Moov Now to nietypowa opaska sportowa. Czy warto ją nabyć?

Moov Now to nietypowa opaska sportowa - w zestawie znajdziesz jeden monitor i dwie opaski: jedna przeznaczona jest na nadgarstek, a druga na kostkę, możesz więc wybrać, czy preferujesz pomiar na ręce czy też nodze. Jak podaje producent, "Moov Now to monitor i trener aktywności fizycznej, który rejestruje i analizuje ruchy w 3D. Po to, by obliczyć rzeczywisty i precyzyjny czas Twojego treningu." Chodzi tu o wszystkie rodzaje aktywności: chód, jazdę na rowerze, pływanie, ćwiczenia fitness, biegi, itp. Ta opaska sportowa ma pełnić rolę trenera personalnego, który analizuje technikę i daje wskazówki w czasie rzeczywistym. Do wyboru mamy tu ponad 40 programów treningowych. Wśród dokonywanych przez urządzenie pomiarów znajdują się m.in. wykrywanie przeciążeń treningowych oraz jakość snu.

Moov Now to smartband odporny na wilgoć. Można sparować go ze smartfonami działającymi pod kontrolą systemów Android oraz iOS. Dedykowane aplikacje mobilne umożliwiają gromadzenie wyników oraz porad, a także porównywanie wyników treningu z rezultatami osiągniętymi przez znajomych. Ponieważ smartband nie posiada własnego wyświetlacza,...

