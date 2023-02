Spis treści

Łatwo pomyśleć, że w sumie wszystkie kable USB są takie same - to przecież tylko kawałek miedzi a cała reszta (wraz ze zmianą ceny) to marketingowy trik. To przecież tylko kabel. Niestety, sprawa wcale nie jest taka prosta. Przetestowaliśmy wiele kabli USB-C i nie, nie wszystkie są takie same. Zauważyliśmy wiele różnic zarówno jeśli chodzi o prędkość przesyłania danych, jak i możliwości ładowania urządzeń.

Jednak skoro istnieją takie różnice, jak wybrać najlepszy z dostępnych kabli? W tym artykule przedstawiamy najlepsze propozycje, które dobrze spisały się w naszych testach. Będą tu zarówno znane marki, jak i mniej znani kandydaci z serwisów typu Amazon.

Nasze wybory podzieliliśmy na dwie grupy - kable dobre do ładowania oraz te dobre do ładowania i przesyłania danych. Różnica jest jedna - chodzi o standard USB. Jeśli chcemy tylko ładować, wystarczy nam USB-C 2.0, jeśli zaś zależy nam też na szybkim transferze danych, warto wybrać UBS-C 3.1.

Najlepszy kabel do ładowania

Apple USB-C Charge Cable (2m)

Często można się spodziewać, że Apple sprzeda nam coś zwykłego za duże pieniądze. Jednak jeśli chodzi o jakość kabla, który ma służyć wyłącznie do ładowania naszych urządzeń, byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Przewód jest dobrze zabezpieczony przed zakłóceniami i bez problemu radzi sobie z mocą nawet do 100 W.

Dla większości ludzi powyższy kabel zapewnia to, co najważniejsze: szybkie i niezawodne ładowanie. Dla tych, którzy chcą również przesyłać dane lub podłączyć monitor, poniżej przedstawiamy nasze propozycje:

Najlepszy kabel do ładowania i przesyłu danych

Cable Matters Kabel USB4

Kabel od Cable Matters może i jest dość krótki, jednak poza tym wydaje się najlepszym wyborem dla osób, które potrzebują jednego przewodu do ładowania i przesyłania danych. Dzięki certyfikacji USB-C 4, jest on w stanie wykorzystać pełną prędkość połączenia 40 Gbps, ale też wytrzymać moc ładowania do 100 W. Gdyby nie długość, byłby to najlepszy kabel do wszystkiego.

Inne propozycje

Anker Powerline III

Co prawda kabel od Anker obsługuje tylko prędkości USB-C 2.0, jednak świetnie daje sobie radę z ładowanie urządzeń do 60 W. Do tego jest w niezłej cenie i do wyboru mamy kilka długości, dzięki czemu będzie bardziej uniwersalny.

Rampow Kabel USB-C na USB-C

Nie zawsze trzeba kierować się do dużych firm i kabel od Rampow jest tego przykładem. Obsługa transferu danych do 10 Gbps oraz ładowania do 100 W to dla niego pestka, a do tego wygląda dobrze i ma ładną, plecioną owijkę.

Jak testowaliśmy kable?

Na potrzeby tego testu zakupiliśmy kable USB-C od znanych producentów i te dostępne na platformach e-commerce. Fizycznie zmierzyliśmy i zważyliśmy każdy kabel oraz zbadaliśmy każde złącze. Prawidłowy kabel USB-C powinien wykorzystywać jednoczęściową powłokę, a nie zgrzewaną. Żaden z zakupionych przez nas kabli nie korzystał z tych drugich.

Warto zaznaczyć, że waga często ma znaczenie. Wszystkie kable to w zasadzie drobne metalowe druciki połączone izolacją. Oczywiście, złącze, obudowa, oplot i powłoka zewnętrzna mają wpływ na wagę, ale lżejsze kable mają najczęściej mniej drutów - przez co są znacznie lżejsze. Kabel obsługujący USB-C 4 może ważyć więcej, niż dwukrotnie dłuższy kabel obsługujący USB-C 2.0.

Nie zawsze jest to jednak cięższy kabel to lepsze rozwiązanie. Są one zdecydowanie grubsze i mniej giętkie, co przekłada się na zdecydowanie mniej wygodne przenoszenie i nieraz nawet możliwość złamania.

Czy wszystkie przewody zostały prawidłowo podłączone?

Wydawałoby się, że można stwierdzić, czy dany kabel jest kablem USB-C 2.0, patrząc na styki w główce, ale tak nie jest. Niektóre kable wykorzystują złącza z pinami, które nie są do niczego podczepione.

Aby sprawdzić każdy kabel, używamy BitTradeOne USB Cable Checker 2.0, aby zobaczyć, jakie przewody znajdują się wewnątrz kabla, czy są one prawidłowo zaczepione oraz co robią. Na przykład, kabel USB-C, który jest w porządku do ładowania, ale nie nadaje się do szybkiego transferu danych, zostanie wykryty jako okablowany tylko dla USB-C 2.0. Pokazują to zielone diody na poniższym obrazku. Dioda "CC" wskazuje, że kanał Cable Configuration jest podłączony prawidłowo.

Fot. PCWorld.com Podstawowy kabel Amazon Basics obsługuje jedynie przesył danych z prędkością USB 2.0.

W pełni funkcjonalny (czyli taki, który obsługuje też szybki przesył danych) kabel USB-C ma dodatkowe przewody. Na przykład, USB Cable Checker 2.0 pokazuje, ze kabel Cable Matters USB 4 na poniższym zdjęciu ma prawidłowe okablowanie. Wyświetlacz LED mówi nam również, że kabel ma chip e-Marker, powłoka jest prawidłowo uziemiona, robi też szybki test oporu. Tester sprawdza również czy metalowa powłoka kabla jest uziemiona do żyły uziemiającej. Każdy kabel w zestawieniu był prawidłowo uziemiony.

Opór jest daremny

Kontrola rezystancji z naszego urządzenia do sprawdzania kabli jest dość podstawowa. Uzupełniliśmy ją mierząc również rezystancję żyły uziemiającej kabla i żyły vbus za pomocą miernika miliohmowego. Według specyfikacji, kabel USB-C nie powinien przekraczać 83 mohmów na przewodach masy i 167 mohmów na szynie napięciowej.

Wiele z testowanych przez nas kabli mieściło się w specyfikacji. Były jednak spore różnice. Zdecydowanie mogliśmy stwierdzić, które kable używają cięższych lub grubszych drutów o mniejszej rezystancji, aby nie ograniczać przepływu prądu, a które postawiły na tańsze, gorsze materiały.

Fot. PCWorld.com Kabel od Cable Matters ma specyfikację idealną i do ładowania, i do szybkiego transferu danych

Co powiedział e-Marker?

Ponieważ każdy z bardziej zaawansowanych kabli posiada e-Marker, który informuje komputer, co dany kabel potrafi, przetestowaliśmy też te wskazania. Wszystkie kable, z wyjątkiem jednego, spełniały wymagania. Jednakże jeden rodzynek był zdecydowanie przekłamany. Twierdził, że obsługuje USB 3.2 10Gbps prędkości transferu i ma 1 metr długości. W rzeczywistości miał 2 m długości i obsługiwał jedynie USB-C 2.0.

Następnie sprawdziliśmy, jak szybko kabel będzie ładował urządzenia i przesyłał z nich dane, oraz czy obsługuje tryb alternatywny do uruchomienia monitora. Te testy wykonaliśmy za pomocą sprzętu codziennego użytku.

W przypadku prędkości ładowania zarejestrowaliśmy maksymalną moc, przy której kabel mógł naładować laptopa do gier Asus ROG Strix 15 przez jego port USB-C przy użyciu USB-Power Delivery z ładowarką Aukey 100 Watt USB-PD jako źródłem prądu. Laptop w tym czasie był pod obciążeniem. USB-PD jest dziś ograniczony do 100 watów (z 240-watową specyfikacją w drodze). Każdy kabel USB-C do USB-C powinien obsługiwać 3 ampery przy 20 woltach, czyli 60 watów. Wszystkie kable zmieściły się w tym minimum.

Nie testowaliśmy temperatury obudowy każdego z kabli, ale przetestowaliśmy najtańszy przewód, uruchamiając go przy 5 amperach i 20 woltach przez godzinę. Obudowa kabla była zdecydowanie cieplejsza od temperatury pomieszczenia, różniła się o około 10 stopni Celsjusza, a sam kabel był wyraźnie ciepły w dotyku. Nie jest to idealny wynik, ale wszystko udało się bez awarii. Poddaliśmy inne kable dwugodzinnym obciążeniom, również bez porażki.

W celu przeprowadzenia ostatniego testu ładowania, poddaliśmy każdy z kabli obciążeniu 20 V, 3 A i 20 V, 5 A (dla kabli 5 A) i zmierzyliśmy napięcie na końcu kabla za pomocą naszego miernika CT-3. Kable o najcieńszych żyłach mają więcej oporu, co z kolei zmniejsza napięcie dostarczane do laptopa, tabletu czy telefonu, który mają ładować.

Fot. PCWorld.com Im cieńszych żył używa kabel, tym większa oporność, a także produkcja ciepła.

Prędkość transferu danych zmierzyliśmy przy użyciu Crystal Disk Mark 8, gdy kabel był podłączony do portu USB-C w laptopie MSI Prestige 14 Evo. Testowane przewody mogą być również używane do transferu danych z dysku Thunderbolt, zmierzyliśmy więc jak szybko to się dzieje przy użyciu SanDisk Professional Thunderbolt G-Drive. Wśród testowanych kabli znaleźliśmy trzy tryby transferu: 20 Gb/s, 40 Gb/s lub brak kompatybilności. To ostatnie działo się w przypadku kabli USB-C 2.0, które są przystosowane tylko do ładowania urządzeń.

W naszym ostatnim teście sprawdziliśmy możliwości każdego kabla podczas pracy z 17,3-calowym przenośnym monitorem do gier Asus ROG Strix. Monitor ten jest wysokowydajnym ekranem do gier o rozdzielczości 1920×1080 i częstotliwości odświeżania 240 Hz - co w zasadzie odpowiada wymaganiom przepustowości standardowego wyświetlacza 4K 60 Hz.