Najlepsze klasyczne telefony komórkowe 2019

Nokia 8110 to kolejny odświeżony model, który nawiązuje do kultowego Banana znanego z Matrix'a.

Nowa Nokia 8110 jest reaktywacją telefonu użytego w filmie Matrix, który został okrzyknięty mianem banana. Pseudonim ten uzyskał dzięki lekko zakrzywionemu kształtowi. Używany był przez Neo - głównego bohatera filmu Matrix. W 1999 roku był to jeden z najwyższych modeli Nokii. Dziś porównalibyśmy go do Samsunga Galaxy S10 lub iPhone'a Xs.

Nowa generacja Nokii 8110 zadebiutowała prawie 20 lat później i nadal jest klasycznym telefonem komórkowym.

Konstrukcja urządzenia jest bardzo oryginalna. Połowę frontu zajmuje ekran o przekątnej 2,4 cala oraz fizyczna klawiatura chroniona przez specjalny slider, którego wysunięcie może automatycznie odebrać przychodzące połączenie.

Co ciekawe Nokia wypuściła na rynek model 8110 w żółtej wersji kolorystycznej, ale jeżeli wolisz upodobnić się do Neo możesz wybrać klasyczną czerń.

Nokia 8110 posiada modem 4G LTE, co jest rzadko spotykane w przypadku klasycznych telefonów komórkowych. Wbudowana pamięć masowa to 4 GB, a urządzenie pracuje pod kontrolą systemu KaiOS. Procesor to Qualcomm Snapdragon 205, który swego czasu był stosowany w najtańszych smartfonach z...

