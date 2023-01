Spis treści

Samsung 870 QVO 1TB 2,5"

Samsung 870 QVO 1TB 2,5" to model z pamięcią QLC, mogący pochwalić się prędkością odczytu wynoszącą 560 MB/s, a zapisu 530 MB/s. Zastosowano w nim technologię V-NAND v5, dzięki czemu TBW wynosi 2880. W wydłużeniu czasu żywotności dysku pomaga autorski algorytm ECC. Wraz z dyskiem otrzymuje się oprogramowanie Samsung Magacian, oferujące szereg praktycznych narzędzi do obsługi dysku, w tym umożliwiające migrację danych z poprzedniego. Oprócz pokazanego tu modelu o pojemności 1 TB, dostępne są także 2 TB, 4 TB oraz 8 TB.

GoodRam CX400 Gen.2 512GB

GoodRam CX400 Gen.2 512GB to dysk SSD ze złączem SATA III, umożliwiającym transfer do 6 Gb/s. Korzysta ze wszystkich możliwości technologii 3D TLC NAND flash. Dopracowany firmware ma zapewniać pełne programowe zabezpieczenie danych, ich spójność oraz bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Producent podaje wartości IOPS na poziomie 75500 dla operacji odczytu oraz do 76800 dla operacji zapisu. Dostępne są cztery wersje o pojemnościach 128, 256, 512 oraz 1024 GB.

Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX500

Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX500 to dysk, do którego stworzenia wykorzystano nowej generacji kości Micron 3D NAND. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższą efektywność podczas pracy. Przekłada się to na Szybkość odczytu 560 MB/s przy zachowaniu świetnego współczynnika wydajności do ceny. Szybkość odczytu wynosi 560 MB/s, a zapisu - 510 MB/s. Szacowane TBW wynosi 180 TB.

ADATA 256GB 2,5" SATA SSD Ultimate SU650

ADATA 256GB 2,5" SATA SSD Ultimate SU650 to dysk, który wykorzystuje pamięć Flash NAND 3D i kontroler wysokiej prędkości. Prędkość odczytu i zapisu danych wynoszą odpowiednio do 520 i 450 MB/s. Dodatkowo zastosowano tu funkcję buforowania SLC i zaawansowane technologie korekty błędów. Ma to zapewnić zoptymalizowaną wydajność i integralność danych. Wraz z dyskiem otrzymujesz możliwość pobrania oprogramowania ADATA SSD Toolbox oraz narzędzia migracyjnego.

Samsung 870 EVO 500 GB 2.5" SATA III

Samsung 870 EVO 500 GB 2.5" SATA III osiąga maksymalny limit interfejsu SATA, czyli prędkości sekwencyjne wynoszące 560 MB/s (odczyt) oraz 530 MB/s (zapis). Dysk korzysta z autorskiej technologii Inteligent TurboWrite z dużym buforem, został ponadto wyposażony w najnowszy VNAND 6. generacji oraz kontroler MKX, gwarantujące stabilną współpracę z urządzeniem-hostem. Oprogramowanie Samsung Magician pozwala łatwo zarządzać SSD za sprawą bogatego zestawu przydatnych narzędzi.

Crucial MX500 1 TB 2.5" SATA III

Crucial MX500 1 TB 2.5" SATA III korzysta z 64-warstwowych kości pamięci 3D NAND. Zużywa jedynie minimalne ilości energii, a zarazem dają prędkość odczytu/zapisu na poziomie odpowiednio 560 i 510 MB/s. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii dynamicznej akceleracji zapisu (DWA). A dzięki 256-bitowemu, sprzętowemu szyfrowaniu AES chronisz swoje pliki przed dostępem niepowołanych osób. Ponadto dzięki nadmiarowej pamięć NAND, Crucial MX500 może zaoferować ochronę danych na poziomie sprzętowym, zapewniając parzystość danych jak w konfiguracji RAID.

KINGSTON A400 480GB 2,5" SA400S37/480G

KINGSTON A400 480GB 2,5" SA400S37/480G wyposażono w najnowszej generacji dwukanałowy kontroler, dzięki czemu mamy tu prędkości 500MB/s przy odczycie i 450MB/s w zapisie. Jego konstrukcja bazuje na pamięci NAND flash TLC. Odczyt losowy to 257 MB/s, a zapis - 301 MB/s. Producent udziela na niego 36-miesięcznej gwarancji.

Dyski SSD 2022: dlaczego warto kupić dysk SSD?

Dlaczego warto zainwestować w dysk SSD? Przede wszystkim dla szybkości zapisu i odczytu danych, która jest znacznie większa niż w przypadku tradycyjnych dysków HDD i sprawia, że system operacyjny ma błyskawiczny dostęp do potrzebnych informacji.

Ponadto dysk SSD nie ma pracujących talerzy - to czysta elektronika, a konkretnie kości flash, pracujące bezgłośnie i zużywające znacznie mniej energii niż HDD. Zapisane na dysku SSD dane można nadpisywać setki razy bez najmniejszej dla nich szkody. Jednym zdaniem rzecz ujmując - SSD to same korzyści.

Najlepsze dyski SSD 2022: cena

Gdy dyski SSD (co jest skrótem od solid-state drive) pojawiły się na rynku, ich cena była poza zasięgiem przeciętnego użytkownika. Aktualnie nie kosztują one więcej niż dyski HDD, a wydatek 400 - 500 PLN nie jest jakiś szczególnie bolesny dla posiadanego budżetu. Należy mieć jednak na uwadze, że za tą kwotę kupisz dysk SSD o mniejszej pojemności niż HDD. Warto jednak zapłacić więcej i zobaczyć błyskawicznie uruchamiające się aplikacje i gry, a także mieć pewność, że zapisane dane są całkowicie bezpieczne.

Wiele osób decyduje się na podwójne rozwiązanie: na dysku SSD umieszczają wyłącznie system operacyjny, a na dysku HDD duże pliki, gry, itp. Takie połączenie jest też coraz bardzie popularne wśród producentów laptopów i zestawów komputerowych.

Najlepsze dyski SSD 2022: jaki dysk SSD kupić dla swojego komputera?

Szybkość odczytu i zapisu danych pamięci flash nie ma teoretycznie górnego limitu. Ten jest wyznaczany przez załącza. Popularna przez lata SATA ustępuje interfejsowi PCIe. SATA w najnowszej generacji (czyli SATA III) ma teoretycznie prędkość do 6 Gbit/s, jednak w praktyce sięga ona 550 MB/s. Interfejsy PCIe pracują kilka razy szybciej od interfejsów SATA i nadają się dużo lepiej do obsługiwania dysków SSD. PCIe jest wykorzystywane do podłączania kart rozszerzeń oraz napędów wykorzystujących złącze M.2, a także łączenia rożnego rodzaju układów scalonych wewnątrz komputera PC. Powszechne obecnie standardy PCIe 3.0 oraz 4.0 umożliwiają transfer danych z szybkościami wynoszącymi odpowiednio 32 i 64 GB/s. Dlatego poniższy ranking składa się wyłącznie z dysków SSD ze złączem PCIe.