Najlepsze małe/kompaktowe smartfony - Ranking 2021/2022

OPPO A12 to budżetowiec o dosyć kompaktowych wymiarach i odpowiednio wydajnych podzespołach.

OPPO A12 to smartfon z ekranem o przekątnej 6,22 cala. Co ważne całość okalają niewielkie ramki, które zmniejszają całą konstrukcję. Wyświetlacz to klasyczny panel IPS LCD. Oznacza to, że dolna ramka jest nieco większa od pozostałych. W panelu znajdziemy także niewielkie wycięcie w kształcie kropli wody, które posłużyło do umiejscowienia kamerki do selfie. Ekran posiada skromną rozdzielczości HD+ 1520 x 720 pikseli.

OPPO A12

Smartfon wyposażono w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P35, który wspierany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Dodatkowo producent przewidział czytnik kart pamięci w formacie microSD.

OPPO A12 ma z tyłu 13 MP aparat główny raz 2 MP matrycę pomocniczą. Na pokładzie znajdziemy także port microUSB oraz gniazdo słuchawkowe Jack.

Smartfon pracuje pod kontrolą przestarzałego już systemu operacyjnego Android 9.0 Pie. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4230 mAh.

