Spis treści

Klawiatura gamingowa – kluczowe elementy i na co zwracać uwagę

Mechaniczna czy membranowa?

Podstawowe pytanie jakie zadaje sobie wielu graczy przy wyborze klawiatury, to czy zdecydować się na tradycyjny model membranowy czy może mechaniczny. Różnice między nimi są ogromne. Klawiatury membranowe są z reguły znacznie tańsze od swoich mechanicznych braci. Jest to spowodowane m.in. tym, że do ich wytworzenia używa się tańszych i mniej wytrzymałych materiałów. Co więcej, również klawisze działają zupełnie inaczej. W dużym uproszczeniu, znajdują się pod nimi gumowe „kulki”, które po wciśnięciu stykają się z membraną, wskutek czego powstaje sygnał, który następnie wysyłany jest do np. komputera, a na naszym ekranie pojawia się stosowny znak. Nie będzie z pewnością dla was żadnych zaskoczeniem, jeśli zdradzimy, że skuteczność takiego rozwiązania nie cechuje się wyjątkową wytrzymałością. Najlepsze klawiatury membranowe zniosą zaledwie 10 milionów uderzeń klawisza, choć średnio wynik ten mieści się raczej w okolicach od 1 do 5 milionów.

Zupełnie inaczej funkcjonują klawiatury mechaniczne, które słyną ze swojej niezawodności i wytrzymałości. Pod ich klawiszami znajdują się specjalne przełączniki, które są w stanie wytrzymać kilkadziesiąt milionów naciśnięć. Nawet tańsze modele przetrwają znacznie więcej niż najlepsza „membrana”. Co jednak jeszcze bardziej istotne z perspektywy gracza, „mechaniki” cechują się większą precyzją i znacznie lepszą czasem reakcji (sprawniej wracają również do pozycji początkowej). Ich wciśnięcie wymaga znacznie mniejszego wysiłku i będzie on niezmienny aż do dnia, w którym przełącznik przestanie odpowiadać. „Starzenie się” klawiatur membarnowych wygląda zupełnie inaczej. Wraz z upływem czasu coraz gorzej reagują one na nasze komendy i wymagają coraz większego wysiłku przy wciskaniu klawiszy.

Przewaga klawiatur mechanicznych nad membranowymi jest niezaprzeczalna. Jedynymi wadami tych pierwszy to koszt ich zakupu oraz głośność pracy, która w niektórych modelach potrafi być dość wysoka.

Przełączniki

Przełączniki w klawiaturach mechanicznych to tak naprawdę „serce” urządzenia. To od nich zależeć będzie nie tylko jak długo posłuży nam dany model, ale również jak komfortowo będzie nam się na nim pracowało. Różnią się one od siebie nie tylko precyzją, czasem aktywacji, ale również głośnością. Przed zakupem klawiatury warto zatem zwrócić uwagę co na temat przełączników pisze sam producent, jak i poznać opinie innych użytkowników. W miarę możliwości warto również sprawdzić w sklepie czy dany rodzaj przełączników nam odpowiada.

Pełna czy „okrojona”

Większość klawiatur jakie znajdziemy na rynku oferuje to tzw. modele pełnowymiarowe, czyli z panelem numerycznym. Jeśli jednak nie zamierzacie korzystać ze nowego sprzętu do pisania, to być może warto rozważyć zakup wariantu bez klawiszy numerycznych. Modele takie charakteryzują się z reguły lepszą ergonomią, co sprawdzi się gdy nie mamy zbyt wiele wolnej przestrzeni lub gdy lubimy ze swoim urządzeniem przenosić się z miejsca na miejsce.

Design i dodatki

Wybór klawiatury o odpowiednim designie to sprawa absolutnie indywidualna. Z reguły nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia, więc tylko od nas zależy czy wolimy klasyczne, proste rozwiązania czy być może bardziej nowoczesne, z wyraźnym gamingowym sznytem. W przypadku modeli dla graczy warto zwrócić uwagę na to, co producent danego sprzętu oferuje nam dodatkowo. W przypadku modeli mechanicznych z wyższej półki obowiązkiem powinna być podpórka pod nadgarstki. Jeśli nigdy nie korzystaliście z takiego gadżetu, to możemy was zapewnić, że jak już dostaniecie go w swoje ręce, to nie będziecie wyobrażać sobie bez niego dłuższych sesji przy komputerze.

Poniżej prezentujemy wam tabelę z wynikami naszych testów. Bezpośrednio pod nią znajdziecie również opisy poszczególnych modeli. Zapraszamy do lektury.

Razer BlackWidow V3 Pro

Roccat Vulcan 122 AIMO

Wyjątkowy design, precyzja i wygoda. Jeśli cenicie sobie niecodziennie wyglądające urządzenia i lubicie się nimi otaczać, to zdecydowanie warto zwrócić uwagę na klawiaturę mechaniczną Roccat Vulcan 122 AIMO. Ten futurystycznie wyglądający sprzęt z całą pewnością zrobi wrażenie na każdym, bez wyjątku. Swój wyjątkowy design Roccat Vulcan zawdzięcza m.in. ergonomicznej budowie o niskim profilu, co sprawia, że zarówno praca, jak i zabawa na niej jest niezwykle przyjemna. Dodatkowo, producent zadbał odłączaną, magnesową podpórkę pod nadgarstki, która spełnia swoją rolę w stu procentach. Należy jednak podkreślić, że została ona wykonana jedynie z tworzywa sztucznego, które choć gwarantuje trwałość, to w sprawie wygody zostaje w tyle za konkurencją. Górną część klawiatury pokryto płytą ze szczotkowanego aluminium, co nie tylko dodaje jej uroku, ale również znacząco wzmacnia całą konstrukcję. Niezwykły design Roccat Vulcan 122 AIMO uzupełniają mniejsze niż standardowe nakładki na klawisze, co sprawia, że ta zdecydowanie wyróżnia się na tle innych urządzeń i wygląda niczym futurystyczna maszyna do pisania. Zalety: Niezwykły, futurystyczny design

Wyjątkowej jakości konstrukcja

Wysoki komfort użytkowania

Wygodna i precyzyjna

Znakomicie sprawuje się zarówno podczas grania, jak i pisania

Inteligenty system podświetlenia - AIMO

Rozbudowane oprogramowanie Wady: Dołączona podkładka pod nadgarstki nie jest tak wygodna, jak u konkurencji

Cooler Master MK-730

HyperX Alloy Elite 2

HyperX Alloy Elite 2 – mechaniczna klawiatura gamingowa, oświetlenie... Jeden z najcichszych „mechaników" na rynku. HyperX Alloy Elite 2 już przy pierwszym kontakcie zaskakuje – producent zdecydował się na ciekawy design z wyjątkowo solidną konstrukcję. Na tą ostatnią składa się przede wszystkim stalowa rama, która gwarantuje, że klawiatura Alloy Elite 2 posłuży nam długie lata. Niestety, przekłada się to również na wagę urządzenia, która wynosi ponad 1,5 kg. Klawiaturę Alloy Elite 2 wyposażono w przełączniki mechaniczne HyperX Red, które należą do najcichszych na rynku, co jest z pewnością miłą odmianą w przypadku „mechaników". Sprawują się one bardzo dobrze zarówno podczas gry, jak i pisania, gwarantując użytkownikom wysoką precyzję i szybkość reakcji. Możemy również z łatwością wyczuć krótki skok klawiszy. W Alloy Elite 2 zastosowano również przezroczyste nakładki na klawisze - HyperX Pudding, które zapewniają znacznie większą jasność niż nieprzezroczyste odpowiedniki. Jest to nie bez znaczenia bowiem, produkt marki HyperX może się pochwalić rozbudowanym systemem podświetlenia klawiszy (m.in. z licznymi animacjami i specjalnym paskiem). Co istotne, oświetleniem możemy sterować już z poziom klawiatury. Zalety: Wytrzymała i solidna konstrukcja

Niezwykle cicha

Wysoki komfort pracy i zabawy

Rozbudowany i efektowny system podświetlenia RGB

Kompatybilna z konsolami PlayStation 4 i Xbox One Wady: Waga

Brak podkładki pod nadgarstki

Przeciętne oprogramowanie

Trust GXT 865 Asta

MSI Vigor GK50 Elite

Xtrfy K4 RGB

Prostota w najlepszym wydaniu. Choć marka Xtrfy nie jest tak popularna, jak wiele innych zajmujących się tworzeniem sprzętu dla graczy, to warto dać jej szansę. Szczególnie, że szwedzki producent zdarzył już zdobyć uznanie i zaufanie profesjonalnych graczy e-sportowych. Już na wstępie warto podkreślić, że jeśli szukacie klawiatury o niecodziennym wyglądzie, z mnóstwem dodatkowych funkcji, rozbudowanym oprogramowaniem i możliwościami, to Xtrfy K4 RGB zdecydowanie nie jest urządzeniem dla was. Dlaczego? Producent nie ukrywa, że zależy mu przede wszystkim na wysokiej jakości fundamentalnych elementów, a nie widowiskowości. Xtrfy K4 RGB to klawiatura mechaniczna o designie tak prostym, że dla niektórych wręcz odpychającym. Na „pierwszy rzut oka" przypomina ona bardziej budżetowy sprzęt z najniższej półki niż dedykowany wymagającym graczom. Jednak w myśl zasady „nie wszystko piękne, co się świeci" produkt marki Xtrfy pozytywnie zaskakuje już po pierwszych bliższych oględzinach. Klawiatura jest ciężka i solidna, widać, że została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co z pewnością przełoży się na jej długo żywotność. Czarna stylistyka i minimalistyczny design sprawiają, że Xtrfy K4 RGB będzie pasować do każdego biurka. Zalety: Solidna jakość wykonania

Wysokiej jakości przełączniki - Kalih Red

Komfortowa i precyzyjna podczas rozgrywki w ulubione gry Wady: Brak oprogramowania

Prostu, a nawet "toporny" design

Brak podpórki pod nadgarstki

Przeciętnie spisuje się podczas pisania dłuższych tekstów

Hama uRage Exodus 900

Genesis RX85 RGB