Spis treści

Najlepsze opaski sportowe - dla kogo?

Opaski sportowe, smartbandy czy zegarki sportowe to praktyczne urządzenia dla każdego, kto chce zadbać o swoją formę. Te lekkie, poręczne gadżety zakłada się na nadgarstek i... tyle. Działając, monitorują one takie elementy, jak praca serca, tętno, szybkość biegu czy ilość kroków, co pozwala na gromadzenie wyników i ich analizę - możesz dzięki temu sprawdzić, czy idzie Ci coraz lepiej, czy też należy zwiększyć wysiłek. Obecnie dostępne w sprzedaży opaski sportowe są wyposażone także w czujniki odpowiadające za monitorowanie jakości snu. Niektóre modele potrafią dokonywać samodzielnej analizy zgromadzonych danych, inne korzystają z aplikacji mobilnych w celu ich gromadzenia i tworzenia raportów. Czym jeszcze różnią się pomiędzy sobą smartbandy? Przede wszystkim ilością dostępnych funkcji, wyglądem, a także budową - większość propozycji w naszym rankingu jest całkowicie wodoodporna, są jednak wyjątki od tej reguły.

Innym elementem, który dzieli te gadżety, jest cena - rozstrzał jest spory, od mniej niż 200 do ponad 600 złotych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że "najdroższy" nie zawsze oznacza "najlepszy". Uzasadnienia ocen znajdują się w indywidualnych recenzjach każdego z produktów. Plusy i minusy wypisane zostały w skrócie na samym początku opisów, dzięki czemu jeden rzut oka wystarczy, aby poznać mocne i słabe strony danego rozwiązania. A czy warto nabyć opaskę sportową? Zdecydowanie tak - ich używanie pozwala nie tylko na sprawdzanie postępów w różnego rodzaju aktywnościach, ale mówi również dużo o zdrowiu użytkownika, a to najbardziej istotne. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z dziesięcioma ciekawymi propozycjami i rozważenie zakupu. Dla wygody Czytelników przy każdym produkcie znajduje się link do sklepu online, w którym można go nabyć.

Xiaomi Mi Band 4

Honor Band 4 Pro



Honor Band 4 Pro to jedna z najbardziej rozbudowanych opasek fitness w portfolio Huawei'a. Produkt ten jest dwukrotnie droższy od Band'a 5, ale w zamian oferuje wbudowaną nawigację GPS oraz kilka mniejszych, ale przydatnych funkcji. Obudowa Band'a 4 Pro skrywa w sobie dotykowy wyświetlacz AMOLED pod którym umieszczono przycisk Home. Całość jest wodoodporna i pozwala monitorować treningi pływackie. Honor Band 4 Pro to idealny produkt dla osób regularnie uprawiających sport. Opaska posiada wbudowanego GPS, który w połączeniu z algorytmami TruSeen 3.5 i Firstbeat zapewnia bardzo dokładne śledzenie aktywności. Dodatkowo oprogramowanie wspierane jest przez sztuczną inteligencję, która na bieżąco podpowiada, jak poprawić swoje wyniki. Wbudowany GPS odpowiada także za zapis dokładnej trasy treningu i umożliwia planowanie kolejnych tras. Honor Band 4 Pro oferuje szerokie możliwości personalizacji oraz umożliwia sprawdzanie powiadomień bezpośrednio z nadgarstka. Podobnie, jak tańsze opaski Huawei/Honor, również Band 4 Pro posiada możliwość śledzenia snu z wykorzystaniem autorskiej technologii TruSleep 2.0. Honor Band 4 Pro - pełna recenzja » Zalety: Świetna jakość wykonania

Konfigurowalne tarcze

Czytelny ekran

Rozbudowane funkcje śledzenia aktywności

Wbudowany GPS Wady: Konieczność instalacji usług HMS

Brak sklepu z aplikacjami

Cena dwukrotnie wyższa od klasycznego modelu

Huawei Band 3 Pro

Samsung Galaxy Fit-e SM-R375

Huawei Band 3e

Fitbit Charge 4



Fitbit Charge 4 to jeden z pierwszych produktów marki, który posiada w pełni spolszczony interfejs. Dzięki niemu Charge 4 staje się jeszcze atrakcyjniejszy. Opaska posiada wbudowany wyświetlacz z warstwą dotykową oraz nawigację GPS. Urządzenie Fitbit'a charakteryzuje się bardzo dokładnymi algorytmami do śledzenia aktywności użytkownika. Charge 4 posiada dokładność znaną z drogich smartwatchy sportowych renomowanych firm. Na pokładzie Fitbit Charge 4 znajdziemy również NFC, które z wykorzystaniem Fitbit Pay posłuży jako nośnik naszej karty płatniczej. Przed zakupem warto sprawdzić, czy nasz bank posiada obsługę tego rozwiązania. Fitbit Charge 4 oferuje całodobowe monitorowanie tętna i informuje o wszelkich nieprawidłowościach. Opaska zachęca do ćwiczeń oraz posiada bardzo rozbudowaną aplikację treningową, która pomaga w pobijaniu własnych rekordów. Wieczorem Charge 4 zadba o zasłużony odpoczynek. Opaska posiada funkcję analizowania snu. Na podstawie wykonanych pomiarów Fitbit Charge 4 podpowie, co zrobić aby czas snu wykorzystać do granic możliwości. Bateria Fitbit Charge 4 musi być ładowana raz na... Fitbit Charge 4 - pełna recenzja » Zalety: Świetne oprogramowanie

Fitbit Pay

Wysoka dokładność śledzenia treningów

Zaawansowane algorytmy monitorujące puls i jakość snu

Wbudowany GPS Wady: Bardzo wysoka cena

Nie każdemu spodobają się wersje kolorystyczne

Mały wyświetlacz

Fitbit Inspire HR

Honor Band 5

Garmin Vivosport

Fitbit Charge 2