Dlaczego decydując się na zakup monitora powinniśmy zwrócić uwagę na oznaczenie 4K, a nie poszukać tańszego modelu? Monitory 4K oferują nam rozdzielczość 3840x2160 pikseli. Taki monitor wyświetli więc więcej informacji/pikseli, niż monitor oferujący rozdzielczość FullHD: 1920x1080, czy WQHD (Wide Quad HD): 2560:1440. Posiadając monitor 4K będziemy w stanie dostrzec więcej detali w trakcie rozgrywki, co niejednokrotnie może pomóc nam w wygraniu meczu lub uniknięciu niespodziewanej śmierci. Rosnąca popularność oraz dostępność monitorów oferujących nam tak wysoką rozdzielczość oznacza także, że ich ceny stopniowo spadają. Jeżeli szukamy dobrego monitora do naszego budżetowego zestawu gamingowego, to możemy takowy kupić już za niewiele ponad 1000 złotych. Gracze mogą więc poważnie zastanowić się nad wydatkiem wyższym o kilkaset złotych, aby w zamian otrzymać monitor, który będzie w stanie posłużyć przez kilka lat.

W naszym zestawieniu przedstawiamy monitory 4K za stosunkowo niewielkie (jak na tą kategorię produktów) pieniądze oraz te z nieco wyższej półki cenowej, więc każdy gracz z pewnością znajdzie tutaj urządzenie idealne dla siebie.

Na co zwracać uwagę przy wyborze monitora 4K dla gracza?

W większości przypadków monitory 4K będą w stanie dać nam optymalną jakość rozgrywki już przy odświeżaniu na poziomie 60 Hz , czyli wyświetlą maksymalnie 60 klatek na sekundę . Jednak, jeżeli mamy taką możliwość, powinniśmy zdecydować się na monitor z odświeżaniem przynajmniej 75 Hz , lub 144 Hz , dla jeszcze płynniejszej rozgrywki. Różnica między monitorem 60 Hz a 144 Hz jest zauważalna niemal od razu, więc warto zastanowić się nad wydaniem nieco większej kwoty. Producenci zaczęli także oferować ekrany 240 Hz , jednak dla przeciętnego użytkownika przeskok między 144 Hz a 240 Hz będzie niemal niezauważalny, a różnica w cenie znaczna.

Pamiętajmy także o technologii synchronizacji obrazu dla maksymalizacji wyświetlanych klatek na sekundę. Technologia FreeSync, stworzona przez AMD usprawnia współpracę monitora z komputerami wyposażonymi w karty graficzne tego producenta, natomiast technologia G-Sync dedykowana jest kartom NVIDIA. Ta technologia synchronizuje liczbę wyświetlanych klatek na sekundę z częstotliwością odświeżania ekranu. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie „rwaniu" obrazu, kiedy na ekranie widzimy kilka różnych nachodzących na siebie klatek.

Ważnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest także czas reakcji wybranego monitora. W idealnym rozwiązaniu poszukujemy takiego z czasem reakcji na poziomie 1 ms (milisekundy), jednak wybór ekranu z czasem 4, czy 5 ms nie powinien wpłynąć negatywnie na jakość rozgrywki. Starajmy się natomiast unikać ekranów, w których czas ten przekracza 10 ms.

Dużą rolę przy wyborze monitora do gier odgrywa przekątna samego ekranu. Możemy oczywiście powiedzieć, że im więcej, tym lepiej, ale to nie zawsze się sprawdzi. Przede wszystkim rozmiar monitora należy dopasować do przestrzeni, którą dysponujemy. Ekran o przekątnej ekranu 27 cali jest absolutnym minimum, w przypadku monitorów 4K. Jeżeli dysponujemy jednak odpowiednim budżetem i miejscem powinniśmy zdecydować się na nieco większy monitor. Dwoma najpopularniejszymi rozmiarami są wciąż 27 oraz 32 cale, jednak te stale rosną i niektóre dostępne modele dorównują w tej kwestii telewizorom. Przy przekątnych powyżej 32 cali warto zwrócić uwagę na monitory z zakrzywionym ekranem, które mogą zaoferować nieco lepsze wrażenia w trakcie gry. To zależy jednak od indywidualnych preferencji każdego gracza.

Monitory wyposażone są także w trzy różne typy matryc: TN, IPS oraz VA. Matryce TN oraz VA charakteryzują się wysoką częstotliwością odświeżania i najmniejszym czasem reakcji. Typ TN redukuje efekty smużenia, jednak oferuje nieco mniejsze kąty widzenia oraz słabsze odwzorowanie kolorów niż VA. Matryce IPS natomiast oferują szerokie kąty widzenia oraz doskonałe odwzorowanie barw kosztem nieco dłuższego czasu reakcji. Matryce TN powinny więc być naszym pierwszym wyborem ze względu na najszybszy czas reakcji.

Wiedząc już czego szukać decydując się na zakup gamingowego monitora przejdźmy do jego wyboru. W naszym zestawieniu znajdziecie zarówno produkty stosunkowo niedrogie, które poprawią jakość waszego zestawu, jak i urządzenia o dużo większych rozmiarach i znacznie wyższych cenach.

Samsung U28E590D

Jeden z najtańszych monitorów 4K.

Samsung U28E590D

To monitor o najbardziej uniwersalnym formacie 16:9. Panoramiczny kształt ekranu dobrze sprawdza się w grach, jak i podczas oglądania filmów, czy pracy. Ten model monitora oferuje synchronizację obrazu FreeSync, więc dedyykowany jest graczom posiadającym karty graficzne AMD. Monitor Samsunga zapewnia nam także czas reakcji na poziomie 1 ms, więc wszystko co robimy znajdzie natychmiastowe odzwierciedlenie na ekranie. Odświeżanie 60 Hz pozwoli nam także na płynną rozgrywkę.

Monitor oczywiście wyposażony jest w matową matrycę, które niweluje odbicia światła. Posiada on standardowe złącza HDMI oraz Display Port 1.2. Technologia Picture-by-Picture 2.0 pozwala natomiast na jednoczesne oglądanie obrazu z kilku źródeł. Do produktu Samsunga możemy także podłączyć dwa komputery, dzięki funkcji Picture-by-Picture. Umożliwia ona wyświetlanie obu pulpitów na podzielonym ekranie.

Monitor Samsung U28E590D wyposażony jest także w dwie technologie, które pomogą nam walczyć ze zmęczeniem oczu: Tryb Eye Saver redukuje emisję światła niebieskiego, a technologia Flicker Free eliminuje migotanie ekranu.

Najważniejsze parametry:

Proporcje ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Przekątna ekranu: 28 cali

Typ ekranu: płaski

Czas reakcji: 1 ms

Rodzaj matrycy: TN

Synchronizacja obrazu: FreeSync

Kąt widzenia: 170 w poziomie, 160 w pionie

Porty: 2x HDMI, 1x Display Port

LG 27UL600-W

Monitor na każdą kieszeń.

LG 27UL600-W

Monitor LG wyposażony jest w technologię FreeSync współpracującą z układami graficznymi AMD. Wbudowana matryca IPS oferuje bogatą paletę kolorów oraz szerokie kąty widzenia: do 178 stopni w pionie i poziomie. Częstotliwość odświeżania to standardowe 60 Hz.

Na uwagę zasługuje także fakt, że monitor LG obsługuje technologię VESA DisplayHDR, która dodaje szeroki zakres jasności i kontrastu, potęgując wrażenia w trakcie rozgrywki. Monitor wyposażony jest także w funkcję, która „na żywo” konwertuje wyświetlany obraz ze standardowego w HDR.

Monitor LG 27UL600-W został wyposażony w technologię zabezpieczeń przed kopiowaniem HDCP 2.2, Ponadto, dzięki trybowi Game Mode, mamy także możliwość wyboru predefiniowanych ustawień: FPS, RTS, Gamer, a także ich modyfikacji pod własne preferencje. Mamy także opcję synchronizacji i rozjaśniania ciemniejszych zakątków na mapach za sprawą technologii Black Stabilizer. Ponadto OnScreen Control oferuje nam bardzo przejrzysty interfejs użytkownika oraz opcję dzielenia ekranu.

Najważniejsze parametry:

Proporcje ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Przekątna ekranu: 28 cali

Typ ekranu: płaski

Czas reakcji: 5 ms

Rodzaj matrycy: IPS

Synchronizacja obrazu: FreeSync

Kąt widzenia: 170/160

Porty: 2x HDMI, 1x Display Port

Acer Predator CG437KP

Kiedy rozmiar ma znaczenie.

Acer Predator CG437KP

Monitor Acera skierowany jest przede wszystkim do tych graczy, dla których rozmiar ma znaczenie. Acer Predator CG437KP posiada bowiem ekran o ogromnej, 43-calowej przekątnej (ponad 109 cm). Jest to monitor ze zdecydowanie górnej półki cenowej, ponieważ najniższe oferty w polskich sklepach to niemal 5 tysięcy złotych. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że Acer Predator może spokojnie pełnić funkcję monitora oraz telewizora w jednym, cena wydaje się być nieco bardziej zrozumiała.

Co otrzymujemy w zamian za tak wysoką cenę? Wspomniany już ogromny ekran jest tym, co najbardziej przykuwa uwagę, jednak to, co kryje się za nim, także robi wrażenie. Częstotliwość odświeżania 144 Hz, wsparcie G-Sync, czas reakcji na poziomie 1 ms. A to i tak nie wszystko. Ekran posiada wbudowaną matrycę VA, umożliwiającą, jak podaje producent obserwację wydarzeń na monitorze nawet pod kątem 178 stopni. Bogatą paletę barw zapewnia także VESA DisplayHDR 1000.

Z racji na spore gabaryty, z tyłu obudowy znalazło się miejsce na kilka dodatkowych portów. Poza wejściami HDMI oraz Display Port znajdziemy tam także wejście USB typu C oraz hub USB 3.0. Do monitora dołączony jest także pilot. Urządzenie wyposażone jest w czujniki światła dziennego, dzięki którym reguluje jasność wyświetlanego obrazu oraz czujniki ruchu. W momencie, w którym przerwiemy naszą grę i odejdziemy od ekranu, ten przejdzie w tryb uśpienia i uruchomi się ponownie, kiedy się do niego zbliżymy.

Najważniejsze parametry:

Proporcje ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 144 Hz

Przekątna ekranu: 43 cale

Typ ekranu: płaski

Czas reakcji: 1 ms

Rodzaj matrycy: VA

Synchronizacja obrazu: G-Sync

Kąt widzenia: 178/178

Porty: 1x HDMI, 1x Display Port, USB typu C, USB 3.0

MSI Optix MAG321CURV

Zakrzywiony ekran dla dodatkowego komfortu.

MSI Optix MAG321CURV

Jedyny z prezentowanych w naszym zestawieniu monitorów z zakrzywionym ekranem o przekątnej 31,5 cala. Jak zapewnia MSI, wygięcie ekranu zapewnia dodatkowe wrażenia w trakcie użytkowania. Promień krzywizny 1500R jest też najbardziej optymalny dla naszego wzroku. Dla dodatkowego komfortu możemy wyregulować wysokość, na której znajduje się monitor. Uwagę zwraca też wyjątkowo wąska ramka wokół ekranu. Monitor posiada także zamontowane z tyłu diody, których działanie możemy edytować.

Przejdźmy teraz do parametrów technicznych monitora MSI. Wyposażony jest w technologię FreeSync, więc jest on dedykowany głównie graczom korzystającym z kart graficznych AMD. Matryca typu VA oferuje nam bogatą paletę barw, co jednak przychodzi kosztem nieco dłuższego czasu reakcji: 4 ms. Nie powinno to jednak w znacznym stopniu zepsuć wrażeń z rozgrywki. Monitor oferuje nam także częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz. Posiada oczywiście zarówno technologię MSI Anti-Flicker, której zadaniem jest redukcja migotania obrazu oraz technologię redukującą emisję niebieskiego światła, dla dodatkowego komfortu pracy i redukcji zmęczenia naszych oczu. Zgodność z HDR Ready pomaga nam w regulacji kontrastu i cieni. Monitor posiada także aplikację, która umożliwia dopasowanie parametrów wyświetlania do konkretnej gry.

Jest on idealny dla osób, które mogą pozwolić sobie na nieco większy wydatek, ponieważ jego ceny oscylują wokół 2000 złotych. W zamian za to otrzymujemy jednak duży monitor z zakrzywionym ekranem.

Najważniejsze parametry:

Proporcje ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Przekątna ekranu: 31,5 cala

Typ ekranu: zakrzywiony

Czas reakcji: 4 ms

Rodzaj matrycy: VA

Synchronizacja obrazu: FreeSync

Kąt widzenia: 178/178

Porty: 2x HDMI, 1x Display Port, USB typu C, 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 Typu B, jack

BenQ EL2870U

Dobra jakość w niskiej cenie.

BenQ EL2870U

Monitor BenQ EL2870U jest kolejnym z tych, które dostać możemy za stosunkowo niewielkie pieniądze, bowiem jego ceny wahają się w okolicach 1100 złotych.

W monitorze znajdziemy wszystko to, czego gracze mogą się spodziewać. Czas reakcji na poziomie 1 ms, dzięki zamontowanej matrycy typu TN. Ekran wyświetli nam także maksymalnie 60 klatek na sekundę oraz zapewni optymalną pracę z kartami graficznymi AMD, dzięki obsłudze technologii FreeSync.

Tym, co może wyróżnić monitor BenQ od pozostałych jest obsługa HDR+, dzięki czujnikowi B.I.+ (Brightness Intelligence Plus). Monitor zapewnia więc wyjątkowo żywe barwy oraz wysoki kontrast, a technologia B.I.+ reguluje jasność i temperatury kolorów, dodatkowo podnosząc wydajność. Monitor pozwala nam także dowolnie przełączać się pomiędzy czterema poziomami trybów HDR, więc możemy dopasować widoczny obraz do warunków panujących w pomieszczeniach.

Ciekawym rozwiązaniem jest także funkcja Smart Focus, która dodatkowo podkreśla wybrane obszary. Monitor posiada system redukcji migotania ekranu oraz redukcji emisji światła niebieskiego. Ponadto technologia Brightness Intelligence Plus wykrywa poziom oświetlenia w naszym otoczeniu i automatycznie dopasowuje jasność ekranu.

Najważniejsze parametry:

Proporcje ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Przekątna ekranu: 28 cali

Typ ekranu: płaski

Czas reakcji: 1 ms

Rodzaj matrycy: TN

Synchronizacja obrazu: FreeSync

Kąt widzenia: 170/160

Porty: 2x HDMI, 1x Display Port, jack

ASUS TUF Gaming VG289Q1A

Jednoczesne wsparcie FreeSync i G-Sync w przystępnej cenie.

ASUS TUF Gaming VG289Q1A

Monitor Asusa przyciąga wzrok przede wszystkim bardzo wąską ramką wokół ekranu. W tej w miarę przystępnej cenie – ok. 1500 złotych – otrzymujemy bardzo solidnie wykonany produkt, który może służyć nie tylko graczom, ale sprawdzi się także w codziennym użytkowaniu.

Tym, co wyróżnia go spośród konkurencji w podobnej cenie jest z pewnością fakt, że dzięki technologii Adaptive-Sync jest w stanie dać nam maksymalne „osiągi” zarówno przy współpracy z kartami NVIDIA jak i AMD. Posiada wbudowaną matrycę IPS, więc na ekranie zobaczymy bogatą paletę barw, jednak jest to okupione nieco wyższym czasem reakcji: 5 ms. Kompatybilność z HDR10 dodatkowo "podkręca" wyświetlane kolory oraz kontrast. Jak na matrycę IPS przystało, rozgrywkę możemy komfortowo obserwować nawet pod kątem 178 stopni w pionie i poziomie.

Co jeszcze znajdziemy w ASUS TUF Gaming VG289Q1A? Technologia Shadow Boost poprawia jakość obrazu w ciemnych strefach, delikatnie je rozjaśniając. Funkcja GamePlus umożliwia nam wyświetlenie w trakcie gry dodatkowych elementów, takich jak celownik, licznik klatek na sekundę, czy stoper. Aby dodatkowo poprawić nasze wrażenia funkcja GameVisual oferuje kilka trybów, które zmieniają nasycenie kolorów i dopasowuje je do tego, co aktualnie robimy. Znajdziemy tutaj także technologię Flicker-Free oraz Ultra-Low Blue Light, redukującą emisję niebieskiego światła.

Najważniejsze parametry: