Najlepsze dyski przenośne 2022 [RANKING]

Dyski przenośne SSD

Promocja ADATA SD600Q ADATA SD600Q to kompaktowy dysk przenośny korzystający z nośnika SSD. Do wyboru trzy modele o pojemnościach 240 GB, 480 GB oraz 960 GB w trzech trzech kolorach - czarnym, niebieskim oraz czerwonym. Urządzenie jest dostępne w atrakcyjnej cenie w sklepie OleOle! za 179,99 zł - KLIKNIJ I KUP TANIEJ. Dysk firmy ADATA korzysta z pamięci flash 3D NAND. Cechują się one wysoką wydajnością i niezawodnością. Dodatkowo obudowa dysku ADATA SD600Q posiada specjalnie zaprojektowaną konstrukcję, która jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i pracę w niesprzyjających warunkach. Producent zastosował specjalny system chłodzenia. ADATA SD600Q waży zaledwie 60 g. Dysk posiada certyfikat STD-810G 516.6, który gwarantuje wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Nośnik kompatybilny jest z systemami operacyjnymi Windows, macOS oraz Android. Maksymalna prędkość zapisu danych wynosi 440 MB/s, a prędkość odczytu 430 MB/s. Dysk korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen 1 Typu A. Producent oferuje 36-miesięczną gwarancję. Jeśli interesuje Cię zakup najlepiej skorzystaj z oferty w sklepie OleOle! - przejdź do sklepu ADATA SD600Q - pełna recenzja »

Lexar SL200

Lexar SL200

Lexar SL200 to jeden z najtańszych dysków przenośnych SSD, których zakup warto rozważyć. Korzysta ze standardu USB 3.2 Gen. 1 i pozwala odczytywać dane z prędkością do 550 MB/s. Prędkość zapisu wynosi do 400 MB/s. Producent postawił na nowoczesny kabel USB C - USB C, który pozwala szybko i wygodnie podłączyć dysk do ultrabooka lub telefonu. Co ważne - w zestawie znajdziemy również klasyczny kabel USB Typu A, pozwalający podłączyć Lexar SL200 do starszego peceta.

Dysk wspiera 256 bitowe szyfrowanie AES, które dba o bezpieczeństwo naszych danych. Lexar SL200 posiada kompaktową i wytrzymałą obudowę, którą wykonano z tworzyw sztucznych. Nie zabrakło również dedykowanej diody informującej o statusie pracy urządzenia. Gwarancja producenta wynosi 36 miesięcy. Do wyboru wersje o pojemności 500 GB lub 1 TB.

GoodRam HL100

Goodram HL100

GoodRam HL100 to jeden z najtańszych przenośnych dysków SSD. Model o pojemności 256 GB kupimy za niewiele ponad 150 zł. Produkt został wyposażony w pamięci TLC NAND Flash SSD. Łączność odbywa się z wykorzystaniem interfejsu USB 3.2 Gen2 Typu C. Maksymalna prędkość zapisu danych wynosi 420 MB/s, a odczytu 450 MB/s. Dysk korzysta z konektora USB Typu C. Obudowa została wykonana z wytrzymałego materiału w kolorze czarnym.

Wymiary zewnętrzne to zaledwie 92 x 46 x 9,2 mm- są porównywalne do karty płatniczej. Dysk GoodRam HL100 dostarczany jest z 36-miesięczną gwarancją producenta.

Samsung Portable SSD T5

Samsung Portable SSD T5

Samsung Portable SSD T5 to jeden z najpopularniejszych dysków przenośnych SSD. Bazowy model Samsunga zaskakuje wysoką wydajnością oraz kompaktową obudową wykonaną z aluminium. Koreański producent wykorzystał standard USB 3.2 Gen 2, który pozwala na maksymalną prędkość odczytu na poziomie 540 MB/s. Dysk korzysta z własnej technologii przechowywania danych V-NAND, która zapewnia wysoki transfer danych. Obudowa jest mniejsza od wielkości przeciętnej wizytówki, a dysk wazy zaledwie 51 g.

Samsung Portable SSD T5 dostarczany jest z autorskim oprogramowaniem, kompatybilnym z systemami operacyjnymi Windows, macOS oraz Android. Producent deklaruje, że upadek z dwóch metrów nie uszkodzi dysku. Dodatkowo otrzymujemy 36 miesięczną gwarancję producenta. W zestawie z dyskiem Samsung Portable SSD T5 otrzymamy dwa kable - z końcówkami USB Typu A oraz USB Typu C. Do wyboru wersje o pojemności 500 GB lub 1 TB.

SanDisk Extreme Portable SSD

SanDisk Extreme Portable SSD

SanDisk Extreme Portable SSD to dysk nastawiony na jak najwyższą wydajność, co zostało nawet podkreślone przez producenta w samej nazwie. Produkt Sandisk wyróżnia się zwiększoną odpornością na wstrząsy oraz wodoodporną konstrukcją, co zostało potwierdzone certyfikatem IP 55. Oznacza to, że przypadkowe zalanie lub zachlapanie nie spowoduje utraty danych. Opisywany model charakteryzuje się maksymalną prędkością odczytu danych na poziomie 550 MB/s. To jeden z lepszych rezultatów w klasie, a nadal mówimy o przystępnej cenowo konstrukcji.

SanDisk Extreme Portable SSD posiada charakterystyczny wygląd z oczkiem, który pozwala przypiąć dysk do kluczy lub plecaka. W zestawie otrzymamy przewód USB Typu C do USB Typu C oraz przejściówkę z USB Typu C do USB Typu A, która pozwoli podłączyć dysk do starszych urządzeń. Obsługiwane jest 256 bitowe szyfrowanie AES. Model jest sprzedany z 36 miesięczną gwarancją producenta. Do wyboru wersje o pojemności 500 GB, 1 TB lub 2 TB.

Samsung Portable SSD T7 Touch

Samsung Portable SSD T7 Touch

Samsung Portable SSD T7 Touch to wysokiej klasy dysk przenośny oparty na SSD, który oferuje prędkość odczytu danych powyżej 1000 MB/s i posiada wbudowany czytnik linii papilarnych, który chroni przed nieautoryzowanym dostępem do naszych plików. Przenośna propozycja od Samsunga posiada dedykowany czytnik linii papilarnych, który współpracuje z oprogramowaniem dostępnym na komputery z systemami Windows oraz Mac. W zestawie otrzymamy dwa przewody - z końcówkami USB Typu A oraz USB Typu C, dzięki którym Samsung Portable SSD T7 Touch to wysoce uniwersalny nośnik danych.

Z czytnikiem zintegrowano również diodę sygnalizacyjną LED. W środku znajdziemy szybki nośnik korzystający z połączenia NVMe. Dzięki niemu maksymalna prędkość odczytu wynosi 1050 MB/s. Prędkość zapisu jest jedynie o 50 MB/s niższa. Dysk wykonano z jednego kawałka aluminium, a całość waży zaledwie 58 g. Producent oferuje 36 miesięczną gwarancję. Do wyboru wersje o pojemności 500 GB, 1 TB lub 2 TB.

ADATA SE900G

ADATA SE900G to jeden z szybszych dysków wykorzystujących interfejs USB dostępnych na rynku. Jednak aby osiągnąć pełną wydajność tego nośnika, potrzebujesz komputera wyposażonego w port USB 3.2 gen 2x2. To właśnie dzięki niemu ADATA potrafi osiągnąć prawie 2000 MB/s - zarówno podczas odczytu, jak i zapisu danych. Solidna aluminiowo-plastikowa obudowa skrywa w sobie nośnik NVMe SX8200 tego samego producenta. Dysk wyróżnia się na tle konkurencji wielokolorowym podświetleniem diodami RGB, choć brakuje opcji jego wyłączenia.

Sam nośnik jest wyposażony w złącze USB typu C. W zestawie otrzymujemy dwa przewody ułatwiające korzystanie z sprzętu w każdej sytuacji. Gwarancja producenta wynosi 60 miesięcy. Do wyboru są wersje o pojemnościach 500 GB lub 1 TB.

WD_Black P50 Game Drive

WD_Black P50 Game Drive to kolejny nośnik wykorzystujący zalety interfejsu USB 3.2 gen 2x2. W połączeniu z szybkim dyskiem NVMe, zamkniętym w obudowie, rozwiązanie od Western Digital może pochwalić się prędkościami sięgającymi nawet 2000 MB/s dla odczytu i zapisu danych. Duża zaletą są niewielkie rozmiary nośnika: 118mm x 62mm x 14mm. Dzięki temu bez problemu zmieścimy go do kieszeni. Nie musimy się obawiać, że go uszkodzimy. Cała obudowa wykonana jest z aluminium. Nie tylko zapewnia to ochronę konstrukcji, ale również świetnie sprawdza się w roli odpromiennika ciepła.

Dysk dostępny jest w aż czterech wariantach pojemnościowych: od 512 GB do 4 TB. W zestawie również otrzymujemy dwa przewody: USB C na USB C oraz USB C na USB –A. Wszystkie dyski P50 są objęte 5-letnią gwarancją producenta.

Dyski przenośne HDD

Toshiba Canvio Advance

Toshiba Canvio Advance

Toshiba Canvio Advance to rodzina przystępnych cenowo dysków HDD 2,5 cala. Do wyboru modele o pojemności 1 TB, 2 TB oraz 4 TB. Wersje kolorystyczne to biała, czarna lub czerwona. Dysk posiada smukłą obudowę z diodą sygnalizującą status pracy oraz korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen 1 z końcówką typu A. Z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie Toshiba Storage Security Software. Program pozwala na zabezpieczenie danych hasłem oraz automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Toshiba Canvio Advance waży 149 g.

Seagate Expansion Portable

Seagate Expansion Portable to niewielki dysk przenośny dla konsumentów poszukujących pojemnego nośnika danych. Topowa wersja oferuje 5 TB nośnik, który jest rzadko spotykany w dyskach w rozmiarze 2,5 cala. Akcesorium korzysta z łączności z wykorzystaniem interfejsu USB 3.2. Dysk nie wymaga instalacji sterowników - działa z wszystkimi nowoczesnymi systemami operacyjnymi od razu po podłączeniu. W zestawie otrzymamy oprogramowanie Rescue Data Recovery Services, które pozwala na wykonywanie kopii zapasowej najważniejszych danych. Seagate Expansion Portable zamknięto w obudowie o rozmiarach 115,3 x 20,9 x 80 mm. Dysk waży 257 g i posiada 24-miesięczną gwarancję producenta.

ADATA HV300

ADATA HV300

ADATA HV300 to jeden z najtańszych dysków przenośnych z dyskiem SSD o pojemności 1 TB. Całość korzysta z nowoczesnego standardu łączności USB 3.2 Gen. 1 i świetnia nada się do wykonywania kopii zapasowych i magazynowania dużych plików. Dysk korzysta z nośnika HDD o grubości 7,5 mm. Grubość całej konstrukcji wynosi zaledwie 10,3 mm. Producent zdecydował się na czarną obudowę z błyszczącymi akcentami oraz niebieską diodę sygnalizującą status pracy urządzenia. Alternatywnie możemy wybrać niebieski, biały lub czerwony wariant kolorystyczny.

W środku znajdziemy dedykowany czujnik wstrząsów, który automatycznie wstrzymuje pracę dysku, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń. Razem z dyskiem otrzymamy oprogramowanie HDDtoGo, które pozwala skorzystać z 256 bitowego szyfrowania AES. Dysk korzysta ze standardowego złącza USB Typu A. Producent oferuje 36 miesięczną gwarancję. Do wyboru wersje o pojemności 1 TB lub 2 TB.

WD Elements Portable

WD Elements Portable

WD Elements Portable to kolejna przystępna cenowo propozycja. W środku obudowy znajdziemy 1 TB nośnik HDD 2,5 cala o grubości 7,5 mm. Obudowa WD Elements została wykonana z matowego plastiku, który został uzupełniony błyszczącą ramką. W zestawie z 1 TB nośnikiem otrzymujemy oprogramowanie WD SmartWare Pro (w wersji próbnej), które pozwala na tworzenie kopii zapasowych oraz synchronizację danych z chmurą DropBox.

Całość korzysta z nowoczesnego interfejsu USB 3.0. W zestawie znajdziemy kabel z końcówką USB Typu A. Dysk fabrycznie przygotowany jest do pracy z komputerami z systemem operacyjnym Windows, ale można przeformatować go na format plików kompatybilny z komputerami Apple. Do wyboru wersje o pojemności 1 TB lub 2 TB.

ADATA HD650

ADATA HD650

ADATA HD650 to dysk przenośny HDD wyposażony we wzmocnioną obudowę. Producent postawił na plastikowo-gumową konstrukcję, składającą się z trzech warstw, które skutecznie minimalizują drgania. Całość charakteryzuje się także atrakcyjnym wyglądem, który może się podobać, a dzięki gumowej obudowie nie musimy obawiać się, że dysk przypadkowo spadnie ze stolika. Dysk ADATA HD650 korzysta z nowoczesnego standardu USB 3.1 Gen. 1 i jest w pełni kompatybilny z USB 2.0.

ADATA HD650 jest o około 50 g cięższa i 10 mm grubsza od klasycznych dysków przenośnych HDD bez wzmocnionej obudowy. Producent udziela 36 miesięcznej gwarancji. Do wyboru wersje o pojemności 1 TB lub 2 TB.

Toshiba Canvio Flex

Toshiba Canvio Flex

Toshiba Canvio Flex to dysk HDD, który w przeciwieństwie do innych propozycji wykorzystuje łączność USB Typu C. Toshiba dostarcza w zestawie dwa przewody - z końcówkami USB Typu A oraz USB Typu C. Dzięki temu zabiegowi Toshiba Canvio Flex to niezwykle uniwersalny dysk przenośny, który podłączymy do większości urządzeń. Dysk współpracuje z systemami Windows oraz MacOS. Canvio Flex wykonano z aluminium oraz plastiku, a całość utrzymano w srebrno-białej kolorystyce.

Toshiba Canvio Flex korzysta ze standardu USB 3.2 Gen. 1. Producent oferuje 36 miesięczną gwarancję. Do wyboru wersje o pojemności 1 TB lub 2 TB.

Najlepsze dyski przenośne

W obecnych czasach mamy do wyboru mnóstwo opcji przechowywania danych. Nasze urządzenia elektroniczne - takie jak komputer, tablet czy smartfon - posiadają wbudowaną pamięć masową. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykupić miejsce w jednym z dysków sieciowych (sprawdź nasz ranking) i mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu na ziemi.

Warto jednak wiedzieć, że na półkach sklepowych nadal znajdziemy klasyczne dyski przenośne. Rozwiązanie to zapewnia wyższą niezawodność oraz jest tańsze. Wystarczy, że raz kupimy odpowiedni model i możemy zapomnieć o comiesięcznych subskrypcjach usług chmurowych.

Dyski przenośne mają również kilka bardzo dużych zalet. Przede wszystkim są znacznie szybsze i łatwiej dostępne od rozwiązań chmurowych. Dysk przenośny świetnie sprawdzi się jako magazyn na kopie zapasowe, pliki, zdjęcia lub filmy. Dodatkowo do naszych danych uzyskamy dostęp jedynie w momencie fizycznego posiadania nośnika, co dla wielu użytkowników może być kluczowe. Nie wolno zapomnieć również o fakcie, że sam dysk jest mały i poręczny. Oznacza to, że możemy go łatwo zabrać w dowolne miejsce.

Obecnie na rynku znajdziemy dwa rodzaje dysków przenośnych, które korzystają z różnego rodzaju nośników. Tańsze konstrukcje mają w swojej obudowie klasyczny dysk talerzowy HDD o wielkości 2,5 cala. Rozwiązanie to cechuje się niższą wydajnością, ale większą pojemnością i niższą ceną za gigabajt. Dodatkowo dyski HDD są trwalsze w kwestii ilości danych, które możemy na nich zapisać. Należy pamiętać, że są one podatne na uszkodzenia - to duża wada tego rozwiązania.

Na półkach sklepowych znajdziemy również coraz więcej dysków przenośnych opartych na nowoczesnych nośnika SSD. Są one znacznie szybsze, mniejsze i nie posiadają ruchomych elementów. Oznacza to, że np. upadek ze stolika nie spowoduje uszkodzenia dysku. Niestety medal ma dwie strony - wadami dysków przenośnych opartych na pamięciach SSD jest wyższa cena, niższa pojemność oraz możliwość uszkodzenia dysku po przekroczeniu ilości zapisanych danych. Warto również zaznaczyć, że dyski SSD nie lubią, gdy są zapełnione w ponad 80% swojej pojemności. Zauważymy wtedy duży spadek wydajności oraz zwiększone zużycie.

Oznacza to, że gdy szukasz przenośnego magazynu na dane i często przenosisz pliki pomiędzy urządzeniami, warto wybrać nośnik oparty na dysku SSD. Jeżeli planujesz przechowywać filmy, zdjęcia, ciężkie pliki oraz kopie zapasowe warto zdecydować się na nośnik HDD.

Przeważająca większość dysków korzysta z zasilania po USB. Do komunikacji z komputerem przeważnie jest wykorzystywany przewód z końcówką USB Typu A, choć znajdziemy modele z złączem USB Typu C. Warto zwrócić na to uwagę podczas zakupu. Jeżeli mamy nowoczesny sprzęt lub chcemy podłączać nasz dysk do smartfona, lepiej wybrać model z kablem USB Typu C. Gdy planujemy korzystać z dysku tylko na komputerach stacjonarnych lub laptopach z klasycznymi portami, warto wybrać model z przewodem USB Typu A, aby nie zajmować nowoczesnych portów. Część producentów dołącza do zestawu dwa kable lub stosowne przejściówki, ale nie jest to jeszcze standard rynkowy.

Na rynku znajdziemy również topowe modele korzystające z Thunderbolt 3/4. Uwaga - pomimo końcówki USB Typu C, dyski te nie zadziałają na urządzeniach bez obsługi Thunderbolt. Również najszybsze dostępne na rynku nośniki, by osiągnąć w pełni swoje możliwości wymagają kompatybilności z standardem USB 3.2 Gen 2x2.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu dysku przenośnego w 2022 roku? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje "w pigułce":