Istnieje obecnie wiele metod oraz możliwości złożenia desktopa wedle własnych potrzeb i preferencji. Wiele sklepów oferuje nam opcję skompilowania zestawu i złożenia go z części, które wybierzemy sami. Jeżeli czujemy się na siłach możemy także pokusić się o zamówienie każdego z podzespołów osobno i złożenie ich w całość na własną rękę. Jest to jednak proces czasochłonny, z którym być może nie każdy użytkownik sobie poradzi.

Dlatego też najwygodniejszym i zarazem najbezpieczniejszym wyjściem jest zamówienie złożonego już wcześniej komputera. Na nasze szczęście wiele sklepów oferuje gotowe desktopy, które są przygotowane przez sklep, ale także zestawy znanych producentów elektroniki, jak choćby HP czy Lenovo.

I właśnie na tych ostatnich skupimy się w tym rankingu. Oczywiście warto wiedzieć, czego konkretnie szukamy. Gracze z pewnością zwrócą uwagę na wydajne procesory Intel Core i7, lub i i9 oraz nowsze generacje AMD Ryzen, a także na najnowsze karty graficzne z serii RTX, jednak jest to rozwiązanie tylko dla tych z zasobnym portfelem. Jeżeli szukacie odpowiedniego zestawu w rozsądniejszych cenach to procesory Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5, zestawione z kartami GeForce GTX powinny być wystarczające do płynnej rozgrywki. Osoby, które szukają komputera do pracy pewnie będą zwracać uwagę na dostępną pamięć RAM, procesor oraz pojemność dysku. Warto też poszukać komputera z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym. Być może będzie on nieco droższy, jednak w innym wypadku i tak zapewne będziemy musieli zakupić system osobno oraz samemu zająć się jego instalacją.

Szukając nowego komputera warto także rozważyć zakup odpowiedniego monitora oraz głośników.

DELL Inspiron 3881 i5-10400F

Idealny do małego biura.

Tym, co zwraca uwagę na samym początku jest rozmiar desktopa. Mierzy on zaledwie 32 cm wysokości oraz 29 cm głębokości, więc z łatwością zmieści się prawie wszędzie. Dla porównania, poprzedni model: Inspiron 3671 jest większy o blisko 16%.

W tej małej obudowie zmieszczono jednak wszystkie niezbędne do pracy podzespoły. Komputer wyposażony jest w procesor Intel Core i5-10400F z możliwością rozbudowy oraz zintegrowany z nim układ graficzny Intel UHD Graphics. Do tego do dyspozycji mamy 8 GB pamięci podręcznej. Powinno być to wystarczające do pracy biurowej i podstawowej obróbki multimediów. W komputerze znajduje się także dysk SSD o pojemności 512 GB.

Desktop posiada wbudowaną kartę sieciową WI-Fi, co może pomóc w uniknięciu plątaniny kabli pod biurkiem.

Najważniejsze parametry techniczne:

Procesor : Intel Core i5-10400F

: Intel Core i5-10400F Pamięć RAM : 8 GB DDR4

: 8 GB DDR4 Karta graficzna : Intel UHD Graphics, zintegrowana

: Intel UHD Graphics, zintegrowana Dysk twardy : 512 GB, SSD

: 512 GB, SSD System operacyjny : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Złącza : USB 3.0 x 3, USB 2.0 x 4, HDMI x 1, Display Port x 1

: USB 3.0 x 3, USB 2.0 x 4, HDMI x 1, Display Port x 1 Łączność: Bluetooth, karta Wi-Fi, czytnik kart pamięci

LENOVO IdeaCentre 5 14ARE05 R3-4300G

Budżetowy komputer biurowy.

Komputer Lenovo będzie doskonałym wyjściem, jeżeli dysponujemy ograniczonym budżetem, a musimy błyskawicznie urządzić nasze domowe biuro.

Podstawę Lenovo IdeaCentre 5 stanowi czterordzeniowy procesor AMD Ryzen 3 4300G. Wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM oraz zintegrowaną kartę graficzną AMD Radeon Graphics. Jeżeli planujemy głównie pracę biurową oraz obsługę podstawowych programów graficznych, powinien być on w zupełności wystarczający. Nad pracą całości czuwa system operacyjny Windows 10 Home.

W najtańszej z dostępnych opcji znajdziemy dysk SSD o pojemności 256 GB. Oczywiście możemy także zakupić komputer dysponującym 512 GB miejsca, jednak różnica w cenie będzie znacząca.

Najważniejsze parametry techniczne:

Procesor : AMD Ryzen 3 4300G

: AMD Ryzen 3 4300G Pamięć RAM : 8 GB DDR4

: 8 GB DDR4 Karta graficzna : AMD Radeon Graphics, zintegrowana

: AMD Radeon Graphics, zintegrowana Dysk twardy : 256 GB, SSD

: 256 GB, SSD System operacyjny : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Złącza : USB 3.1 x 1, USB 2.0 x 4, HDMI x 1

: USB 3.1 x 1, USB 2.0 x 4, HDMI x 1 Łączność: czytnik kart pamięci

Acer ConceptD 300 CT300-51A

Desktop dla najbardziej wymagających grafików.

Szukacie komputera z procesorem Intel Core i7? A może takiego z kartą NVIDIA GeForce RTX 3070? Jeżeli tak, to Acer ConceptD 300 jest rozwiązaniem skierowanym właśnie do was.

Potężna jednostka od Acera jest idealna dla programistów i grafików, którzy pracują ze specjalistycznym oprogramowaniem, jak CAD, czy tworzą modele 3D, rendery i animacje. Jej podzespoły zapewnią optymalną pracę w prawie każdych warunkach. Wykorzystanie technologii ray tracingu będzie niezwykle przydatne przy pracy z obróbką grafik i filmów.

Fabrycznie komputer wyposażony jest w 32 GB pamięci RAM, jednak, jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy powiększyć dostępną pamięć do nawet 64 GB. Do tego producent udostępnił nam 2TB przestrzeni na dysku HDD oraz 1TB na nośniku SSD. Nad pracą desktopa czuwa system Windows 10 Professional.

Komputer posiada także świetny design, który od razu przyciąga wzrok. Czysta biała obudowa z drewnianym wykończeniem na górze sprawia, że komputer świetnie prezentuje się na biurku. Zapewnia ona także cichą pracę oraz łatwy dostęp do portów, umieszczonych na przodzie konstrukcji.

Za świetnymi parametrami i designem idzie także wysoka cena: ok. 9 tysięcy złotych.

Najważniejsze parametry techniczne:

Procesor : Intel Core i7-10700

: Intel Core i7-10700 Pamięć RAM : 32 GB DDR4

: 32 GB DDR4 Karta graficzna : NVIDIA GeForce RTX 3070

: NVIDIA GeForce RTX 3070 Dysk twardy : 2 TB HDD, 1TB SSD

: 2 TB HDD, 1TB SSD System operacyjny : Windows 10 Professional

: Windows 10 Professional Złącza : USB 3.0 x 5, USB 2.0 x 2, USB Typu C x 1 HDMI x 1, Display Port x 3

: USB 3.0 x 5, USB 2.0 x 2, USB Typu C x 1 HDMI x 1, Display Port x 3 Łączność: czytnik kart pamięci

HP Pavilion Gaming TG01-1002NW R5-4600G

Wygląd oraz podświetlenie obudowy mogą być nieco mylące i sugerować, że jest to zestaw dedykowany graczom, jednak będzie on odpowiedni dla szerszego grona użytkowników.

Komputer napędzany jest przez wydajny procesor AMD Ryzen 5 4600G z sześcioma rdzeniami. Jego częstotliwość taktowania wynosi od 3.7 do 4.2 GHz, a pamięć podręczna to 8 MB. Wydajny procesor, w połączeniu z 16 GB pamięci RAM sprawia, że komputer działa niezwykle szybko.

O to, aby nasze gry odpowiednio prezentowały się pod kątem wizualnym dba chipset graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 o pamięci 4 GB. Jest to odpowiednia karta do tego, aby nawet najnowsze produkcje oferowały zadowalającą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę nawet przy wysokich ustawieniach graficznych.

W zestawie znajdziemy także dysk SSD o pojemności 512 GB oraz zainstalowany system Windows 10 Home.

Niektóre sklepy oferują możliwość zamiany karty graficznej NVIDIA na dedykowaną kartę od AMD.

Najważniejsze parametry techniczne:

Procesor : AMD Ryzen 5 4600G

: AMD Ryzen 5 4600G Pamięć RAM : 16 GB DDR4

: 16 GB DDR4 Karta graficzna : NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB

: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB Dysk twardy : 512 GB, SSD

: 512 GB, SSD System operacyjny : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Złącza: USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2, HDMI x 1, DVI x 1

NTT Game B450R5

Grafika RTX w przystępnej cenie

Na wstępie chcemy zaznaczyć, że opisywany w naszym zestawieniu model nie jest najtańszym komputerem z grafiką NVIDIA RTX. Na stronie producenta znajdziecie tańsze wersje z nieco słabszymi kartami graficznymi.

W przedstawionym tutaj komputerze znajdziecie bardzo wydajny, sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 3600, który posiada aż 32 MB pamięci podręcznej. Jeżeli połączymy go z 16 GB pamięci RAM DDR4, to możemy być pewni niezwykle płynnej rozgrywki. Aby nasze wrażenia w trakcie gry były jeszcze lepsze, producent zamontował kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 z 12 GB pamięci podręcznej. Możemy więc być pewni, że nasze gry będą nie tylko płynnie działały, ale także świetnie wyglądały. Do tego do dyspozycji mamy dysk SSD o pojemności 512 GB oraz dysk HDD, na którym zmieścimy 1 TB danych.

Komputer posiada także zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home.

Najważniejsze parametry techniczne:

Procesor : AMD Ryzen 5 3600

: AMD Ryzen 5 3600 Pamięć RAM : 16 GB DDR4

: 16 GB DDR4 Karta graficzna : NVIDIA GeForce RTX 3060

: NVIDIA GeForce RTX 3060 Dysk twardy : 2 TB HDD, 512 GB SSD

: 2 TB HDD, 512 GB SSD System operacyjny : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Złącza: USB 3.0 x 2, HDMI x 1, Display Port x 3

HP Omen 30L

Komputer gamingowy o wielkich możliwościach.

HP Omen 30L

Jednostka HP Omen 30L będzie idealna dla graczy, którzy chcą wycisnąć maksimum z najnowszych produkcji dostępnych na rynku.

Warto zwrócić uwagę na to, że HP Omen 30L na polskim rynku dostępny jest w wielu wariantach w bardzo podobnych cenach. Od razu zaznaczamy, że nie są one niskie i wahają się wokół 9 tysięcy złotych. W różnych sklepach spotkaliśmy się z różnymi wariantami, a każdy z nich jest równie imponujący.

Znaleźliśmy zestawy z ośmiordzeniowym procesorem Intel Core i7-10700F i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2080 Super oraz droższy o kilkaset złotych wariant, z procesorem AMD Ryzen 7 3700X i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070. Widzimy więc, że HP przygotowało wiele opcji, które z pewnością zadowolą gusta każdego gracza.

Wewnątrz komputera znajdziemy także minimum 16 GB pamięci RAM DDR4 (z możliwością rozszerzenia do max. 32 GB), dysk SSD o pojemności 512 GB oraz możliwość montażu dwóch dysków HDD. Komputer działa w oparciu o system Windows 10 Home.

Najważniejsze parametry techniczne: