Najlepsze laptopy do 2000 zł w 2021/2022 [RANKING]

Jest niewielki, niedrogi i możesz używać go jako tabletu lub laptopa. A jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

techbite to polska marka urządzeń elektronicznych, należąca do firmy mPTech, która dopiero zyskuje popularność - póki co w jej ofercie znajduje się osiem propozycji, w tym trzy laptopy i dwa urządzenia konwertowalne. Recenzowany dzisiaj techbite Arc to właśnie jedno z nich. Urządzenia konwertowalne zawsze kojarzyły mi się z czymś w rodzaju rozbudowanego smartfona. Taka maszyna jest od niego większa, a zarazem zazwyczaj mniejsza od laptopa, dzięki czemu można wygodnie zabrać ją ze sobą w podróż i doskonale nadaje się do takich zadań, jak pisanie, przeglądanie multimediów czy stron w sieci.

Foto: H Tur/PC World

Oczywiście są urządzenia konwertowalne, które również posłużą do gier i korzystania z bardziej zaawansowanych aplikacji - jednak są one znacznie droższe. Za techbite Arc 11,6 HD zapłacimy maksymalnie 1300 złotych, więc nie ma się co spodziewać demona szybkości czy wydajności. Otwierając opakowanie, spodziewałem się dobrego narzędzia do pracy - takiej, jak choćby pisanie tekstów redakcyjnych czy własnych rzeczy w Wordzie. Nie omieszkałem jednak nie sprawdzić, jak wypada urządzenie przy bardziej wymagających zadaniach, co...

