.

Crucial P5 Plus

Fot.: Micron

Crucial P5 Plus cechuje prędkość odczytu sięgająca 6600 MB/s oraz maksymalna prędkość zapisu do 4000 MB/s. Dysk wspiera w pełni funkcję pełnego szyfrowania sprzętowego. Zastosowano w nim szereg zaawansowanych technologii NAND oraz autorską do obsługi kontrolera dysku. Ponadto działa cały czas funkcja adaptacyjnej ochrony termalnej, zapewniająca optymalną wydajność. Nad bezpieczeństwem danych czuwają z kolei technologie korekcji błędów. Użytkownik zyskuje dostęp do darmowego oprogramowania Storage Executive oraz do programu służącego do klonowania zawartości dysku.

Dyski SSD 2022: dlaczego warto kupić dysk SSD?

Dlaczego warto zainwestować w dysk SSD? Przede wszystkim dla szybkości zapisu i odczytu danych, która jest znacznie większa niż w przypadku tradycyjnych dysków HDD i sprawia, że system operacyjny ma błyskawiczny dostęp do potrzebnych informacji.

Ponadto dysk SSD nie ma pracujących talerzy - to czysta elektronika, a konkretnie kości flash, pracujące bezgłośnie i zużywające znacznie mniej energii niż HDD. Zapisane na dysku SSD dane można nadpisywać setki razy bez najmniejszej dla nich szkody. Jednym zdaniem rzecz ujmując - SSD to same korzyści.

Najlepsze dyski SSD 2022: cena

Gdy dyski SSD (co jest skrótem od solid-state drive) pojawiły się na rynku, ich cena była poza zasięgiem przeciętnego użytkownika. Aktualnie nie kosztują one więcej niż dyski HDD, a wydatek 400 - 500 PLN nie jest jakiś szczególnie bolesny dla posiadanego budżetu. Należy mieć jednak na uwadze, że za tą kwotę kupisz dysk SSD o mniejszej pojemności niż HDD. Warto jednak zapłacić więcej i zobaczyć błyskawicznie uruchamiające się aplikacje i gry, a także mieć pewność, że zapisane dane są całkowicie bezpieczne.

Wiele osób decyduje się na podwójne rozwiązanie: na dysku SSD umieszczają wyłącznie system operacyjny, a na dysku HDD duże pliki, gry, itp. Takie połączenie jest też coraz bardzie popularne wśród producentów laptopów i zestawów komputerowych.

Najlepsze dyski SSD 2022: jaki dysk SSD kupić dla swojego komputera?

Szybkość odczytu i zapisu danych pamięci flash nie ma teoretycznie górnego limitu. Ten jest wyznaczany przez załącza. Popularna przez lata SATA ustępuje interfejsowi PCIe. SATA w najnowszej generacji (czyli SATA III) ma teoretycznie prędkość do 6 Gbit/s, jednak w praktyce sięga ona 550 MB/s. Interfejsy PCIe pracują kilka razy szybciej od interfejsów SATA i nadają się dużo lepiej do obsługiwania dysków SSD. PCIe jest wykorzystywane do podłączania kart rozszerzeń oraz napędów wykorzystujących złącze M.2, a także łączenia rożnego rodzaju układów scalonych wewnątrz komputera PC. Powszechne obecnie standardy PCIe 3.0 oraz 4.0 umożliwiają transfer danych z szybkościami wynoszącymi odpowiednio 32 i 64 GB/s. Dlatego poniższy ranking składa się wyłącznie z dysków SSD ze złączem PCIe.