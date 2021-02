Spis treści

Myszka gamingowa - jakie powinna mieć cechy ?

Obojętnie od tego, czy grasz w shooter fpp czy też kierujesz oddziałami w grze RTS, dobrze dopasowana myszka to połowa sukcesu. Co odróżnia myszkę gamingową od zwykłej? Tutaj każdy producent stara się przekonać do siebie graczy, oferując różną ilość dodatkowych przycisków i klawiszy do samodzielnego zdefiniowana, jednak wszystkie modele łączą dwie ważne cechy - ergonomia i błyskawiczny czas reakcji. Dobrze dopasowany kształt sprawi, że będzie można oddawać się cyfrowej zabawie przez długie godziny i nie czuć zmęczenia dłoni. Jeśli chodzi o czas reakcji, tutaj ważne jest, aby dany model miał możliwość zmiany ustawień DPI (dots per inch - punkty na cal), czyli szybkości przesuwania. Im jest ona większa podczas zabawy, tym lepiej. Myszka dla gracza powinna mieć 1600 - 2000 dpi, podczas gdy do pracy biurowej starczy 800 - 1000 dpi. Można znaleźć myszki oferujące znacznie większe wartości niż 2000 dpi, jednak są one bardzo niepraktyczne i utrudniają kontrolę. W tytułach wymagających precyzji spokojnie wystarczy 1600 dpi. Wygodną zmianę dpi "w locie" powinien umożliwiać specjalny przycisk na obudowie.

Trzecia ważna, a zarazem wspólna cecha wszystkich myszek dla graczy, to żywotność - muszą wytrzymywać setki kliknięć w ciągu każdej godziny bez najmniejszego odczuwalnego zużycia. Tym bardziej, że kosztują znacznie więcej niż zwykłe myszki, dlatego też można - a nawet trzeba - wymagać od nich wielu miesięcy perfekcyjnego działania podczas njabradziej intensywnych rozgrywek.

Myszki gamingowe 2021

W poniższym zestawieniu prezentujemy myszki, które są najrozsądniejszymi propozycjami dla graczy w 2021 roku. Oczywiście nie da się ustalić jednego, najlepszego modelu dla wszystkich - większość prezentowanych myszek dedykowanych jest graczom praworęcznym, tylko nieliczne umożliwiają ustawienie funkcji pod kątem osób leworęcznych. Nie wszystkim może też pasować rozstawienie przycisków w danej myszce, jednak ich wybór jest na tyle duży, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas wybierania należy również uwzględnić ulubiony gatunek - miłośnicy gier MMO z pewnością będą zainteresowani myszkami mającymi nawet kilkanaście dodatkowych przycisków, do których można przypisać konkretne akcje postaci w grze.

Myszka bezprzewodowa czy przewodowa?

Kolejna kwestia to wybór, czy myszka ma być przewodowa, czy bezprzewodowa? Tutaj polecamy raczej przewodowe, ponieważ ich wybór jest znacznie większy, a ponadto jeśli grasz naprawdę intensywnie, szybko zużyjesz baterie w modelu bezprzewodowym. Inna kwestia to lagi, które od czasu do czasu przydarzają się osobom używającym myszek bez kabli. W przypadku przewodu nic nie zakłóci transmisji danych.

SteelSeries Rival 3

Genesis Xenon 770



Genesis Xenon 770 to - zdaniem producenta - myszka mająca spełnić potrzeby najbardziej wymagających graczy. Czy tak jest faktycznie? Genesis Xenon 770 to myszka gamingowa, która ma hybrydową konstrukcję. W zestawie otrzymuje się dwa dodatkowe boki i zestaw ślizgaczy. W zależności od preferencji gracza, bok może mieć klasyczne trzy przyciski lub dziewięć ponumerowanych - po trzy w rzędzie. Pozwala to na dopasowanie myszki do gry, np. przy MMO numerowane sprawdzą się lepiej, niż przy zwykłym FPS-ie. Przyciski można programować, przypisując im funkcje i makra. Są one zapisywane w pamięci urządzenia, dzięki czemu można je podpinać do różnych komputerów oraz laptopów i zawsze spodziewać takich samych efektów. Montaż boków jest beznarzędziowy i szybki - trzymane są za pomocą magnesów. Dlatego nikt nie powinien mieć problemów z dopasowaniem myszki do wybranego tytułu. Myszka Xenon 770 została wyposażona w sensor optyczny PAW3327, a w locie możemy zmienić ustawienie poziomu czułości pomiędzy 200 a 10200 DPI. Zastosowano tu przełączniki Huano, których żywotność ocenia się na 20 milionów kliknięć. W tylnej części myszki znajduje się podświetlenie RGB - można je konfigurować za pomocą aplikacji. Zalety: dwa wymienne boki

programowalne przyciski

szeroki zakres DPI

konfigurowalne podświetlenie

żywotność przełączników Wady: nieprzemyślane światło pod kółkiem

Glorious Model O

Corsair Ironclaw RGB Wireless



Corsair Ironclaw RGB Wireless to myszka bezprzewodowa, która oferuje aż 10 programowalnych przycisków. Jakimi jeszcze zaletami może zainteresować użytkownika? Corsair Ironclaw RGB Wireless to bezprzewodowa myszka gamingowa. W ofercie producenta znajduje się także wersja przewodowa - Corsair Ironclaw. Jej konstrukcja została wykonana w taki sposób, aby kształt był w pełni ergonomiczny i nawet dłuższe sesje nie wywoływały uczucia zmęczenia dłoni. Łączność bezprzewodowa może odbywać się za pomocą specjalnego, niewielkiego adaptera lub przy wykorzystaniu modułu Bluetooth. Co warto podkreślić - dołączono do niej także kabel długości 180 cm, co pozwala na zmienienie jej w każdej chwili w myszkę przewodową. Ironclaw wyposażono w dziesięć programowalnych przycisków - można zapisywać je w pamięci urządzenia i mieć zawsze pod ręką. Za pomocą dedykowanego oprogramowania możliwa jest także regulacja wszystkich stref podświetlenia RGB - czyli obudowy oraz logo. Corsair Ironclaw RGB Wireless to myszka dla graczy z sensorem optycznym PMW3391. Zwraca uwagę olbrzymi zakres DPI - maksymalny to 18000, a użytkownik może regulować go z dokładnością do 1 DPI! Jak podaje sam producent - jest to jeden z najbardziej zaawansowanych czujników w historii jego produktów. Zalety: dziesięć programowalnych przycisków

zakres DPI do 18 000

zapamiętywanie ustawień

regulacja podświetlenia

przyciski Omron Wady: czas pracy na akumulatorze mógłby być dłuższy

Logitech G Pro Wireless

Krux Thorn



Krux Thorn RGB to niewielkich gabarytów myszka dla graczy. Co może skłonić do jej nabycia? Krux Thorn RGB to myszka dla graczy z ośmioma programowalnymi przyciskami i możliwością przypisania różnych konfiguracji do stworzonych profili - maksymalnie może być ich pięć. Są one zapisywane w pamięci myszki, co pozwala na korzystanie z nich po podpięciu do różnych komputerów i laptopów. Zastosowano w niej sensor Pixart PMW 3360 z konfiguracją DPI w zakresie od 100 do 12 000. Osiąga przyspieszenie do 6,35 m/s (czyli ok. 250 cali/s), co powinno sprawdzić się w dynamicznych rozgrywkach. Myszka została wykonana z solidnego, a zarazem lekkiego tworzywa sztucznego, dzięki czemu jej waga to zaledwie 82g. Tworzywo jest okryte podobną do gumy powłoką, co sprawia, że myszka jest miła w dotyku i nie ślizga się np. przy spoconych dłoniach. Jej przewód ma długość 180 cm, czyli można ustawić ją w takim miejscu, w którym jest to najbardziej wygodne. Ciężar kabla jest jednak odczuwalny. Myszka Krux ma niewielkie gabaryty (125mm x 66mm x 39,5mm), dlatego jej użytkowanie może być niewygodne dla osób o większych dłoniach. Zastosowano w niej przełączniki Omron D2FC-F-7N , których żywotność szacowana jest na 20 mln kliknięć. Zalety: możliwość stworzenia pięciu profili

DPI do 12 000

solidna, lekka konstrukcja

przełączniki Omron Wady: niewygodna przy dużych dłoniach

odczuwalny kabel

MODECOM VOLCANO GMX5 BEAST



Nowy model bestii od firmy Modecom oferuje wszystko to, czego profesjonalni gracze mogą oczekiwać od myszki gamingowej – wysoką maksymalną rozdzielczość pracy, regulację wagi oraz dużą liczbę programowalnych przycisków. VOLCANO GMX5 BEAST wyposażona została w sensor PixArt PWM 3360 o czułości regulowanej w zakresie 50 – 12000 DPI, co umożliwia dostosowanie pracy myszy do własnych preferencji. Atutem jest także, wspomniana wcześniej, możliwość regulacji wagi. W zestawie ze sprzętem znajdziemy osiem 2,5-gramowych ciężarków, które możemy umieszczać w przeznaczonych do tego slotach zlokalizowanych wewnątrz urządzenia. To, jak ostatecznie skonfigurujemy wagę myszki zależeć będzie oczywiście od osobistych preferencji oraz rodzaju aktualnie podejmowanej rozgrywki. Sprzęt został wyposażony w dziesięć programowalnych przycisków, które wraz z dołączonymi do myszki sterownikami z funkcją nagrywania makr pozwalają na przypisanie każdemu klawiszowi najczęściej używanych w trakcie grania czynności. Wszystkie skrypty programujemy oczywiście za pośrednictwem udostępnianego wraz z urządzeniem oprogramowania dostępnego w języku polskim. Prócz wyżej wymienionej możliwości, program umożliwia sterowanie podświetleniem RGB, regulowanie aktualnej czułości oraz definiowanie makr. Atutem myszki MODECOM VOLCANO GMX5 BEAST jest również ogólna jakość wykonania. Zalety: duża liczba programowalnych przycisków

regulowana waga

aplikacja w języku polskim

Razer DeathAdder Elite

SteelSeries Sensei 310



SteelSeries Sensei 310 to myszka dla graczy pozwalająca na duża personalizację każdej funkcji. Czy warto ją nabyć? SteelSeries Sensei 310 to mysz gamingowa. Została wykonana - włącznie z rolką - z przyjemnego w dotyku plastiku. Guma antypoślizgowa znajduje się na wewnętrznych bokach, dzięki czemu chwyt jest stabilny. Jednak należy zauważyć, że gabarytowo myszka jest mniejszych rozmiarów i dla kogoś, kto ma duże dłonie, może być niewygodna w obsłudze. Na plus należy jej policzyć fakt, że doskonale sprawdzi się dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Wyposażono ją w bardzo czuły sensor optyczny, stworzony we współpracy z Pixart, TrueMove3, dzięki czemu rozdzielczość DPI można ustawiać od 3500 do 12000. Oczywiście nie zabrakło przycisku na grzbiecie, dzięki któremu można zmienić czułość myszki w locie. SteelSeries Sensei 310 umożliwia personalizację przycisków, jak również podświetlenia. W tym drugim przypadku jest to Prism RGB, dające do dyspozycji aż 16,8 mln kolorów oraz wiele predefiniowanych trybów podświetlania myszki, kółka i przycisków. Specjalnie dla graczy została dodana funkcja GameSense, podświetlenie odzwierciedli zdarzenia z gry, jak np. niski poziom życia czy amunicji. Zalety: Możliwość personalizacji

Duża wytrzymałość

Świetnie lezy w dłoni

Doskonały czas reakcji Wady: Niewygodna dla osób z dużymi dłońmi

Asus ROG Gladius II

Logitech G900 Chaos Spectrum



Logitech G900 Chaos Spectrum to myszka droższa, ale czy warta swej ceny? Sprawdzamy! Logitech G900 Chaos Spectrum to bezprzewodowa myszka dla graczy, z której możliwości mogą korzystać wszyscy chętni - o ile są gotowi wyłożyć większe pieniądze na tego gryzonia. A za co płacić? Mysz Logitech wyposażona jest w wysokiej jakości sensor optyczny PMW-3366, który umożliwia ustalenie rozdzielczości od 200 do maksymalnie 12 000 DPI. Budowa myszki jest symetryczna, a na dodatkowe przyciski można założyć na prawym lub lewym boku. Świetnie wykonana obudowa wykonana została aż z czterech rodzajów materiałów - różnych tworzyw sztucznych. Dłoń ani palce nie ślizgają się na żadnych z nich, a leżą stabilnie. Aż sześć różnej wielkości ślizgaczy umożliwia pełną swobodę przesuwania tej myszki dla graczy, którą można podłączyć do sprzętu zarówno za pomocą kabla microUSB, jak i bezprzewodowo (2,4 GHz). W trybie bezprzewodowym pracuje doskonale do 32 godzin. Logitech G900 Chaos Spectrum może mieć aż 11 przycisków. Jeśli nie korzystamy boków, miejsca na przyciski można zakryć dostarczanymi w zestawie zaślepkami. Niestety, przełączniki pracują dość hałaśliwie - trzeba się do tego przyzwyczaić. Zalety: Świetne parametry

Możliwość używania aż 11 przycisków

Duże opcje personalizacji

Funkcja pracy przewodowej i bezprzewodowej Wady: Hałaśliwe przełączniki

Wysoka cena

Corsair Glaive RGB

Logitech G502 Proteus Spectrum RGB