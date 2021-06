IBM 2/4 port Ethernet karta rozszerzeń (CFFh) do IBM Blade Center (PCI Express...

Laptop klasy podstawowej, który oferuje wystarczającą moc do wykonywania codziennych zadań.

Procesor do urządzeń mobilnych AMD Ryzen 3 oraz dedykowana karta graficzna AMD Radeon ułatwiają pracę wielozadaniową i przyspieszają działanie podczas korzystania z funkcji rozrywkowych. Dzięki przemyślanym detalom, takim jak chroniąca prywatność fizyczna przesłona kamery, jest to świetny laptop do codziennych zastosowań.

IdeaPad 3 ma cenę zwykłego laptopa do codziennego użytku, ale jest zdecydowanie niecodzienny. Posiada ekran o przekątnej 15,6 cala, wydajną pamięć operacyjną w wysokości 4GB i masową - dysk SSD256GB. Co więcej, niezależnie od tego, czy pracujesz nad domowym budżetem, czy zaawansowanym arkuszem kalkulacyjnym, wygodna klawiatura numeryczna nada się do każdej pracy.

