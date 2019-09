Spis treści

Standardowy kontroler Xbox One jest wygodny, ergonomiczny i ma wszystkie funkcje niezbędne w trakcie cieszenia się możliwościami dawanymi przez konsolę oraz komputery PC. Nie oznacza to jednak, że w tym temacie zostało powiedziane ostatnie słowo - jeśli chcesz spróbować czegoś innego, np. w celu poprawienia komfortu zabawy lub po prostu zmiany estetyczne - oto kilka opcji, zarówno od samego Microsoftu, jak i firm trzecich.

Kontroler bezprzewodowy Xbox

Kontroler bezprzewodowy Xbox to coś, co nabywa się z konsolą, jednak drugi przyda się zarówno do wspólnych gier, jak i na wypadek awarii pierwszego. Polecany tu model to dzieło Microsoftu, dostępny jest w różnych wersjach kolorystycznych, nawet dedykowanych (np. Minecraftowi), chropowata tekstura uchwytów i możliwośc programowania przycisków znacznie zwiększają komfort gry. Pasują do niego dowolne słuchawki ze standardowym 3,5-milimetrowym wejściem stereo.

Xbox Design Lab

Lubisz wyróżniać się z tłumu? Skorzystaj z prowadzonego przez Microsoft Xbox Design Lab. Możesz zaprojektować własny kontroler Xbox One - zaczynając od kolorystyki i ozdób całej obudowy, kończąc na barwach przycisków. Szarość przełamana czerwienią? Proszę bardzo. Purpura z błękitem i do tego złote przyciski? Żaden problem. Laboratorium oferuje aż 1 miliard kombinacji barw, więc jest z czego wybierać. Ponadto wygodny interfejs pozwala przeprowadzić cała operację w bardzo prosty sposób - masz wizualizację kontrolera z wyborem konkretnych sekcji. Poza tym kontroler ma te same możliwości, co standardowy - łączność Bluetooth, gniazdo słuchawkowe i jest zasilany przez dwie baterie AA. Otrzymasz go w przeciągu 14 dni roboczych z darmową wysyłką

Kontroler bezprzewodowy Xbox Elite

Kontroler bezprzewodowy Xbox Elite to droga propozycja, ale jeśli cenisz sobie najwyższy komfor rozgrywki, będzie dobrym wyborem. Dlaczego? Otóż - Elite dostosowuje się do rozmiaru dłoni i stylu gry dzięki konfiguracjom drążków o różnej wielkości i w różnych kształtach, które pozwalają zwiększyć dokładność, szybkość i zasięg. Można wybierać spośród różnych metalowych drążków i padów kierunkowych i dostosować kontroler do własnych wymagań. Wymiana elementów jest prostą częścią - wszystkie mocowane są magnesami, więc wystarczy wyjąc stary i włożyć nowy. Można także - za pomocą prostej w obsłudze aplikacji - mapować wszystkie ustawienia, np. ustawienia spustów, czułość drążków, funkcje przycisków i inne opcje. Aplikacji pozwala stworzyć dowolną ilość profilów kontrolera i błyskawicznie przechodzić między dwoma z nich w trakcie gry za pomocą wbudowanego przełącznika. Gładkie, wzmocnione obręcze dookoła każdego drążka ograniczają jego zużycie i zapewniają płynną akcję, a romboidalne uchwyty pokryte gumą sprawiają, że kontroler pewnie leży w dłoniach. Dzięki ulepszonym uchwytom trzymanie kontrolera wymaga mniej wysiłku, co pozwala na dłuższą i bardziej komfortową rozgrywkę.

Scuf Prestige

Scuf to marka doskonale znana z własnych kontrolerów, które często używają profesjonalni e-sportowcy. Docenia ją także Microsoft - określa ją jako "ekskluzywnego partnera" konsoli Xbox One. Scuf oferuje niemal to samo, co Design Lab - mnóstwo wariantów kolorystycznych, oryginalne przyciski i drążki, a także analogi. W przypadku kontrolerów innych firm mapowanie przycisków wymaga podpięcia do komputera PC lub Mac.Tutaj mamy z kolei możliwość zmiany ich ustawień w locie - nie trzeba w tym celu ani podpinać kontrolera do PC, ani nawet wychodzić z gry! Zwraca również uwagę łatwa wymiana drążków - model Prestige sprzedawany jest z dwoma zestawami analogów, dodatkowe można nabyć online. Kolejna zaleta to regulowanie mechanizmu spustów - zaawansowane ustawienia pozwalają zrobić to perfekcyjnie i znacznie lepiej niż standardowe kontrolery.

Do tego dochodzi niewielka waga - zaledwie 262 gramy oraz 30-godzinne zasilanie przez baterię.

Evil Shift for Xbox One

Evil Shift to propozycja od Evil Controllers, marki cieszącej się dużą estymą w świecie e-sportu. Ma oryginalny design oraz niezwykle czułe przyciski, które można konfigurować. I tu również nie trzeba nigdzie podpinać urządzenia - wystarczy tylko przytrzymać przycisk View równocześnie z przyciskiem, którego funkcję chce się zmienić, następnie wybrać przycisk do przypisania i gotowe. Żadnych aplikacji do tego nie potrzeba. Specjalny mechanizm przycisków sprawia, że mają świetny czas reakcji - a jak wiemy, na polu walki liczy się każdy ułamek sekundy. Jets to możliwe dzięki autorskiej technologii Quick Touch. Nakładki są wymienialne - przy nabyciu kontrolera dostaje się ich trzy komplety, można zamawiać kolejne online.

Xbox One Adaptive Controller

Xbox Adaptive Controller to rodzaj koncentratora, który powstał głównie z myślą o graczach z ograniczoną zdolnością poruszania się, by ułatwić im oddawanie się swojej ulubionej rozrywce. Podłącza się do niego urządzenia zewnętrzne, takie jak przełączniki, przyciski, podstawy i joysticki, tworząc w ten sposób jedyny w swoim rodzaju kontroler dopasowany do indywidualnych potrzeb. Sterowanie przyciskami, gałką i spustami odbywa się za pomocą urządzeń dodatkowych (do kupienia osobno) podłączanych za pomocą wtyczek 3,5 mm (minijack) oraz złączy USB. Główny element to bardzo duże D-pady z dwoma przyciskami. Urządzenie ma łącznie 21 wejść - w tym porty USB oraz 3,5 mm - co pozwala na podpinanie wielu różnych elementów, jak oddzielne przyciski, pedały, kontrolery, itp. Każde z wejść odpowiada jednemu z elementów standardowego kontrolera. Można utworzyć trzy odmienne profile i zmieniać je w locie, dzięki czemu używa się różnych dla odmiennych gier.

Istnieje także tryb umożliwiający dwóm osobom wspólne granie jedną postacią - każda z nich zajmuje się wówczas innymi przyciskami. Akumulatorek XOAC pozwala na cieszenie się 25 godzinami zabawy na jednym ładowaniu.

Recon Tech Controller

Recon Tech Controller to kontroler Microsoftu z limitowanej serii. Dostępny jest w wielu wariantach kolorystycznych i estetycznych. Prezentowana tu propozycja jest inspirowana "technologią militarną oraz deseniami używanymi przez wojsko". Co wyróżnia ten kontroler, to dwukrotnie większy zasięg od zwykłego oraz bezproblemowe łączenie się przez Bluetooth z komputerami Mac oraz PC, a nawet tabletami. Uchwyty z chropowatą teksturą sprawia, że doskonale leży w dłoni, nawet w trakcie dłuższych sesji przy ulubionych tytułach. Złote elementy miło odcinają się od reszty powierzchni, mając duży wpływ na estetykę