Najlepsze gry i aplikacje dla dzieci na Androida [RANKING 2022]

Spis treści

Jak wybrać odpowiednią aplikację

Poszukując pozycji ze Sklepu Play, które będą odpowiedni dla dzieci, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim aplikacje muszą być bezpieczne. Unikajmy więc oprogramowania, które wymaga od użytkownika dostępu do lokalizacji czy aparatu. Ponadto - jeśli poszukujemy gier dla najmłodszych - powinny być one przystosowane do nich zarówno treścią jak i poziomem trudności. W tym zestawieniu przedstawiamy nasze propozycje na najlepsze gry i aplikacje dla dzieci dostępne dla użytkowników systemu Android.

Sprawdź również nasz drugi ranking przeznaczony dla użytkowników systemu iOS - Link.

How Are Things Made?

Cena: 14,99 zł / Link

Aplikacja odpowiada na wiele pytań zadawanych przez dzieci. Twórcy stworzyli bardzo przyjazny dla najmłodszych interfejs, po którym poruszanie się jest proste i intuicyjne. Spędzając czas w aplikacji pociechy mogą dowiedzieć się na przykład: jak powstają ich ulubione słodycze czy jak szyte są ubrania. Aplikacja idealnie nada się dla ciekawych świata dzieci, które nieustannie zadają pytania.

Tetris

Cena: Darmowa / Link

Gra, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Zapewne każdy z nas choć raz zagrywał się w Tetrisa, próbując dopasować do siebie odpowiednie kształty spadających klocków. Dzisiaj aplikacja dostępna jest na smartfonach z Androidem w nowej, odświeżonej graficznie wersji. Gra jest prosta i idealnie nada się dla najmłodszych fanów multimedialnej rozrywki.

What Were Dinosaurs Like?

Cena: 14,99 zł / Link

Aplikacja, która świetnie łączy ze sobą zabawę oraz elementy edukacyjne. Używając jej dzieci dowiedzą się wszystkiego o dinozaurach. Poznają ich prawidłowe nazwy, zwyczaje, a także przybliżony wygląd. Trzeba przyznać, że dawno wymarłe gady od zawsze budziły ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych. What Were Dinosaurs Like będzie idealnym wyborem dla wszystkich dzieci poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące prehistorycznych gatunków.

Przygody Jeżyka

Cena: Darmowa / Link

Aplikacja jest interaktywną bajką, w której główną rolę odgrywa tytułowy Jeżyk. Jest to propozycja dla najmłodszych użytkowników, których ucieszy zarówno baśniowa grafika jak i prosta historia. Rozgrywka podzielona jest na 5 etapów, a każdy to osobny rozdział opowiadający kolejne losy głównego bohatera. Zabawa jest dodatkowo urozmaicona przez mini-gry, które pojawią się w trakcie opowiadania historii.

Alfabet i litery dla dzieci

Cena: Darmowa / Link

Kolejna aplikacja przeznaczona dla najmłodszych. Podczas rozgrywki dziecko będzie uczyło się alfabetu. Aplikacja jest prosta w obsłudze przez co możemy być pewni, że pociechy nie zgubią się w trakcie zabawy. Gra stanowi alternatywę dla klasycznej nauki i jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Minecraft

Cena: 33,99 zł / Link

Mobilne wydanie dobrze znanej wszystkim gry na PC. Minecraft jest propozycją idealną dla każdego młodego gracza. Rozgrywka jest prosta, daje dużo satysfakcji, a przy tym bardzo rozwija kreatywność. W grze brak przemocy czy wulgarnych treści. Aplikacja jest płatna, jednak zanim dokonamy zakupu możemy pokazać dziecku dziesiątki gameplay'ów dostępnych na Youtubie, by przekonać się, czy faktycznie wzbudzi ona zainteresowanie.

Zgadnij co to?

Cena: Darmowa / Link

Prosta i zabawna gierka, która świetnie nada się dla najmłodszych. Szczególnie dobrze sprawdzi się ona w sytuacjach towarzyskich jak urodziny naszych pociech czy po prostu spotkanie z rówieśnikami. Gra rozwija kreatywność oraz wyobraźnie dziecka i pozwala mu na miłe spędzenie wolnych chwil.