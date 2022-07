Spis treści

Ranking dla wszystkich tych osób, które chwilę po wyjściu z domu zastanawiają się, czy wyłączyły żelazko, czy na pewno zamknęły każde okno i czy garnek nie został przypadkiem na gazie. Zestawienie idealne także dla tych, którzy często wyjeżdżają i chcą mieć wszystko pod kontrolą. Kamerka bezprzewodowa Wi-Fi do monitoringu domowego zwierzaka również sprawdzi się doskonale, a ty zyskasz pewność, że pupil jest bezpieczny podczas twojej nieobecności.

Jak wybrać kamerę do domu?

Wybierając kamerę IP warto zastanowić się, jakie mamy potrzeby. Kamera IP to rozwiązanie stosunkowo niedrogie, a prostota montażu (urządzenie wystarczy po prostu przytwierdzić np. do sufitu lub ściany) sprawia, że jest to produkt dla każdego. Systemy IP mogą wykorzystywać sieć bezprzewodową Wi-Fi. Dzięki temu ilość okablowania zredukowana jest do minimum, a sam montaż nie wymaga pomocy profesjonalistów. Podgląd na żywo oraz zapis nagrania możliwy jest dzięki połączeniu urządzenia ze smartfonem za pomocą specjalnej aplikacji. Większość modeli ma też różne dodatkowe funkcje, np. mikrofon oraz głośnik umożliwiające dwukierunkową komunikację czy podnoszący bezpieczeństwo domowników detektor dymu.

Nie bez znaczenia dla funkcjonalności jest też kształt urządzenia. Wyróżnić możemy kamery m.in.:

uchylno-obrotowe (pozwalające na manewry góra-dół oraz na boki),

(pozwalające na manewry góra-dół oraz na boki), kopułkowe (do zamontowania pod sufitem),

(do zamontowania pod sufitem), naścienne (do zamontowania na ścianie),

(do zamontowania na ścianie), desktop (do zamontowania na meblu).

Kamery IP – którą wybrać? Sprawdź najciekawsze propozycje.

Mnogość dostępnych w sklepach rozwiązań do monitoringu wewnętrznego sprawia, że łatwo pogubić się podczas wybierania najlepszego sprzętu. Warto przyjrzeć się różnym modelom kamer IP i dopasować funkcję urządzenia do indywidualnych potrzeb. Poniżej prezentujemy najciekawsze modele z różnych półek cenowych – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

TP-LINK Tapo C200

Urządzenie wyposażono w czujnik ruchu pozwalający na ustawienie powiadomień o każdej aktywności na monitorowanym obszarze, tryb prywatności oraz możliwość rejestracji obrazu w rozdzielczości Full HD zapewniającej klarowny widok. Kamera posiada możliwość samoczynnego przełączania się w tryb podczerwieni, gdy światła jest mniej. Nocą może wykryć aktywność odległą o nawet 9 metrów. Funkcja alarmu dźwiękowego oraz ostrzegawcze sygnały świetlne odstraszą ewentualnych intruzów. Kamerka jest kompatybilna z bezpłatnym oprogramowaniem Tapo. Obsługuje karty microSD o pojemności do 128 GB, co pozwala na zapis monitoringu.

TP-LINK Tapo C100

Kamerka domowa typu desktop pozwala na zamontowanie np. na blacie biurka lub na regale. Urządzenie posiada czujnik ruchu, który zaalarmuje cię w przypadku wykrycia aktywności w obserwowanym pomieszczeniu. Kamerkę wyposażono w alarm dźwiękowy oraz alarm świetlny, których zadaniem jest odstraszyć włamywaczy. Co ważne, urządzenie posiada funkcję przełączania na tryb nocny, dzięki czemu żaden szczegół nie umknie jego uwadze nawet w ciemności.

Xiaomi Imilab Home Security Camera Basic CMSXJ16A

To jeden z modeli wyposażonych w regulację pola widzenia w pionie i poziomie. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć martwych stref w monitorowanym pomieszczeniu. Dodatkowo kamera pozwala na dwukierunkową komunikację, bowiem urządzenie uzupełniono o mikrofon oraz głośnik. Producent zapewnia, że dzięki zastosowaniu inteligentnego czujnika ruchu kamerka prześle do smartfona 10-minutowe wideo, jeśli do mieszkania lub domu wkroczy nieproszony gość. Urządzenie dysponuje ulepszonym trybem Night Vision, dzięki któremu nocne detale są dobrze widoczne nawet z odległości 10-15 m. Matryca Full HD oraz przesyłanie danych z użyciem zaawansowanych anten RF pozwalają na zachowanie dobrej jakości obrazu. Nagrania można gromadzić na karcie pamięci mikroSD o pojemności max. 64 GB.

Imou Cruiser 4MP

Producent zapewnia, że kamera rejestruje obrazy w doskonałej jakości. Posiada klasę szczelności IP66, co sprawia, że kamera jest odporna na wilgoć i może zostać zamontowana także na zewnątrz budynku. Producent zadbał o tryb nocny, w którym obraz może być rejestrowany także w kolorze. Posiada funkcję detekcji osób, dzięki czemu nie reaguje np. na rośliny poruszone podmuchem wiatru. Obiektyw kamery potrafi poruszać się o 355 st. w poziomie i 90 st. w pionie. Zapisuje obraz w chmurze oraz na karcie pamięci, dzięki czemu ryzyko utraty ważnych danych jest minimalne. Co więcej, kamera została wyposażona w reflektory LED i głośną na 110 dB syrenę, które pomogą odstraszyć ewentualnego intruza. Urządzenie pozwala też na prowadzenie dwukierunkowej komunikacji – posiada bowiem zarówno głośnik, jak i mikrofon.

Imilab EC4

Ten model posiada „detektor ruchu”, który pozwala na zaalarmowanie w czasie rzeczywistym w przypadku pojawienia się w danym pomieszczeniu intruza. Co ciekawe, ta kamera jest odporna na wodę (stopień ochrony IP66), może więc być montowana zarówno wewnątrz budynku, jak i np. na jego zewnętrznej elewacji. Urządzenie pozwala na prowadzenie dwukierunkowej komunikacji, a wszystko dzięki zastosowaniu głośnika i wbudowanego mikrofonu.

Ezviz IP C6N

Ta kamera została wyposażona w mikrofon. Jej rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli. Urządzenie obsługuje karty pamięci, dzięki czemu mamy możliwość rejestracji tego, co dzieje się na obszarze monitorowanym. Dodatkowo, posiada funkcję śledzenia ruchu, co poprawia bezpieczeństwo i powoduje, że kamerze nie umknie żaden ważny szczegół. Producent zadbał także o tryb nocny.

