Mniejsze i bardziej uniwersalne porty USB-C stają się nowym standardem w laptopach. Z całą pewnością jest to świetne rozwiązanie dla cieńszych i lżejszych urządzeń, ale podczas używania tego typu konstrukcji powstaje jedno pytanie - jak podłączyć wszystkie stare urządzenia peryferyjne USB-A, takie jak mysz i klawiatura? Na szczęście w niemalże każdym popularnym sklepie z elektroniką znajdziemy huby USB-C, które pozwolą Ci zarówno na podpięcie urządzeń peryferyjnych, jak i podłączenie kabli HDMI, karty SD lub po prostu rozszerzenie swojego laptopa o kolejne porty USB. Na rynku nie brakuje hubów USB-C wyposażonych w całą gamę kombinacji nowoczesnych i starszych portów, więc znalezienie odpowiedniego urządzenia dla swoich potrzeb nie powinno stanowić większego problemu.

Przetestowaliśmy dla was wiele hubów USB-C i stworzyliśmy listę naszych ulubionych modeli w tym segmencie. W poniższym zestawieniu omawiamy nie tylko opcje portów dostępne w każdym hubie, ale także mniej znane szczegóły, których nie znajdziesz w opisie producenta, jak na przykład to, czy produkt oferuje odpowiednią przestrzeń między portami lub czy hub robi się ciepły podczas codziennego używania. Znajdziesz również porady dotyczące wyboru między stacją dokującą wyposażoną w porty Thunderbolt, a hubem USB-C - różnice między nimi wyjaśniamy w dalszej części tekstu.

Anker 7-in-1 USB-C Hub (A83460A2)

Fot. Zdjęcie producenta

Hub Ankera jest dobrze zaprojektowany i posiada elegancki design. Warto zauważyć, że urządzenie oferuje odpowiednio duże odstępy między dwoma portami 5 Gbps USB-A, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania. Oprócz tego w konstrukcji znajdziemy także złącze USB-C o przepustowości 5 Gb/s, służące do przesyłania danych, oraz drugi port USB-C do zasilania o mocy do 85 W. Stacja została również wyposażona w port HDMI, który pozwala na przesyłanie obrazu 4K/30 Hz lub 1080p/60 Hz do jednego zewnętrznego wyświetlacza, co jest standardem w tej kategorii.

Więcej na temat urządzenia przeczytacie w naszej recenzji stacji dokującej marki Anker.

Anker 7-in-1 USB-C Hub

IOgear Dock Pro (GUD3C02B)

Fot. Zdjęcie producenta

Jest to jedna z największych stacji dokujących, jakie mieliśmy okazję testować. Urządzenie zajmuje sporo miejsca na biurku, ale jednocześnie oferuje zróżnicowane typy portów. Stacja działała w naszym teście bez zarzutów i nie sprawiała żadnych problemów z nadmiernym przegrzewaniem. Pozytywnie oceniamy także wydajność modelu Dock Pro, który nie miał kłopotów z transmisją danych w dobrej jakości - nawet gdy podpięliśmy do niego jednocześnie kabel HDMI oraz Ethernet.

Więcej ta temat omawianej stacji dokującej możesz przeczytać w naszej recenzji.

IOgear Dock Pro

OWC USB-C dla dwóch wyświetlaczy HDMI 4K

Fot. Zdjęcie producenta

Stacja dokująca marki OWC sprawdzi, przede wszystkim, jeżeli szukamy sposobu na podłączenie dwóch monitorów o wysokiej rozdzielczości do jednego laptopa. Na rynku znajdziemy wiele tańszych opcji na to by stworzyć podobne połączenie, ale większość budżetowych rozwiązań oferuje jedynie transmisję sygnału w jakości 1080 p. Stacja marki OMW umożliwia wysyłanie obrazu na dwa wyświetlacze w jakości 4K i jest to główny powód, który sprawia, że warto rozważyć jej zakup.

Więc na temat adaptera marki OWC możesz przeczytać w naszej recenzji.

OWC USB-C dla dwóch wyświetlaczy HDMI 4K

Jak wybrać odpowiedni hub USB-C?

Przede wszystkim zastanów się nad tym, czego dokładnie potrzebujesz. Przyjrzyj się urządzeniom peryferyjnym, które posiadasz (takim jak myszki oraz klawiatury), a także zastanów się nad tym, które z nich planujesz w najbliższej przyszłości zmienić. Następnie warto zwrócić uwagę na to, czy korzystasz ze starego zewnętrznego dysku, który posiada tradycyjny kabel USB-A oraz czy na co dzień wykorzystujesz karty micro SD. Jeżeli połączenie Wi-Fi w twoim domu jest zawodne, to należy również rozważyć zakup urządzenia, które będzie wyposażone w port Ethernet. Ogólnie rzecz biorąc - na początku warto ustalić jakie złącza Cię interesują.

Źródło: IDG

Następnym krokiem będzie sprawdzenie, które z portów posiada już twój laptop lub tablet. Czy ma on jeden port USB-C czy dwa? Jeśli Twoje urządzenie ma tylko jeden port, to czy istnieje osobne złącze do ładowania? Jeśli Twój laptop lub tablet ma port USB-C i używa go wyłącznie do ładowania, to z całą pewnością będziesz chciał kupić hub USB-C z dedykowanym portem wejściowym do ładowania. Zwróć uwagę na parametry związane z maksymalną mocą wejściową w interesującej Cię stacji i upewnij się, że będzie ona wystarczająca dla twojego komputera. W przeciwnym razie będziesz zmuszony wybierać między ładowaniem laptopa a dostępem do innych urządzeń, co nie ma sensu.

Rozważ połączenie Thunderbolt, jeśli jest ono dostępne. Niektóre nowsze, droższe laptopy są teraz wyposażone w porty tego typu, ponieważ oferują one znacznie większą przepustowość niż tradycyjne połączenie USB-C. Jeżeli twój komputer umożliwia podpięcie łącza Thunderbolt to rozważ zakup stacji dokującej z podobnym portem. USB-C zapewnia zazwyczaj 5 GB lub 10 Gb przesyłu danych na sekundę, podczas gdy USB-C z Thunderbolt może zwiększyć tę wartość nawet do 40 Gb na sekundę.

Różnica w przepustowości ma duże znaczenie, gdy więcej urządzeń jest podłączonych do stacji USB-C. W przypadku urządzeń o niskiej przepustowości, takich jak mysz czy klawiatura, wolniejszy port nie będzie problemem - podobnie jak w przypadku zewnętrznego dysku pamięci. Jednak hub z podłączonym wyświetlaczem, siecią Ethernet, zewnętrzną pamięcią masową oraz myszą i klawiaturą może wyraźnie spowolnić działanie portu USB-C. W praktyce może to oznaczać wolniejszy transfer danych z zewnętrznego dysku twardego lub zacinanie się podczas odtwarzania filmu w wysokiej rozdzielczości na YouTube.

Źródło: IDG

Jak testowaliśmy huby USB-C?

Do testów każdego huba użyliśmy urządzeń peryferyjnych zasilanych ze stacji, a konkretniej: dysku SSD, dysku twardego i napędu DVD wielokrotnego zapisu. Wszystko po to, by upewnić się, że hub dostarcza wystarczającą ilość energii do prawidłowego działania podpiętych sprzętów. Przeprowadziliśmy również testy prędkości na tych hubach, które posiadają połączenie Ethernetowe, tylko po to, aby wykryć wszelkie potencjalne anomalie.

Źródło: IDG

Sprawdziliśmy też jak urządzenia działają sobie z transferem pliku z dysku SSD do laptopa, z dysku twardego na dysk SSD, a następnie z karty SD do komputera - jednocześnie przenosząc pliki z dysku twardego na dysk SSD. W niektórych przypadkach użyliśmy aplikacji System Tool firmy AJA do przeprowadzenia testów odczytu i zapisu na podłączonych dyskach. Niemalże w każdym przypadku wydajność była identyczna, z rozrzutem około 3 procent. Jest to z całą pewnością dobra wiadomość dla użytkownika, ponieważ oznacza ona o jedno zmartwienie mniej podczas wyboru odpowiedniej stacji.

Zmierzyliśmy także temperaturę powierzchni podczas przeprowadzania tych testów, ponieważ niektórzy kupujący narzekają na to, że huby za bardzo nagrzewają się podczas pracy. Ponadto, tam gdzie było to możliwe, zmierzyliśmy pobór mocy dla każdego huba. Przyjrzeliśmy się również temu, jak wkładane są karty SD - ponieważ spora część z nich nie zadziała jeżeli popełnimy drobną pomyłkę i włożymy je do góry nogami. Zwróciliśmy także uwagę na długość kabla, ponieważ krótsze złącza ograniczają możliwości ustawienia huba wokół laptopa lub tabletu. W najgorszym przypadku krótki kabel powoduje, że hub zwisa z urządzenia, którego port USB-C zamontowany jest ku górze.

Źródło: IDG

Najczęściej zadawane pytania

1. Czym różnią się od siebie stacja dokująca oraz hub USB-C?

Stacja dokująca i hub USB-C służą podobnym celom, czyli rozszerzeniu zakresu portów dostępnych dla laptopa. Nie są one jednak całkowicie takie same. Huby to zazwyczaj bardziej kompaktowe i przenośne urządzenia do zwiększenia liczby złączy. Są one dostarczane z kilkoma portami, wśród których znajdziemy głównie USB-C lub USB-A, choć wyższe modele umożliwiają także połączenie z gniazdami kart SD i oraz wejściami HDMI lub DisplayPort. Huby USB-C są zaprojektowane tak, aby były małe i łatwe do przenoszenia, ale wymagają zasilania z samego laptopa.

Stacje dokujące są znacznie większe i zaprojektowane do bycia bardziej stacjonarnymi urządzeniami. Mają one pomóc w przekształceniu laptopa w zamiennik komputera. Jeśli chodzi o dostępne porty, to są one wyposażone we wszystko, co ma hub USB-C i więcej. Obejmuje to między innymi połączenia dla zewnętrznych monitorów, porty Thunderbolt 4 i porty Ethernet. Mogą one również zostać podłączone do gniazda, które umożliwia zasilanie wszystkich połączonych urządzeń bezpośrednio ze stacji dokującej.

2. Jaka jest różnica między USB-C a złączem Thunderbolt?

Porty wejściowe USB-C pozwalają na transfer danych z prędkością do 10 GB na sekundę oraz podłączenie zasilania. Porty Thunderbolt pozwalają na transfer danych z prędkością nawet do 40 GB na sekundę, podłączenie zasilania, a także transmisje wideo w rozdzielczości do 4K.

Czemu huby USB-C czasem robią się bardzo ciepłe?

Huby oraz stacje dokujące mogą się nagrzewać, a nawet być gorące podczas przesyłania danych lub ładowania innych urządzeń. Dzieje się tak, ponieważ elektroniczne komponenty i obwody w hubach gromadzą ciepło podczas użytkowania. Ze względu na materiały wykonania - ciepło może zostać uwięzione wewnątrz urządzenia, co prowadzi do tego, że staje się on gorący w dotyku. Jeśli obawiasz się, że twój hub stanie się zbyt ciepły podczas użytkowania, możesz rozważyć zakup urządzenia wykonanego z metalowych części, takich jak aluminium.