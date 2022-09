Najlepsze obudowy komputerowe 2022

Spis treści

Fot. PCWorld

Jak wybrać obudowę komputerową?

Przy wyborze odpowiedniej obudowy komputerowej liczy się o wiele więcej niż to, jak ona wygląda i ile ma diod LED (choć to oczywiście też jest ważne). Musisz się jednak przede wszystkim upewnić, że będzie ona utrzymywać Twój zestaw komputerowy w chłodzie, robiąc przy tym jak najmniej hałasu. Ważne jest też, aby posiadała funkcje, których szukasz oraz wszystkie niezbędne porty i połączenia w odpowiednich miejscach.

Pierwszym problemem, z którym powinieneś się zmierzyć, jest określenie, jak duża powinna być Twoja obudowa. Będzie to zależało od rozmiaru płyty głównej, którą planujesz wykorzystać w swoim zestawie. Podczas gdy większość wysokiej jakości obudów ma tendencję do bycia elastycznymi, upewnij się, że znasz wymiary swojej płyty głównej i sprawdź wymiary obudowy przed zakupem.

Standard płyty głównej określa jej rozmiar. Najczęściej spotykane na rynku są płyty główne w standardach ATX i micro ATX. Należy jednak wspomnieć jedno: są obudowy, które pomieszczą wszystkie standardy płyt główny, ale również i takie, które pomieszczą jedynie kilka wybranych lub nawet jedną konkretną. Czym zatem sugerować się podczas wyboru odpowiedniej obudowy?

Najważniejsze parametry obudowy komputerowej

Jakość wykonania - jednym z ważnych aspektów, o których niestety często się zapomina, jest materiał, z jakiego obudowa komputerowa jest wykonana. Najczęściej spotyka się takie, które zostały wykonane ze stali lub aluminium i przede wszystkim to właśnie na te dwa materiały powinniśmy patrzeć w pierwszej kolejności. Inne tworzywa sztuczne są ostatecznością, gdyż muszą zostać dodatkowo wzmocnione, aby cała konstrukcja była solida i trwała.

Konstrukcja obudowy - klasycznym typem konstrukcji obudowy jest Tower, która daje największe możliwości konfiguracji. Taką obudowę spotykamy najczęściej, którą zazwyczaj stawiamy w pionie. Ze względu na rozmiar, modele Tower rozróżniamy na następujące rodzaje: Full Tower, Midi Tower, Mini Tower, Micro Tower oraz Cube Tower. Istnieją także obudowy Desktop, które zajmują mniej miejsca. Zazwyczaj występują jako małe skrzynki, które służą jako podstawka pod monitor.

Standard płyty głównej - wielkość obudowy rozróżnia się poprzez rodzaj płyty głównej, którą można w nich zamontować. Wyróżniamy modele wspierające standardy: ATX, ITX, BTX, SSI-CEB, SSI-EEB i SSI-MEB.

Zastosowane złącza - bez odpowiednich portów nie będziesz w stanie podłączyć swoich urządzeń peryferyjnych do komputera. Przede wszystkim powinieneś zwrócić uwagę na porty USB ( standard 3.0 lub typu C), gniazda mikrofonowe i audio, eSATA (pozwala na podłączenie zewnętrznego dysku twardego), czy HDMI.

Ilość wentylatorów - w dzisiejszych czasach praktycznie każda dostępna na rynku obudowa komputerowa posiada wbudowane wentylatory. Należy jednak zwrócić uwagę na ich ilość oraz wielkość. Ten drugi parametr ma istotne znaczenie w kwestii chłodzenia podzespołów, gdyż większa średnica wentylatora potencjalnie oferuje sprawniejsze chłodzenie. Dodatkowym, mile widzianym aspektem jest również możliwość zainstalowania dodatkowych wentylatorów.

Elementy dodatkowe - całkowicie zbędne, aczkolwiek nadające obudowie własnego charakteru lub dodatkowych funkcji, czy zabezpieczeń. Są ta m.in. diody LED czy filtry przeciwkurzowe.

SilentiumPC Signum SG1 TG Pure Black (SPC230)

SilentiumPC Signum SG1 TG Pure Black (SPC230)

Jest to jedna z najpopularniejszych obudów firmy SilentiumPC. Pomieści w sobie większość dużych płyt głównych w różnych formatach oraz kart graficznych. Posiada miejsce na zasilacz ATX, które znajduje się na dole obudowy. Producent umieścił w niej także miejsca na napędy w formacie 2,5 oraz 3,5 cala, a także dla dysków twardych o rozmiarze 2,5 cala. Znajdziemy w niej dwa wbudowane wentylatory, natomiast nic nie stoi na przeszkodzi, aby zainstalować w niej jeszcze kolejnych sześć.

SilentiumPC Armis AR6X Evo TG ARGB (SPC257)

SilentiumPC Armis AR6X Evo TG ARGB (SPC257)

Kolejna obudowa ze stajni SilentiumPC, która dodatkowo oferuje podświetlenie RGB. Obudowa komputerowa posiada panel portów I/O, dwa panele przednie wykonane ze szkła hartowanego oraz cztery wbudowane wentylatory Sigma HP Corona RGB. Za pomocą kontrolera Aurora Sync można sterować nawet 8 urządzeniami RGB jednocześnie. Obudowa pozwala także na montaż dwóch chłodnic, siedmiu wentylatorów oraz dziewięciu urządzeń SATA.

MSI MAG Forge 100M

Firma MSI stawia w tym przypadku zarówno na przewiewność, jak i atrakcyjny wygląd obudowy komputerowej. Za sprawą frontu wykonanego z siatki, czterech fabrycznie wbudowanych wentylatorów oraz panelu bocznego z hartowanego szkła, producent oferuje sprawne chłodzenie podzespołów komputera. Konstrukcja obudowy jest przystosowana do płyt głównych ATX, Micro ATX oraz Mini ITX, a także kart graficznych o długości do 330 milimetrów. Dodatkową funkcją jest wbudowany kontroler RGB LED.

be quiet! Pure Base 500DX (BGW37)

Be quiet! to firma, która stawia przede wszystkim na bezgłośność swoich produktów. Pure Base 500 DX stawia jednak bardziej na przewiewność i podświetlenie LED. Oryginalny design dopełnia panel boczny w formie okna, nowoczesny panel I/O oraz trzy wbudowane wentylatory, którymi w tym przypadku są be quiet! Pure Wings 2. Obudowa pozwala na zamontowanie płyt głównych w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX.

NZXT H510 FLOW

NZXT stawia przede wszystkim na design swoich produktów. Obudowy tej firmy są jednymi z najlepiej wyglądających na rynku. Konstrukcja typu Midi Tower łączy w sobie nowoczesny design oraz mnóstwo dostępnej przestrzeni na wysokiej klasy komponenty. Ten konkretny model oferuje możliwość umieszczenia w nim płyt głównych w formacie ATX, micro ATX (uATX) oraz mini ITX. Specjalnie zaprojektowany system prowadzenia przewodów sprawia, że układanie okablowania jest łatwe i intuicyjne. Podłączenie szybkiej pamięci zewnętrznej lub urządzeń peryferyjnych jest również możliwe dzięki złączu USB typu C. Obudowa w odświeżonej wersji Flow, charakteryzuje się zmienionym przednim panelem, zapewniającym jeszcze lepszy przepływ powietrza.

Fractal Design Torrent

Obudowa Fractal Design Torrent jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: białym oraz czarnym. Możemy również zdecydować, czy chcemy wersję z panelem ze szkła hartowanego bądź z wentylatorami posiadającymi podświetlenie RGB.

Projekt jest dobrze przemyślany i zapewnia niesamowity przepływ powietrza przez kluczowe komponenty naszego systemu. Nie musimy się przejmować poziomem hałasu. Tutaj trzeba docenić producenta, ponieważ standardowo konstrukcja Fractala została wyposażona w pięć cichych wentylatorów - dwa przednie 180 mm i trzy umieszczone na spodzie 140 mm. Nie zabrakło również regulatora obrotów, ułatwiającego sterowanie..

Obudowa Torrent jest również niesamowicie pojemna. Obsługuje wszystkie rozmiary płyty głównych - w tym i te największe, jak E-ATX i SSI-EEB lub SSI-CEB. Wadą konstrukcji jest utrudniony montaż systemów chłodzenia AIO, wynikający z budowy. Jedyne dostępne miejsce to przedni panel, jednak w tym wariancie zmuszeni jesteśmy do wyjęcia wentylatorów 180 cm. Z tego względu polecamy tę obudowę użytkownikom decydującym się na chłodzenie powietrzne.

Lian Li PC-O11 Dynamic

O11 Dynamic to obudowa typu mid-tower o konstrukcji dwukomorowej. Jednak zamiast zasilacza montowanego w tak zwanej “piwnicy” na spodzie, instalujemy go za naszą płytą główną. Obudowa ta ma mnóstwo przeszkleń zarówno z przodu, jak i po bokach, co pomaga wyeksponować wnętrze naszego komputera. Jest to jedna z tych konstrukcji, która umożliwia montaż wielu wentylatorów (do 10 sztuk). Dodatkowo zmieścimy w niej aż trzy chłodnice 360 mm, co pozwala zaszaleć przy budowie customowego chłodzenia cieczą. Właśnie ten oryginalny wygląd i swoboda w konfiguracji spowodowała, że PC-O11 od Lian Li jest jedną z częściej wybieranych konstrukcji przez entuzjastów.

Warto wspomnieć, że obudowa jest dostępna w kilku wariantach kolorystycznych, jak i różnych rozmiarach.

Corsair 4000D Airflow

Jeśli szukasz obudowy z dobrym przepływem powietrza, aby komponenty Twojego PC działały optymalnie i nie nagrzewały się, Corsair 4000D Airflow jest godny uwagi. Jak wskazuje to sama nazwa, obudowa jest ukierunkowana na zapewnienie jak najlepszej wentylacji. Duża zaleta to zastosowanie charakterystycznego panelu przedniego, który został zaprojektowany tak, by umożliwić pobieranie jak najwięcej powietrza przez trzy wentylatory 120 mm, które możemy umieścić na froncie. W obudowie bez problemu zainstalujemy chłodzenia AIO 280 czy 360 mm.

Konstrukcja Corsaira dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych - białym i czarnym. Standardowo w zestawie otrzymujemy tylko dwa wentylatory, które nie posiadają podświetlenia RGB. Dużym plusem obudowy jest łatwe zarządzanie kablami, co zawdzięczamy dużej ilości miejsca za płytą główną i specjalnemu kanałowi do prowadzenia kabli i osłonie zasilacza, która dodatkowo ukrywa przewody.