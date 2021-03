Najlepsze monitory 27-calowe [RANKING 2021]

Spis treści

Monitory z matrycą o przekątnej 27 cali i proporcjach ekranu 16:9 to obecnie najbardziej uniwersalne modele na rynku. Z jednej strony otrzymujemy dużą przekątną, a z drugiej cena monitora w tym rozmiarze nie odstrasza. Dodatkowo na rynku znajdziemy mnóstwo 27-calowych modeli o rozdzielczości od Full HD do 4K. Producenci oferują również mnóstwo funkcji dodatkowych takich jak zintegrowane huby USB Typu C, AMD FreeSync czy Nvidia GSync. Znajdziemy również modele z wbudowaną kamerką internetową.

Monitor z matrycą o przekątnej 27 cali to optymalny wybór

Dobrze dobrany monitor znacząco zwiększy Twoją produktywność. Dokładając do modelu o rozdzielczości 4K będziesz mógł pracować z wieloma oknami w tym samym czasie. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie komputery są w stanie obsłużyć wyświetlacze o rozdzielczości Ultra HD. Dotyczy to zgłasza kilkuletnich laptopów.

Nowe modele mają atrakcyjny wygląd i niewielkie ramki

Na rynku znajdziemy monitory wyposażone w trzy główne typy matryc - IPS, VA oraz TN. Gracze wybiorą matryce TN ze względu na wysoką częstotliwość odświeżania. Jeżeli lubisz oglądać firmy warto wybrać model z ekranem VA, który charakteryzuje się dobrym odwzorowaniem czerni. Monitory z matrycą IPS są złotym środkiem pomiędzy modelami z ekranami VA i TN.

Podczas zakupu zwróć uwagę na częstotliwość odświeżania. Standardowo wynosi ona 60 Hz, ale na rynku znajdziesz coraz więcej modeli o podwyższonej częstotliwości odświeżania. Jeżeli lubisz grać w gry ważny będzie także czas reakcji. Przeciętne monitory oferują czasy reakcji na poziomie kilku milisekund. Gracze powinni wybrać monitory o czasie reakcji poniżej 4 ms.

Decydując się na nowy monitor sprawdź, jakie oferuje porty. Standardem jest pełnowymiarowe HDMI. Nowe modele nie mają już klasycznego złącza D-SUB. Zamiast niego coraz częściej znajdziemy DisplayPort lub uniwersalne USB Typu C z Display Port.

Masz nowoczesnego laptopa? Szukaj monitora z USB Typu C

Poniżej znajdziesz polecane monitory z matrycą o przekątnej 27 cali.

Philips 273V7QDSB/00

iiyama G-Master G2730HSU Black Hawk

Acer B277DBMIPRCZX

Aktualne ceny w sklepach Monitor Acer B277Dbmiprczx (UM.HB7EE.D01) 1 099 zł Acer B277DBMIPRCZX to ciekawy monitor z matrycą IPS LCD oraz wbudowaną kamerką internetową. Na pokładzie znajdziemy również hub USB. Acer B277DBMIPRCZX jest jednym z najtańszych monitorów z matrycą o przekątnej 27 cali oraz wbudowaną kamerką internetową. To świetna propozycja dla osób, które wykorzystują komputer stacjonarny do pracy zdalnej, która wiąże się z wieloma telekonferencjami. Acer B277DBMIPRCZX Monitor firmy Acer posiada matrycę IPS LCD. Jest to płaski panel o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli. Nie zabrakło 75 Hz częstotliwości odświeżania. Czas reakcji wynosi 4 ms. Producent oferuje autorską technologię redukcji migotania oraz filtr światła niebieskiego. Kąty widzenia są niemalże nieograniczone i wynoszą 178 stopni w każdym kierunku. Monitor oferuje podstawkę z regulacją wysokości, kąta pochylnia oraz kąta obrotu. Istnieje również możliwość montażu na ścianie z wykorzystaniem standardu VESA 100 x 100 mm. Acer B277DBMIPRCZX posiada również wbudowany hub USB 3.0 Typu A. Gwarancja producenta trwa trzy lata. Acer B277DBMIPRCZX - pełna recenzja »

LG 27UL850-W 4K HDR

Aktualne ceny w sklepach LG 27" 27UL850-W 4K IPS HDR USB-C 1 971 zł LG 27" 27UL850-W 4K IPS HDR USB-C 1 989 zł LG 27UL850-W 4K HDR to atrakcyjny monitor z matrycą o rozdzielczości 4K UHD. Opisywany model świetnie sprawdzi się w parze z nowoczesnym ultrabookiem. Wszystko ze względu na obecność USB Typu C z Power Delivery. LG 27UL850-W 4K HDR to wysokiej klasy monitor o przekątnej 27 cali. Producent postawił na matrycę IPS LCD z matową powierzchnią o rozdzielczości 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseli. Jest to klasyczny panel z 60 Hz odświeżaniem. LG 27UL850-W 4K HDR Producent deklaruje 99% pokrycie palety barw sRGB oraz możliwość wyświetlania ponad miliarda kolorów. Monitor posiada HDR z certyfikatem Display HDR 400. Czas reakcji wynosi 5 ms. Nie zabrakło technologii AMD FreeSync i redukcji migotania. Monitor posiada dwa złącza HDMI, DisplayPort, wyjście słuchawkowe, dwa złącza USB 3.1 Gen 1 Typu A oraz USB Typu C z Power Delivery, które naładuje laptopa z mocą do 60 W. LG 27UL850-W 4K HDR posiada podstawkę z regulacją wysokości, kąta pochylenia oraz obrotu. Nie zabrakło funkcji PIVOT i możliwości powieszenia na ścianie z wykorzystaniem standardu VESA. Na pokładzie znajdziemy również przyzwoite głośniki stereo o mocy maksymalnej 10 W. LG 27UL850-W 4K HDR - pełna recenzja »

AOC Q2790PQE

LG 27GN600-B

HP 27f 4K