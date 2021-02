Spis treści

Możemy się założyć, że jeśli jesteś graczem, to spędziłeś godziny wybierając najlepszą klawiaturę czy myszkę dla swojego gamingowego peceta – nie wspominając już o konfiguracji sprzętu. Niewiele osób zwraca jednak szczególną uwagę na fotel czy krzesło, na którym siedzi – to błąd, bo wielogodzinne sesje przed komputerem potrafią bardzo szybko doprowadzić nasz kręgosłup do opłakanego stanu.

Fotele gamingowe, zyskują coraz większą popularność wśród graczy. Obecnie większość osób, które spędzają na grach wiele godzin dziennie, posiada już taki fotel lub zastanawia się nad zakupem – w tym także czołowi youtuberzy czy streamerzy z Twitch. Z tego powodu przygotowaliśmy dla was krótki poradnik zakupu takiego fotela oraz wybraliśmy najlepsze model na rynku, które możecie dostać w 2021 roku.

Dlaczego fotel gamingowy, a nie zwykły?

W większości przypadków fotele dla gracza nie różnią się od zwykłych krzeseł obrotowych do pracy biurowej - mają regulację wysokości, rolki do płynnego poruszania się po podłodze i podłokietniki.

Jednakże, jak to w przypadku sprzętu do gier, fotele dla gracza są bardziej stylowe niż standardowe krzesła biurowe i zazwyczaj pod kątem designu czerpią inspirację z siedzeń wyścigowych.

Czy wolisz design biurowego krzesła obrotowego czy gamingowego fotela wyścigowego – to już pozostawiamy twojej opinii. Jeśli jednak decydujesz się na fotel dla gracza, sprawdź kilka rzeczy:

Ergonomia

Podstawowe krzesła biurowe mają zwykle regulację wysokości siedziska, ale warto byłoby sprawdzić czy w przypadku swojego planowanego zakupu masz do dyspozycji także regulowaną wysokość podłokietników – co wcale nie jest jakimś wyszukanym rozwiązaniem.

Ergonomia siedzenia na fotelu jest naprawdę ważna, dlatego musisz znaleźć taki fotel gamingowy, który zapewni odpowiednie wsparcie dla twojego kręgosłupa i pozwoli mu się odpowiednio ułożyć.

Teoretycznie prawie wszystkie fotele są "w jednym rozmiarze” i „pasują do wszystkich", dlatego ważne jest, aby dopasować wysokość siedzenia do własnych potrzeb. Jeśli to możliwe - a prawdopodobnie nie jest - spróbuj znaleźć sklep, w którym można faktycznie posiedzieć na takim fotelu przed zakupem.

Krzesła w naszym zestawieniu testowały zarówno wysokie, jak i niskie osoby – a to czy dany model był wygodny zawsze zależało tylko i wyłącznie od konkretnej osoby. Ostatecznie decydują naprawdę szczegóły.

Niektóre fotele dla graczy wyposażone są w wyjmowane poduszki wspierające odcinek lędźwiowy głowę. Ergonomiczne krzesło generalnie wcale nie musi ich posiadać - ale niektórzy mogą uznać, że te poduszki są niezbędne by siedzieć komfortowo.

Wytrzymałość

To na co możesz zwrócić uwagę jeszcze przed upolowaniem krzesła do testu ergonomii, to materiały z których został wykonany dany fotel dla gracza.

To, co dostajesz, jeśli wydasz więcej, to lepsze materiały i budowa. Chociaż cena niektórych krzeseł może sprawić, że padniesz trupem lub zostaniesz przy swojej wysłużonej pufie, zapewniamy - dobre krzesło porządnej jakości powinno wytrzymać latami, jeśli nie dziesięć lat lub dłużej.

Na poziomie podstawowym mogą wystarczyć ci materiały wykonania typu tania pianka (niektórzy producenci używają odpadków z recyklingu pianki). Te dobrze dopasowują się do ciała, ale w czasie mogą utracić swoją strukturę, a tym samym podparcie. Dobrej jakości pianka zachowa swój kształt, a także podoła cięższym użytkownikom. Specyfikacja fotelu dla gracza powinna zawsze określać maksymalną masę osoby, która ma go użytkować.

Mówiąc o materiałach, najczęstszym materiałem wykonania jest sztuczna skóra, znana również jako ekoskóra. Zasadniczo jest to plastik o skórzanej fakturze. To nie jest zły wybór: ekoskóra wytrzymuje stosunkowo dużo, jest łatwa w czyszczeniu, a do tego mało kosztowana. Prawdziwa skóra kosztuje dużo, ale powinna trwać znacznie dłużej.

Niektóre fotele używają zamszowego materiału (lub nawet prawdziwej skóry zamszowej). To nie jest tak łatwe do czyszczenia, ale z drugiej strony jest miłe i miękkie w dotyku.

Gwarancja

Biorąc pod uwagę, że fotele dla graczy wyposażone są w różnego rodzaju pokrętła, regulacje, kółka czy inne elementy sterujące i ruszające się, warto zwrócić uwagę na gwarancję. Oczywiście – im dłuższa tym lepsza – ale trzeba też zerknąć co dana gwarancja obejmuje.

Nasza kontrowersyjna porada jeśli chodzi o fotele gamingowe – jeśli nie macie budżetu od 600 złotych wzwyż, to lepiej używać zwykłego (byle wygodnego!) krzesła biurowego. Porządne fotele gamingowe zaczynają się od 500-600 złotych.

Corsair T2 Road Warrior

Corsair T2 Road Warrior to rozkładany fotel z podłokietnikami 4D. Corsair T2 Road Warrior to fotel dla graczy na solidnej ramie stalowej. Jak podaje producent, został zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzie. W tym celu wyposażono go w regulowane, obszyte miękką tkaniną z mikrofibry poduszki pod kark i odcinek lędźwiowy, ma szerokie siedzisko, wysokie oparcie i dwuwarstwowe, niestandardowe akcenty kolorystyczne, które zapewniają styl, wygodę i wytrzymałość. Oparcie rozkłada się w zakresie 170°, dlatego możesz się łatwo zrelaksować np. oglądając film. Kąt nachylenia siedziska do możesz dostosować w zakresie 17°, aby znaleźć idealne ustawienie dla swojej sylwetki. Podłokietniki 4D można przesuwać w dowolnym kierunku - podnieść lub opuścić, przesunąć w lewo lub w prawo oraz w przód lub w tył, a także obrócić do wybranego położenia. Dzięki temu można je w pełni dostosować tak, aby każdy podłokietnik znajdował się dokładnie tam, gdzie powinien. Corsair T2 Road Warrior umożliwia ustawianie wysokości siedziska w zakresie 85 milimetrów. Podnośnik pneumatyczny klasy 4 pozwala utrzymać je stabilnie na wybranym poziomie. Obicia z perforowanej skóry poliuretanowej oferują większą wytrzymałość i oddychalność.

Wady: szerokie możliwości regulacji

podłokietniki 4D

dwie poduszki w zestawie

funkcja kołysania

nierysujące powierzchni kółka

Trust GXT 705 Ryon



Trust GXT 705 Ryon

TRUST GXT 705 Ryon to fotel dla graczy, mający za zadanie zapewnić im komfort podczas oddawania się ulubionej rozrywce. TRUST GXT 705 Ryon to fotel gamingowy został wykonany w sposób ergonomiczny, który powinien zapewnić komfort nawet podczas wielu godzin gry. Łatwo dopasować go do swojego wzrostu dzięki sprężynie gazowej klasy 4, umożliwiającej łatwą regulację wysokości oraz podłokietnikach z wygodnymi poduszkami, wypełnionymi pianką o wysokiej gęstości). Obicie zostało wykonane ze skóry poliuretanowej (tzw. eko-skóra), co umożliwia łatwe utrzymanie fotela w czystości. Całość spoczywa na solidnej, drewnianej ramie. Spód to podstawka pięcioma podwójnymi kółkami o średnicy 50 mm każde. Zostały wykonanych z nylonu. Fotel dla graczy TRUST GXT 705 Ryon ma możliwość pełnego obrotu (360°). Wychylane oparcie zostało wyposażone w praktyczną blokade, co pozwala zachować przyjętą pozycję i nie ma przykrego zaskoczenia w postaci nagłej zmiany położenia. Fotel może bez problemu utrzymać ciężar wynoszący 150 kg.

Zalety: Wysokiej jakości materiały wykonania

Możliwość obrotu 360°

Oparcie z blokadą

Regulacja wysokości Wady: Brak możliwości regulacji podłokietników

AKRACING Gaming Chair



AKRACING Gaming Chair

AKRACING Gaming Chair to fotel dla gracza, który łączy w sobie praktyczność i estetykę. Został zaprojektowany z myślą o maksymalnej ergonomii, a dzięki zaawansowanym mechanizmom regulacji - takim samym, jakie stosowane są w przemyśle motoryzacyjnym - można przechylić oparcie niemal całkowicie do poziomu. Podobnie rzecz się ma z wysokością - można ją regulować w prosty i szybki sposób za pomocą podnośników hydraulicznych. Jeśli tego byłoby mało, fotel gamingowy AKRACING ma także funkcję bujania. Regulowane są również podłokietniki, a jeśli ktoś ich nie potrzebuje - może w łatwy sposób je odkręcić i usunąć całkowicie. Aby fotel AKRACING Gaming Chair dbał o kręgosłup użytkownika, wyposażono go w dwie poduszki - jedna znajduje na wysokości karku, druga - lędźwi. Wypełniona pianką tapicerka wykonana została z lekkiego, oddychającego materiału. Jest bardzo przyjemny w dotyku i łatwy w utrzymaniu w czystości. Jednak uwaga - jeśli znajduje się na słońcu, lubi nieprzyjemnie nagrzać. Całość osadzono na solidnym, metalowym stelażu.

Zalety: Duże możliwości regulacji

Wysoki poziom ergonomii Wady: Tapicerka potrafi nagrzać się w słońcu

