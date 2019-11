Spis treści

Oferta usług VPN jest duża, dlatego warto wiedzieć, które sieci są obecnie godne zaufania i atrakcyjne pod względem cenowym.

PureVPN

PureVPN to szybka i niezawodna sieć VPN dla użytkowników korzystających ze streamingu multimediów, udostępniających pliki i tych, którzy chcą korzystać z VoIP. Jak się sprawuje - możesz sprawdzić w tej recenzji. Z okazji Black Friday możesz wykupić abonament na 3 lata w cenie 1,92 USD/m-c! Plan roczny to 5,81 USD/m-c, a miesięczny - 10,95 USD.

Kliknij tutaj, aby wybrać abonament PureVPN!

BullGuard VPN

Brytyjska firma BullGuard znana jest ze swojego oprogramowania antywirusowego. Teraz ma również własną usługę VPN - i to w bardzo rozsądnych cenach. 3-letni pakiet od Bullguard VPN domyślnie kosztuje 3,12 euro/miesiąc. Możesz też zdecydować się na plan dwuletni za 4,18 euro/m-c lub płacić co miesiąc 6,12 euro w planie rocznym. Pod względem wydajności Bullguard VPN wykazuje znaczącą różnicę na plus w porównaniu do zdecydowanej większości VPN. Oferuje również 100% gwarancję zwrotu pieniędzy w ciągu pierwszych 30 dni.

Kliknij tutaj, aby wybrać abonament BullGuard VPN

Surfshark VPN

Surfshark VPN pozwala korzystać ze wszystkich usług przesyłania strumieniowego na całym świecie - na przykład możesz oglądać programy w serwisie Netflix US. Ponadto dostawca obiecuje równoczesne korzystanie z nieograniczonej liczby urządzeń. Jeśli wybierzesz pakiet 2-letni, zapłacisz 1,99 euro miesięcznie. Masz 30 dni na anulowanie usługi, a następnie na zwrot całej kwoty. Jeśli chcesz przetestować Surfshark VPN tylko przez miesiąc, kosztuje 11,95 USD, a abonament na rok to 5,99 USD.

Kliknij tutaj, aby wybrać abonament Surfshark VPN.

CyberGhost VPN

Zarejestruj się w CyberGhost VPN na 3 lata ze stawką 2,45 euro miesięcznie (za 3 lata zapłacisz 88 euro). Jeśli nie jesteś zadowolony, otrzymasz 45-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jak sprawdza się CyberGhost sprawdza się w naszym teście VPN? Zobacz recenzję. Jedną z jego zalet jest duży wybór krajów.

Kliknij tutaj, aby wybrać abonament CyberGhost VPN

Kaspersky Secure Connection

Roczna oferta firmy Kaspersky jest jedną z najtańszych pod względem ceny - Kaspersky Secure Connection kosztuje 4,99 USD na miesiąc oraz 29,99 USD za rok. W obu przypadkach obsługuje 5 urządzeń. Minus? Nie ma gwarancji zwrotu pieniędzy. Plus - masz możliwość uzyskania bezpłatnego okresu próbnego. Należy jednak pamiętać, że dostęp do wersji testowej jest ograniczony .

Kliknij tutaj, aby wybrać abonament Kaspersky Secure Connection

NordVPN

NordVPN ogłosił promocję z okazji Black Friday. Decydując się na plan trzyletni, zapłacisz za miesiąc 3,17 euro (13,55 zł), ale zyskujesz do tego 3 miesiące gratis, więc cały okres subskrypcji to aż 39 miesięcy - a ponieważ nikt nie lubi przepłacać, jest to zdecydowanie propozycja warta rozważenia. Możesz skorzystać z niej na tej stronie.

Avira Phantom VPN Pro

Avira Phantom VPN Pro można najpierw pobrać i przetestować za darmo. Miesięczny abonament dla nieograniczonej liczby urządzeń to 27 zł, roczny - 200 zł. To dość tanio, a w dodatku masz 30-dniowy okres zwrotu pieniędzy. Zaletami jest poziom szyfrowania klasy bankowej oraz przystosowanie do streamingu mediów. Możesz wybrać abonament na tej stronie.

Shellfire VPN

Roczny pakiet Shellfire daje 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Ponadto możesz bezpłatnie przetestować oprogramowanie VPN. Siedziba dostawcy znajduje się w Niemczech. Roczny abonament to koszt 63,96 euro za miesiąc, co daje 5,33 euro za miesiąc, przy dwóch latach jest to 95,12 euro (3,96 euro/m-c), a wykupienie na miesiąc to 8,76 euro.

Kliknij tutaj, aby wybrać swój abonament Shellfire VPN!

ExpressVPN

ExpressVPN oferuje 3 pakiety - miesięczny za 12,95 USD, roczny za 99,95 USD (wychodzi 8,32 USD/m-c), a także półroczny w cenie 9,99 USD/m-c. W każdym przypadku dostawca oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Ponieważ ta sieć VPN oferuje ponad 2000 serwerów z dostępem do 94 krajów oraz jest doskonale sprawdza się podczas korzystania z Netflixem, może być dobrym wyborem.

Kliknij tutaj, aby wybrać swój abonament ExpressVPN!

A dlaczego warto korzystać z sieci VPN? Wyjaśniamy to w tekście "VPN - tak właściwie to dla kogo?"