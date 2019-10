Najlepsze flagowe smartfony 2019 [Ranking]

Spis treści

Telefon wyposażono w ekran o przekątnej 6,06 cala z wycięciem w którym umieszczono elementy niezbędne do działania systemu Face ID. Odpowiada on za skanowanie twarzy w 3D. W chwili obecnej rozwiązanie to nie ma sobie równych i żaden smartfon z Androidem nie oferuje podobnie działającego systemu. Sam wyświetlacz to panel IPS LCD o...

iPhone 11 to świetny telefon i większość osób nie będzie czuła potrzeby dopłacania 1600 zł do modelu z Pro w nazwie, który w codziennym użytkowaniu wcale nie jest dużo lepszy, a w niektórych aspektach takich, jak ilość wyświetlanego na ekranie tekstu i czas pracy na baterii gorszy.

Xiaomi Mi 9T Pro to najnowsza propozycja z Chin. Smartfon ten wyróżnia się rewelacyjnym stosunkiem ceny do oferowanej wydajności. Za 1899 zł można kupić prawdziwego flagowca z wysuwaną przednią kamerką. To bardzo opłacalna propozycja.

ZTE Axon 10 Pro to nowa propozycja na polskim rynku. ZTE jest firmą od lat zajmującą się produkcją sprzętu telekomunikacyjnego oraz modemów sieci komórkowej. Marka ta znana jest głównie w Azji oraz Chinach, gdzie sprzedawane są także smartfony ZTE Axon. Teraz do Polski przybył najnowszy flagowiec - Axon 10 Pro.

Za wydajność Huawei'a P30 Pro odpowiada zeszłoroczny autorski procesor Kirin 980, który ostał zastosowany także w modelu Mate 20 Pro. Ma on do pomocy 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej, która może być rozbudowana...

Huawei P30 Pro to jeden z najlepszych fotosmartfonów, jakie dostępne są na rynku. Mimo kilku miesięcznego stażu nadal nie ma realnego konkurenta. Telefon wyposażono w 40 MP matrycę główną, która do pomocy ma 20 MP i 8 MP obiektywy dodatkowe. Wszystkie trzy sygnowane są logo Leica . Całość uzupełnia świetnie działający tryb nocny. Jedyną skazą jest brak nagrywania filmów 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Nie pozwala na to zastosowany procesor.

Galaxy S10 to pierwszy Samsung z trzema aparatami na pleckach. Producent wyposażył swoje urządzenie w aparat główny, który do pomocy ma teleobiektyw oraz obiektyw szerokokątny.

Samsung Galaxy S10 to najciekawsze urządzenie z serii tegorocznych flagowców koreańskiego producenta. Względem mniejszego brata S10e posiada dodatkowy obiektyw oraz ekran o wyższej rozdzielczości i 2 GB pamięci operacyjnej więcej. W stosunku do droższego i większego modelu z Plus'em w nazwie zabrakło drugiego przedniego obiektywu, większego ekranu oraz wyższej ceny.

Galaxy Note 10+ to gigantyczny telefon z ekranem o przekątnej 6,8 cala. To panel Dynamic AMOLED o rozdzielczości 3040 x 1440 pikseli z obsługą rysika S-Pen. W ekranie umieszczono czytnik linii papilarnych. Tak duża powierzchnia użytkowa wyświetlacza pozwala w pełni wykorzystać potencjał rysika, który komunikuje się ze smartfonem również przez Bluetooth.

iPhone 11 Pro to pierwszy smartfon od Apple z trzema obiektywami na pleckach. Podobnie, jak w Samsungu Galaxy S10 obok matrycy głównej i teleobiektywu znalazło się również miejsce dla obiektywu ultra szerokokątnego. Model z Pro w nazwie świetnie poradzi sobie również z nagrywaniem filmów. Pod tym względem jest to jedyny realny...

Pomijając wysoką cenę i brak racjonalnego powodu do zakupu, iPhone 11 Pro jest świetnym smartfonem. Droższy telefon jest w prawie każdym aspekcie lepszy od iPhone'a 11. Wyposażono go w 5,8 calowy ekran Super Retina XDR wykonany w technologi OLED z obsługą HDR .

iPhone nigdy do tanich nie należał. Internet zamarł, gdy okazało się, że iPhone X został wyceniony na 4979 zł. Ludzie przewidywali klęskę a analitycy załamywali ręce. Mimo tego telefon sprzedawał się rewelacyjnie. Teraz po dwóch latach Apple podkręca poprzeczkę i nowy iPhone 11 Pro startuje z pułapu absurdalnych 5199 zł. To o 1600 zł więcej, niż trzeba zapłacić za podstawowego iPhone'a 11 , a należy pamiętać, że nadal mówimy o smartfonie z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. W zamian otrzymamy jednak 18 W ładowarkę w zestawie.

Zakup flagowego smartfona nie wydaje się zbytnio skomplikowany. W końcu wydając nawet ponad 3000 zł można oczekiwać najwyższej dostępnej wydajności i jakości wykonania. Niestety rzeczywistość nie jest taka piękna i nawet najdroższe urządzenia mają swoje wady.

Ostatni kwartał roku zawsze jest najspokojniejszy. W pierwszej połowie roku prezentowane są flagowe smartfony z Androidem takie, jak Samsungi z serii Galaxy S lub Huawei'e P. Wakacje są przerwą od technologicznych nowinek, a we wrześniu pokazywane są najnowsze iPhone'y. Wydarzenie to poprzedzają jednak targi IFA w Berlinie, na których również pokazywane są różnego rodzaju urządzenia, a wśród nich można znaleźć smartfony.

Co roku gorące premiery zamyka Google, które na początku października pokazuje najnowsze modele Pixel'i czyli urządzenia pracujące pod kontrolą czystego niezmodyfikowanego oprogramowania Android, które aktualizowane jest przez samego producenta systemu.

Czwarty kwartał roku jest więc idealnym momentem na zakup nowego smartfona. Będąc po wszystkich najważniejszych premierach roku możemy być pewni, że nie pośpieszyliśmy się z zakupem telefony, a jeżeli zdecydujemy się na jakiś model, który zadebiutował kilka miesięcy temu z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy liczyć na sporą obniżkę cenową. Nieuchronnie zbliża się również okres świąteczny, który sprzyja zakupom.

W niniejszym poradniku pokazujemy na co zwrócić uwagę podczas wyboru flagowego smartfona oraz jakie modele warto wybrać.

Flagowy, czyli jaki?

Na samym początku warto zastanowić się czym tak naprawdę jest flagowy smartfon? Rynek nie stworzył jednej definicji, która wyjaśniała by które smartfony można zaliczyć do tych flagowych, ale na szczęście ich identyfikacja jest bardzo prosta.

Flagowce, a inaczej smartfony klasy premium to najwyższe modele w gamie producenta. Są to telefony posiadające najwydajniejsze dostępne na moment premiery podzespoły, świetne aparaty, rewelacyjne aparaty oraz rozbudowane oprogramowanie. Najczęściej zakup flagowca jest także gwarancją długotrwałych aktualizacji systemu, a czasami dostępu do lepszych usług serwisowych oraz większej ilości akcesoriów. Mimo iż na świecie sprzedaje się najwięcej średniaków i budżetowców to właśnie dla flagowych urządzeń projektowana jest niezliczona ilość pokrowców, stacji dokujących i innych gadżetów.

W dawnych czasach flagowość danego urządzenia wyznaczana była za pomocą jego ceny. Patrząc na metkę od razu było wiadomo czy dane urządzenie jest flagowcem. Dziś sprawa nieco się skomplikowała, ale jest to z korzyścią dla klienta.

Kilka lat temu najdroższe urządzenia produkowało niewielu producentów. Do ścisłej czołówki można było zaliczyć Apple, Samsunga, Nokie, LG oraz Sony. Obecnie produkcją telefonów premium zajęli się także Chińczycy, co zauważalnie wpłynęło na cenę urządzeń.

Najwyższe modele renomowanych producentów kosztują sporo powyżej 3000 zł, a flagowy model Xiaomi Mi 9T Pro wyceniany jest na 1899 zł w bazowej konfiguracji.

Cena

Flagowe smartfony, jak sama nazwa wskazuje do najtańszych nie należą. Większość urządzeń w naszym zestawieniu kosztuje powyżej 2000 zł, a zdecydowana część z nich znacznie więcej, niż 3000 zł. Nie brakuje jednak pozytywnych zaskoczeń. Najtańszy telefon z naszego rankingu wyceniony jest w podstawowej konfiguracji na 1899 zł, dzięki czemu konkuruje również z droższymi średniakami.

Specyfikacja techniczna

W kwestii specyfikacji technicznej kupując flagowca można liczyć na najwydajniejszy procesor dostępny obecnie na rynku taki, jak Qualcomm Snapdragon 855, Snapdragon 855+ lub Exynos 9820. W kwestii ilości pamięci operacyjnej obecnym minimum jest 6 GB. Użytkownik otrzyma także co najmniej 64 GB wbudowanej pamięci masowej na własne pliki.

Taki zestaw pozwala na uzyskanie wydajności większe, niż w przypadku kilku letnich komputerów i nowszych laptopów. Flagowce są wydajniejsze od średniaków o 25 procent lub więcej.

Jakość wykonania

Kupując drogie urządzenie możemy liczyć na rewelacyjną jakość wykonania. Czasy plastiku i zdejmowanych obudów już dawno minęły. Obecnie nawet tańsze smartfony i większość średniaków charakteryzuje się świetnym spasowaniem wszystkich elementów. Decydując się na urządzenie z segmentu premium możemy liczyć na szkło Gorilla Glass najnowszej generacji z zagiętymi rogami, aluminium oraz szkło na pleckach. Najdroższe modele iPhone'a wykorzystują również stal nierdzewną. Czasami da się spotkać szczotkowane aluminium lub wstawki z karbonu, które są szczególnie popularne w przypadku limitowanych wersji dobrze znanych nam modeli.

Ekran

Wyświetlacz to kolejny element charakterystyczny flagowych konstrukcji. Producenci już od kilku lat stosują rewelacyjne matryce wprowadzając coraz to nowe ulepszenia. Obecnym trendem rynkowym jest próba zbudowania urządzenia bez ramek z jak najlepszym zagospodarowaniem przedniego panelu. Z tego powodu na rynku pojawiają się urządzenia z notchem takie, jak iPhone, z wysuwanymi aparatami, których przykładem jest Mi 9T Pro oraz z kamerkami do selfie wbudowanymi w ekran, jak Samsung Galaxy S10.

Większość flagowych smartfonów posiada ekrany wykonane w technologii OLED lub AMOLED. Wyjątkiem jest iPhone 11, który posiada matryce IPS LCD, która jest wyśmiewana przez krytyków. Jakość wyświetlanego obrazu jest nieco gorsza, ale należy pamiętać, że Apple słynie z produkcji świetnych wyświetlaczy i nie inaczej jest w przypadku nowego iPhone'a.

Przekątna ekranu to najczęściej o 6 cali w górę, ale da się spotkać nieco mniejsze urządzenia. Rozdzielczość to najczęściej Full HD+, ale w sklepach nie brakuje smartfonów z matrycami QHD. W niektórych modelach można liczyć także na 90 Hz częstotliwość odświeżania.

Aparat

Kupując flagowca można liczyć na znacznie lepszy aparat, niż w tańszych modelach. Wielu konsumentów decyduje się dopłacić do droższego urządzenia właśnie ze względu na lepszą jakość fotografii. Najdroższe smartfony posiadają wiele obiektywów, które wspomagane są przez zaawansowane oprogramowanie oraz wydajne podzespoły wykonujące obliczenia na potrzeby AI.

Flagowy smartfon z 2019 roku większości przeciętnych użytkowników powinien w 100 procentach zastąpić klasyczny aparat fotograficzny.

System operacyjny - Android czy iOS?

Większość osób kupujących telefony z niższej oraz średniej półki cenowej nie ma problemu z wyborem systemu operacyjnego. Mogą oni zdecydować się na Androida lub Androida. Jedynym polem manewru jest zdecydowanie się na urządzenie z czystym systemem lub nakładką producenta.

Kupując flagowca do wyboru mamy jeszcze drugi system operacyjny. Mowa oczywiście o iOS'ie od Apple.

W chwili obecnej zdecydowana większość nowych smartfonów pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie. Praktycznie wszystkie nowe flagowce mają już zapowiedzianą aktualizację do Androida 10. Platforma od Apple ma mniejsze udziały rynkowe, ale sporo zalet. Programiści najczęściej projektują swoje programy i gry najpierw na iPhone'a, a dopiero później na Androida. Dodatkowo kupując sprzęt od Apple przez co najmniej cztery lata nie musimy martwić się o aktualizacje oprogramowania. Każdy wspierany iPhone otrzymuje je w tym samym czasie. W zamian za świetne aplikacje i długie wsparcie użytkownicy korzystający z iOS'a tracą możliwość personalizacji urządzenia pod własne potrzeby.