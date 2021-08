Najlepsze kable USB typu C 2021 [RANKING]

Spis treści

Źródło: Lucian Alexe / Unsplash

Czym jest port USB typu C?

Coraz większą popularność zdobywa technologia bezprzewodowa, która pozwala na ładowanie lub podłączanie różnego typu urządzeń bez potrzeby używania okablowania. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, dlatego porty USB wciąż mają duże znaczenie, przede wszystkim w gamingu. Każdy typ USB charakteryzuje się też swoją własną szybkością przesyłu danych oraz technologią, która pozwala na podłączanie konkretnych urządzeń.

Porty USB typu C pojawiają się obecnie głównie w smartfonach i tabletach, ale możemy je co raz cześciej spotkać także w komputerach PC i laptopach. Służą one do ładowania urządzeń, ale także do wymiany danych pomiędzy nimi. Za ich pomocą podłączamy także urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatury, myszki czy kamery internetowe.

Standard USB typu C jest obecnie najnowszym i oferuje transmisję danych do aż 10 Gbit/s. Technologia ta dość znacząco różni się od USB 3.0 (i starszych), gdyż charakteryzuje się zmienioną budową, która wymaga zupełnie innych przewodów do jej prawidłowego funkcjonowania. Nie jest ona kompatybilna ze starszymi standardami.

Jedną z największych zalet tego typu przewodów jest ich symetryczność, a dokładniej ich końcówek. Starsze standardy wymagają podłączenia w konkretnej pozycji, natomiast wymóg ten został całkowicie zniesiony w kablach USB typu C - możemy podłączyć je do portu w dowolnej pozycji.

Jak wybrać kabel USB typu C?

Najważniejszą kwestią przy wyborze odpowiedniego kabla jest materiał, z jakiego został wykonany oraz jakość tego wykonania. Na pewno od razu należy odrzucić najtańsze rozwiązania, które są oferowane przez mało albo nikomu nieznane firmy. Takie przewody są zazwyczaj wykonane z bardzo marnej jakości materiałów, a ich parametry mogą mocno odbiegać od tego, czego oczekujemy.

Zły dobór kabla może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. W większości przypadków jedynym problemem będzie niedokładna praca portu lub całkowity jej brak, ale może się również zdarzyć tak, że port lub podłączone urządzenie zostanie poważnie uszkodzone. Wszystko zależy od właściwie dobranej wartości prądu, dlatego tak ważne jest, aby wybrać odpowiedni kabel do naszego urządzenia.

Wiedząc już czym jest standard USB typu C oraz jakie konsekwencje mogą nas spotkać przy jego złym wyborze, należy zastanowić się, na co zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniego przewodu?

Rodzaj złącza - kable USB typu C oferują wiele konfiguracji, które posiadają różne końcówki. Najprostszym z nich jest standardowy przewód USB-C - USB-C, ale możemy znaleźć także taki o końcówkach USB-C - microUSB-C, który posłuży na przykład do podłączenia smartfona z laptopem. Wśród nich możemy znaleźć także: USB-C - USB-A/B, HDMI czy DVI. Jednym z popularniejszych rozwiązań jest także używany obecnie w iPhone'ach przewód USB-C - Lightning. Przed zakupem odpowiedniego kabla, należy zorientować się, jakie dwa urządzenia będziemy chcieli nim połączyć i jakie dwa porty te urządzenia posiadają.

- kable USB typu C oferują wiele konfiguracji, które posiadają różne końcówki. Najprostszym z nich jest standardowy przewód USB-C - USB-C, ale możemy znaleźć także taki o końcówkach USB-C - microUSB-C, który posłuży na przykład do podłączenia smartfona z laptopem. Wśród nich możemy znaleźć także: USB-C - USB-A/B, HDMI czy DVI. Jednym z popularniejszych rozwiązań jest także używany obecnie w iPhone'ach przewód USB-C - Lightning. Przed zakupem odpowiedniego kabla, należy zorientować się, jakie dwa urządzenia będziemy chcieli nim połączyć i jakie dwa porty te urządzenia posiadają. Długość przewodu - jest to głównie kwestia indywidualna, gdyż każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiej długość kabel jest mu potrzebny. Producenci oferują obecnie różne wymiary, od zwykłych przejściówek aż do kilku metrowych przewodów.

- jest to głównie kwestia indywidualna, gdyż każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiej długość kabel jest mu potrzebny. Producenci oferują obecnie różne wymiary, od zwykłych przejściówek aż do kilku metrowych przewodów. Szybkość przesyłu danych - ten parametr jest uzależniony od rodzaju obu końcówek, dlatego należy go sprawdzić w specyfikacji technicznej konkretnego przewodu i porównać z maksymalną szybkością transferu, jaką oferują nasze urządzenia.

- ten parametr jest uzależniony od rodzaju obu końcówek, dlatego należy go sprawdzić w specyfikacji technicznej konkretnego przewodu i porównać z maksymalną szybkością transferu, jaką oferują nasze urządzenia. Dodatkowo - warto także zwrócić uwagę na urozmaicenia przewodów, które wpływają na jakość, trwałość oraz funkcjonalność przewodów. Wśród takich możemy znaleź między innymi pozłacane końcówki lub technologię ekranowania, która chroni przewód przed polem elektromagnetycznym.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest cena. Zależna ona będzie od długości przewodu oraz rodzaju wtyczek, jakie zostały w nim zastosowane. W zależności od naszego zapotrzebowania, cena konkretnego kabla może wahać się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Warto także zaznajomić się z podaną specyfikacją techniczną producenta oraz opiniami klientów, którzy zakupili już interesujący nas przewód. Mogą się one okazać pomocne, gdyż pozwolą na uniknięcie dokonania złego wyboru.

Kabel Baseus USB-C

Baseus Kabel Cafule 2x USB-C QC 3A 2m PD

Długość przewodu marki Baseus wynosi 200 cm. Został on wykonany z połączenia aluminium, odpornego TPE oraz nylonu, co zabezpiecza całość przed niechcianymi uszkodzeniami oraz zapobiega zwijaniu i splątaniu się kabla. Ciekawym dodatkiem jest także opaska na rzep, dzięki której możemy spiąć kabel. Obsługuje on technologię Quick Charge 3.0 oraz Power Delivery, co pozwala na szybkie naładowanie urządzenia, a prędkość transmisji danych sięga do 480 Mbps. Kabel wyposażony został w podwójne złącze USB-C.

Kabel Green Cell Power Stream USB-C

Kabel Green Cell GC PowerStream USB-C - USB-C 120cm

Jest to kabel o długości 120 cm z obsługą szybkiego ładowania w standardzie Power Delivery (60 W). Dzięki wsparciu tego standardu idealnie nadaje się do ładowania smartfonów, tabletów oraz laptopów posiadających port USB typu C. Wytrzymałość kabla Green Cell Power Stream jest efektem zastosowania odpornego na przetarcia oplotu oraz metalowych osłon, które skutecznie chronią przed wyłamaniem obu wtyczek.

Kabel Apple USB-C

Kabel USB Apple USB-C 2m Biały

Apple jest znane z wysokiej jakości swoich produktów i nie jest inaczej w tym przypadku. Oferowany przez firmę dwumetrowy przewód, ze złączami USB-C na obu końcach, nadaje się idealnie do ładowania urządzeń, a także umożliwia synchronizację i transfer danych pomiędzy nimi.

Kabel Samsung EP-DG977BBE USB-C

Samsung EP-DG977BBE

Kabel Samsung EP-DG977BBE został wykonany z wysokiej jakości materiałów. Zastosowano w nim aluminiowe wtyki, a całość pokryto odpornym na uszkodzenia TPE. Jego długość wynosi 100 cm. Przewód nada się idealnie do ładowania urządzeń, synchronizacji oraz przesyłu danych pomiędzy nimi.

Kabel Unitek Mobile USB-C

Unitek Mobile 2M PD USB C 100W

Przewód firmy Unitek Mobile posiada z obu stron nowoczesne, symetryczne wtyki USB-C. Nadaje się idealnie do przesyłu danych pomiędzy urządzeniami oraz ładowania smartfonów, tabletów i ultrabooków. Jego długość wynosi 200 cm i oferuje moc ładowania w wysokości 100 W.