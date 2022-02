Spis treści

Choć 2022 rok dopiero się rozpoczął, to już za nami jest jedna z najbardziej wyczekiwanych premier smartfonów. Samsung oficjalnie zaprezentował już swoje flagowe urządzenia na 2022 rok: trzy smartfony z rodziny Galaxy S22. W jej skład wchodzą Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Nazewnictwo pozostało więc podobne, co w roku ubiegłym, a modele Galaxy S22 i S22+ łudząco przypominają smartfony sprzed roku. Największe zmiany możemy zaobserwować w nowych Galaxy Not... Galaxy S22 Ultra. Urządzenie, po raz pierwszy w historii linii Galaxy S, otrzymało slot na wbudowany rysik S Pen, przejmując ten charakterystyczny dla linii Galaxy Note element.

Niezależnie od tego, na który model się zdecydujecie, już teraz możecie otrzymać w prezencie słuchawki Galaxy Buds Pro 2. Składając zamówienie w ramach przedsprzedaży możecie otrzymać je za jedynie złotówkę. Dodatkowo, kupując smartfony bezpośrednio ze sklepu samsung.com możecie liczyć na szeroki wybór wariantów kolorystycznych, których nie znajdziecie w innych sklepach. Warto jednak zdecydować się na zakup dodatkowego etui ochronnego. Dlaczego?

Przede wszystkim dla bezpieczeństwa. W końcu każdemu może zdarzyć się upuścić urządzenie, wrzucić go do kieszeni, lub torby z kluczami i innymi przedmiotami, które mogą zarysować powierzchnię wyświetlacza, lub jego plecki. Co prawda ramki nowych Galaxy S22 wykonane są ze wzmocnionego Armor Aluminum, a wyświetlacz schowany jest za warstwą szkła Corning Gorilla Glass Victus, jednak dodatkowa warstwa ochrony może się z pewnością przydać. Tym bardziej, że w zestawie sprzedażowym smartfonów poza smartfonem i instrukcją obsługi nie znajdziemy nic więcej.

Samsung Smart Clear View Cover

Etui Smart Clear View Cover chroni telefon z przodu oraz z tyłu, a jego unikatowy design z przezroczystym okienkiem pozwala łatwo sprawdzać powiadomienia, odbierać połączenia lub sterować muzyką, wszystko bez dotykania ekranu.

Zapewnia również wygodny chwyt dzięki smuklejszemu i lżejszemu wzornictwu.

Etui posiada powłokę zabezpieczającą przed rozwojem drobnoustrojów, która umożliwia utrzymanie go w odpowiedniej czystości. Dzięki temu nie musimy przejmować się o zarazkami i możemy skupić się na komfortowym korzystaniu ze smartfona.

Etui wykonane w takim samym stylu będziemy mogli także zakupić dla wszystkich trzech modeli Galaxy S22.

Samsung Smart LED View Cover

Kolejne z etui, które dostępne jest w rozmiarach dopasowanych do każdego z tegorocznych modeli z serii Galaxy S22. Możemy więc znaleźć warianty pasujące zarówno do przedstawionego powyżej Galaxy S22 Ultra, a także do Galaxy S22 i Galaxy S22+.

Mocowane od tyłu urządzenia etui wyposażone jest w klapkę, która ochroni wyświetlacz smartfona przed ewentualnymi zarysowaniami i uszkodzeniami. Na klapce wyświetlone zostaną data i godzina, a dodatkowo, nie będziemy musieli jej odsuwać, jeżeli będziemy chcieli odebrać, lub zakończyć połączenie - wystarczy stuknąć w jej powierzchnię.

Pokryte jest także warstwą antybakteryjną, która uchroni nas przed gromadzeniem się zarazków.

Spigen Tough Armor

Etui marki Spigen to przystępny cenowo pokrowiec, który wykonany został ze wzmocnionych i bardziej wytrzymałych materiałów.

Do jego produkcji wykorzystano tworzywo termoplastyczne odporne na ścieralność oraz wzmacniającą ramkę poliwęglanową. Take połączenie powinno zapewnić odpowiednią ochronę naszego smartfona w każdych warunkach.

Dodatkowo etui wyposażone zostało w małą nóżkę, umieszczoną na jego pleckach. Dzięki niej będziemy mogli konsumować multimedia w komfortowych warunkach i nie przejmować się stabilizacją urządzenia.

Etui w większości sklepów dostępne jest obecnie za mniej niż 100 złotych. Etui Spigen Tough Armor dostępne jest w wariantach dla modeli Galaxy S22 oraz Galaxy S22+. Możemy zakupić pokrowiec w kolorze czarnym oraz szarym.

Samsung Silicone Cover Strap

Koreański producent przyzwyczaił nas już do tego, że przy okazji premier swoich smartfonów wprowadza na rynek dedykowane im etui. Seria Galaxy S22 została więc potraktowana podobnie do Samsungów Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3, które pojawiły się na rynku w sierpniu.

Także w przypadku flagowców na 2022 rok możemy zakupić specjalne etui w wielu kolorach, które wyposażone są w dodatkowy pasek na pleckach. Pozwoli on nam pewniejszy chwyt telefonu. Pokrowiec wykonany jest z silikonu, co pozwoli na komfortowy uchwyt oraz łatwość montażu na smartfonie.

Dostępne są pokrowce dla wszystkich smartfonów z rodziny Galaxy S22. Możemy kupić dwa warianty: granatowe z pomarańczowym paskiem oraz białe z zielonymi elementami na pasku.

Spigen Slim Armor CS

Kolejny w naszym zestawieniu pokrowiec marki Spigen, który powinien zapewnić dodatkową ochronę urządzenia poprzez wykorzystanie wzmocnionych materiałów do produkcji. Specjalny wojskowy atest potwierdza jego wyjątkową odporność na zarysowania i uszkodzenia.

Pokrowiec Spigen Slim Armor CS składa się z dwuczęściowej obudowy: nakładki wykonanej z elastycznego i wytrzymałego tworzywa termoplastycznego oraz ramy z poliwęglanu, dzięki czemu zapewnia pełną ochronę urządzenia. Jego charakterystycznym elementem jest także wbudowana przegroda na dwie karty płatnicze, lub dokumenty, która umieszczona została na pleckach.

Etui posiada także podwyższone osłony wokół aparatu, dzięki czemu także jego obiektywy są chronione przy upadku.

Pokrowiec dostępny jest jedynie w kolorze czarnym.

Samsung Silicone Cover

Uniwersalne etui wykonane z silikonu, które sprawdzi się w każdej okazji.

Wykonany z elastycznego materiału pokrowiec ciasno przylega do urządzenia. Pozwala na bardzo szybkie umieszczenie w nim smartfona, oraz jego wyjęcie. Wykorzystanie silikonu pozwala także na komfortowe czyszczenie wszelkich zabrudzeń.

Etui posiada wycięcia na wszystkie porty oraz obiektywy aparatów oraz dodatkowe wypukłości w miejscu, w którym znajdziemy przyciski. Podniesiona krawędź zapewni odpowiednią ochroną wyświetlacza, w przypadku, w którym kładziemy smartfona ekranem do dołu.

Samsung Clear Cover

Klasyczne etui wykonane z tworzywa sztucznego, które zapewni dodatkową ochronę naszego smartfona oraz wciąż pozwoli nam dostrzec kolor urządzenia.

Przezroczyste i lekkie tworzywo sztuczne ciasno przylega do telefonu, jednocześnie zapewniając dostęp do wszystkich portów oraz przycisków. W przypadku wariantu dla Samsunga Galaxy S22 Ultra możemy liczyć także na pełny dostęp do zakrzywionego wyświetlacza.

Etui Clean Cover Samsunga możemy zakupić dla wszystkich trzech modeli Galaxy S22.

Samsung Leather Cover

Ostatnie w naszym zestawieniu etui, które przygotował sam koreański producent.

Tym razem możemy zdecydować się na wybór pokrowca wykonanego z naturalnej skóry. Będzie ono idealnie współgrało z charakterem premium naszego flagowego smartfona. Ze względu na wybór skóry naturalnej, charakteryzuje się eleganckim wzornictwem oraz prostotą, a precyzyjne wykonanie pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia.

Ze względu na wykorzystanie naturalnej skóry, na jej powierzchni widoczne mogą być zarysowania i zadrapania, jednak z pewnością ochroni ono od nich naszego smartona.

Pokrowce Samsung Leather Cover dostępne są w kolorze czarnym. Możemy dokupić je do wszystkich trzech modeli z rodziny Galaxy S22.

