Najlepsze małe/kompaktowe smartfony [RANKING]

Smartfony z roku na rok otrzymują coraz wydajniejsze podzespoły, lepsze aparaty i bardziej rozbudowane oprogramowanie. Tym samym urządzenie te coraz częściej zastępują nam laptopa i tablet. W myśl tej zasady producenci stale zwiększają do granic możliwości rozmiary wyświetlaczy. Najnowsze bezramkowe smartfony rzadko kiedy mają ekrany o przekątnej poniżej 6,3 cala. Dodatkowo na rynku pojawia się coraz więcej modeli Plus/Pro/Max, które oferują wyświetlacze o przekątnej od 6,5 do nawet 7 cali.

iPhone 12 mini i iPhone SE - jedne z najlepszych małych smartfonów

Jeżeli szukasz nowoczesnego smartfona, ale jednocześnie pragniesz kupić kompaktowe urządzenie, masz nieco utrudnione zadanie. Obecnie większość flagowców, średniaków i budżetowców to ogromne telefony komórkowe, które trudno obsłużyć jedną ręką.

Porównanie rozmiaru iPhone 13 i iPhone 13 mini

Na szczęście wybrani producenci pamiętają jeszcze o kompaktowych konstrukcjach, które zmieszczą się w każdej kieszeni i przy okazji pozwalają na wygodną obsługę jedną ręką. Co ważne wcale mowa o nowoczesnych smartfonach. Na rynku raz na jakiś czas pojawiają się nowe konstrukcje o zmniejszonych ekranach. Prym wiedzie tu firma Apple, która ma w ofercie trzy takie smartfony - iPhone 13 mini, iPhone 12 mini oraz iPhone SE 2020. Na szczęście również zwolennicy Androida znajdą urządzenia odpowiednie dla siebie.

Asus ZenFone 8

Poniżej znajdziesz listę kompaktowych smartfonów, które warto kupić. Co ważne znajdziesz na niej zarówno flagowce, jak i nieco tańsze urządzenia ze średniej półki. Da się znaleźć również kompaktowe budżetówce, ale zadanie to jest nieco utrudnione. Nowoczesne tanie smartfony są spore i oferują bardzo pojemne akumulatory, co negatywnie wpływa na wymiary zewnętrzne.

iPhone 12 mini jak sama nazwa wskazuje jest kompaktowym urządzeniem. Smartfon posiada ekran z wycięciem o przekątnej 5,4 cala i rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Jest to panel OLED Super Retina XDR z True Tone. Smartfon posiada identyczne podzespoły jak większy brat. Oznacza to, że na pokładzie znajdziemy procesor Apple A14 Bionic zintegrowany z modemem sieci komórkowej 5G. Całość wspiera 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB, 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Urządzenie wykonano z dwóch tafli błyszczącego szkła, które połączono matową ramką. iPhone 12 mini posiada płaskie krawędzie, które są odwołaniem do starszych modeli iPhone'a. Z tyłu znajdziemy dwa 12 MP aparaty z wsparciem dla nagrywania filmów w Dolby Vision. Z przodu umieszczono 12 MP matrycę do selfie oraz elementy systemu True Depth. iPhone 12 mini pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego iOS 14 i posiada funkcję Dual SIM (1 slot plus wbudowana karta eSIM). Obudowa...

iPhone 13 mini

Apple kontynuuje swoją tradycję i drugi rok z rzędu prezentuje miniaturową wersję iPhone'a. Najnowszy model iPhone 13 mini nadal posiada ekran o przekątnej 5,4 cala i niezwykle kompaktową obudowę. Apple zmniejszyło nieco wymiary notcha, co zwiększyło przestrzeń roboczą wyświetlacz.

iPhone 13 mini

W środku znajdziemy bardzo wydajny procesor Apple A15 Bionic. Jest on wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz sztuczną inteligencję. Na pokładzie znajdziemy również 4-rdzeniowy układ graficzny. Podstawowy model posiada 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Z tyłu znajdziemy dwa 12 MP aparaty. Główna matryca posiada OIS oraz stabilizację przesunięcia obiektywu. Nie zabrakło trybu nocnego oraz jasnych przysłon.

Smartfon posiada Face ID, 5G, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5. Obudowę wykonano ze szkła Ceramic Shield oraz aluminium. Jest ona w pełni wodoodporna co zostało potwierdzone certyfikatem IP68. Apple cały czas stosuje magnetyczne złącze MagSafe.

iPhone 13 mini waży zaledwie 140 g. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu Lightning.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G idealnie łączy kompaktowe wymiary z dużym ekranem. Wszystko dzięki składanej konstrukcji typu clamshell. Telefon posiada obudowę z klapką. W środku znajdziemy duży panel o przekątnej 6,7 cala. Jest to elastyczny moduł Dynamic AMOLED 2X ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, który możemy złożyć. Na zewnątrz umieszczono niewielki panel o przekątnej 1,9 cala, który wyświetla najważniejsze informacje.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Złożony Galaxy Z Flip 3 5G ma zaledwie 72 mm wysokości, 86 mm szerokości oraz 17,1 mm grubości. Urządzenie waży 183 g.

W środku poza sporym elastycznym ekranem znajdziemy flagowe podzespoły. Całość zasila procesor Qualcomm Snapdraogn 888 wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Samsung nie zapomniał o dwóch aparatach o rozdzielczości 12 MP oraz 10 MP kamerce do selfie. telefon posiada USB Typu C, modem 5G, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0. Na ramce znajdziemy czytnik linii papilarnych. Co istotne telefon posiada w pełni wodoodporną obudowę.

ASUS ZenFone 8

Asus ZenFone 8 to jedno z największych zaskoczeń tego roku. Tajwańczycy zaprezentowali prawdziwie kompaktowego flagowca, który jest godnym konkurentem dla iPhone'a 12 mini.

Asus ZenFone 8

ZenFone 8 posiada kompaktowy ekran o przekątnej 5,92 cala, a całość została umieszczona w obudowie o niewielkich ramkach. Telefon oferuje 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Jeżeli to dla Ciebie za mało, to Asus przygotował mocniejszy wariant 12 GB/256 GB.

Telefon zasilany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Wyświetlacz wykonano w technologii AMOLED i jest to panel o rozdzielczości Full HD+. W ekranie znajdziemy również czytnik linii papilarnych.

Na pleckach znalazło się miejsce dla 64 MP aparatu głównego oraz 12 MP matrycy ultra szerokokątnej.

Smartfon wykonano ze szkła i aluminium. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 i jest zasilana akumulatorem o pojemności 4000 mAh.

Co ciekawe Asus ZenFone 8 posiada złącze słuchawkowe Jack, które nie jest standardem w nowoczesnych flagowcach. Nie zabrakło również 5G oraz Bluetooth 5.2.

Samsung Galaxy S22

Tegoroczny flagowiec od Samsunga jest jeszcze mniejszy od swojego brata. Tym samym Galaxy S22 to jeden z najciekawszych kompaktowych smartfonów z Androidem. Urządzenie wyposażono w obudowę o wymiarach 146 x 70,6 x 7,6 mm. Dzięki niewielkim wymiarom i masie własnej na poziomie 167 g urządzenie zmieści się nawet w małych kieszeniach.

Samsung Galaxy S22

Smartfon wykonano z dwóch tafli szkła Corning Gorilla Glass Victus+ połączonych ze sobą za pomocą aluminiowej ramki. Całość posiada certyfikat IP68 gwarantujący wodoszczelność.

Samsung Galaxy S22 posiada 6,1-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli ze wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania oraz HDR10+. Jasność maksymalna wynosi aż 1300 nitów.

Telefon pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.1. Całość napędzana jest układem Eyxnos 2200 z kartą graficzną AMD. Smartfon posiada 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Z tyłu znajdziemy 50 MP aparat główny, 10 MP teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym oraz 12 MP aparat ultraszerokokątny. Producent nie zapomniał o głośnikach stereo, Wi-Fi 6, 5G, NFC oraz USB Typu C 3.2.

W ekranie znajdziemy czytnik linii papilarnych. Urządzenie zasilane jest baterią o pojemności 3700 mAh z szybkim, 25 W ładowaniem przewodowym oraz 15 W ładowaniem bezprzewodowym.

realme 8

realme 8 wyposażono w ekran o przekątnej 6,4 cala. Jest to panel o rozdzielczości Full HD, który wykonano w technologii w technologii Super AMOLED. Dzięki niewielkim ramkom oraz pełnoekranowemu designowi urządzenie jest dosyć kompaktowe.

realme 8

Smartfon wyposażono w procesor MediaTek Helio G95. Całość uzupełnia 4 GB szybkiej pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Telefon posiada czytnik kart pamięci w formacie microSD oraz 64 MP aparat główny. Producent nie zapomniał o 8 MP aparacie ultraszerokokątnym oraz dwóch 2 MP aparatach pomocniczych - mono oraz makro.

Na pokładzie realme 8 znajdziemy czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0.

Urządzenie posiada charakterystyczną obudowę wykonaną z dwóch tafli szkła. Z tyłu znajdziemy również kwadratową obudowę obiektywów, logo producent oraz w wybranych wersjach napis Dare to Leap.

Decydując się na realme 8 w zestawie otrzymamy dedykowane etui oraz preinstalowaną folię ochronną na ekran. To dodatkowa oszczędność kilkudziesięciu złotych.

Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket jest najmniejszym smartfonem w ofercie firmy Huawei. To model ze składaną obudową typu clamshell. Urządzenie po złożeniu ma wymiary 87,3 x 75,5 x 15,2 mm.

Huawei P50 Pocket

Smartfon Huawei P50 Pocket to flagowy model, który dołączył do serii P50 w grudniu 2021 roku. Urządzenie wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Niestety smartfon nie posiada modemu 5G.

Główny ekran to zagięty panel Foldable OLED o przekątnej 6,9-cala, rozdzielczości 2790 x 1188 pikseli ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz możliwością wyświetlania miliarda kolorów. Całość uzupełnia 1,04-calowy ekran zewnętrzny.

Telefon posiada 40 MP aparat główny, 13 MP aparat ultraszerokokątny oraz 32 MP aparat szerokokątny. Urządzenie nagrywa filmy w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

Huawei P50 Pocket posiada czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilającym. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4000 mAh z szybkim, 40 W ładowaniem przewodom.

Smartfon pracuje pod kontrolą EMUI 12 opartego na Androidzie. Urządzenie nie posiada dostępu do usług Google.

Samsung Xcover 5

Samsung Xcover 5 to najnowszy przedstawiciel wytrzymałych smartfonów koreańskiego giganta. Urządzenie wyposażono w niewielką obudowę. To zasługa ekranu o przekątnej 5,3 cala.

Samsung Xcover 5

Xcover 5 posiada na pokładzie autorski procesor Samsung Exynos 850 wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Nie zabrakło czytnika kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB.

Ekran to panel TFT LCD o przekątnej 5,3 cala i rozdzielczości zaledwie HD+ - 1480 x 720 pikseli. Zdjęcia wykonamy z 16 MP aparatu głównego oraz 5 MP kamerki do selfie.

Na pokładzie znajdziemy NFC, modem LTE, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.

Telefon posiada akumulator o pojemności 3000 mAh. Co istotne jest on wymienny. Nie zabrakło czytnika linii papilarnych i szybkiego ładowania. Obudowa jest w pełni wodoszczelna i posiada certyfikat IP68. Telefon przeszedł również wymagające testy MIL-SPEC-810H.

Apple iPhone SE

iPhone SE 2020 to najtańszy smartfon w portfolio Apple. Urządzenie posiada procesor Apple A13 znany z iPhone'a 11. Całość uzupełnia design obecny na rynku od lat. Oznacza to, że na froncie znajdziemy ekran o przekątnej 4,7 cala z gigantycznymi (jak na dzisiejsze czasy) ramkami. Pod wyświetlaczem znalazło się miejsce dla klasycznego czytnika linii papilarnych Touch ID umieszczonego w przycisku Home.

iPhone SE 2020

Kompaktowy smartfon od Apple bazowa oferuje 64 GB wbudowanej pamięci masowej. W sklepach znajdziemy warianty wyposażone w 128 GB lub 256 GB pamięci. Procesor Apple A13 ma do pomocy 3 GB pamięci operacyjnej. Dla systemu iOS to w pełni wystarczający rezultat.

Z tyłu znajdziemy 12 MP aparat z możliwością nagrywania w 4K. Niestety iPhone SE 2020 nie posiada modnej matrycy ultraszerokokątnej.

Telefon posiada obudowę wykonaną z dwóch tafli szkła połączonych ze sobą z wykorzystaniem aluminiowej ramki. Smartfon posiada certyfikat IP67. Oznacza to, że jest wodoszczelny.

Urządzenie zasilane jest baterią o skromnej pojemności, ale czasy pracy pozwalają na jeden intensywny dzień z dala od ładowarki.

Całością zarządza system operacyjny iOS 14. Jesienią pojawi się aktualizacja do iOS 15.

OPPO A12

OPPO A12 to smartfon z ekranem o przekątnej 6,22 cala. Co ważne całość okalają niewielkie ramki, które zmniejszają całą konstrukcję. Wyświetlacz to klasyczny panel IPS LCD. Oznacza to, że dolna ramka jest nieco większa od pozostałych. W panelu znajdziemy także niewielkie wycięcie w kształcie kropli wody, które posłużyło do umiejscowienia kamerki do selfie. Ekran posiada skromną rozdzielczości HD+ 1520 x 720 pikseli.

OPPO A12

Smartfon wyposażono w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P35, który wspierany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Dodatkowo producent przewidział czytnik kart pamięci w formacie microSD.

OPPO A12 ma z tyłu 13 MP aparat główny raz 2 MP matrycę pomocniczą. Na pokładzie znajdziemy także port microUSB oraz gniazdo słuchawkowe Jack.

Smartfon pracuje pod kontrolą przestarzałego już systemu operacyjnego Android 9.0 Pie. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4230 mAh.

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A41to kompaktowy przedstawiciel z bestsellerowej serii Galaxy A. Zeszłoroczny model wyposażono w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Dzięki niewielkim ramkom urządzenie jest dosyć kompaktowe.

Samsung Galaxy A41

Urządzenie zasilane jest procesorem MediaTek Helio P65, który ma do dyspozycji 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Producent nie zapomniał o czytniku kart pamięci microSD oraz 48 MP aparacie głównym. Na pleckach znajdziemy również 8 MP aparat ultraszerokokątny.

Galaxy A41 zasilany jest akumulatorem o pojemności 3500 mAh ze wsparciem dla 15 W ładowania.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z One UI. Producent przewiduje aktualizację do Androida 11 i One UI 3.1.

Warto zwrócić uwagę na 25 MP aparat przedni umieszczony w niewielkim wycięciu w ekranie oraz kilka wersji kolorystycznych, które przypadną do gustu młodszym użytkownikom.

Galaxy A41 posiada kilka funkcji znanych z droższych modeli. Mowa o ekranie Always-on-Display oraz możliwości pracy z więcej, niż jedną aplikacją w tym samym czasie.

Samsung Galaxy S21

Najmniejszy modele z rodziny Galaxy S21 posiada ekran o przekątnej 6,2 cala. Oznacza to, że urządzenie posiada dosyć kompaktowe jak na dzisiejsze czasy wymiary.

Samsung Galaxy S21

Samsunga Galaxy S21 wyposażono w procesor Exynos 2100, modem sieci 5G, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Na rynku znajdziemy również konfiguracje oferujące 256 GB przestrzeni dyskowej.

Smartfon wyposażono w ekran Dynamic AMOLED 2x o rozdzielczości Full HD+. Całość wspiera 120 Hz częstotliwość odświeżania, która przyda się podczas grania i oglądania filmów.

Galaxy S21 posiada 64 MP teleobiektyw oraz dwa 12 MP aparaty - główny i ultra szerokokątny. Całość potrafi nagrywać wideo w rozdzielczości 8K.

Telefon wyposażono w głośniki stereo, ładowanie zwrotne oraz w pełni wodoszczelną obudowę.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.1, a całość zasilana jest z akumulatora o pojemności 4000 mAh.

Pamiętaj - w zestawie nie znajdziesz ładowarki.