Spis treści

Najlepsze opaski sportowe - dla kogo?

Huawei Band 6 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Opaski sportowe, smartbandy czy zegarki sportowe to praktyczne urządzenia dla każdego, kto chce zadbać o swoją formę. Te lekkie, poręczne gadżety zakłada się na nadgarstek i... tyle. Działając, monitorują one takie elementy, jak praca serca, tętno, szybkość biegu czy ilość kroków, co pozwala na gromadzenie wyników i ich analizę - możesz dzięki temu sprawdzić, czy idzie Ci coraz lepiej, czy też należy zwiększyć wysiłek. Obecnie dostępne w sprzedaży opaski sportowe są wyposażone także w czujniki odpowiadające za monitorowanie jakości snu. Niektóre modele potrafią dokonywać samodzielnej analizy zgromadzonych danych, inne korzystają z aplikacji mobilnych w celu ich gromadzenia i tworzenia raportów. Czym jeszcze różnią się pomiędzy sobą smartbandy? Przede wszystkim ilością dostępnych funkcji, wyglądem, a także budową - większość propozycji w naszym rankingu jest całkowicie wodoodporna, są jednak wyjątki od tej reguły.

Innym elementem, który dzieli te gadżety, jest cena - rozstrzał jest spory, od mniej niż 200 do ponad 600 złotych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że "najdroższy" nie zawsze oznacza "najlepszy". Uzasadnienia ocen znajdują się w indywidualnych recenzjach każdego z produktów. Plusy i minusy wypisane zostały w skrócie na samym początku opisów, dzięki czemu jeden rzut oka wystarczy, aby poznać mocne i słabe strony danego rozwiązania. A czy warto nabyć opaskę sportową? Zdecydowanie tak - ich używanie pozwala nie tylko na sprawdzanie postępów w różnego rodzaju aktywnościach, ale mówi również dużo o zdrowiu użytkownika, a to najbardziej istotne. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi propozycjami i rozważenie zakupu. Dla wygody Czytelników przy każdym produkcie znajduje się link do sklepu online, w którym można go nabyć.

Promocja Samsung Galaxy Fit2 - Superoferta w RTV Euro AGD Samsung Galaxy Fit2 to największy konkurent dla Mi Banda 5. Za około 50 zł więcej otrzymujemy kompatybilność z ekosystemem Samsunga oraz tryb ultra oszczędzania baterii. Samsung Galaxy Fit2 to przystępna cenowo opaska, która do gustu przypadnie szczególnie posiadaczom smartfonów Samsung Galaxy. W ramach świetnej oferty w RTV Euro AGD opaskę Samsung Galaxy Fit2 dostaniecie za 189 zł - KLIKNIJ I KUP NAJTANIEJ Samsung Galaxy Fit2 Samsung Galaxy Fit2 Smartband posiada kolorowy ekran dotykowy AMOLED o przekątnej 1,1 cala i rozdzielczości 294 x 126 pikseli. W obudowie umieszczono akcelerometr, pulsometr oraz żyroskop. Sensory te współpracują z aplikacją treningową oraz krokomierzem. Galaxy Fit2 pozwala odbierać powiadomienia z telefonu i wysyłać krótkie, predefiniowane wiadomości. W oprogramowaniu znajdziemy również automatyczną pauzę treningów, krokomierz, licznik spalonych kalorii, monitorowanie snu, stresu oraz tętna. Smartband Samsunga umożliwia sterowanie multimediami wprost z nadgarstka. W obudowie umieszczono baterię o pojemności 159 mAh. Pozwala ona na 14 dni normalnego użytkowania lub 21 dni pracy w trybie oszczędzania energii. Opaska współpracuje z Androidem oraz... Opaska współpracuje z Androidem oraz... Samsung Galaxy Fit2 - Superoferta w RTV Euro AGD - pełna recenzja » Zalety: Atrakcyjny design

Świetna synchronizacja z urządzeniami Samsunga

Kilka wersji kolorystycznych

Tryb ultra oszczędzania baterii Wady: Brak GPS

Droższa od konkurencji

Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 6 to najnowsza wersja bestsellerowego smartbanda od Xiaomi. Model na 2021 rok otrzymał znaczną aktualizację.

Xiaomi Mi Band 6

Najnowszy Mi Band zachował wszystkie cechy poprzednika. Nadal jest to przystępna cenowo opaska z rozbudowanymi funkcjami. Aktualna generacja otrzymała znacznie większy ekran oraz bardziej rozbudowany interfejs użytkownika.

Xiaomi Mi Band 6 posiada dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 1,56 cala i rozdzielczości 486 x 152 pikseli. Opaska posiada 2 MB pamięci operacyjnej i 32 MB wbudowanej pamięci masowej. Całość współpracuje z aplikacją Mi Fit na Androida i iOS. Dane synchronizowane są z wykorzystaniem Bluetooth. Mi Band 6 nadal nie posiada GPS. To minus, ale brak modułu pozytywnie wpływa na cenę opaski.

Smartband od Xiaomi posiada akcelerometr, pulsometr, pulsoksymetr oraz żyroskop. Wbudowana aplikacja treningowa pozwala na śledzenie 14 rodzajów treningów. Mi Band 6 posiada rozbudowany system monitorowania snu. Opaska pozwala na wyświetlanie powiadomień z telefonu. Czas pracy na baterii wynosi nawet 14 dni. Mi Band 6 jest wodoszczelny i odporny na wstrząsy.

Huawei Band 6

Huawei Band 6 to największy konkurent Mi Banda 6. Aktualna generacja również otrzymała większy ekran i bardziej rozbudowane oprogramowanie.

Huawei Band 6

Opaska sportowa od Huawei zadebiutowała na rynku w 2021 roku. Urządzenie wyposażono w dotykowy ekran AMOELD o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 368 x 194 pikseli. Huawei Band 6 nie posiada wbudowanego modułu GPS. Akcesorium łączy się ze smartfonami z Androidem i iOS z wykorzystaniem Bluetooth. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego.

Huawei Band 6 posiada pulsometr, pulsoksymetr, żyroskop oraz akcelerometr. Opaska umożliwia śledzenie snu z wykorzystaniem autorskiej technologii producenta. Możemy również skorzystać z dosyć rozbudowanej aplikacji treningowej oraz odczytywać powiadomienia z telefonu.

Opaska firmy Huawei pozwala na swobodną modyfikację tarczy zegara. Całość wykonano z plastiku. Opaska jest wodoszczelna i posiada obudowę odporną na wstrząsy.

Realme Band

Realme Band to pierwszy smartband tego producenta. Za niecałe 100 zł otrzymujemy bazowy model z najważniejszymi funkcjami. Opaska posiada kolorowy ekran o przekątnej 0,96 cala i rozdzielczości 160 x 80 pikseli.

Realme Band

W obudowie znajdziemy akcelerometr oraz pulsometr. Czujniki te współpracują z krokomierzem oraz aplikacją treningową. Umożliwia ona śledzenie aktywności w dziewięciu dyscyplinach sportowych. Na liście znajdziemy bieganie, jazdę na rowerze czy fitness, ale zabrakło popularnego pływania. Szkoda, ponieważ opaska jest w pełni wodoodporna, co zostało potwierdzone certyfikatem IP68.

Realme Band poza aplikacją treningową przekazuje informacje o powiadomieniach z telefonu, liczy kroki, spalone kalorie oraz monitoruje tętno użytkownika. Nie zabrakło również powiadomień o braku aktywności.

Bateria pozwala na 6 dni pracy, a ładowanie odbywa się z wykorzystaniem wbudowanego w opaskę portu USB Typu A.

Dane synchronizowane są z aplikacją, która dostępna jest jedynie na smartfony z Androidem. Realme Band nie zadziała z iPhone'm.

Huawei Band 3 Pro

Huawei Band 3 Pro to opaska sportowa z kolorowym ekranem AMOLED, pokazującym obraz w rozdzielczości 120 x 240 pikseli. Wbudowany system GPS o niskim zużyciu energii, przystosowany do długich biegów umożliwia ocenę efektów treningowych w czasie rzeczywistym. Opaska Huawei Pro oferuje mierzenie parametrów pływackich, takich jak: kalorie czy liczba obrotów, dzięki czemu użytkownik może monitorować swoje wyniki. Opaska zapewnia wodoszczelność do 50 metrów i wodoodporność 5 ATM. Wykorzystuje światło podczerwone oraz wsparcie sztucznej inteligencji do precyzyjnego monitorowania Twojego tętna. Dzięki zaawansowanemu systemowi monitorowania serca HUAWEI TruSeen 3.0, potrafi gromadzić dane tętna w dzień i w nocy. Narzędzia do monitorowania i prezentacji danych, opracowane dzięki dogłębnej współpracy z centrum CDB Harvard Medical School, mają pomagać zidentyfikować i skorygować sześć najczęstszych problemów związanych ze snem. Ta funkcja oferuje ponad 200 potencjalnych rozwiązań i sugestii, które pomogą lepiej spać i ułatwią poranne wstawanie. Nie do końca się jednak sprawdza i czasem nie zlicza przebudzeń.

Huawei Band 3 Pro umożliwia ocenę efektów treningowych w czasie rzeczywistym, a także pomaga oszacować maksymalne VO2 i czas regeneracji. Maksymalny czas działania bez przerwy to 7 godzin. Używając opaski można korzystać z funkcji znajdowania telefonu, zobaczyć połączenia przychodzące, wiadomości, a także - dzięki zdalnemu sterowaniu - robić zdjęcia.

Podsumowując: Huawei Band 3 Pro to opaska udana, zwłaszcza dla osób aktywnych. Zaletą są zwłaszcza bardzo dokładne pomiary, jakich dokonuje. Bez zastrzeżeń spisuje się także wbudowany nadajnik GPS.

Huawei Band 3e

Huawei Band 3e pomimo bardzo przystępnej ceny startowej zachęca mnogością funkcji oraz nietypowymi rozwiązaniami.

Najtańsze urządzenie chińskiego producenta posiada specjalny tryb dla biegaczy. Po zdemontowaniu korpusu opaski i umieszczeniu go w specjalnym uchwycie do buta możemy dokładnie monitorować naszą aktywność i dokładniej śledzić przebieg treningu. Niestety z wiadomych powodów nie skorzystamy wtedy z pulsometru, ale to żadna strata - opaska Band 3e nie posiada go na wyposażeniu.

Huawei Band 3e posiada specjalną aplikację treningową, która zintegrowana została z 6 osiowym czujnikiem położenia.

Poza obecnością funkcji pozwalających śledzić naszą aktywność Band 3e przekaże najważniejsze powiadomienia z telefonu wprost na nasz nadgarstek. Połączenie z telefonem odbywa się za pośrednictwem Bluetooth, a opaską zarządza się z poziomu aplikacji Zdrowie Huawei, która do poprawnego działania wymaga doinstalowania usług HMS na nasze urządzenie.

W pełni naładowany Huawei Band 3e może śledzić naszą aktywność przez 40 godzin bez przerwy. W trybie czuwania czas ten wydłuża się do 14 dni. Jeżeli zależy nam na jeszcze większej wytrzymałości baterii możemy uruchomić tryb oszczędzania baterii, który zaoferuje nam dodatkowe 7 dni pracy.

Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5 to poprzednia generacja hitowego smartbanda od chińskiego producenta. W najnowszej odsłonię dostajemy większy ekran AMOLED o przekątnej 1,1 cala oraz sporo nowości, a to wszystko w niezwykle przystępnej cenie.

Xiaomi Mi Band 5

Mi Band 5 posiada wbudowany pulsometr, akcelerometr oraz żyroskop. Czujniki te wykorzystywane są podczas monitorowania naszej aktywności. Dodatkowo najnowsza wersja opaski posiada wbudowany analizator jakości snu.

Opaska od Xiaomi została wyposażona w aplikację treningową pozwalającą śledzić 11 typów treningu. Znajdziemy w nich jazdę na rowerze, bieganie, fitness, marsz, jogę czy pływanie. Warto podkreślić, że obudowa Mi Banda 5 jest w pełni wodooporna.

Smartband od Xiaomi posiada również kilka funkcji dodatkowych. W oprogramowaniu znajdziemy wbudowany kontroler multimediów, sterowanie aparatem, aplikacje umożliwiającą odbieranie powiadomień z telefonu oraz funkcję Znajdź mój telefon pozwalającą wywołać naszego smartfona.

Mi Band 5 pozwala mierzyć ilość kroków, spalonych kalorii oraz poziom stresu. Nie zabrakło również powiadomień o braku aktywności, które motywują do wyjścia na spacer lub odejścia na chwilę od komputera.

Fitbit Inspire HR

Fitbit Inspire HR to opaska sportowa z wyświetlaczem OLED o przekątnej 1,57". Niestety, jakość obrazu jest mocno średnia - czarno-biała, w niskiej rozdzielczości. Nie zawsze reaguje też na dotyk, zwłaszcza, gdy naciska się mokrym palcem, jednak przy suchym nie ma żadnego problemu - reaguje bardzo szybko. Dzięki technologii SmartTrack automatycznie rozpoznaje aktywności takie, jak spacer, bieg, pływanie, jazda na rowerze i inne. Są one następnie zapisywane w dedykowanej aplikacji. Użytkownik może wybierać spośród takich ćwiczeń jak bieganie, jazda na rowerze czy joga i wyznaczać sobie cele dotyczące spalania kalorii, odległości lub czasu aktywności, co motywuje do wysiłku. Całodobowe monitorowanie tętna pomaga zmaksymalizować sesje ćwiczeń. Rozpoznanie jego zakresów (Fat Burn, Cardio oraz tętno maksymalne) pozwoli zoptymalizować każdy trening, wykonując odpowiednią ilość wysiłku i rejestrując tętno spoczynkowe. Nie brak także monitorowania faz snu. Inspire HR dzięki aplikacji Fitbit pokazują, ile czasu spędziło się w poszczególnych, czyli płytkiej, głębokiej i REM, oceniają również jego jakość i dają wskazówki, jak ją poprawić.

Smartband wyposażono w baterię, która wg producenta ma pozwalać na pięć dni użytkowania - i to się sprawdza. Fitbit Inspire HR jest wodoodporny, dzięki czemu można nosić go zarówno pod prysznicem, na basenie jak i poza nim. Dodatkowo automatycznie śledzi przepłynięty dystans. Urządzenie cechuje wysoka odporność na wstrząsy. Nie brak również funkcji powiązanych ze smartfonem, jak powiadomienia z telefonu, kalendarza czy budziki. Opaska sportowa Fitbit Inspire HR automatycznie łączy się z ponad 200 urządzeniami z systemem Android, iOS i Windows 10, aby zapewnić spójny wgląd pulpitu aplikacji z informacjami o postępach.

Podsumowując: Fitbit Inspire HR to solidny zegarek sportowy, którego zakupu nie powinno się żałować. Jednak cena jak za takie urządzenie jest dość duża - i to drugi minus.

Honor Band 5

Najnowsza opaska od Honor'a to jeden z najbardziej opłacalnych produktów w naszym zestawieniu.

Smartband wyposażono w spory, dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 0,95 cala. Pod nim znajduje się przycisk Home, który ułatwia interakcję z urządzeniem.

Honor Band 5 na wbudowanym wyświetlaczu przekazuje najnowsze powiadomienia, informacje związane z treningiem oraz wyświetla datę i godzinę.

Opaska chińskiego producenta jest w pełni wodoodporna. Nurkowanie do 50 metrów nie stanowi dla niej żadnego wyzwania. Zabawę w wodzie możemy monitorować za pośrednictwem specjalnych trybów w aplikacji treningowej.

Honor Band 5 posiada na pokładzie technologię TruSeen 3.0# znaną z droższych smartwatchy Huawei, która na bieżąco monitoruje tętno użytkownika wraz z nasyceniem krwi.

W opaskę wbudowano personalnego asystenta treningowego, który najlepiej spisuje się podczas biegania, pieszych wędrówek oraz wspinaczki.

Band 5 posiada również rozwiązanie TruSleep, które pozwala monitorować aktywność użytkownika podczas snu.

W pełni naładowana bateria Band'a 5 pozwoli zapomnieć o ładowarce na 6 dni z treningami lub 14 dni w trybie oszczędzania energii bez treningów.

Fitbit Luxe

Fitbit Luxe to jedna z najdroższych opasek sportowych na rynku. Czy warto dopłacać do tego modelu?

Fitbit Luxe

Fitbit to producent, który specjalizuje się w produkcji opasek sportowych oraz smartwatchy. Jedną z propozycji, którą można polecić jest Fitbit Luxe. To dosyć droga opaska sportowa, której cena nie różni się od tańszych smartwatchy.

Fitbit Luxe posiada wbudowany dotykowy ekran AMOLED. Łączność z telefonem odbywa się poprzez Bluetooth. Opaska nie posiada wbudowanego modułu GPS. Fitbit Luxe wyposażono w akcelerometr, pulsometr oraz pulsoksymetr.

Zaprojektowane przez producenta oprogramowanie posiada wbudowaną aplikację treningową oraz możliwość przekazywania powiadomień z telefonu.

Czas pracy na baterii wynosi 5 dni. Opaska posiada funkcję całodobowego monitorowania tętna. Produkt posiada funkcje, które mają pomóc obniżyć poziom stresu. Nie zabrakło również monitorowania snu.

System operacyjny Fitbit Luxe przypomina użytkownikowi o aktywności w ciągu dnia. Wraz z produtem otrzymamy 6-miesięczną subskrypcję Fitbit Premium. Względem tańszych opasek Fitbit Luxe pozytywnie wyróżnia się jakością wykonania.

Garmin Vivosport

Garmin Vivosport to opaska fitness z wyświetlaczem OLED 0,76", na którym pokazywany jest kolorowy obraz w rozdzielczości 72 × 144 pikseli. Ma wbudowany moduł GPS, który pozwala śledzić aktywność na świeżym powietrzu oraz szereg funkcji do monitorowania ćwiczeń w pomieszczeniach. Urządzenie jest wyposażone w funkcje monitorowania kondycji, a także całodzienny pomiar wysiłku i inne przydatne funkcje online, w tym automatyczne przesyłanie danych do sportowego serwisu społecznościowego Garmin Connect. Podczas biegu, wędrówki pieszej, czy jazdy, będzie monitorować przebyty dystans, czas, prędkość i tempo, aby później nanieść te dane na mapie w serwisie. Opaska sportowa jest wyposażone także w dodatkowe ćwiczenia z pomiarem czasu, takie jak trening siłowy i kardio. Nie brak technologii całodobowego nadgarstkowego pomiaru tętna - Elevate1. Na podstawie zebranych danych tętna vívosport szacuje pułap tlenowy i wiek sprawnościowy, czyli dwa wskaźniki kondycji, które polepszają się wraz z regularnymi ćwiczeniami. Urządzenie śledzi zmienność tętna, która służy do obliczania i wyświetlania poziomu wysiłku. Ma to na celu uświadomienie, kiedy obciążenie fizyczne i emocjonalne powodują zwiększenie poziomu wysiłku, aby móc odpowiednio zareagować i go obniżyć.

Garmin Vivosport sprawdzi się nie tylko w trakcie ćwiczeń, ale i codziennym użytkowaniu - dzięki wodoodporności nie trzeba go zdejmować przed wejściem pod prysznic czy w trakcie pływania. Sparowanie urządzenia ze zgodnym smartfonem zapewnia wygodny dostęp do inteligentnych i praktycznych funkcji na nadgarstku. Umożliwia to obieranie powiadomień o SMS-ach, aktualizacjach z mediów społecznościowych, e-mailach i innych, a także odnalezienie sparowanego telefonu w razie jego zgubienia, sterowanie muzyką oraz udostępnienie swoich aktywności znajomym za pomocą funkcji LiveTrack. Natomiast funkcja synchronizacji automatycznie prześle dane zakończonej aktywności do serwisu Garmin Connect. To bezpłatny serwis internetowy, z którego można korzystać za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez aplikację mobilną Garmin Connect Mobile. Bateria Garmin Vivosport pozwala na działanie do 7 dni w trybie zegarka oraz 8 godzin w trybie GPS. Co można zarzucić, to mało intuicyjne menu i niewygodne, jeżeli chce się go użyć np. w trakcie biegu - dotknięcie przewija ekran.

Podsumowując: Garmin Vivosport to bardzo solidna opaska, jednak nieprzemyślane menu psuje nieco przyjemność z jej użytkowania. Nie można niczego zarzucić pomiarom, a serwis Garmin Conenct to bardzo praktyczny dodatek, dlatego całość można polecić.