Najlepsze narzędzia do klonowania dysków 2019

W zamian otrzymasz pełny zestaw funkcji do klonowania , w tym możliwość kopiowania danych na dysk o mniejszej pojemności , co jest niezwykle istotne. Istnieje również możliwość wykluczenia z klonowania niektórych plików w przypadku, gdy nie masz wystarczająco dużo miejsca na nowym nośniku, do którego kopiujesz dane. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu na robieniu porządków ręcznie. Aplikacja podpowiada, które pliki zajmują najwięcej miejsca.

Najlepszy z nich to Drive Copy Professional . Program obsługuje Windowsa 10 i oferuje ogrom funkcji. Niestety, ale to dosyć kosztowna opcja. Za oprogramowanie zapłacisz 39,99 funtów/ 49,95 dolarów / 326,49 zł .

Paragon Drive Copy Professional to bardzo zaawansowane narzędzie do klonowania dysków, które zadowoli nawet najbardziej zaawansowanych użytkowników

Acronis to inny pionier w dziedzinie narzędzi do klonowania i tworzenia kopii zapasowych . Oprogramowanie True Image jest znane wielu użytkownikom od lat, ale do klonowania dysków potrzebny Ci inny program - Disk Director 12 .

Acronis Disk Director 12.5 to kolejne bardzo zaawansowane narzędzie do zarządzania dyskami.

Domyślnie, Reflect będzie używał Intelligent Sector Copy , co zasadniczo oznacza, że nie skopiuje pustego miejsca na nowy dysk. Obsługuje również funkcje SSD TRIM i oferuje opcję kopii sektora po sektorze, która zmusza go do kopiowania każdego sektora na nowy dysk.

Macrium Reflect Free v7 to najlepszy darmowy program do klonowania dysków.

Jeśli chodzi o klonowanie, DiskImage 14 nie jest zbyt trudny w użyciu : wybierasz dyski źródłowe i docelowe (ostrożnie), a następnie klikasz przycisk Rozpocznij klonowanie. I, jak można się spodziewać, obsługuje on systemy Windows 10 i UEFI. To wszystko, co musisz zrobić.

Jest jednak jedno dosyć istotne ograniczenie: program nie sklonuje automatycznie większego dysku na mniejszy . Jest to cecha, którą znajdziesz w Partition Master Pro kosztujący 29.99 funtów/39.99 dolarów. Co ciekawe własny samouczek ze strony EaseUSa sugeruje, że jest to możliwe w darmowej wersji Partition Master, ale w rzeczywistości w programie nie znajdziesz takiej możliwości.

EaseUS obsługuje systemy Windows od XP do Windows 10 , start UEFI , sprzętową macierz RAID oraz wszystkie typy dysków twardych i dysków SSD, a to wszystko zupełnie za darmo.

Chociaż jest to przede wszystkim oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, Todo Backup Free zawiera również funkcję klonowania dysku. Biorąc pod uwagę fakt, że to bezpłatne oprogramowanie , można obawiać się o jego skuteczność i funkcjonalność, ale tak naprawdę Todo Backup Free działa znakomicie.

Jeżeli jesteś w trakcie zmiany dysku twardego w komputerze niezależnie od tego, czy jest to dysk SSD, czy tradycyjny talerzowy dysk twardy HDD i jakie złącze wykorzystuje (ATA, SATA, PCIe,) do kopiowania danych najlepiej użyć oprogramowania do klonowania.

To rozwiązanie pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu. Jeżeli na istniejącym i używanym przez Ciebie dysku znajduje się system operacyjny Windows z wieloma aplikacjami i danymi nie musisz ponownie go instalować po wymianie dysku na nowy. Możesz użyć narzędzia do klonowania, które przeniesienie całą zawartość twojego dysku na nowy nośnik. Wszystkie aplikacje i pliki zostaną przeniesione, a system Windows będzie wyglądał identycznie, jak na starym dysku. Nie będziesz musiał go także ponownie aktywować.

Istnieją bezpłatne i płatne programy do klonowania, a niektóre z nich są lepsze od innych. Jedną z głównych funkcji, na którą powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego dla Ciebie rozwiązania to możliwość sklonowania dysku o większej pojemności na dysk o mniejszej pojemności, ponieważ dysk SSD jest zwykle mniejszy od starego i powolnego dysku HDD.

Klonowanie typu duży do małego (big-to-small) nie jest jednak czarną magią. Nowy nośnik musi być na tyle duży, aby pomieścić wszystkie dane, jakie znajdują się na starym dysku. Problemem, z którym nie radzą sobie niektóre programy jest zmiana partycji na mniejsze nawet, gdy na nowym dysku jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.

Jeżeli posiadasz dysk twardy HDD o pojemności 1 TB (1000 GB), na którym przechowujesz około 300 GB danych bez problemu przeniesiesz je na 500 GB nośnik SSD i pozostanie Ci jeszcze około 150 GB wolnego miejsca. W rzeczywistości 500 GB nośnik po sformatowaniu zaoferuje Ci około 465 GB wolnego miejsca.

W przypadku, gdybyś zakupił nośnik o pojemności 250 GB nie mógłbyś przenieść wszystkich swoich danych, ponieważ nowy dysk nie byłby w stanie ich pomieścić. Przy obecnych cenach nośników SSD polecamy zakup dysku o pojemności 500 GB. Modele wykorzystujące interfejs SATA III kupisz za mniej niż 300 zł, a szybsze korzystające z PCIe NVM.e kosztują nawet poniżej 400 zł. Zakup dwukrotnie mniejszego nośnika to oszczędność na poziomie nie większym, niż 100 zł. Czy warto? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam, ale zawsze lepiej mieć więcej miejsca, niż go nie mieć. Pamiętaj także, że nośniki SSD zwalniają, gdy są zapełnione do granic możliwości.

Jeżeli kupiłeś już nowy dysk SSD może okazać się, że w zestawie otrzymałeś oprogramowanie do klonowania lub klucz produktu do takiego programu. Większość renomowanych producentów dodaje takie oprogramowanie w zestawie, co jest sporą zaletą.

Inną alternatywą jest fizyczny duplikator dysków twardych. Działa on zupełnie niezależnie od komputera i nie zrujnuje zbytnio Twojego portfela. Za dwu kieszeniowe urządzenie zapłacisz około 150 zł.

Pamiętaj, że jeżeli zamierzasz klonować dyski z poziomu laptopa możesz nie posiadać dwóch wolnych miejsc, aby zamontować dyski jednocześnie. W takim przepadku potrzebujesz przejściówki, która pozwoli Ci podłączyć dysk do komputera przy użyciu złącza USB. Polecamy wykorzystać USB 3.0, dzięki czemu cały proces będzie o wiele szybszy, niż przy użyciu standardu 2.0.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy potrzebujesz dysku SSD sprawdź nasz artykuł, w którym wyjaśniamy różnice.