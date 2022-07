Spis treści

Na co zwracać uwagę przy wyborze monitora dla graczy

Wybór nowego monitora nie należy do najłatwiejszych zadań. Sprzęt tego typu, nie wymienia się się co roku i z reguły wiąże się ze sporym wydatkiem. Biorąc pod uwagę liczbę dostępnych na rynku modeli, łatwo się pogubić, a decyzję komplikuje dodatkowo cała masa technicznych zwrotów, które nie zawsze są jasne i zrozumiałe. Pierwsze, na co z reguły zwracamy uwagę, to rozmiar monitora, obecnie nikogo nie zaskakują 32-calowe, a nawet większe ekrany. W tym wypadku wiele zależy od naszych indywidualnych upodobań. Są jednak elementy, którym warto przyjrzeć się dokładniej, bowiem nie zawsze więcej znaczy lepiej, oto one:

Rozdzielczość: Choć jeszcze do niedawna monitorów o rozdzielczości 4K było na rynku „jak na lekarstwo”, a ich ceny skutecznie zniechęcały do kupna, tak teraz wielu producentów wypuściło na rynek budżetowe modele 4K, które potrafią zaskoczyć jakością. Oczywiście, wciąż najpopularniejsze są monitory o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli). Przy wyborze odpowiedniego modelu, może nam nieco pomóc jego rozmiar. Dla rozdzielczości 4K najlepsze są monitory powyżej 28-cali (optymalnie 32-cale). Dlaczego? Obraz wyświetlany w FullHD zaczyna tracić na jakości przy ekranach powyżej 27-cali. Należy też pamiętać, że w przypadku PC-tów, korzystanie z dobrodziejstw 4K wiąże się z posiadaniem mocnej karty graficznej.

Ważnym elementem, przy wyborze nowego monitora do gier, jest również typ matrycy. Na rynku dominują obecnie trzy rodzaje: TN, IPS i VA. Każda z nich ma swoje wady i zalety i tak naprawdę, wiele zależy od indywidualnych upodobań użytkownika. Ogólnie - monitory typu TN gwarantują najszybszy czas reakcji, ale często cierpią na kiepskie kąty widzenia. Matryce typu IPS są nieco wolniejsze, ale mogą się pochwalić znakomitym odwzorowaniem kolorów. Wreszcie ekrany VA, słyną ze znakomitego kontrastu i odwzorowania czerni, ale cierpią na gorszy czas reakcji i słabsze odwzorowanie kolorów w porównaniu do IPS. Pamiętajcie o dodatkach: G-Sync i FreeSync – niemal każdy monitor dla graczy musi posiadać funkcję, synchronizującą częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę wyświetlanych na ekranie. Jest to o tyle istotne, że zapobiega tzw. efektowi rozrywania ekranu - „tearingu”, który może znacząco pogorszyć przyjemność z rozgrywki. Zasada jest prosta: funkcja G-Sync działa wyłącznie z PC-tami wyposażonymi w karty graficzne firmy Nvidia, natomiast FreeSync współpracuje z systemami posiadającymi układy AMD. Zdarzyć się jednak może (choć rzadko), że wybrane modele są kompatybilne z obydwoma rozwiązaniami. Pod względem jakości, obie technologie działają na podobnym poziomie i ciężko wskazać zwycięzcę.

Najlepsze monitory dla graczy 2022 - wybrane modele:

Samsung Odyssey G7 Monitor klasy premium z odświeżaniem na poziomie 240 Hz. Samsung już od lat intensywnie działa na rynku gamingowym. Owocem tych działań jest m.in. seria wyjątkowych monitorów dla graczy - Odyssey. Model G7 to idealny kompan konsol PlayStation 5 bądź Xbox Series X. Samsung Odyssey G7 wyposażono w 27-calowy wyświetlacz z matrycą VA o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Chcąc zapewnić użytkownikom jak największą wygodę, producent zdecydował się na zastosowanie zakrzywionego ekranu (1000R). Również pozostała część specyfikacji monitora wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia z produktem klasy premium. Czas reakcji matrycy wynosi zaledwie 1 ms, natomiast częstotliwość odświeżania aż 240 Hz. Oznacza to, że bez problemu uruchomicie na PS5 i Xbox Series X gry w 120 klatkach na sekundę. Warto jednak podkreślić, że w przypadku konsoli Sony, maksymalna obsługiwana rozdzielczość na Odyssey G7, to FullHD (1920 x 1080) pikseli. W przypadku Xbox Series X i Series S bez problemu będziecie mogli bawić się w...

ASUS TUF VG289Q

Monitor dla graczy z 4K i HDR - idealny na start nowej generacji konsol.

Nie zawsze najdroższe oznacza najlepsze. Na rynku możemy obecnie znaleźć coraz więcej ciekawych monitorów, za które nie trzeba wydawać fortuny. Jednym z takich modeli jest ASUS TUF VG289Q, który może się okazać idealnym wyborem dla graczy poszukujących solidnego, jednak nieprzesadnie drogiego sprzętu.

ASUS TUF VG289Q ma w zasadzie wszystko, czego możemy oczekiwać od monitora, który ma stać u boku PS5 bądź Xbox Series X. Producent przygotował dla nas ekran o przekątnej 28-cali i rozdzielczości 4K (3840 x 2160). Czas reakcji matowej matrycy nie odbiega od branżowych standardów i wynosi 5 ms. Nieco rozczarowywać może „jedynie” 60 Hz odświeżanie, ale trzeba pamiętać, że gros produkcji na nowych konsolach celować będzie optymalnie właśnie w jakość 4K i 60 Hz. Potwierdzono już, że będą to maksymalne wartości dla takich gier, jak: Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 czy Marvel's Avengers. Co więcej, niektóre tytuły na wyłączność PS5, jak choćby Demon's Souls, nie obsłużą nawet tego.

Monitor Asusa zapewni nam również wsparcie dla technologii: HDR, AMD FreeSync, Flicker-Free oraz Low Blue Light. Dzięki temu, mamy zapewniony nie tylko wyrazisty i płynny obraz, ale również zdrowsze i mniej zmęczone oczy.

Za wyborem ASUS TUF VG289Q przemawia również cena, która nie zrujnuje naszego budżetu, a pozwoli cieszyć się nową generacją gier.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 28

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Rodzaj matrycy: LED (IPS)

Powłoka matrycy: matowa

Czas reakcji: 5 ms

Łączność: 2 x HDMI 2.0, 1 x wejście słuchawkowe, 1 x DisplayPort

Głośniki: 2 x 2W

Technologia HDR, AMD FreeSync

Philips E-line 276E8VJSB

Najtańszy monitor 4K na rynku.

W portfolio marki Philips znajdziemy wiele ciekawych urządzeń, a w szczególności telewizorów i monitorów, z których słynie holenderska marka. Chcąc ograniczyć wydatki na nową generację (wszak już same konsole sporo kosztują), warto rozważyć zakup monitora Philips E-line 276E8VJSB. Jest to jedno z najtańszych urządzeń w swojej klasie oferujące rozdzielczość 4K. Gdzie jest zatem haczyk? Nie ma – producent zrezygnował z licznych dodatkowych „ficzerów” i zdecydował się na stworzenie prostego i solidnego monitora.

Philips E-line 276E8VJSB może się pochwalić matrycą ISP o przekątnej 27-cali i rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli). Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 60 Hz, natomiast czas reakcji matrycy 5 ms. Monitor posiada również szerokie kąty widzenia, które wynoszą 178 stopni. Dodatkowo, producenta zadbał o pełne wsparcie dla technologii chroniących nasze oczy jak: redukcję migotania obrazu czy ograniczenie emisji niebieskiego światła.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest również funkcja MultiView, która pozwala na podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich. Sprawia to, że Philips E-line 276E8VJSB jest idealnym sprzętem nie tylko do zabawy, ale i pracy.

Specyfikację monitora marki Philips uzupełnia bogaty zestaw złączy z dwoma portami HDMI, wyjściem audio i DisplayPort na czele.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 27

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Rodzaj matrycy: IPS (WLED)

Powłoka matrycy: matowa

Czas reakcji: 5 ms

Łączność: 2 x HDMI 2.0, 1 x wejście słuchawkowe, 1 x DisplayPort

Głośniki: brak

MSI Optix G27C4

Topowa specyfikacja w niskiej cenie. Król pod względem relacji – jakość/cena.

Marka MSI najbardziej rozpoznawalna jest za sprawą podzespołów do PC-tów. Tajwański producent ma jednak w swoim portfolio znacznie więcej ciekawych urządzeń. Wśród nich znajduje się monitor dla graczy MSI Optix G27C4. Co wyróżnia go na tle konkurencji? Atrakcyjny design, mocna specyfikacja i niska cena.

Monitor wyposażono w zakrzywiony ekran (1500R) o przekątnej 27-cali i rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli). Co w połączeniu z matrycą typu VA o czasie reakcji 1 ms i częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz sprawia, że trudno wyobrazić sobie sprzęt o lepszej konfiguracji do gier. Na uwagę zasługuje również konstrukcja z niezwykle wąskimi ramkami (z wyłączeniem dolnej), która sprzyja korzystaniu jednocześnie z dwóch monitorów.

Oczywiście nie mogło zabraknąć również wsparcia dla takich rozwiązań jak: AMD FreeSync (synchronizuje prace GPU z częstotliwością odświeżania monitora i usuwa problem „rozrywania obrazu”, Anti-Flicker (technologia eliminująca migotanie obrazu) czy Less Blue Light (redukuje szkodliwe dla wzroku niebieskie światło).

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 27

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 165 Hz

Rodzaj matrycy: VA

Czas reakcji matrycy: 1 ms

Łączność: 2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort

Samsung LC27RG50FQUXEN

Monitor dla entuzjastów ultra płynnej rozgrywki.

Jeden z najpopularniejszych producentów monitorów na świecie – Samsung, również nie mógł sobie odpuścić tak popularnego segmentu, jakim stał się sprzęt dla graczy. Model LC27RG50FQUXEN został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach - 27-calowy ekran może się pochwalić rozdzielczością FullHD (1920 x 1080 pikseli) oraz niezwykle wysoką częstotliwością odświeżania, wynosząca aż 240 Hz. Co w połączeniu z czasem reakcji matrycy na poziomie 4 ms i technologią Nvidia G-Sync, zapewni płynną rozgrywkę pozbawioną tzw. „rozrywania obrazu” (tearing).

Samsung LC27RG50FQUXEN może się również pochwalić niecodziennym designem z zakrzywionym ekranem (1500R), dzięki czemu łatwiej zanurzyć się w świat gry. Co jeszcze bardziej istotne, krzywizna jest dostosowana do optymalnego ludzkiego pola widzenia, co sprawia, że użytkownik obejmuje wzrokiem cały ekran bez potrzeby przenoszenia wzroku. Nad zdrowiem naszych oczu czuwają również: technologia Flicker Free – niwelująca migotanie ekranu oraz tryb Eye Saver Mode ograniczający emisję szkodliwego, niebieskiego światła.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 27

27 Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

1920 x 1080 pikseli Proporcje: 16:9

16:9 Częstotliwość odświeżania obrazu: 240 Hz

240 Hz Rodzaj matrycy: VA

VA Powłoka matrycy: matowa

matowa Czas reakcji: 4 ms

4 ms Łączność: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x złącze słuchawkowe

BenQ EX2780Q

Gamingowy monitor dla każdego.

Monitor BenQ EX2780Q to idealny partner dla niemal każdego gracza. Jego specyfikacja usatysfakcjonuje zarówno posiadaczy PC, jak i konsol (zarówno starszych - PS4/Xbox One, jak i nowszych - PS5/Xbox Series X). Oferuje nam on ekran LED (IPS) o przekątnej 27-cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Na uwagę zasługuje również matowa powłoka matrycy o czasie reakcji 5 ms i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz, co przełoży się na niezwykle płynną rozgrywkę.

BenQ EX2780Q, jak przystało na monitor dla graczy, zaoferuje nam również cały szereg rozwiązań dedykowanych grom. Technologia Flicker-Free redukuje migotanie obrazu, co pozytywnie wpłynie na nasz wzrok. Podobnie działa Low Blue Light, która ogranicza negatywny wpływ niebieskiego światła na nasze oczy. Nie zabrakło również wsparcia dla technologii HDR oraz funkcji AMD FreeSync, która synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę wyświetlanych na ekranie. Monitor marki BenQ został wyposażony w zestaw głośników o mocy 2W każdy, co jest z pewnością miłym i niespodziewanym dodatkiem.

Za zakupem BenQ EX2780Q przemawia również cena, która jest nader atrakcyjna, jak na tej klasy sprzęt.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 27

Rozdzielczość: 2560 x 1140 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz

Rodzaj matrycy: LED (IPS)

Powłoka matrycy: matowa

Czas reakcji: 5 ms

Łączność: 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.1, 1 x wejście słuchawkowe, 1 x DisplayPort

Głośniki: 2 x 2W

Technologia HDR, AMD FreeSync

LG UltraGear 27GP850-B

Monitor dostosowany dla graczy nowej generacji.

LG posiada niezwykle bogate portfolio jeśli chodzi o monitory i telewizory dedykowane elektronicznej rozrywce. Modele z serii UltraGear to odpowiedź koreańskiego producenta na wymagania współczesnego gracza.

LG UltraGear 27GP850-B oferuje nam w zasadzie wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od topowego sprzętu do gier. Monitor ten wyposażono w ekran o przekątnej 27-cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli (WQHD). Do tego możemy liczyć na częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz (a nawet 180 Hz w trybie OC) oraz czas reakcji matrycy 1 ms. Producent w swoim monitorze zastosował nową technologię Nano IPS, która polega na wytworzeniu precyzyjnie uszeregowanych nano-cząsteczek w diodzie LED rozświetlającej ekran. Dzięki temu możemy liczyć na żywsze i lepiej nasycone kolory.

Jakby tego było mało, to producent zadbał również o wsparcie dla takich funkcji jak: FreeSync Premium, G-Sync, Dynamic Action Sync czy Black Stabilizer. Pierwsze dwie odpowiadają za synchronizację częstotliwości odświeżania monitora z prędkością renderowania karty graficznej. Dzięki czemu rozgrywka jest niezwykle płynna i nie występuje efekt tzw. „tearingu”, czyli „rozrywania ekranu”. Dynamic Action Sync to z kolei autorskie rozwiązanie LG, które dodatkowo zmniejsza opóźnienie wejściowe. Funkcja Black Stabilizer poprawia jakość czerni (i zaciemnionych obszarów) w grach.

LG UltraGear 27GP850-B posiada również kilka predefiniowanych trybów ustawień (np. Gamer, FPS lub RTS), które pozwolą wam łatwo i szybko dostosować wyświetlany obraz do danego gatunku czy gry. Jak przystało na współczesny sprzęt dla graczy, LG UltraGear 27GP850-B oferuje także bogaty zestaw złączy i portów, na który składają się: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x wyjście audio, 2 x USB 3.1 Gen. 1, 1 x USB 3.1 Gen. 1 Typu-B oraz wejście zasilania.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 27

Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 165 Hz (180 Hz OC)

Rodzaj matrycy: Nano IPS

Powłoka matrycy: matowa

Czas reakcji: 1 ms

Łączność: 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Gen. 1 Typu-B, 1 x wyjście audio, 1 x DisplayPort

AMD FreeSync Premium, G-Sync, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer

Gigabyte M32U

Monitor dla najbardziej wymagających graczy – 4K, 144Hz, 32-cale i HDR.

Firma Gigabyte postanowiła przygotować monitor dla graczy, który zadowoli zarówno posiadaczy PC, jak i konsol nowej generacji – PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Tak właśnie powstał model M32U. Wyposażono go w ekran o przekątnej wynoszącej 31,5-cala, co idealnie komponuje się z rozdzielczością 4K. Sympatyków ultra płynnej rozgrywki ucieszy również fakt, że monitor jest w stanie wyświetlać obraz z odświeżaniem na poziomie 144 Hz.

Pozostałe elementy specyfikacji to również najwyższa półka: czas reakcji – 1 ms, matowa powłoka ekranu, wsparcie dla HDR i FreeSync Premium Pro. To wszystko sprawia, że Gigabyte M32U to obecnie jeden z najlepszych wyborów dla graczy, którzy do zabawy korzystają zarówno z PC, jak i konsol PS5 lub Xbox Series X/S. Obecność portów HDMI 2.1 sprawia bowiem, że monitor bez problemu wyświetli obraz w jakości 4K i 120 klatkach na sekundę (na konsolach).

W przypadku modelu Gigabyte M32U na uwagę zasługuje również minimalistyczny design. Monitor wyposażono w specjalną, ergonomiczną podstawę, która nie tylko zapewnia stabilność podczas rozgrywki, ale również oferuje szereg opcji personalizacji ustawień. Gracze bez problemu mogą dopasować wysokość ekranu czy jego kąt nachylenia do własnych preferencji.

Specyfikację Gigabyte M32U uzupełnia rozbudowana łączność w postaci portów: 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3 x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0), USB 3.1 Gen. 1 Typu-B (USB 3.0), USB Typu-C oraz wejścia słuchawkowego.

Przekątna ekranu: 31,5

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz

Rodzaj matrycy: LED, IPS 10-bit

Powłoka matrycy: matowa

Czas reakcji: 1 ms

Łączność: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3 x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0), 1 x USB 3.1 Gen. 1 Typu-B (USB 3.0), 1 x USB Typu-C, wejście słuchawkowe

FreeSync Premium Pro, HDR

Alienware 25 AW2521HF

Monitor z odświeżaniem na poziome 240 Hz.

Monitor Alienware 25 AW2521HF jest skierowany do graczy, którzy ponad wszystko cenią dynamikę i płynność rozgrywki. Model ten wyposażono bowiem w 25-calową matrycę o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli) ooraz częstotliwości odświeżenia wynoszącej aż 240 Hz. Jej czas reakcji wynosi natomiast 1ms. Na co jeszcze mogą liczyć gracze? Między innymi na technologie redukowania migotania (Flicker Free) oraz filtr niebieskiego światła (Low Blue Light), które znacznie wydłużą czas użytkowania monitora bez uczucia zmęczenia oczy, jednocześnie redukując szkodliwe oddziaływanie ekranu.

Alienware 25 AW2521HF może się również pochwalić efektownym designem z opcją regulacji wysokości ekranu oraz funkcją funkcja PIVOT, która umożliwia obrócenie ekranu o 90 stopni w tryb portretowy. Dzięki zgodności tego modelu ze standardem VESA (100x100 mm) nie ma najmniejszego problemu, aby zamontować go na ścianie. Specyfikację monitora uzupełnia bogata ilość portów, w tym dwóch wejść HDMI, pięciu złączy USB, złącza DisplayPort oraz wyjścia liniowego audio.

Przekątna ekranu: 25

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 240 Hz

Rodzaj matrycy: IPS (W-LED)

Powłoka matrycy: matowa

Czas reakcji: 1 ms

Łączność: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 5 x USB 3.0, wejście słuchawkowe

AMD FreeSync

LG 27GN950-B

Monitor nowej generacja dla najbardziej wymagających graczy - 4K, 144 Hz i więcej.

Monitor LG 27GN950 to obecnie jeden z najciekawszych i najlepszych modeli na rynku, skierowanych do graczy. Sprzęt ten może pochwalić się nie tylko znakomitym designem, ale również topową specyfikacją. LG 27GN950 wyposażono w ekran o: przekątnej 27-cali, rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania na poziome 144 Hz. Oznacza to, że sprzęt ten nie tylko idealne wpasuje się w gusta graczy PC-towych, ale również konsolowych, ze szczególnym wyróżnieniem PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Producent chwali się, że monitor LG 27GN950 to pierwszy na świecie sprzęt dla graczy posiadający rozdzielczość 4K, panel IPS i czas reakcji 1 ms (GTG). Na co jeszcze możemy liczyć? Przede wszystkim na wsparcie dla technologii HDR, NVIDIA G-Sync i FreeSync Premium Pro. Oznacza to, że możemy liczyć nie tylko na żywy obraz z dynamicznym kontrastem, ale również na płynny i bez efektu "tearingu".

LG 27GN950 może się również pochwalić autorską technologią Sphere Lighting 2.0, która synchronizuje podświetlenie ekranu z dźwiękiem. Zwiększa to nie tylko poczucie immersji, ale dodatkowe oświetlenie wpływa również pozytywnie na nasz wzrok. Monitor koreańskiego producenta posiada również efektowny i ergonomiczny design. Podstawę urządzenia można regulować w różnych płaszczyznach i wysokościach.

Monitor LG 27GN950 to zatem idealny kompan dla najbardziej wymagających graczy. Niestety, cena urządzenia do najniższych nie należy.